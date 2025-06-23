Dynamic Scalper System

Der Indikator „Dynamic Scalper System“ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert.
Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben.
Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen.

Das Prinzip des Indikators:
Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung.
Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet innerhalb von Trendwellen.
Rote Pfeile stehen für eine bullische, blaue für eine bärische Richtung.

Sensible Kursbewegungslinien werden in Trendrichtung gezeichnet und wirken mit den Signalen kleiner Pfeile zusammen.
Die Signale funktionieren wie folgt: Wenn Linien zum richtigen Zeitpunkt erscheinen, werden Signale für den Einstieg gebildet, offene Positionen werden gehalten, solange Linien vorhanden sind, und wenn diese geschlossen sind, wird der Trade beendet.
Empfohlene Zeitrahmen sind M1 bis H4.
Pfeile werden auf der aktuellen Kerze gebildet. Sobald die nächste Kerze geöffnet hat, wird der Pfeil auf der vorherigen nicht neu gezeichnet.

Eingabeparameter

Trend Wave Period – Die Periode der Trendrichtung (große Pfeile) ändert das Zeitintervall der Trendwellen. Wert 1 gibt die längste Dauer der Richtung an; mit zunehmendem Wert verringert sich die Dauer.

Scalper Arrows Period – Die Berechnungsperiode der Signalpfeile (kleine Pfeile) ändert die Häufigkeit der Signalgenerierung für den Einstieg. Wert 3 gibt die häufigste Generierung an; mit zunehmendem Wert verringert sich die Häufigkeit der Pfeile und die Genauigkeit steigt.

Die Parameter können für verschiedene Zeitrahmen und Handelsinstrumente angepasst werden. Für alle Signale stehen Alarme zur Verfügung.
Ning lack
587
Ning lack 2025.11.22 00:56 
 

One of the good indicators I have used

Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Serial Signal Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Indikator für manuellen Handel und technische Analyse für Forex. Es besteht aus einem Trendindikator mit dem Eröffnungsniveau des Handelstages und einem Pfeilindikator zur Bestimmung von Einstiegspunkten. Der Indikator ändert seine Farbe nicht; er funktioniert, wenn die Kerze schließt. Enthält verschiedene Arten von Warnungen für Signalpfeile. Kann für die Arbeit mit jedem Diagramm, Handelsinstrument oder Zeitrahmen konfiguriert werden. Die Arbeitsstrategie basiert auf der Suche nach Preisbewe
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Upper and Lower Reversal – System zur frühzeitigen Vorhersage von Umkehrmomenten. Ermöglicht Ihnen, Preiswendepunkte an den Grenzen der oberen und unteren Preisbewegungskanäle zu finden. Der Indikator wird niemals seine Farbe ändern oder die Position der Signalpfeile ändern. Rote Pfeile sind ein Kaufsignal, blaue Pfeile sind ein Verkaufssignal. Passt sich allen Zeitrahmen und Handelsinstrumenten an Der Indikator wird nicht neu gezeichnet, er funktioniert nur, wenn die Kerze schließt. Es gibt v
Trending Volatility System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Das Volatility Trend System ist ein Handelssystem, das Signale für Einstiege liefert. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung oder Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Candle Binary Scalper ist ein technisches Analyseprodukt für Devisen und binäre Optionen. Enthält mehrere technische Indikatoren, die in einem Handelssystem zusammengefasst sind. Geeignet für den manuellen Handel innerhalb eines Trends, für Scalping und binäre Optionen. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Empfohlene Zeitrahmen für den Handel M15, M30, H1 und H4, M5 und M1 sollten bei hoher Volatilität verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Warnungen. So verwenden
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Ein technischer Indikator, der Diagramme strukturiert und zyklische Preisbewegungen identifiziert. Kann mit allen Diagrammen funktionieren. Mehrere Arten von Benachrichtigungen. Auf dem Diagramm selbst befinden sich zusätzliche Pfeile. Ohne erneutes Zeichnen der Historie wird beim Schließen der Kerze gearbeitet. Empfohlener TF ab M5. Einfach zu verwenden und Parameter zu konfigurieren. Wenn Sie 2 Indikatoren mit unterschiedlichen Parametern verwenden, können Sie diese ohne andere Indikatoren ve
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Das technische Handelssystem von BB Reverse Arrows wurde entwickelt, um umgekehrte Punkte für Einzelhandelsentscheidungen vorherzusagen. Die aktuelle Marktsituation wird durch den Indikator analysiert und für mehrere Kriterien strukturiert: die Erwartung von Umkehrmomenten, potenziellen Wendepunkten, Kauf- und Verkaufssignalen. Der Indikator enthält keine überschüssigen Informationen, verfügt über eine visuelle verständliche Schnittstelle, mit der Händler angemessene Entscheidungen treffen könn
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Trading System Double Trend – ein unabhängiges Handelssystem bestehend aus mehreren Indikatoren. Bestimmt die Richtung des allgemeinen Trends und gibt Signale in Richtung der Preisbewegung. Kann für Scalping, Intraday- oder Intraweek-Handel verwendet werden. Möglichkeiten Funktioniert mit allen Zeitrahmen und Handelsinstrumenten (Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes). Einfaches visuelles Lesen von Informationen, ohne ein Diagramm laden zu müssen Der Indikator zeichnet keine Signal
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indikatoren
Wave Reversal Indicator - bestimmt die Richtung und Preisumkehrungen um die Bilanzlinie. Der Indikator zeigt Wellenbewegungen und Trendanstiege. Er gibt Empfehlungen, wohin er dem Händler folgen soll, und hilft bei der Verfolgung der Handelsstrategie. Es handelt sich um eine Ergänzung zu einer Intraday- oder mittelfristigen Strategie. Fast alle Parameter werden für jeden Zeitrahmen ausgewählt und ändern sich automatisch. Der einzige Parameter, der manuell angepasst werden kann, ist die Wellenlän
FREE
Trading System Double Trend MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trading System Double Trend MT5 – ein unabhängiges Handelssystem bestehend aus mehreren Indikatoren. Bestimmt die Richtung des allgemeinen Trends und gibt Signale in Richtung der Preisbewegung. Kann für Scalping, Intraday- oder Intraweek-Handel verwendet werden. Möglichkeiten Funktioniert mit allen Zeitrahmen und Handelsinstrumenten (Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes). Einfaches visuelles Lesen von Informationen, ohne ein Diagramm laden zu müssen Der Indikator zeichnet keine Si
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Wave Price Channel – Handelsanalytisches System zur Suche nach Impulsen und Korrekturen. Mit dem Indikator können Sie in Richtung des Preiskanals arbeiten, der auf der Grundlage der Volatilität aufgebaut ist. Wenn ein Aufwärts- oder Abwärtspfeil auf dem Kanal gezeichnet wird, wird es möglich, in diese Richtung zu gehen; das Signal in diese Richtung wird durch einen Punktindikator bestätigt, der empfindlich auf Preisänderungen reagiert. Solange gleichfarbige Punkte vorhanden sind, bleibt das Sig
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Level Breakout Indicator ist ein technisches Analyseprodukt, das anhand oberer und unterer Grenzen arbeitet und die Richtung des Trends bestimmen kann. Funktioniert bei Kerze 0 ohne Neuzeichnen oder Verzögerungen. Bei seiner Arbeit verwendet es ein System verschiedener Indikatoren, deren Parameter bereits konfiguriert und zu einem einzigen Parameter zusammengefasst wurden – „ Scale “, der die Abstufung der Perioden vornimmt. Der Indikator ist einfach zu verwenden und erfordert keine Berechnungen
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Point Directions MT5 – Ein Indikator, der Punktniveaus der Unterstützung und des Widerstands anzeigt, wenn sich der Preis bewegt. Die Pfeile zeigen Preissprünge in die angegebenen Richtungen. Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet, sondern auf der aktuellen Kerze geformt. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Es gibt verschiedene Arten von Warnungen. Verfügt über erweiterte Einstellungen zum Anpassen von Signalen für jedes Diagramm. Kann für den Handel mit Trends und Korrekt
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indikatoren
" ZigZag on Trend " phunukma manwi rang thangmani lama saimanna bagwi chubachu khlaio, abo hai kheno bar tei pip swngnai. Abo kaisa swlaijakmani phunuknai, kaisa swlaijakmani line zigzag hai khe phunukjak abo rangni lamao naitugwi tongo, tei kaisa counter abo swlaijakmani lamao barrokni bisingo thwngmani tei vertical scale-o pipsrokni mungno lekhago (lekhamungrok barni phuarjakmani sakao). Indicator no rang rwjak ya. Kwtal khe tongna bagwi, abo rangchakni bar eba line wngwi phunukjak. Joto timef
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Point Directions – Ein Indikator, der Punktniveaus der Unterstützung und des Widerstands anzeigt, wenn sich der Preis bewegt. Die Pfeile zeigen Preissprünge in die angegebenen Richtungen. Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet, sondern auf der aktuellen Kerze geformt. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Es gibt verschiedene Arten von Warnungen. Verfügt über erweiterte Einstellungen zum Anpassen von Signalen für jedes Diagramm. Kann für den Handel mit Trends und Korrekturen
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Indikator für manuellen Handel und technische Analyse für Forex. Es besteht aus einem Trendindikator mit dem Eröffnungsniveau des Handelstages und einem Pfeilindikator zur Bestimmung von Einstiegspunkten. Der Indikator ändert seine Farbe nicht; er funktioniert, wenn die Kerze schließt. Enthält verschiedene Arten von Warnungen für Signalpfeile. Kann für die Arbeit mit jedem Diagramm, Handelsinstrument oder Zeitrahmen konfiguriert werden. Die Arbeitsstrategie basiert auf der Suche nach Preisbewe
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Scalping Entry Points - ist ein manuelles Handelssystem, das sich an Preisbewegungen anpassen und Signale für offene Geschäfte ohne Neuzeichnung geben kann. Der Indikator bestimmt die Richtung des Trends anhand des zentralen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Punktindikator liefert Signale für Ein- und Ausstiege. Geeignet für manuellen Intraday-Handel, Scalping und binäre Optionen. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Der Indikator gibt verschiedene Arten von Warnung
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Ein Trendindikator, der die Stärke der Bullen und Bären in einer Handelsspanne anzeigt. Besteht aus zwei Linien: Die grüne Linie steht für einen ausgeglichenen überkauften/überverkauften Zustand. Die rote Linie gibt die Richtung der Handelsaktivität an. Die Berechnungen werden nicht neu gezeichnet. Kann für alle Symbole/Instrumente/Zeitrahmen verwendet werden. Einfach zu verwenden und einzurichten. Wie der Indikator verwendet wird und was er bestimmt. Die Grundregel ist, der Richtung der rote
FREE
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Pfeilindikator mit Trendfilter. Erzeugt Trendeingaben ohne Verzögerungen oder Verzögerungen - auf der entstehenden Kerze. Geeignet für den Einsatz auf allen Handelsinstrumenten und Zeitrahmen. Einfach zu bedienen, enthält die Richtung des Trends in Form eines Histogramms Linien und Signal-Generator. Eingabeparameter Periode Trendlinie - Periode der Histogrammlinie Signal Generator Periode - Wenn die Periode länger ist, dann sind die Pfeile weniger Ton abspielen Pop-up-Meldung anzeigen Push-Ben
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Cluster-Indikator arbeitet im Preiskanal. Für den Betrieb bildet der Indikator eine Kanallinie - (gestrichelte Linie). Innerhalb des Kanals werden Clusterabschnitte bestimmt, die die Richtung der Preisbewegung bestimmen - (Histogramme in zwei Richtungen), beginnen mit großen Pfeilen. Kleine Pfeile werden über/unter jedem Histogramm eingezeichnet - Indikator erhöht Volatilität. Der Indikator zeichnet die Werte nicht neu. Funktioniert mit allen Tools und Zeitrahmen. Einstiege werden gemacht,
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Ein technischer Indikator, der seine Messwerte auf der Grundlage der Handelsvolumina berechnet. Er verfügt über eine oszillierende Linie, die der Veränderung des Volumens folgt. Große Pfeile auf der Linie zeigen Umkehrwerte an. Um die Linie herum wird ein Kanal mit kleinen Pfeilen gebildet, die die Verstärkung der Kursbewegung in Richtung steigender Volumina anzeigen. Der Indikator zeichnet die Werte nicht neu. Funktioniert mit jedem Instrument und Zeitrahmen. Er kann jede Handelsstrategie ergän
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Entwickelte Methoden für den Handel in einem Indikator zusammengefasst. In Form von Pfeilen, definiert er Einträge in der Richtung des Trends. Es hat 2 Arten von Pfeilen - Trend und Signal Führer, informiert über die mögliche Bewegung in der Richtung des Trends. Funktioniert ohne Neuzeichnen, bereit für den Einsatz auf allen Symbolen/Werkzeugen. Die am besten geeigneten Zeitrahmen zu verwenden sind M15, M30, H1, H4. Wie zu verwenden Der Indikator ermittelt die Trendrichtung in Form eines Signa
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Zyklischer Indikator für den Handel und die Prognose der Marktrichtung. Zeigt das zyklische Verhalten des Preises in Form eines Oszillators. Gibt Signale für die Eröffnung von Trades aus, wenn es eine Erholung von der Ober- und Untergrenze des Oszillators gibt. In Form eines Histogramms zeigt es die geglättete Stärke des Trends.  Ergänzt jede Handelsstrategie, vom Scalping bis zum Intraday.  Der Indikator wird nicht neu gezeichnet.  Geeignet für den Einsatz auf allen Symbolen/Instrumenten.  Gee
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Max Min Reversal Arrows - ein Pfeilumkehrindikator zur Vorhersage von Kursbewegungen. Der Indikator basiert auf den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an den lokalen Tiefst- und Höchstständen des Kurses. Produktmerkmale Die Pfeile erscheinen auf der aktuellen Kerze. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Kann für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente verwendet werden. Empfohlene Zeitrahmen: M30, H1, H4. Die gepunkteten Linien sind die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus innerhalb des
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Binary Lines ist ein technischer Analyseindikator für Währungen, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien, Indizes und alle Finanzinstrumente. Kann für binäre Optionen oder Forex-Scalping verwendet werden. Zeigt Ein- und Ausstiegspunkte in festen Abständen an und stellt bereit Händlern die notwendigen Informationen über die Ergebnisse möglicher Transaktionen. Einstiegspunkte werden ganz am Anfang der Kerze in Richtung der MA-Linie und der Dauer gebildet Trades in Bars können manuell angepasst und an j
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Ein technischer Indikator, der seine Messwerte anhand des Handelsvolumens berechnet. In Form eines Histogramms zeigt es die Akkumulation der Stärke der Bewegung des Handelsinstruments. Es verfügt über unabhängige Berechnungssysteme für bullische und bärische Richtungen. Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und Zeitrahmen. Kann jedes Handelssystem ergänzen. Der Indikator zeichnet seine Werte nicht neu, die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Es ist einfach zu bedienen, lädt das Diag
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Line Breakouts – System für den Trendhandel. Enthält eine Trendkennung, die mithilfe der Perioden- und Glättungsfunktion an jedes Diagramm und Handelsinstrument angepasst werden kann. Und ein bestimmender Faktor für die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Wenn der Preis unter der Widerstandslinie liegt, eröffnen Sie Verkaufsgeschäfte, und wenn der Preis über der Unterstützungslinie liegt, eröffnen Sie Kaufgeschäfte. Der Stop-Loss sollte einige Punkte von den Linien entfernt platziert werden.
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Point Trend Indicator – Ein Indikator für das obere und untere Niveau des Trends, der die Trendrichtung bestimmen und seine Verstärkung anzeigen kann. Die Trendrichtung wird durch runde Punkte bestimmt; liegen die Punkte über der Nulllinie, ist der Trend bullisch, liegen sie darunter, ist der Trend bärisch. Die Zunahme der Richtungsbewegung wird durch Pfeile angezeigt. Es gibt den einzigen Parameter zur manuellen Anpassung – die Dauer der Trendrichtung.   Möglichkeiten Funktioniert in allen Zei
