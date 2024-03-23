Atomic Analyst

Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht.

Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale zu entfernen, und das Handelspotenzial zu erhöhen. Durch die Verwendung mehrerer Ebenen komplexer Indikatoren scannt der Atom-Analyst das Diagramm und wandelt komplexe mathematische Berechnungen in einfache Signale und Farben um, die jeder Anfänger-Trader verstehen und zur Entscheidungsfindung beim Handel verwenden kann.





Der "Atom-Analyst" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert ist. Es kombiniert Premium-Indikatoren und erstklassige Funktionen in einer Handelsstrategie, was es zu einer vielseitigen Wahl für alle Arten von Tradern macht.





Intraday-Handels- und Scalping-Strategie: Entwickelt für schnelles und präzises Daytrading und kurzfristige Trades.

Tages- und Swing-Trading-Strategie: Kann als zuverlässiges Werkzeug für Daytrader und Swingtrader verwendet werden, die auf große Preisbewegungen abzielen.

Mehrere Währungen und Märkte: Funktioniert auf verschiedenen Instrumenten und Märkten mit seiner zuverlässigen Präzision.

Mehrere Zeiträume: Kann auf mehreren Zeiträumen mit guter Leistung verwendet werden.

Stabilität: Alle Indikatoren sind nicht neu malt, nicht neu zeichnet und nicht verzögert, was zuverlässige Signale gewährleistet.

Signal Klarheit: Bietet Pfeilsignale für klare Einstiegs- und Ausstiegspunkte.

Echtzeit-Benachrichtigungen: Hält Trader mit Handelseintritt, SL- und TP-Benachrichtigungen informiert.

Mehrere Take-Profit-Level: Bietet bis zu 8 Take-Profit-Level mit Fibonacci.

Tiefgreifende Analyse: Bietet Trendanalyse auf höheren Zeitrahmen und Live-Handelsüberwachung.

Adaptive Farbcodierung: Verwendet Farbcodierung von Kerzen, um die Stärke und das Momentum des Preises widerzuspiegeln.

Modernes benutzerfreundliches Interface und Panel: Bietet alle grundlegenden und erweiterten Metriken, die Pro-Trader täglich verwenden.





Eigenschaften:





Nicht neu malt, nicht neu zeichnet und nicht verzögert Indikatoren

Maximale Aktivierungen

MTF Trend Scanner

Modernes benutzerfreundliches Interface GUI

Mehrere Indikatoren in einem

Intraday-, Tages- und Swing-Trading-Strategie

Prop-Firma bereit

Einstiegs- und Ausstiegspunkte und Pfeile

Benachrichtigungen per Telefon und E-Mail

MTF-Analyse

Trend% Berechnung über alle Zeiträume

Stop Loss

Mehrere Take Profits

Trailing Stop

Verkaufstrades und Kauftrades Potenzielle Gewinn% Anzeige mit Gesamtanzahl der Trades

Live-Handelszeitsitzung

Live-Daily, Weekly und All Time Profit

Live-Daily-Provisionsberechnung

Bid und Ask Preis Anzeige

Live-Spread-Anzeige

Kerzen-Timer, Lokalzeit und Serverzeit

Terminalstatus Verbunden/Getrennt

Konto-Währungsanzeige

Verwenden Sie das Panel, um die Zeiträume zu ändern





Empfehlungen:





Währungen und Paare: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...

Zeitrahmen: H1.

Kontotypen: Jedes ECN-Konto, Konto mit niedrigem Spread.







