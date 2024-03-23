Atomic Analyst

Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht.
Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale zu entfernen, und das Handelspotenzial zu erhöhen. Durch die Verwendung mehrerer Ebenen komplexer Indikatoren scannt der Atom-Analyst das Diagramm und wandelt komplexe mathematische Berechnungen in einfache Signale und Farben um, die jeder Anfänger-Trader verstehen und zur Entscheidungsfindung beim Handel verwenden kann.
Der "Atom-Analyst" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert ist. Es kombiniert Premium-Indikatoren und erstklassige Funktionen in einer Handelsstrategie, was es zu einer vielseitigen Wahl für alle Arten von Tradern macht.
Intraday-Handels- und Scalping-Strategie: Entwickelt für schnelles und präzises Daytrading und kurzfristige Trades.
Tages- und Swing-Trading-Strategie: Kann als zuverlässiges Werkzeug für Daytrader und Swingtrader verwendet werden, die auf große Preisbewegungen abzielen.
Mehrere Währungen und Märkte: Funktioniert auf verschiedenen Instrumenten und Märkten mit seiner zuverlässigen Präzision.
Mehrere Zeiträume: Kann auf mehreren Zeiträumen mit guter Leistung verwendet werden.
Stabilität: Alle Indikatoren sind nicht neu malt, nicht neu zeichnet und nicht verzögert, was zuverlässige Signale gewährleistet.
Signal Klarheit: Bietet Pfeilsignale für klare Einstiegs- und Ausstiegspunkte.
Echtzeit-Benachrichtigungen: Hält Trader mit Handelseintritt, SL- und TP-Benachrichtigungen informiert.
Mehrere Take-Profit-Level: Bietet bis zu 8 Take-Profit-Level mit Fibonacci.
Tiefgreifende Analyse: Bietet Trendanalyse auf höheren Zeitrahmen und Live-Handelsüberwachung.
Adaptive Farbcodierung: Verwendet Farbcodierung von Kerzen, um die Stärke und das Momentum des Preises widerzuspiegeln.
Modernes benutzerfreundliches Interface und Panel: Bietet alle grundlegenden und erweiterten Metriken, die Pro-Trader täglich verwenden.
Eigenschaften:
- Nicht neu malt, nicht neu zeichnet und nicht verzögert Indikatoren
- Maximale Aktivierungen
- MTF Trend Scanner
- Modernes benutzerfreundliches Interface GUI
- Mehrere Indikatoren in einem
- Intraday-, Tages- und Swing-Trading-Strategie
- Prop-Firma bereit
- Einstiegs- und Ausstiegspunkte und Pfeile
- Benachrichtigungen per Telefon und E-Mail
- MTF-Analyse
- Trend% Berechnung über alle Zeiträume
- Stop Loss
- Mehrere Take Profits
- Trailing Stop
- Verkaufstrades und Kauftrades Potenzielle Gewinn% Anzeige mit Gesamtanzahl der Trades
- Live-Handelszeitsitzung
- Live-Daily, Weekly und All Time Profit
- Live-Daily-Provisionsberechnung
- Bid und Ask Preis Anzeige
- Live-Spread-Anzeige
- Kerzen-Timer, Lokalzeit und Serverzeit
- Terminalstatus Verbunden/Getrennt
- Konto-Währungsanzeige
- Verwenden Sie das Panel, um die Zeiträume zu ändern
Empfehlungen:
- Währungen und Paare: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
- Zeitrahmen: H1.
- Kontotypen: Jedes ECN-Konto, Konto mit niedrigem Spread.
It's really a great job. I bought two indicators from him. It's really worth every dollar you spend. He's a decent and respectful person who answers all your questions.