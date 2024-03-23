Atomic Analyst

5
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht.
Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale zu entfernen, und das Handelspotenzial zu erhöhen. Durch die Verwendung mehrerer Ebenen komplexer Indikatoren scannt der Atom-Analyst das Diagramm und wandelt komplexe mathematische Berechnungen in einfache Signale und Farben um, die jeder Anfänger-Trader verstehen und zur Entscheidungsfindung beim Handel verwenden kann.

Der "Atom-Analyst" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert ist. Es kombiniert Premium-Indikatoren und erstklassige Funktionen in einer Handelsstrategie, was es zu einer vielseitigen Wahl für alle Arten von Tradern macht.

Intraday-Handels- und Scalping-Strategie: Entwickelt für schnelles und präzises Daytrading und kurzfristige Trades.
Tages- und Swing-Trading-Strategie: Kann als zuverlässiges Werkzeug für Daytrader und Swingtrader verwendet werden, die auf große Preisbewegungen abzielen.
Mehrere Währungen und Märkte: Funktioniert auf verschiedenen Instrumenten und Märkten mit seiner zuverlässigen Präzision.
Mehrere Zeiträume: Kann auf mehreren Zeiträumen mit guter Leistung verwendet werden.
Stabilität: Alle Indikatoren sind nicht neu malt, nicht neu zeichnet und nicht verzögert, was zuverlässige Signale gewährleistet.
Signal Klarheit: Bietet Pfeilsignale für klare Einstiegs- und Ausstiegspunkte.
Echtzeit-Benachrichtigungen: Hält Trader mit Handelseintritt, SL- und TP-Benachrichtigungen informiert.
Mehrere Take-Profit-Level: Bietet bis zu 8 Take-Profit-Level mit Fibonacci.
Tiefgreifende Analyse: Bietet Trendanalyse auf höheren Zeitrahmen und Live-Handelsüberwachung.
Adaptive Farbcodierung: Verwendet Farbcodierung von Kerzen, um die Stärke und das Momentum des Preises widerzuspiegeln.
Modernes benutzerfreundliches Interface und Panel: Bietet alle grundlegenden und erweiterten Metriken, die Pro-Trader täglich verwenden.

Eigenschaften:

  • Nicht neu malt, nicht neu zeichnet und nicht verzögert Indikatoren
  • Maximale Aktivierungen
  • MTF Trend Scanner
  • Modernes benutzerfreundliches Interface GUI
  • Mehrere Indikatoren in einem
  • Intraday-, Tages- und Swing-Trading-Strategie
  • Prop-Firma bereit
  • Einstiegs- und Ausstiegspunkte und Pfeile
  • Benachrichtigungen per Telefon und E-Mail
  • MTF-Analyse
  • Trend% Berechnung über alle Zeiträume
  • Stop Loss
  • Mehrere Take Profits
  • Trailing Stop
  • Verkaufstrades und Kauftrades Potenzielle Gewinn% Anzeige mit Gesamtanzahl der Trades
  • Live-Handelszeitsitzung
  • Live-Daily, Weekly und All Time Profit
  • Live-Daily-Provisionsberechnung
  • Bid und Ask Preis Anzeige
  • Live-Spread-Anzeige
  • Kerzen-Timer, Lokalzeit und Serverzeit
  • Terminalstatus Verbunden/Getrennt
  • Konto-Währungsanzeige
  • Verwenden Sie das Panel, um die Zeiträume zu ändern

Empfehlungen:

  • Währungen und Paare: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
  • Zeitrahmen: H1.
  • Kontotypen: Jedes ECN-Konto, Konto mit niedrigem Spread.



Bewertungen 5
nfsyah
44
nfsyah 2025.10.23 15:05 
 

It's really a great job. I bought two indicators from him. It's really worth every dollar you spend. He's a decent and respectful person who answers all your questions.

Fausto Miguel Mendes Dos Santos
178
Fausto Miguel Mendes Dos Santos 2024.05.03 13:47 
 

Atomic Analyst is very good, I recommend it, it has controlled risk management 5 stars

jjjb
1894
jjjb 2024.03.26 09:10 
 

This is an excellent indicator. It is so clear, with a direct format, which makes the trend very clear. Excellent for confirmation of a trading plan, or you can use it on it's own. It does not repaint at all. Author is very supportive and provides help . Well worth the money, as it will take your trading to a higher level.

Empfohlene Produkte
Invincible Arrow
Quan Li
Indikatoren
Es handelt sich um einen Pfeilindikator ohne Future-Funktion, der auf der Grundlage der fortschrittlichsten Profit-Trading-Algorithmen entwickelt wurde und über das innovativste und fortschrittlichste Modul zur doppelten Trendanalyse sowie den neuesten und hocheffektiven Algorithmus zur Vorhersage von Markttrends verfügt. Es verfügt über das innovativste und fortschrittlichste duale Trendanalysemodul sowie den neuesten und hocheffektiven Algorithmus zur Vorhersage von Markttrends. Es verfügt übe
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4. – Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung. – Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail. – Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich her
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indikatoren
Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie mit Gann an Ihrer Seite!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, ursprünglich von Gann erstellt, der zugab, dass dies "Die Mutter aller Charts" ist. Es ist eine der letzten Studien, die dieser große Trader uns hinterlassen hat. Die Zahlentabelle ist, wie alle Tabellen, offensichtlich recht einfach und basiert auf quadratischen Zahlen, der QUADRATSZAHL VON 12 und ist durch die Evolution eine der wichtigsten quadratischen Zahlen. Hier finden wir ZYKLUS, PREIS und ZEIT dank der Winkel und Gra
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indikatoren
Fibonacci-Erweiterung und Retracement-Analyse-Tool Fibonacci-Retracing- und Extended-Line-Tools für die MT4-Plattform, ideal für Trader, die die und den Golden Section-Handel nutzen Hauptmerkmale: 1. Sie können mehrere Sätze von Fibonacci-Retracements direkt zeichnen, und die Beziehung zwischen wichtigen Rückkehrpunkten ist auf einen Blick ersichtlich. 2. Kann Fibonacci-Erweiterungen zeichnen 3. Das Fibonacci-Foldback und die Verlängerung der Linie können nach links und nach rechts zur ein
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Stra
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
Fibonacci Auto Drawing
Makarii Gubaydullin
Indikatoren
Zeichnet automatisch Fibonacci-Levels basierend auf den Höchst- und Tiefstpreisen des angegebenen Zeitrahmens Mehrere Balken   können kombiniert werden: z.B. können Sie ein Fibonacci basierend auf den 10-Tage-Hochs und -Tiefs erhalten Mein   #1   Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |    MT5-Version Hilft, potenzielle Umkehrlevel zu erkennen; An Fibonacci-Levels gebildete Muster sind oft stärker; Deutlich   weniger   Zeitaufwand   für  
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indikatoren
Signal-Trend-Indikator. Erkennt die Richtung des Trends und ist entsprechend gefärbt. Verfügt über eingebaute akustische und visuelle Warnungen bei Trendänderungen. Kann Benachrichtigungen an Ihr Telefon oder Ihre E-Mail senden. Ermöglicht Trend- und Gegentrend-Handel. Funktioniert mit allen Zeitrahmen, allen Währungspaaren, Metallen, Indizes und Kryptowährungen. Kann mit binären Optionen verwendet werden. Unverwechselbare Merkmale Kein erneutes Zeichnen; Einfache und klare Einstellungen
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator PINBAR-Muster für MT4, ohne Neuzeichnung, ohne Verzögerung. - Der Indikator „PINBAR-Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading. - Der Indikator erkennt PinBars im Chart: - Bullish PinBar – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder). - Bearish PinBar – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder). - Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail. - Der Indikator „PINBAR-Muster“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren. Kl
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für Muster #31 ("Long Island") aus Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Warnung anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Ebenen
Intraday Levels Advanced
Expert Lims S.L
Indikatoren
Intraday Levels zeigt ein Raster für Intraday-Levels für den Intraday-Handel Zeigt ein Raster für die Tageslevels an, das Ihnen eine Orientierungshilfe bietet, um den Trend zu erkennen und Intraday-Trades zu messen (Stop-Loss und Take-Profit). Die Parameter sind: Levels Modus: Grundmodus: Zeigt das höchste, niedrigste und mittlere Niveau an. Erweiterter Modus: Zeigt das höchste, niedrigste, mittlere und mittlere Niveau an. Fibonacci-Modus: Zeigt die Fibonacci-Retracements der Sitzung an. Momen
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator "RSI SPEED" für MT4 – Hervorragendes Prognosetool, kein Repainting erforderlich. – Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen. RSI SPEED ist die erste Ableitung des RSI. – RSI SPEED eignet sich gut zum Scalping von Einstiegen in Richtung des Haupttrends. – Verwenden Sie ihn in Kombination mit einem geeigneten Trendindikator, z. B. HTF MA (siehe Abbildungen). – Der RSI SPEED zeigt an, wie schnell der RSI seine Richtung ändert – er ist sehr sen
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indikatoren
Der MT4 Wave Wold Forex Indikator wurde entwickelt, um Wulff-Wellen zu finden und sie im aktuellen Fenster des Handelsterminals anzuzeigen. Ein ausgezeichneter Indikator für Händler, die Wulff-Wellen im Handel verwenden. Seine Anwendung in Handelsstrategien wird ihre Effizienz und Rentabilität erheblich verbessern. INFORMATIONEN ZUM INDIKATOR Im Gegensatz zu anderen Wolfswellenindikatoren hat der MT4 Wave Wold Forex Indikator eine Reihe von Funktionen, die seine Effizienz erheblich verbessern:
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Trend Bilio
Ivan Simonika
Indikatoren
Trend Bilio - ein Pfeilindikator ohne Umzeichnung zeigt potenzielle Markteinstiegspunkte in Form von Pfeilen der entsprechenden Farbe an: nach oben gerichtete rote Pfeile deuten auf die Eröffnung eines Kaufs hin, grüne nach unten gerichtete Pfeile auf einen Verkauf. Der Einstieg soll beim nächsten Balken nach dem Zeiger erfolgen. Der Pfeilindikator Trend Bilio "entlastet" das Kursdiagramm visuell und spart Zeit für die Analyse: kein Signal - kein Geschäft, wenn ein gegenteiliges Signal erschei
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Der We-Spread mt4-Indikator ist ein Spread-Trading-Tool und eignet sich für diejenigen, die die Märkte mit einem anderen Ansatz studieren wollen als die Inhalte, die normalerweise in Online-Trading-Buchläden verfügbar sind. Ich denke, die Spread Trading Strategie ist eine der besten, die ich in den letzten Jahren verwendet habe. Dies ist ein einzigartiger Indikator für den Spread-Handel, denn er erlaubt es Ihnen, bis zu 3 Spreads auf einmal zu studieren. Was ist Spread Trading auf Forex Das Spre
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator überwacht das Chart kontinuierlich auf eine sich festigende Marktbewegung in eine Richtung und gibt ein präzises Signal unmittelbar vor dem eigentlichen Impuls.  Multisymbol- und Multitimeframe-Scanner hier verfügbar – Scanner für ACB Breakout Arrows MT4 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator automatisch bereitgestellt. Mitge
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT4, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indikatoren
Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indikatoren
Wie oft haben Sie schon einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Nachweisen der Live-Kontoleistung mit fantastischen Zahlen und überall Statistiken gekauft, aber nachdem Sie ihn verwendet haben, sprengen Sie Ihr Konto? Sie sollten einem Signal nicht einfach so vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt erschienen ist, und das ist es, was RelicusRoad Pro am besten kann! Benutzerhandbuch + Strategien + Schulungsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version verfügbar Ein
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen Trend Pulse vor, einen einzigartigen und robusten Indikator, der Aufwärts-, Abwärts- und sogar Schwankungstrends erkennen kann! Trend Pulse verwendet einen speziellen Algorithmus, um das Marktrauschen mit echter Präzision herauszufiltern. Wenn sich das aktuelle Symbol seitwärts bewegt, sendet Ihnen Trend Pulse ein Signal, das Sie darauf hinweist, dass es kein guter Zeitpunkt für einen Handel ist. Dieses ausgezeichnete System macht Trend Pulse zu einem der besten Tools für Trade
Royal Wave Pro M4
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
Royal Wave ist ein Trend-Power-Oszillator, der so programmiert wurde, dass er risikoarme Ein- und Ausstiegszonen findet und signalisiert. Sein Kernalgorithmus analysiert den Markt statistisch und erzeugt Handelssignale für überkaufte, überverkaufte und wenig volatile Bereiche. Durch den Einsatz eines gut durchdachten Warnsystems erleichtert dieser Indikator die Entscheidung, wo man einsteigen und wo man aussteigen sollte. Merkmale Trend-Power-Algorithmus Einstiegs- und Ausstiegszonen mit geringe
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indikatoren
MT4-Erkennungsanzeige für Auftragsblöcke mit mehreren Zeitrahmen. Eigenschaften - Vollständig anpassbar auf dem Diagrammbedienfeld, bietet vollständige Interaktion. - Verstecken und zeigen Sie das Bedienfeld, wo immer Sie möchten. - Erkennen Sie OBs in mehreren Zeiträumen. - Wählen Sie die anzuzeigende OB-Menge aus. - Verschiedene OBs Benutzeroberfläche. - Verschiedene Filter an OBs. - OB-Näherungsalarm. - ADR High- und Low-Leitungen. - Benachrichtigungsdienst (Bildschirmwarnungen | P
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indikatoren
Das Indikatoranalysesystem ZhiBiJuJi verwendet eine leistungsfähige interne Schleife, um seine eigenen externen Indikatoren aufzurufen, und ruft die Analyse dann vor und nach dem Zyklus auf. Die Datenberechnung dieses Indikatoranalysesystems ist sehr kompliziert (Aufruf vor und nach dem Zyklus), so dass die Hysterese des Signals reduziert wird und die Genauigkeit der Vorausschätzung erreicht wird. Dieser Indikator kann in allen Zyklen des MT4 verwendet werden und eignet sich am besten für 15 Min
Weitere Produkte dieses Autors
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.41 (17)
Experten
Der Smart Universal Expert Advisor ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihnen bei Ihrer Handelserfahrung zu helfen, indem er nahtlos mit jedem benutzerdefinierten Indikator integriert wird, der Kauf- und Verkaufspuffer bereitstellt. Mit seiner unübertroffenen Anpassungsfähigkeit ermöglicht Ihnen dieser Experte, das volle Potenzial Ihrer benutzerdefinierten Indikatoren auszuschöpfen und Trades mit Präzision und Kontrolle auszuführen. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Wir haben
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.65 (148)
Indikatoren
Der Trendfänger (The Trend Catcher): Die Trend Catcher Strategie mit Alarm-Indikator ist ein vielseitiges technisches Analysetool, das Tradern hilft, Markttrends sowie mögliche Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Sie verfügt über eine dynamische Trend Catcher Strategie, die sich an die Marktbedingungen anpasst und eine klare visuelle Darstellung der Trendrichtung bietet. Trader können die Parameter an ihre persönlichen Vorlieben und Risikotoleranz anpassen. Der Indikator unterstützt bei
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.66 (107)
Indikatoren
Die Supply and Demand Order Blocks: Der Indikator "Supply and Demand Order Blocks" ist ein anspruchsvolles Tool, das auf den Konzepten des Smart Money basiert und für die technische Analyse im Devisenhandel unerlässlich ist. Er konzentriert sich darauf, Angebot und Nachfrage Zonen zu identifizieren, entscheidende Bereiche, in denen institutionelle Händler deutliche Spuren hinterlassen. Die Angebotszone, die Verkaufsaufträge anzeigt, und die Nachfragezone, die Kaufaufträge anzeigt, helfen Händl
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.58 (38)
Utilitys
Handelspositionen und Backtesting-Tool: Das "Handelspositions- und Backtesting-Tool", auch bekannt als "Risiko-Rendite-Verhältnis-Tool", ist ein umfassender und innovativer Indikator, der entwickelt wurde, um Ihre technische Analyse und Handelsstrategien zu verbessern. Das Risikotool ist eine umfassende und benutzerfreundliche Lösung für effektives Risikomanagement im Devisenhandel. Mit der Möglichkeit, Handelspositionen einschließlich des Einstiegspreises, des Stop-Loss (SL) und des Take-Prof
FREE
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
Experten
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — ein Expert Advisor der neuen Generation, entwickelt, um die reine Kraft des Preis-Momentums einzufangen. Schnell, diszipliniert und gebaut für Trader, die Präzision und Anpassungsfähigkeit in allen Marktbedingungen verlangen. Entwickelt mit Real-Tick-Daten (99,9 %) und optimiert für EURUSD und XAUUSD. Momentum Hunter erkennt Beschleunigungsimpulse und führt sofort aus — ohne Verzögerung, ohne Repainting, ohne Raten. [Benutzerhandbuch | Empfohlene Presets]
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
Indikatoren
Der Unterstützungs- und Widerstandsniveaufinder: Der Unterstützungs- und Widerstandsniveaufinder ist ein fortschrittliches Werkzeug, das dazu entwickelt wurde, die technische Analyse beim Handel zu verbessern. Mit dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus passt er sich in Echtzeit an, während sich neue Schlüsselpunkte im Chart entfalten, und bietet so eine dynamische und reaktionsschnelle Analyse. Seine einzigartige Multi-Zeitrahmen-Fähigkeit ermöglicht es Benutzern, Unterstützungs- u
FREE
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.78 (49)
Indikatoren
Der Trading-Sessions-Zeitindikator: Der "Trading-Sessions-Zeitindikator" ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das entwickelt wurde, um Ihr Verständnis der verschiedenen Handelssitzungen auf dem Devisenmarkt zu verbessern. Dieser nahtlos integrierte Indikator liefert wichtige Informationen über die Öffnungs- und Schließzeiten der Haupt-Handelssitzungen, einschließlich Tokio, London und New York. Mit automatischer Zeitzonenanpassung richtet er sich weltweit an Trader und hilft ihnen
FREE
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.33 (9)
Experten
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — ein Expert Advisor der neuen Generation, entwickelt, um die reine Kraft des Preis-Momentums einzufangen. Schnell, diszipliniert und gebaut für Trader, die Präzision und Anpassungsfähigkeit in allen Marktbedingungen verlangen. Entwickelt mit Real-Tick-Daten (99,9 %) und optimiert für EURUSD und XAUUSD. Momentum Hunter erkennt Beschleunigungsimpulse und führt sofort aus — ohne Verzögerung, ohne Repainting, ohne Raten. [Benutzerhandbuch | Empfohlene Presets]
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (28)
Indikatoren
Die Supply and Demand Order Blocks: Der Indikator "Supply and Demand Order Blocks" ist ein anspruchsvolles Tool, das auf den Konzepten des Smart Money basiert und für die technische Analyse im Devisenhandel unerlässlich ist. Er konzentriert sich darauf, Angebot und Nachfrage Zonen zu identifizieren, entscheidende Bereiche, in denen institutionelle Händler deutliche Spuren hinterlassen. Die Angebotszone, die Verkaufsaufträge anzeigt, und die Nachfragezone, die Kaufaufträge anzeigt, helfen Händl
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
Utilitys
Smart Trading Copilot:   Es ist ein intelligenter Trading-Assistent, der Ihnen bei der täglichen Handelsverwaltung hilft. Der Smart Trading Copilot verfügt über ein benutzerfreundliches Handelsfenster mit modernem Design und verwendet Spitzentechnologie. Der Smart Trading Copilot bietet eine Vielzahl von Funktionen: 1. Risikomanagement-Unterstützung: Berechnet automatisch die passende Lotgröße basierend auf dem angegebenen Risikoprozentsatz und Stop-Loss, um Tradern zu helfen, ihre Risiken ef
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.71 (72)
Indikatoren
Der Trendfänger (The Trend Catcher): Die Trend Catcher Strategie mit Alarm-Indikator ist ein vielseitiges technisches Analysetool, das Tradern hilft, Markttrends sowie mögliche Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Sie verfügt über eine dynamische Trend Catcher Strategie, die sich an die Marktbedingungen anpasst und eine klare visuelle Darstellung der Trendrichtung bietet. Trader können die Parameter an ihre persönlichen Vorlieben und Risikotoleranz anpassen. Der Indikator unterstützt bei
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indikatoren
Der Trading-Sessions-Zeitindikator: Der "Trading-Sessions-Zeitindikator" ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das entwickelt wurde, um Ihr Verständnis der verschiedenen Handelssitzungen auf dem Devisenmarkt zu verbessern. Dieser nahtlos integrierte Indikator liefert wichtige Informationen über die Öffnungs- und Schließzeiten der Haupt-Handelssitzungen, einschließlich Tokio, London und New York. Mit automatischer Zeitzonenanpassung richtet er sich weltweit an Trader und hilft ihnen
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Indikatoren
Der Unterstützungs- und Widerstandsniveaufinder: Der Unterstützungs- und Widerstandsniveaufinder ist ein fortschrittliches Werkzeug, das dazu entwickelt wurde, die technische Analyse beim Handel zu verbessern. Mit dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus passt er sich in Echtzeit an, während sich neue Schlüsselpunkte im Chart entfalten, und bietet so eine dynamische und reaktionsschnelle Analyse. Seine einzigartige Multi-Zeitrahmen-Fähigkeit ermöglicht es Benutzern, Unterstützungs- u
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.9 (10)
Utilitys
Handelspositionen und Backtesting-Tool: Das "Handelspositions- und Backtesting-Tool", auch bekannt als "Risiko-Rendite-Verhältnis-Tool", ist ein umfassender und innovativer Indikator, der entwickelt wurde, um Ihre technische Analyse und Handelsstrategien zu verbessern. Das Risikotool ist eine umfassende und benutzerfreundliche Lösung für effektives Risikomanagement im Devisenhandel. Mit der Möglichkeit, Handelspositionen einschließlich des Einstiegspreises, des Stop-Loss (SL) und des Take-Prof
FREE
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indikatoren
Trend-Scanner PRO Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem zu 100 % nicht nachzeichnend, nicht nachziehend und nicht nachlaufend ist , was es ideal für manuelle und algorithmische Handelssysteme macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und herunterladbare Voreinstellungen inbegriffen. Das Trend Scanner Dashboard ist ein professioneller Multi-Paar-Scanner , der mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig analysiert und Ihnen einen sofortigen Überblick über die tatsächliche
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Stra
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Experten
Der Smart Universal Expert Advisor ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihnen bei Ihrer Handelserfahrung zu helfen, indem er nahtlos mit jedem benutzerdefinierten Indikator integriert wird, der Kauf- und Verkaufspuffer bereitstellt. Mit seiner unübertroffenen Anpassungsfähigkeit ermöglicht Ihnen dieser Experte, das volle Potenzial Ihrer benutzerdefinierten Indikatoren auszuschöpfen und Trades mit Präzision und Kontrolle auszuführen. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Wir haben
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
Utilitys
Smart Trading Copilot:   Es ist ein intelligenter Trading-Assistent, der Ihnen bei der täglichen Handelsverwaltung hilft. Der Smart Trading Copilot verfügt über ein benutzerfreundliches Handelsfenster mit modernem Design und verwendet Spitzentechnologie. Der Smart Trading Copilot bietet eine Vielzahl von Funktionen: 1. Risikomanagement-Unterstützung: Berechnet automatisch die passende Lotgröße basierend auf dem angegebenen Risikoprozentsatz und Stop-Loss, um Tradern zu helfen, ihre Risiken ef
FREE
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
4 (1)
Indikatoren
Trend-Scanner PRO Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem zu 100 % nicht nachzeichnend, nicht nachziehend und nicht nachlaufend ist , was es ideal für manuelle und algorithmische Handelssysteme macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und herunterladbare Voreinstellungen inbegriffen. Das Trend Scanner Dashboard ist ein professioneller Multi-Paar-Scanner , der mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig analysiert und Ihnen einen sofortigen Überblick über die tatsächlich
Auswahl:
nfsyah
44
nfsyah 2025.10.23 15:05 
 

It's really a great job. I bought two indicators from him. It's really worth every dollar you spend. He's a decent and respectful person who answers all your questions.

Joyce W
28
Joyce W 2025.07.23 15:02 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Fausto Miguel Mendes Dos Santos
178
Fausto Miguel Mendes Dos Santos 2024.05.03 13:47 
 

Atomic Analyst is very good, I recommend it, it has controlled risk management 5 stars

jjjb
1894
jjjb 2024.03.26 09:10 
 

This is an excellent indicator. It is so clear, with a direct format, which makes the trend very clear. Excellent for confirmation of a trading plan, or you can use it on it's own. It does not repaint at all. Author is very supportive and provides help . Well worth the money, as it will take your trading to a higher level.

vincenzo1964
1094
vincenzo1964 2024.03.25 17:57 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension