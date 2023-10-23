Die Supply and Demand Order Blocks:





Der Indikator "Supply and Demand Order Blocks" ist ein anspruchsvolles Tool, das auf den Konzepten des Smart Money basiert und für die technische Analyse im Devisenhandel unerlässlich ist. Er konzentriert sich darauf, Angebot und Nachfrage Zonen zu identifizieren, entscheidende Bereiche, in denen institutionelle Händler deutliche Spuren hinterlassen. Die Angebotszone, die Verkaufsaufträge anzeigt, und die Nachfragezone, die Kaufaufträge anzeigt, helfen Händlern, potenzielle Umkehrungen oder Verlangsamungen in den Preisbewegungen vorherzusehen. Dieser Indikator verwendet einen cleveren Algorithmus, der die Komponenten Breakout of Structure (BoS) und Fair Value Gap (FVG) kombiniert. BoS erkennt Marktstörungen und identifiziert potenzielle Auftragsblöcke, während FVG Fair Value Gaps berücksichtigt, um die Genauigkeit zu verbessern. Das Tool bietet eine visuelle Darstellung dieser Bedingungen, unterstützt Händler bei Entscheidungen, indem es potenzielle Auftragsblöcke hervorhebt und Einblicke in Marktdynamik und Wendepunkte bietet. Das benutzerfreundliche Design macht es für Händler mit unterschiedlichen technischen Kenntnisständen zugänglich und bietet eine umfassende Lösung für fortgeschrittene Analysen.





Eigenschaften:





- Konzepte des Smart Money: Basierend auf institutionellen Handelsstrategien.

- Angebot und Nachfrage Zonen: Identifiziert Verkaufs- und Kaufauftragsblöcke.

- Benutzerdefinierte Auftragsblock-Zeichentypen.

- Algorithmische Raffinesse: BoS erkennt Marktstörungen, FVG berücksichtigt Fair Value Gaps.

- Visuelle Darstellung: Hebt potenzielle Auftragsblöcke auf Charts hervor.

- Benutzerfreundlich: Zugänglich für verschiedene Kenntnisstände.

- Umfassende Analyse: Integriert BoS und FVG für Einblicke.

- Informierte Entscheidungsfindung: Hilft bei der Vorhersage von Umkehrungen und Verlangsamungen.