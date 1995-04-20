Pips Stalker

Der Pips Stalker ist ein Long-Short-Pfeil-ähnlicher Indikator, der Trader aller Niveaus hilft, bessere Entscheidungen beim Markthandel zu treffen. Der Indikator übermalt nie neu und verwendet RSI als Hauptsignallogik; sobald ein Pfeil gegeben ist, wird er nie neu lackiert oder zurückgestrichen und die Pfeile sind nicht verzögert.

MERKMALE DES PIPS STALKER-PFEILS :

STATISTIK-PANEL
ein einzigartiges Info-Dashboard, das die Gesamtgewinnquote und nützliche Statistiken wie maximale Siege und verlorene Trades in Folge sowie weitere nützliche Informationen anzeigt.
TP UND SL, INTEGRIERTES GELDMANAGEMENT
der Indikator zeigt TP- und SL-Objekte mit jedem Pfeil an, sodass der Händler ein integriertes Geld- und Risikomanagement hat, SL basiert auf ATR und TP auf dem Verhältnis von Risiko zu Ertrag basierend auf dem aktuellen ATR-SL-Wert.
KEIN NEULACKIEREN, HOHE EINSTELLBARKEIT
der Indikator bietet viele Möglichkeiten, die Signalqualität zu verbessern, was es bei jedem Paar mit nur wenig Periodenanpassung funktionieren lässt; das Panel zeigt dem Händler an, ob aktuelle Einstellungen und Perioden profitabel sind oder nicht.
Empfohlener Zeitrahmen: M1.

empfohlenes Startkapital: 100$.

empfohlener Kontotyp: RAW SPREAD.

