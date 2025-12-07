GM Arrows Pro

Produktname: GM Arrows Pro - Signale & Warnungen

Kurze Beschreibung:
GM Arrows Pro ist ein sauberer, zuverlässiger MT4-Indikator, der KAUFEN/VERKAUFEN-Pfeile auf dem Chart anzeigt, mit einzigartigen Alarmen im Moment des Erscheinens des Signals.

Vollständige Beschreibung:
GM Arrows Pro ist ein professioneller MT4-Indikator für Trader, die klare, umsetzbare Signale wünschen:

  • BUY- und SELL-Pfeile, die auf dem gesamten Chartverlauf sichtbar sind

  • Eindeutige Warnungen, wenn ein neues Signal erscheint (keine wiederholten Warnungen)

  • Option zur Deaktivierung sich wiederholender Signale ( disable_repeating_signals )

  • Sauberer Chart mit grauen Kerzen (Körper + Dochte)

  • Kein TP/SL-Wirrwarr - Fokus nur auf die Signale

  • Einstellbare Parameter: RSI, ATR, Kerzenstabilität, Rückblick

  • Kompatibel mit jedem Paar und Zeitrahmen in MT4

Vorteile:

  • Sofortige visuelle Signale

  • Alarme ohne Rauschen

  • Einfache Installation und Einrichtung

Wie zu verwenden:

  1. .ex4 in den Ordner Indicators kopieren

  2. Passen Sie die Parameter wie gewünscht an

  3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Alarme je nach Ihrem Handelsstil


    Lizenz & Sicherheit:

    • Geschützt durch MetaQuotes ID

    • Unbegrenzte Nutzung auf Konten, die mit Ihrer ID verbunden sind


