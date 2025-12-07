Produktname: GM Arrows Pro - Signale & Warnungen

Kurze Beschreibung:

GM Arrows Pro ist ein sauberer, zuverlässiger MT4-Indikator, der KAUFEN/VERKAUFEN-Pfeile auf dem Chart anzeigt, mit einzigartigen Alarmen im Moment des Erscheinens des Signals.

Vollständige Beschreibung:

GM Arrows Pro ist ein professioneller MT4-Indikator für Trader, die klare, umsetzbare Signale wünschen:

BUY- und SELL-Pfeile, die auf dem gesamten Chartverlauf sichtbar sind

Eindeutige Warnungen, wenn ein neues Signal erscheint (keine wiederholten Warnungen)

Option zur Deaktivierung sich wiederholender Signale ( disable_repeating_signals )

Sauberer Chart mit grauen Kerzen (Körper + Dochte)

Kein TP/SL-Wirrwarr - Fokus nur auf die Signale

Einstellbare Parameter: RSI, ATR, Kerzenstabilität, Rückblick

Kompatibel mit jedem Paar und Zeitrahmen in MT4

Vorteile:

Sofortige visuelle Signale

Alarme ohne Rauschen

Einfache Installation und Einrichtung

Wie zu verwenden:

.ex4 in den Ordner Indicators kopieren Passen Sie die Parameter wie gewünscht an Aktivieren oder deaktivieren Sie die Alarme je nach Ihrem Handelsstil





Lizenz & Sicherheit: