GM Arrows Pro
- Indikatoren
- Guillaume Pierre Philippe Mesplont
- Version: 2.80
- Aktualisiert: 7 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Produktname: GM Arrows Pro - Signale & Warnungen
Kurze Beschreibung:
GM Arrows Pro ist ein sauberer, zuverlässiger MT4-Indikator, der KAUFEN/VERKAUFEN-Pfeile auf dem Chart anzeigt, mit einzigartigen Alarmen im Moment des Erscheinens des Signals.
Vollständige Beschreibung:
GM Arrows Pro ist ein professioneller MT4-Indikator für Trader, die klare, umsetzbare Signale wünschen:
-
BUY- und SELL-Pfeile, die auf dem gesamten Chartverlauf sichtbar sind
-
Eindeutige Warnungen, wenn ein neues Signal erscheint (keine wiederholten Warnungen)
-
Option zur Deaktivierung sich wiederholender Signale ( disable_repeating_signals )
-
Sauberer Chart mit grauen Kerzen (Körper + Dochte)
-
Kein TP/SL-Wirrwarr - Fokus nur auf die Signale
-
Einstellbare Parameter: RSI, ATR, Kerzenstabilität, Rückblick
-
Kompatibel mit jedem Paar und Zeitrahmen in MT4
Vorteile:
-
Sofortige visuelle Signale
-
Alarme ohne Rauschen
-
Einfache Installation und Einrichtung
Wie zu verwenden:
-
.ex4 in den Ordner Indicators kopieren
-
Passen Sie die Parameter wie gewünscht an
-
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Alarme je nach Ihrem Handelsstil
Lizenz & Sicherheit:
-
Geschützt durch MetaQuotes ID
-
Unbegrenzte Nutzung auf Konten, die mit Ihrer ID verbunden sind