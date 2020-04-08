Die ersten 25 Exemplare kosten $80, danach wird der Preis auf $149 erhöht.



Gold Signal Pro ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern helfen soll, starke Preisreaktionen auf dem Markt zu erkennen. Er konzentriert sich auf klare Dochtverwerfungen und zeigt an, wenn der Preis ein Niveau stark zurückweist und oft in dieselbe Richtung weitergeht.

Gold Signal Pro wurde hauptsächlich für das Scalping von Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen wie M5 und M15, wo das Timing am wichtigsten ist. Es kann aber auch für jedes Devisenpaar, jedes Symbol und jeden Zeitrahmen verwendet werden. Jedes Signal enthält den Einstiegskurs sowie automatische Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Warnungen (SL), die Händlern helfen, Risiken und Ziele sicher zu steuern.

Das Besondere an Gold Signal Pro ist, dass es wichtige Kursniveaus hervorhebt und gleichzeitig unnötiges Marktrauschen entfernt. Dadurch können sich Händler nur auf saubere, hochwertige Setups konzentrieren. Die Signale sind einfach zu lesen und schnell zu handeln, was den Handel unkomplizierter und weniger stressig macht. Ganz gleich, ob Sie ein Scalper sind, der schnelle Einstiege sucht, oder ein Händler, der eine eindeutige Bestätigung der Kursbewegung wünscht, Gold Signal Pro hilft Ihnen, Marktbewegungen in sichere Handelsentscheidungen umzuwandeln.