Gold Signal Pro

Die ersten 25 Exemplare kosten $80, danach wird der Preis auf $149 erhöht.

Gold Signal Pro ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern helfen soll, starke Preisreaktionen auf dem Markt zu erkennen. Er konzentriert sich auf klare Dochtverwerfungen und zeigt an, wenn der Preis ein Niveau stark zurückweist und oft in dieselbe Richtung weitergeht.

Gold Signal Pro wurde hauptsächlich für das Scalping von Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen wie M5 und M15, wo das Timing am wichtigsten ist. Es kann aber auch für jedes Devisenpaar, jedes Symbol und jeden Zeitrahmen verwendet werden. Jedes Signal enthält den Einstiegskurs sowie automatische Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Warnungen (SL), die Händlern helfen, Risiken und Ziele sicher zu steuern.

Das Besondere an Gold Signal Pro ist, dass es wichtige Kursniveaus hervorhebt und gleichzeitig unnötiges Marktrauschen entfernt. Dadurch können sich Händler nur auf saubere, hochwertige Setups konzentrieren. Die Signale sind einfach zu lesen und schnell zu handeln, was den Handel unkomplizierter und weniger stressig macht. Ganz gleich, ob Sie ein Scalper sind, der schnelle Einstiege sucht, oder ein Händler, der eine eindeutige Bestätigung der Kursbewegung wünscht, Gold Signal Pro hilft Ihnen, Marktbewegungen in sichere Handelsentscheidungen umzuwandeln.

Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Ihre Trading-Tipps + eine kostenlose 14-tägige Testversion von EA Forex Proton zu erhalten, einem Handelsroboter, der automatisch Trades auf der Grundlage der Signale von Gold Signal Pro platzieren kann.

Empfohlene Produkte
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Indikatoren
Der Gvs Undefeated Trend Indikator ist für den Trend- und Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Sie können nur mit diesem Indikator handeln. Die generierten Signale werden auf dem grafischen Bilds
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indikatoren
Magischer Pfeil-Indikator - Klare & verlässliche Signale Der Magische Pfeil-Indikator ist ein trendfolgendes Werkzeug, das Ihnen kristallklare Kauf- und Verkaufssignale liefert. Er zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehrungen und Einstiege an. Kein Rätselraten mehr - folgen Sie einfach den Pfeilen auf Ihrem Chart! Der Magische Pfeil-Indikator ist ein leistungsstarkes, einfach zu bedienendes Handelsinstrument, das Ihnen hilft, die profitabelsten Kauf- und Verkaufschancen auf dem Forex-Markt
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Quantum Balance ist ein moderner Pfeilindikator, der wichtige Kursumkehrpunkte auf dem Markt mit hoher Genauigkeit identifiziert. Er basiert auf einer Kombination aus WPR (Williams %R) und RSI (Relative Strength Index), die es Ihnen ermöglicht, überkaufte/überverkaufte Momente zu erkennen und an Punkten mit maximalem Potenzial zu handeln. Der Indikator analysiert die Preisdynamik und die Marktbedingungen und erzeugt nur dann Signale, wenn mehrere bestätigende Faktoren zusammentreffen. Dadurch w
Alpha Trend
Evgeny Belyaev
3 (4)
Indikatoren
Alpha Trend ist ein Trendindikator für die MetaTrader 4 Plattform, der von einer Gruppe professioneller Trader entwickelt wurde. Der Alpha Trend-Indikator findet die wahrscheinlichsten Trendumkehrpunkte, was es ermöglicht, Trades gleich zu Beginn eines Trends zu machen. Dieser Indikator verfügt über Benachrichtigungen, die immer dann generiert werden, wenn ein neues Signal erscheint (Alarm, E-Mail, Push-Benachrichtigung). Dies ermöglicht es Ihnen, eine Position rechtzeitig zu eröffnen. Alpha Tre
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Experten
Trend PRO Expert Advisor wurde auf der Basis des PipFinite Trend PRO Indikators entwickelt, dem bisher besten Indikator auf dem Markt. Der intelligente Algorithmus von PipFinite Trend Pro erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegsleveln. Dieser EA eröffnet Aufträge, wenn der Indikator Kauf-/Verkaufssignale gibt und setzt SL/TP entsprechend den Regeln des Indikators. Weitere Informationen zum PipFinite Trend PRO Indikator finden Sie hier . Wichtige I
Cosmic Diviner Reversal Zone Pro
Olena Kondratenko
5 (10)
Indikatoren
Diese einzigartige Multiwährungsstrategie bestimmt gleichzeitig das Ende des Trends, die Einstiegspunkte und die erwarteten Take-Profit-Levels für jeden Handel. Der Indikator kann Einstiegspunkte in jeder Handelsperiode von M1 bis D1 bestimmen. Zur Bequemlichkeit der Benutzer zeigt der Indikator den Einstiegspunkt (in Form eines Pfeils), die empfohlenen Take-Profit-Niveaus (Fast Take Profit, Middle Take Profit, Main Take Profit, Global Take Profit) und das Stop-Loss-Niveau an. Eine ausführliche
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Insider Scalper Binary Dieses Tool ist für den Handel mit binären Optionen konzipiert. für kurze temporäre Ausgaben. um ein Geschäft zu machen, lohnt sich der Moment des Empfangs des Signals und nur 1 Kerze, wenn es m1 ist, dann nur für eine Minute und so in Übereinstimmung mit dem Zeitrahmen. für bessere Ergebnisse, müssen Sie gut volatile Charts auswählen.... empfohlene währungspaare eur | usd, usd | jpy .... Der Indikator ist bereits konfiguriert, Sie müssen ihn nur noch zum Chart hinzuf
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4. – Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung. – Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail. – Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich her
Dynamic Trading Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Handelsoszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Handelsoszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der blauen Linie, Überkauft: oberhalb der roten Linie. – Dies
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indikatoren
Fibonacci-Erweiterung und Retracement-Analyse-Tool Fibonacci-Retracing- und Extended-Line-Tools für die MT4-Plattform, ideal für Trader, die die und den Golden Section-Handel nutzen Hauptmerkmale: 1. Sie können mehrere Sätze von Fibonacci-Retracements direkt zeichnen, und die Beziehung zwischen wichtigen Rückkehrpunkten ist auf einen Blick ersichtlich. 2. Kann Fibonacci-Erweiterungen zeichnen 3. Das Fibonacci-Foldback und die Verlängerung der Linie können nach links und nach rechts zur ein
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Advanced Trend Regime
Shellard Securities (Pty) Ltd
Indikatoren
Der Indikator wurde so konzipiert, dass er auf jedem Zeitrahmen und jedem Paar funktioniert. Dieser Regime-Filter hilft dem Händler, besser einzuschätzen, ob und in welche Richtung der aktuelle Markt tendiert. Er reagiert schnell auf Veränderungen in der Marktdynamik, indem er eine Reihe von fortschrittlichen Berechnungen anwendet. Der Benutzer kann wählen, ob die Berechnung standardmäßig erfolgt oder ob eine weitere Filterbedingung zur Berechnung hinzugefügt wird. Ein gelber gleitender Durchsch
Real Pro Signal
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Der Indikator Real Pro Signal ist für den Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Der Indikator wird auch nicht neu gezeichnet. Der Punkt, an dem das Signal gegeben wird, ändert sich nicht. Ei
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indikatoren
Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
Big Trend Signal
Harun Celik
Indikatoren
Der Big Trend Signal Indikator wurde für den Trend- und Signalhandel entwickelt. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Sie können nur mit diesem Indikator handeln. Die generierten Signale werden auf dem grafischen Bildsch
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Perfect Trade System
Harun Celik
Indikatoren
Der Indikator Perfect Trade System ist für den Trend- und Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Sie können nur mit diesem Indikator handeln. Die generierten Signale werden auf dem grafischen Bilds
Great Strong System
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Der Great Strong System Indikator ist für den Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Der Indikator wird auch nicht neu gezeichnet. Der Punkt, an dem das Signal gegeben wird, ändert sich nicht.
SuperTrend Alerts
Libertas LLC
3 (4)
Indikatoren
SuperTrend Alerts ergänzt den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist SuperTrend ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. SuperTrend ist sehr beliebt für den Intraday- und Tageshandel und kann für jeden Zeitrahmen verwendet werden. Platzieren Sie einen Call, wenn der Kurs oberhalb der SuperTrend-Linie schließt, und einen Put, wenn der Kurs unterhalb der SuperTrend-Linie schließt. Diese Überkreuzungen we
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Fourteen plus nine TD Sequential
MOHAMMED IMAD HUSSEIN BASSEE
Indikatoren
Vierzehn plus neun Wozu dient es? Die Anwendung des TD Sequential von Tom DeMark dient dazu, einen Preispunkt zu identifizieren, an dem sich ein Aufwärts- oder Abwärtstrend erschöpft und umkehrt. . Was sind die Hauptbestandteile von TD Sequential? TD Sequential besteht aus zwei Teilen - TD Setup und TD Countdown. Die erste Phase von TD Sequential beginnt mit einem TD Setup und wird mit einem 9-Count abgeschlossen. Wenn die 9er-Zählung abgeschlossen ist, ist an diesem Punkt eine Kurspause, ein K
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den F-16 Plane Indicator vor, ein hochmodernes MT4-Tool, das Ihr Trading-Erlebnis revolutionieren wird. Inspiriert von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und Präzision des F-16-Kampfflugzeugs kombiniert dieser Indikator fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um eine beispiellose Leistung auf den Finanzmärkten zu bieten. Mit dem F-16 Plane Indicator schweben Sie über der Konkurrenz, da er Echtzeit-Analysen liefert und äußerst präzise Trading-Signale generiert
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indikatoren
Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT4, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indikatoren
DERZEIT 26% REDUZIERT! Dieser Indikator ist eine super Kombination unserer beiden Hauptindikatoren ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Er zeigt Währungsstärkewerte für TICK-UNITS und Alarmsignale für 28 Forex-Paare an. Es können 11 verschiedene Tick-Units verwendet werden. Diese sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, und 30 Sekunden. Der Tick-Unit-Balken im Unterfenster wird angezeigt und nach links verschoben, wenn mindestens 1 Tick innerhalb des Sekun
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indikatoren
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper ist kein heiliger Gral, aber wenn Sie ihn in einem System verwenden, das in den Videos erklärt wird, werden Sie den Unterschied spüren. Wenn Sie nicht bereit sind, sich auf die Charts zu konzentrieren, die mit Cycle Sniper und anderen kostenlosen Tools, die wir zur Verfügung stellen, entworfen wurden, empfehlen wir, diesen Indikator nicht zu kaufen. Wir empfehlen Ihnen, s
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryIndicator ist ein hochpräziser Indikator für den Handel mit binären Optionen. Er zeigt hervorragende Ergebnisse beim Scalping. Dieser Indikator basiert auf einer multifaktoriellen Analyse von Trendindikatoren sowie Bestätigungsoszillatoren, was letztendlich zu einer erhöhten Genauigkeit der Signale führt. Vorteile des Indikators Erhöhte Genauigkeit der Signale. Hervorragende Ergebnisse beim Handel mit binären Optionen mit einer kurzen Ablaufzeit von M30 bis M1 . Funktioniert auf jedem Zei
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indikatoren
Gold Venamax   – das ist der beste technische Indikator für Aktien. Der Indikatoralgorithmus analysiert die Preisbewegung eines Vermögenswerts und spiegelt die Volatilität und potenzielle Einstiegszonen wider. Indikatorfunktionen: Dies ist ein Super-Indikator mit Magic und zwei Blöcken von Trendpfeilen für komfortables und profitables Trading. Auf dem Diagramm wird eine rote Schaltfläche zum Wechseln von Blöcken angezeigt. Magic ist in den Indikatoreinstellungen eingestellt, sodass Sie den Indi
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indikatoren
SHOGUN Handel Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange Sie ein "Infanterist" sind, der nur den Feind vor sich bekämpft, werden Sie nicht in der Lage sein, weiterhin beim Handel zu gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Befehlshabers", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, gleichzeitig sieben Zeitrahmen kontrolliert, die Reife des Marktes beurteilt und seine Kräfte nur dann ruhig bewegt, wenn eine hohe Wahrsc
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Indikatoren
Titel: BBMA Strukturführer - BBMA Strukturführer Beschreibung: BBMA Strukturführer ist ein spezialisiertes MQL4-Indikator, der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Entwicklung der BBMA-Struktur einfacher und effizienter zu verstehen. BBMA, oder "Bollinger Bands Moving Average", ist bekannt für sein Motto "Einen Schritt voraus", das die Bedeutung eines tiefen Verständnisses der Marktstruktur hervorhebt. Mit BBMA Strukturführer können Sie schnell die grundlegenden Marktstrukturmuster id
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
Weitere Produkte dieses Autors
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
EA Top G
Mohamed Hassan
4.67 (33)
Experten
Nach dem Kauf, wenn Sie wirklich wie dieser Roboter, können Sie EA Interceptor kostenlos erhalten! Kontaktieren Sie mich für weitere Informationen zu diesem BONUS ! EA TOP G ist ein Multi-Währungs-Expert Advisor , der auf Trendfolge basiert . Er verwendet ein Hedge-System mit einem sehr guten Risikomanagement. Er ist ein idealer Kandidat für CENT-Konten und große Guthaben. Er verwendet ein ausgeklügeltes System, das sich auf Hedge stützt, um sicherzustellen, dass Ihr Konto gut wächst. Er handelt
MBFX Timing
Mohamed Hassan
5 (3)
Indikatoren
Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich privat, um 7 Tage KOSTENLOSES Testen mit EA Forex Proton zu erhalten, wo der Roboter automatisch die Handelswarnungen von MBFX Timing übernimmt! MBFX Timing ist ein Indikator, der von Mostafa Belkhayate, einem der besten Trader der Welt, entwickelt und erstellt wurde. Wir haben uns entschlossen, eine modifizierte Version zu erstellen, die sich an den Indikatoren Stochastic Oscillator und Relative Strength Quality Index orientiert, um Ihr Trading zu verbesser
Trend Punch
Mohamed Hassan
4.79 (24)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Dieser Indikator ist nicht zu stoppen, wenn er mit unserem anderen Indikator namens Support & Resistance kombiniert wird. Senden Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht und Sie erhalten ihn GRATIS als BONUS! Wir stellen Ihnen Trend Punch vor, den revolutionären Forex-Trend-Indikator, der Ihre Art zu handeln verändern wird! Trend Punch wurde entwickelt, um Ihnen während starker Markttrends präzise Kauf- und Verkaufspfeile zu liefern und Ihre Handelse
EA Iron Machine
Mohamed Hassan
4.85 (20)
Experten
Live-Signal: Click here EA Iron Machine ist ein Expert Advisor, der in erster Linie auf der Grundlage wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt. Wenn der Kurs eine wichtige Unterstützungszone erreicht, löst der Roboter ein Kaufsignal aus. Wenn der Kurs eine wichtige Widerstandszone erreicht, löst er ein Verkaufssignal aus. Dieser EA reagiert empfindlich auf Nachrichtenereignisse, daher sollten Sie auch beim Backtesting bedenken, dass er den Handel in Zeiten wichtiger Nachricht
Scalper System
Mohamed Hassan
Indikatoren
Noch 2 Exemplare zu 65 $, nächster Preis 120 $ Scalper System ist ein benutzerfreundlicher Indikator, der Marktkonsolidierungszonen erkennt und Ausbruchsbewegungen vorwegnimmt. Er ist für den M1- oder M15-Zeitrahmen optimiert und eignet sich am besten für sehr volatile Werte wie Gold (XAUUSD). Obwohl dieses System ursprünglich für den M1- oder M15-Zeitrahmen entwickelt wurde, funktioniert es dank seiner robusten, preisaktionsbasierten Strategie in allen Zeitrahmen gut. Sie können den Indikator
Lux Trend
Mohamed Hassan
5 (7)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Nach dem Kauf, bitte kontaktieren Sie mich, um Ihre Trading-Tipps + weitere Informationen für einen großen Bonus zu erhalten ! Lux Trend ist eine professionelle Strategie, die auf der Verwendung von höheren Hochs und niedrigeren Hochs basiert, um Trendlinienausbrüche zu identifizieren und zu zeichnen! Lux Trend verwendet zwei gleitende Durchschnitte, um die allgemeine Trendrichtung zu bestätigen, bevor der Markt nach hochwertigen Ausbruchschance
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen Trend Pulse vor, einen einzigartigen und robusten Indikator, der Aufwärts-, Abwärts- und sogar Schwankungstrends erkennen kann! Trend Pulse verwendet einen speziellen Algorithmus, um das Marktrauschen mit echter Präzision herauszufiltern. Wenn sich das aktuelle Symbol seitwärts bewegt, sendet Ihnen Trend Pulse ein Signal, das Sie darauf hinweist, dass es kein guter Zeitpunkt für einen Handel ist. Dieses ausgezeichnete System macht Trend Pulse zu einem der besten Tools für Trade
Fx Kenji
Mohamed Hassan
5 (5)
Experten
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Wir stellen Ihnen Fx Kenji vor, den ultimativen Expert Advisor für ernsthafte Trader! Fx Ken ji basiert auf einer hochentwickelten Ausbruchsstrategie und wurde von Experten entwickelt, um die Symbole USDCAD, EURGBP und EURUSD zu dominieren . GBPUSD ist ebenfalls eine ausgezeichnete Wahl! Fx Kenji hat sich in rigorosen Backtests von 2010 bis 2024 mit einer beeindruckenden Modellierungsqualität von 99,90% bewährt und demonstriert damit das herausragend
Easy Breakout MT5
Mohamed Hassan
4.6 (5)
Indikatoren
Nach dem Kauf können Sie mich gerne kontaktieren, um weitere Details zu erfahren, wie Sie einen Bonusindikator namens VFI erhalten, der sich perfekt mit Easy Breakout kombinieren lässt, um die Konfluenz zu verbessern ! Easy Breakout MT5 ist ein leistungsstarkes Price Action Trading System, das auf einer der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie ! Dieser Indikator liefert kristallklare Kauf- und Verkaufssignale, die auf Ausbrüchen aus w
Bull versus Bear
Mohamed Hassan
4.53 (19)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Sie Ihren GRATIS-BONUS erhalten, der in großartiger Kombination mit Bull vs Bear funktioniert! Bull versus Bear ist ein einfach zu bedienender Forex-Indikator, der Händlern klare und genaue Signale gibt, die auf eindeutigen Trendwiederholungen basieren. Vergessen Sie verzögerte Indikatoren oder stundenlanges Starren auf Charts, denn Bull vs Bear biet
Elliot Wave Impulse
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween Sale nur für 24 Stunden! Anleitung: Hier klicken Dieser Indikator ist nicht zu stoppen, wenn er mit unserem anderen Indikator namens Katana kombiniert wird. Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht und Sie könnten ihn GRATIS als BONUS erhalten ! Der Elliot-Wellen-Impuls ist ein Muster , das in der Elliott-Wellen-Theorie identifiziert wurde, einer Form der technischen Analyse, die zur Analyse von Finanzmarktzyklen verwendet wird. Die Impulswelle gilt als der stärkst
Trend Forecasting
Mohamed Hassan
4.76 (17)
Indikatoren
Summer Sale: 50% OFF!!! Promotion is valid until 08 August 2025!  Dieser Indikator ist nicht zu stoppen, wenn er mit unserem anderen Indikator namens Katana kombiniert wird. Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht und Sie können Katana GRATIS als BONUS erhalten Nach dem Kauf senden Sie uns eine private Nachricht für Ihre Anweisungen. Der Trendvorhersage-Indikator ist ein sehr einzigartiges und einfaches Werkzeug, das in der Lage ist, Vorhersagen über zukünftige Kursbewegungen auf der Grun
Break and Retest
Mohamed Hassan
4.24 (21)
Indikatoren
Dieser Indikator platziert nur qualitativ hochwertige Trades, wenn der Markt wirklich zu Ihren Gunsten ist, mit einem klaren Break und Retest. Geduld ist der Schlüssel zu dieser Preisaktionsstrategie! Wenn Sie mehr Alarmsignale pro Tag wünschen, erhöhen Sie die Zahl neben dem Parameter namens: Empfindlichkeit der Unterstützung und des Widerstands. Nach vielen Monaten harter Arbeit und Hingabe sind wir sehr stolz darauf, Ihnen unseren von Grund auf neu entwickelten Break-and-Retest-Preisaktionsin
Lux Trend MT5
Mohamed Hassan
Indikatoren
Der Startpreis beträgt $75. Er erhöht sich nach 30 Verkäufen auf $120. Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich bitte, um Ihre Handelstipps + weitere Informationen für einen großartigen Bonus zu erhalten ! Lux Trend ist eine professionelle Strategie, die auf der Verwendung von höheren Hochs und niedrigeren Hochs basiert, um Trendlinienausbrüche zu identifizieren und zu zeichnen! Lux Trend verwendet zwei gleitende Durchschnitte, um die allgemeine Trendrichtung zu bestätigen, bevor der Markt nach ho
Easy Breakout
Mohamed Hassan
4.71 (14)
Indikatoren
Nach dem Kauf können Sie mich gerne kontaktieren, um weitere Details zu erfahren, wie Sie einen Bonusindikator namens VFI erhalten, der sich perfekt mit Easy Breakout kombinieren lässt, um die Konfluenz zu verbessern ! Easy Breakout ist ein leistungsfähiges Price Action Trading System, das auf einer der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie ! Dieser Indikator liefert kristallklare Kauf- und Verkaufssignale, die auf Ausbrüchen aus wichtige
Trend Swing
Mohamed Hassan
4.55 (11)
Indikatoren
This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called  Market Analysis . After purchase, send us a message and you could get  it  for  FREE as a BONUS!  Trend Swing ist ein professioneller Indikator, der von Grund auf von unserem internen Entwicklungsteam entwickelt wurde. Dieser Indikator ist sehr ausgeklügelt, da Sie die Einstiegskursebenen mit Kauf- und Verkaufssignalen in Echtzeit sehen können! Er zeichnet automatisch die Take-Profit-Zonen entlang Ihres Stop-Loss, wa
Wick Hunter
Mohamed Hassan
Indikatoren
Nach dem Kauf sind Sie berechtigt, EA Forex Proton zu erhalten und es 14 Tage lang völlig kostenlos zu testen! Dieser Roboter automatisiert die Alarme von Wick Hunter! Sind Sie es leid, in die Falle falscher Ausbrüche zu tappen? Wick Hunter ist ein leistungsstarker benutzerdefinierter Indikator, der entwickelt wurde, um Fakeouts zu erkennen und echte Umkehrungen zu identifizieren, bevor die Masse es mitbekommt. Wick Hunter basiert auf der bewährten False Breakout Strategy und hilft Ihnen: Erke
EA Interceptor
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Experten
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Vollständiger Backtest-Bericht (2010-2024) zum Download verfügbar: Klicken Sie hier Handbuch: Klicken Sie hier EA Interceptor ist ein Expert Advisor, der eine Reversionsstrategie verwendet, indem er in einen Handel einsteigt, wenn der Markt erschöpft ist. Er verwendet ein ausgeklügeltes System, das von 2010 bis 2024 erfolgreich backgetestet worden ist ! Es gibt nicht viele EAs, die einen langen Zeitraum von 2010 bis 2024 ohne Fehler überstehen.
EA Black Lion
Mohamed Hassan
5 (4)
Experten
Riesiger 70% Halloween Sale nur für 24 Stunden! EA BLACK LION ist ein Expert Advisor, der die wahre Definition eines Scalper ist, wo es in der Lage ist, echte Divergenz Bewegungen im Forex-Markt zu erkennen. Er ist hoch entwickelt, da er potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungsmuster erkennen kann. Die Echtzeit-Divergenzmuster werden Ihnen visuell auf Ihrem MT4-Chart angezeigt. (Dies ist ein entscheidender Vorteil, da Sie die Strategie direkt vor sich sehen) Es wird ein ausgeklügeltes System verw
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension