SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout

Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC), einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS), verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter, der einen gleitenden Durchschnitt mit höherem Zeitrahmen verwendet, um sicherzustellen, dass die Trades mit dem vorherrschenden Markttrend übereinstimmen.

TREND SIGNAL-FVG ERKENNUNG-BOS ERKENNUNG-TRADE BESTÄTIGT-Präzise Signaleingaben auf m15

Bester TF-M15 UND HÖHER

Beste Paare - Gold, Bitcoin und wichtige FX-Paare

Zuverlässig auch für Prop-Firmen

Seine nicht verzögert und nicht repaints alle pefect und präzise Eintrag auf SMC

Hauptmerkmale: FVG & BOS-Erkennung für präzise Einstiegssignale.

Trend-Filterung mit 4hr TF und 200-periodischem gleitenden Durchschnitt.

Wie es funktioniert: Trend-Filter : Der Indikator prüft zunächst den Markttrend anhand eines einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) mit 50 Perioden auf einem höheren Zeitrahmen (z. B. H4). Er handelt nur in der Richtung des vorherrschenden Trends. FVG & BOS-Erkennung : Der Indikator scannt das Preisdiagramm kontinuierlich auf Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) Signale. Diese Signale liefern dem Indikator potenzielle Einstiegspunkte, die entweder mit dem vorherrschenden Trend übereinstimmen oder als Gelegenheiten für einen Gegentrend dienen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ausführung des Handels : Wenn die Bedingungen sowohl für den Trendfilter als auch für FVG/BOS übereinstimmen, platziert der Indikator ein Signal nach einer 3-fachen Bestätigung Präzise und saubere Einstiege und auch von Institutionen genutzt. Der Indikator wurde für Price Action Trader entwickelt , die ein intelligentes, regelbasiertes System für perfekte SMC-Strategien suchen und gleichzeitig das Risiko effektiv managen wollen.























