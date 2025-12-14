Smc Blast Signal

5

WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend

SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout

Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC), einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS), verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter, der einen gleitenden Durchschnitt mit höherem Zeitrahmen verwendet, um sicherzustellen, dass die Trades mit dem vorherrschenden Markttrend übereinstimmen.

TREND SIGNAL-FVG ERKENNUNG-BOS ERKENNUNG-TRADE BESTÄTIGT-Präzise Signaleingaben auf m15

Bester TF-M15 UND HÖHER

Beste Paare - Gold, Bitcoin und wichtige FX-Paare

Zuverlässig auch für Prop-Firmen

Seine nicht verzögert und nicht repaints alle pefect und präzise Eintrag auf SMC

Hauptmerkmale:

  • FVG & BOS-Erkennung für präzise Einstiegssignale.

  • Trend-Filterung mit 4hr TF und 200-periodischem gleitenden Durchschnitt.

  • Wie es funktioniert:

    1. Trend-Filter: Der Indikator prüft zunächst den Markttrend anhand eines einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) mit 50 Perioden auf einem höheren Zeitrahmen (z. B. H4). Er handelt nur in der Richtung des vorherrschenden Trends.

    2. FVG & BOS-Erkennung: Der Indikator scannt das Preisdiagramm kontinuierlich auf Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) Signale. Diese Signale liefern dem Indikator potenzielle Einstiegspunkte, die entweder mit dem vorherrschenden Trend übereinstimmen oder als Gelegenheiten für einen Gegentrend dienen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

    3. Ausführung des Handels: Wenn die Bedingungen sowohl für den Trendfilter als auch für FVG/BOS übereinstimmen, platziert der Indikator ein Signal nach einer 3-fachen Bestätigung

    4. Präzise und saubere Einstiege und auch von Institutionen genutzt.

    Der Indikator wurde fürPrice Action Traderentwickelt, die ein intelligentes, regelbasiertes System für perfekteSMC-Strategiensuchenund gleichzeitig das Risiko effektiv managen wollen.


Full fledge direkt ea ist auch verfügbar können Sie mich auf Telegramm @anabullbear
verbinden






Bewertungen 2
Ted NO FX
1805
Ted NO FX 2025.12.22 05:51 
 

This is the best indicator strategy which is used by institutions and many traders. 3 layer confirmation really good to make decisions. Author gave me an ea which is made by himself and use indicator to trade, so far 100% winning rate, it is really profitable and author is so kind and helping me alot and answer really quick. Recommend it 100%.

Erwin Fonke
470
Erwin Fonke 2025.12.17 07:32 
 

i,m using this indicator on GOLD 5m and almost every signal is a winner if you like scalping. i,m using now a FTMO account with high lotsize. If you take every signal with SL below the orderblock you can pass your FTMO withing 5 days or less. Also the author is very helpful. Contact him after purchase for the candle color indicator.

Empfohlene Produkte
AI Driven Forex Trading Signal Indicator MT4
Vyom Tekriwal
Indikatoren
AI-gesteuerter Forex-Handelssignal-Indikator MT4 Dieser fortschrittliche MT4-Indikator nutzt künstliche Intelligenz, um mit einer Genauigkeit von bis zu 90 % wahrscheinliche Marktumkehrpunkte zu identifizieren. Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision legen. Er analysiert Kursbewegungen in Echtzeit und zeigt optimale Einstiegsmöglichkeiten für Kauf- und Verkaufstransaktionen auf. Dieses Tool eignet sich für alle wichtigen Forex-Paare und Zeitrahmen und ist ideal für Intraday- und
Multi Pivot Pro
Ata Dandul
Indikatoren
Multi-Pivot-Indikator - Professionelles Handelswerkzeug MULTI PIVOT PRO-INDIKATOR Professioneller Multi-Pivot-Indikator für MT4 5-in-1 Pivot-Indikator Professionelles Handelswerkzeug für MetaTrader 4 ENGLISCH TÜRKÇE Multi-Pivot-Indikator PRO Klassisch Fibonacci Camarilla Woodie DM Was ist der Multi Pivot Indikator? Multi Pivot Indicator ist ein professionelles Handelsinstrument, das 5 verschiedene Pivot-Berechnungsmethoden auf Ihren MetaTrader 4-Charts anzeigt. Pivot-Punkte
Fibonacci Magic Pivot Levels
Savia Forex Software Solutions
Indikatoren
Fibonacci Magic Pivot Levels Der Fibonacci Magic Pivot Levels ist ein leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender Indikator . Er überwacht kontinuierlich die Intraday-Kursentwicklung und verwendet komplexe Algorithmen, um wichtige Unterstützungs-, Widerstands- und Pivot-Levels zu berechnen und zu erkennen, wobei der D1-Zeitrahmen als Filter verwendet wird. Der Fibonacci Magic Pivot Levels ist für die Zeitrahmen H4, H1, M30, M15, M5 und M1 optimiert und kann für ALLE Währungen, Indizes,
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Ein technischer Indikator, der seine Messwerte anhand des Handelsvolumens berechnet. In Form eines Histogramms zeigt es die Akkumulation der Stärke der Bewegung des Handelsinstruments. Es verfügt über unabhängige Berechnungssysteme für bullische und bärische Richtungen. Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und Zeitrahmen. Kann jedes Handelssystem ergänzen. Der Indikator zeichnet seine Werte nicht neu, die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Es ist einfach zu bedienen, lädt das Diag
Supply and Demand Zones MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator für Angebots- und Nachfragezonen ist eines der besten Tools, die wir je entwickelt haben. Dieses großartige Tool zeichnet automatisch Angebots- und Nachfragezonen, die besten Orte für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Er verfügt über viele fortschrittliche Funktionen, wie die Unterstützung von Zonen mit mehreren Zeitrahmen, die Anzeige der Breite der Zonen, Warnmeldungen für retuschierte Zonen und vieles mehr. Aufgrund der Fraktalität des Marktes kann dieser Indikator fü
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ für MT4, ohne Repaint. – WPR selbst ist einer der besten Oszillatoren für Scalping. – Der Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ ermöglicht die Anzeige der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des WPR-Oszillators. – Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen. – Dieser Indikator lässt sich ganz einfach über Parameter einrichten und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. – Die Einstiegsbed
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
Donchian Breakout Scanner Pro
Thushara Dissanayake
Indikatoren
Der       Donchian Breakout Scanner Pro       ist eine umfassende       Multi-Symbol-Überwachungstool       das automatisch verfolgt       Ausbrüche des Donchian-Kanals       über verschiedene Handelsinstrumente und Zeitrahmen hinweg. Dieser fortschrittliche Scanner analysiert kontinuierlich die Preisentwicklung mithilfe der klassischen       Die Donchian-Kanal-Methode   identifiziert signifikante Ausbruchsmuster, sobald sie sich in Ihrem ausgewählten Symbolportfolio entwickeln. Das System präse
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Ultimate Supply Demand
Ramon Sobrevals Arce
5 (3)
Indikatoren
In monatelanger Arbeit haben wir mit Hilfe von Neuronalen Netzen das ultimative Tool entwickelt, das Sie zur Identifizierung von wichtigen Kursniveaus (Unterstützungen und Widerstände) sowie von Angebots- und Nachfragezonen benötigen. Perfekt geeignet, um Ihre Trades auszulösen, Ihre zukünftigen Aktionen festzulegen, Ihre Take Profit- und Stop Loss-Niveaus zu bestimmen und die Marktrichtung zu bestätigen. Der Preis wird sich immer zwischen diesen Niveaus bewegen, abprallen oder brechen; von eine
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Stra
Year2Year
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die Preisveränderungen für die gleichen Tage in den vergangenen Jahren an. Der Zeitrahmen D1 ist erforderlich. Dieser Indikator findet D1-Balken für dieselben Tage in den letzten 8 Jahren und zeigt deren relative Preisänderungen im aktuellen Chart an. Parameter: LookForward - Anzahl der Tage (Balken), für die "zukünftige" Preisänderungen angezeigt werden sollen; Standardwert ist 5; Offset - Anzahl der Tage (Balken), um in der Historie zurück zu gehen; Standardwert ist 0; S
FREE
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indikatoren
Dieser Indikator ist für das Scalping auf niedrigen Zeitrahmen (M1-M15) in volatilen Märkten wie den wichtigsten Forex-Paaren (z.B. EURUSD, GBPUSD) konzipiert. Er generiert Kauf- (grüner Pfeil nach oben) und Verkaufssignale (roter Pfeil nach unten), die auf dem EMA-Crossover basieren und durch RSI-Momentum und MACD-Crossover bestätigt werden, wodurch falsche Signale in schwankenden Märkten minimiert werden. Wie man ihn benutzt: Befestigen Sie den Indikator an Ihrem MT4-Chart. Achten Sie auf di
One Click Trader Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert. - Sollten Sie Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da. - Senden Sie mir nach dem Kauf einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einen KOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten. One-Click Trader Utility für MT4 Professionelles Trading auf Knopfdruck One-Click Trader Utility ist ein erstklassiges MT4-Tool, das für aktive Trader entwickelt wurde, die
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
M W Pattern Pro
Noiros Tech
4.14 (7)
Indikatoren
M & W Pattern Pro ist ein fortschrittlicher Scanner für M- und W-Muster, er verwendet zusätzliche Filter, um sicherzustellen, dass die gescannten Muster profitabel sind. Der Indikator kann mit allen Symbolen und Zeitrahmen verwendet werden. Der Indikator ist ein nicht wiederholter Indikator mit genauen statistischen Berechnungen. Zur Verwendung scannen Sie einfach die profitabelsten Paare mit Hilfe der Genauigkeit des Statistik-Dashboards, dann geben Sie Trades auf den Signalpfeil ein und steige
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indikatoren
Dies ist eine Mini-Ein-Paar-Version des fortschrittlichen Detektors für Trendumkehr und Kontinuität, bekannt als TrueTrendStarM(TTSm25). Es ist ein empfindlicher und prädiktiver Indikator für Preistrends für professionelle Händler. ( ACHTUNG KÄUFER:-Jetzt ist der Indikator für UNBEGRENZTE EINMALIGE Käufe von nur $500 erhältlich ). Nutzen Sie die Gelegenheit. Er erkennt hochwahrscheinliche Änderungen in der Preistrendrichtung, lange bevor andere Indikatoren sie erkennen. Ich habe an ihm seit 2019
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
Indikatoren
Commodity Channel Index Message ist ein Indikator für die Handelsplattform MetaTrader 4. Im Gegensatz zum Originalindikator verfügt diese Version über ein System von Warnungen, die über Veränderungen der Marktsituation informieren. Es besteht aus den folgenden Signalen: wenn die Hauptlinie die Niveaus der Extremzonen und das 50%-Niveau kreuzt; wenn die Hauptlinie die Trendlinie im Indikatorfenster kreuzt; Divergenz auf dem letzten Balken. Die Werte der mittleren und extremen Niveaus und der Dive
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
Indikatoren
Der Begriff "Hai" bezeichnet in der Geschäftswelt einen Großinvestor, der gerade eine gute Investition in ein hochpotentes Geschäft getätigt hat, also diejenigen, die den Markt bewegen. In unserem Fall, wenn ein amerikanischer Hai ein japanisches Unternehmen kauft, muss er/sie amerikanische Dollar in japanische Yen umtauschen, um das Geschäft abzuschließen. Die Nachfrage nach dem japanischen Yen wird also stark ansteigen. Der USD/JPY wird also schnell short gehen, wenn das Geschäft von einem Hai
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Indikatoren
Indikator, der den Trend und auch Kauf-/Verkaufsmöglichkeiten aufzeigt. Verwenden Sie ihn für Einstiege, die auf den Trend ausgerichtet sind. Obwohl Diamond Trend sehr genau ist, um Einstiegspunkte zu identifizieren, ist es immer empfehlenswert, einen Unterstützungsindikator zu verwenden, um die Operation zu bestätigen. Erinnern Sie sich daran, nach jenen Vermögenswerten und Zeitrahmen zu suchen, die am besten zu Ihrem Handelsverhalten/Bedürfnis passen... Gültig für Scalping und Long Term Operat
Price Spread Candletime
Sven Hans-rainer Uebel-scholz
Utilitys
Indikator mit Price, Spread- und Candle Time Anzeige + veränderbare Schriftgröße + beliebige Farbauswahl + veränderbare Schriftart + kann in allen vier Ecken platziert werden + Price und Spread Anzeige läuft auf allen Timeframes + Candle Time läuft auf M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1 + Price Up/Down mit wechselnder Farbe + Spreadanzeige + Candle Time Anzeige (Zeit bis zur nächsten Kerze) + Anzeige Markt Open/Close als Comment + Alle Anzeigen können auch ausgeblendet werden
Quantum Apex Meter MT4
Thusee Nuwan Thenu Kulasekarage
Indikatoren
# Quantum Apex Meter - Professioneller Währungsstärke-Analysator MT4 ## Demo Version funktioniert nicht richtig, Quantum Apex Meter funktioniert zu 100% nur mit echten Marktdaten. ### Handeln Sie nie wieder gegen den Trend Sind Sie müde von: Trades einzugehen, kurz bevor sich eine Währung umkehrt? Klare Stärke/Schwäche-Muster zu übersehen? Stunden mit der Analyse mehrerer Charts zu verschwenden? Das Quantum Apex Meter gibt Ihnen SOFORT visuelle Klarheit darüber, welche Währungen stark und schwac
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Market Structure ICT Indikator 1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation. Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen. Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader. 2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahm
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indikatoren
Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
MT4 high accuracy indicators5
Xue Hang Pan
Indikatoren
Es wird das beste Werkzeug für Sie sein, um einen Gewinn zu erzielen! Durch einzigartige Algorithmen Sie werden eine erstaunliche Anzahl von richtigen Handelssignalen sehen Machen Sie jeden Tag große Gewinne und realisieren Sie mehr Möglichkeiten! Wie das Auto kein Geld, um es zu kaufen, die Liebe der Mädchen wagen nicht zu verfolgen?Oder die Kreditkartenrechnung ist nicht bezahlt, die Miete hat nicht das zusätzliche Geld zu begleichen?Oder sind Sie satt, von Ihrem Chef herumkommandiert zu werde
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Der We-Spread mt4-Indikator ist ein Spread-Trading-Tool und eignet sich für diejenigen, die die Märkte mit einem anderen Ansatz studieren wollen als die Inhalte, die normalerweise in Online-Trading-Buchläden verfügbar sind. Ich denke, die Spread Trading Strategie ist eine der besten, die ich in den letzten Jahren verwendet habe. Dies ist ein einzigartiger Indikator für den Spread-Handel, denn er erlaubt es Ihnen, bis zu 3 Spreads auf einmal zu studieren. Was ist Spread Trading auf Forex Das Spre
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator überwacht das Chart kontinuierlich auf eine sich festigende Marktbewegung in eine Richtung und gibt ein präzises Signal unmittelbar vor dem eigentlichen Impuls.  Multisymbol- und Multitimeframe-Scanner hier verfügbar – Scanner für ACB Breakout Arrows MT4 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator automatisch bereitgestellt. Mitge
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT4, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indikatoren
Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indikatoren
Wie oft haben Sie schon einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Nachweisen der Live-Kontoleistung mit fantastischen Zahlen und überall Statistiken gekauft, aber nachdem Sie ihn verwendet haben, sprengen Sie Ihr Konto? Sie sollten einem Signal nicht einfach so vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt erschienen ist, und das ist es, was RelicusRoad Pro am besten kann! Benutzerhandbuch + Strategien + Schulungsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version verfügbar Ein
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen Trend Pulse vor, einen einzigartigen und robusten Indikator, der Aufwärts-, Abwärts- und sogar Schwankungstrends erkennen kann! Trend Pulse verwendet einen speziellen Algorithmus, um das Marktrauschen mit echter Präzision herauszufiltern. Wenn sich das aktuelle Symbol seitwärts bewegt, sendet Ihnen Trend Pulse ein Signal, das Sie darauf hinweist, dass es kein guter Zeitpunkt für einen Handel ist. Dieses ausgezeichnete System macht Trend Pulse zu einem der besten Tools für Trade
Royal Wave Pro M4
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
Royal Wave ist ein Trend-Power-Oszillator, der so programmiert wurde, dass er risikoarme Ein- und Ausstiegszonen findet und signalisiert. Sein Kernalgorithmus analysiert den Markt statistisch und erzeugt Handelssignale für überkaufte, überverkaufte und wenig volatile Bereiche. Durch den Einsatz eines gut durchdachten Warnsystems erleichtert dieser Indikator die Entscheidung, wo man einsteigen und wo man aussteigen sollte. Merkmale Trend-Power-Algorithmus Einstiegs- und Ausstiegszonen mit geringe
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indikatoren
MT4-Erkennungsanzeige für Auftragsblöcke mit mehreren Zeitrahmen. Eigenschaften - Vollständig anpassbar auf dem Diagrammbedienfeld, bietet vollständige Interaktion. - Verstecken und zeigen Sie das Bedienfeld, wo immer Sie möchten. - Erkennen Sie OBs in mehreren Zeiträumen. - Wählen Sie die anzuzeigende OB-Menge aus. - Verschiedene OBs Benutzeroberfläche. - Verschiedene Filter an OBs. - OB-Näherungsalarm. - ADR High- und Low-Leitungen. - Benachrichtigungsdienst (Bildschirmwarnungen | P
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indikatoren
Das Indikatoranalysesystem ZhiBiJuJi verwendet eine leistungsfähige interne Schleife, um seine eigenen externen Indikatoren aufzurufen, und ruft die Analyse dann vor und nach dem Zyklus auf. Die Datenberechnung dieses Indikatoranalysesystems ist sehr kompliziert (Aufruf vor und nach dem Zyklus), so dass die Hysterese des Signals reduziert wird und die Genauigkeit der Vorausschätzung erreicht wird. Dieser Indikator kann in allen Zyklen des MT4 verwendet werden und eignet sich am besten für 15 Min
Weitere Produkte dieses Autors
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indikatoren
Dies ist eine einzigartige Gold-Indikator auf Kanal Handel Pullbacks und gibt genaue Einträge auf Gold und wichtige Fx Paare auf M15tf. Es hat die Fähigkeit, jede Prop Firma Challenge passieren und erhalten genaue Einträge auf Gold und wichtige fx Paare. EA FÜR PROP FIRMA UND KANAL-INDIKATOR IST KOSTENLOS ZUSAMMEN MIT DIESEM LEISTUNGSSTARKEN INDIKATOR ZUSAMMEN MIT DEM BESTEN SET-DATEI FÜR DIE ERSTEN 25 BENUTZER. Strategie-Tester Bericht ist im Kommentarbereich. INDIKATOR-FUNKTIONEN: INDIKATOR I
Liquidity Trap Reversals
Mohit Dhariwal
Indikatoren
Der Liquiditätsfallen-Umkehrindikator verfolgt die Liquiditätsfallen und fängt sie bei einer schnellen Umkehr nach der Stopp-Jagd gut und schnell ab. Eine Liquiditätsfalle im Handel bezieht sich typischerweise auf eine Preiszone, in der sich eine große Anzahl von Aufträgen (insbesondere Stop-Losses und schwebende Aufträge) konzentriert . Liquiditätsfalle → Stop Hunt → Schnelle Umkehrung Der Kurs konsolidiert sich in der Nähe eines wichtigen Niveaus (z. B. einer Unterstützung). Unterhalb dieses
Breakout Scalp Indicator
Mohit Dhariwal
4.33 (6)
Indikatoren
Oktober ANGEBOT: Free Ea mit ihm Dies ist gültig bis 30. Oktober. Nach dem Kauf des Indikators verbinden Sie mich auf Telegramm @anabullbear oder inbox in mql5 zu erhalten kostenlose Ea Es ist ein Breakout Scalper auf Unterstützung und Widerstand und um Blöcke. Vorteile des Indikators: Zeichnet keine Pfeile neu. funktioniert auf allen Währungspaaren. hohe Signalgenauigkeit gut für Scalping Die Genauigkeit beträgt mehr als 95 Prozent. Bester TF m15 für Gold und die wichtigsten FX-Paare Indikator-
Swing Hit Perfect Master
Mohit Dhariwal
Indikatoren
Der Swing Hit Perfect Master Indikator für MT4 zeigt präzise Kauf- und Verkaufssignale auf dem Chart an und kann für jedes Paar, Gold und Indizes verwendet werden. Es ist alles in einem der beste Indikator Swing und Trend-Erkennung und ist in der Lage, präzise Einträge zu machen. Der Indikator für MT4 zeigt Punkte auf dem Chart-Pfeil, nachdem das Swing-Hoch und -Tief eingehalten wird und nimmt perfekte Einträge mit dem Trend. Die Vorlage zeigt die Tiefs und Hochs des Marktes an. Sie markieren gu
Perfect Trend Hit
Mohit Dhariwal
Indikatoren
30% RABATT ! RABATT! RABATT NUR FÜR 5 BENUTZER bei125$ gültig für 1 Tag nur.Schnappen Sie es Der PERFECT TREND HIT erzeugt perfekte KAUF- und VERKAUFS-Signale auf Basis von ADX, EMA und RSI. Alle Filter sind mit präzisen Trendeingängen ausgestattet. Darüber hinaus zeigen der Indikator und das Template die Trendrichtung, Stärke und Handelsempfehlung für unabhängige Preis-Charts an. MIT DEM TREND ROCKEN Darüber hinaus zeigt er die endgültige Handelsempfehlung zum KAUFEN oder VERKAUFEN mit allen Fi
Smart Set up Levels
Mohit Dhariwal
Indikatoren
Smart Set up level ist ein sehr leistungsfähiger Indikator, der auf dem Konzept von Orderblöcken und Set up entries mit korrekten fvg und breakouts basiert, um ein sehr schönes Level für den Einstieg wie ein Profi-Trader zu schaffen. Sehr einfach zu bedienende Schnittstelle und freundlich auf Kauf-und Verkaufssignale eingeben. Funktioniert am besten auf dem M15-Zeitrahmen für Gold, Bitcoin und Devisenpaare. Täglich 4-5 Trades für jedes Paar Funktioniert großartig auf Gold wie ein Profi auf M15 E
Auswahl:
Ted NO FX
1805
Ted NO FX 2025.12.22 05:51 
 

This is the best indicator strategy which is used by institutions and many traders. 3 layer confirmation really good to make decisions. Author gave me an ea which is made by himself and use indicator to trade, so far 100% winning rate, it is really profitable and author is so kind and helping me alot and answer really quick. Recommend it 100%.

Erwin Fonke
470
Erwin Fonke 2025.12.17 07:32 
 

i,m using this indicator on GOLD 5m and almost every signal is a winner if you like scalping. i,m using now a FTMO account with high lotsize. If you take every signal with SL below the orderblock you can pass your FTMO withing 5 days or less. Also the author is very helpful. Contact him after purchase for the candle color indicator.

Antwort auf eine Rezension