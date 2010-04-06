Gold Indicator MT4

Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mitGold Indicator, einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst Ihre Reise auf den Devisenmärkten beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter zu handeln, nicht härter. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und konzentriert sich ausschließlich auf mittel- und langfristige Trends, wodurch das Marktrauschen" eliminiert wird und Sie ein kristallklares Bild davon erhalten, wohin sich der Markt wirklich bewegt. Um die Zuverlässigkeit zu maximieren, haben wir den Algorithmus um einen Präzisionsfilter erweitert, der falsche Signale blockiert und sicherstellt, dass Sie nur die relevantesten Handelsmöglichkeiten erhalten.

Nach dem Kauf des Gold-Indikators können Sie diesen Indikator sofort vom MT4-MT5-Markt herunterladen und mit der Nutzung beginnen, da alle Funktionen standardmäßig eingestellt sind und Sie keine Parameter ändern müssen. Darüber hinaus haben wir eineprivate Gruppe für Kunden eingerichtet, die einen unserer Indikatoren gekauft haben. Dort erhalten Sie unsere Unterstützung und haben die Möglichkeit, diesen Indikator mit anderen Benutzern zu diskutieren. Wenn Sie Vorschläge für neue Funktionen haben, posten Sie diese bitte in der Gruppe.