Gold Indicator MT4

Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mitGold Indicator, einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst Ihre Reise auf den Devisenmärkten beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter zu handeln, nicht härter. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und konzentriert sich ausschließlich auf mittel- und langfristige Trends, wodurch das Marktrauschen" eliminiert wird und Sie ein kristallklares Bild davon erhalten, wohin sich der Markt wirklich bewegt. Um die Zuverlässigkeit zu maximieren, haben wir den Algorithmus um einen Präzisionsfilter erweitert, der falsche Signale blockiert und sicherstellt, dass Sie nur die relevantesten Handelsmöglichkeiten erhalten.

Nach dem Kauf des Gold-Indikators können Sie diesen Indikator sofort vom MT4-MT5-Markt herunterladen und mit der Nutzung beginnen, da alle Funktionen standardmäßig eingestellt sind und Sie keine Parameter ändern müssen. Darüber hinaus haben wir eineprivate Gruppe für Kunden eingerichtet, die einen unserer Indikatoren gekauft haben. Dort erhalten Sie unsere Unterstützung und haben die Möglichkeit, diesen Indikator mit anderen Benutzern zu diskutieren. Wenn Sie Vorschläge für neue Funktionen haben, posten Sie diese bitte in der Gruppe.

Entfesseln Sie die Kraft des Gold-Indikators und erhalten Sie Zugang zu:
  • Fortgeschrittene Algorithmische Präzision: Entwickelt von erfahrenen Forex-Experten und unter Verwendung hochmoderner Algorithmen, scannt Gold Indicator die Märkte mit unvergleichlicher Genauigkeit, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
  • Anpassbare Signale: Passen Sie Gold Indicator mit anpassbaren Signalparametern an Ihren Handelsstil an, damit Sie sich mühelos an wechselnde Marktbedingungen anpassen können.
  • Echtzeit-Benachrichtigungen: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn Gold Indicator einen potenziellen Trend erkennt, damit Sie keine Gelegenheit verpassen.
  • Benutzerfreundliches Interface: Gold Indicator wurde mit Blick auf Einfachheit entwickelt und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die das Navigieren auf den Forex-Märkten selbst für unerfahrene Händler zu einem Kinderspiel macht.

Es ist möglich, den Versand von E-Mails zu aktivieren, wenn ein wichtiges Trendwechsel-Signal erkannt wird, sowie die Anzeige der Alert-Charts. Gold Indicator zeigt auf dem Diagramm ein Panel mit dem aktuellen täglichen geschlossenen Gewinn in der Kontowährung und in täglichen Pips an. Es werden auch die Werte der berechneten wöchentlichen Niveaus (Hoch/Tief) mit Linien auf dem Diagramm angezeigt.

Parameter:

  • Showpanel (true-false) - Option zum Ausblenden des Panels
  • AlertChart (true/false) - Anzeige von Alarmen im Diagramm, wenn Signale erkannt werden
  • AlertMail(true/false) - Aktivierung des Versands einer E-Mail mit einer Warnung, wenn ein großes Signal erkannt wird
  • useSwapAndCommission - bezieht Transaktionskosten in die tägliche Gewinn-/Verlustberechnung ein
  • Weeklylevels - zeigt wöchentliche Mindest- und Höchstwerte als Linien im Diagramm an

Info:
 Zeitrahmen: H1
Mindesteinlage: 100
Plattform: MetaTrader 4
Hebelwirkung: 1:10 bis 1:1000
Paare: XAUUSD, XAUEUR, GOLD
Kontotypen: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN

Updates:
Die aktuelle Version dieses Indikators ist 1.0. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT4-Plattform verfügbar.

Wichtig: Einige Funktionen, wie Grafiken und Farben, funktionieren im Tester nicht, da sie ihn übermäßig belasten. Da wir die Datei hier nicht hochladen können, heißt es, dass der "Test lange dauert", aber alle diese Funktionen funktionieren sowohl auf Demo- als auch auf realen Konten einwandfrei.

