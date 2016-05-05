Wie sicher ist der Kauf von MQL5 Market-Produkten?

Unser MQL5 Market-Service erlaubt es Ihnen, auf sichere Art und Weise Expert Advisors, Indikatoren und andere Applikationen zu erstehen. Wir garantieren eine vollkommen geschützte Kaufabwicklung (vom Zeitpunkt der Marktplatzierung eines Produkts bis hin zu dessen Download via Terminal). Sie können die Applikation in Ihrem MetaTrader 5-Terminal, unmittelbar nachdem sie dafür bezahlt haben, benutzen. Die App steht Ihnen dabei jederzeit zur Verfügung.

Der Markt wird von speziellen Regeln reguliert, die allen Benutzern einen gewissen Schutz garantieren. Zunächst einmal muss eine jede Person, die ein Produkt auf dem Markt verkaufen will, strenge Auflagen erfüllen. Sie muss ferner eine ganze Reihe spezifischer Informationen wie Kontaktdaten und Telefonnummern angeben sowie Ausweisdokumente übersenden. All diese Daten müssen verifiziert worden sein, bevor es einem potentiellen Verkäufer gestattet wird, seine Apps via MQL Market zu vertreiben.

Ferner wird die Sicherheit bereits erschienener Produkte jederzeit gewährleistet. So sollte ein Produkt beispielsweise keine dll-Bibliotheken verwenden, die als Werkzeuge für Betrügereien instrumentalisiert werden könnten. Außerdem werden Produkte hinsichtlich eines etwaigen kompromittierten Codes bzw. ihrer Funktionsfähigkeit überprüft. Produkte, die gegen diese Regeln verstoßen, können auf dem Markt nicht angeboten werden. Sie sind daher stets gegen Malware bestens geschützt.

Insbesondere steht es Ihnen frei, verschiedene Apps anzutesten. So besitzt jedes auf dem Markt zu findende Produkte eine kostenlose Demoversion. Mithilfe des Strategietesters können sie ein Produkt ausgiebig testen sowie einen detaillierten Report seiner Parameter erstellen und einsehen. Folglich haben sie stets die Chance, ein Produkt in Aktion zu erleben, bevor sie zugreifen.

Bezahlungen erfolgen dabei über das hauseigene Bezahlsystem unserer MQL5-Community-Webseite. SSL-Protokolle als auch Zahlungsbestätigungen per SMS garantieren an dieser Stelle die Sicherheit einer jeden einzelnen Transaktion. Vor der Benutzung von MQL5 Market, sollten sich geneigte Nutzer auf unserer Seite www.mql5.com registrieren und ein gewünschtes Konto einrichten.

Wir weisen darauf hin, dass gekaufte Apps durch einen einzigartigen Installationscode an einen entsprechenden Computer gebunden sind. Konsequenterweise kann eines Ihrer Programme - selbst wenn es durch andere erbeutet werden sollte - auf keinem anderen Computer als dem Ihren gestartet werden. Diese Lösung unterstützt App-Entwickler dabei, ihre Interessen zu wahren. Andererseits werden Sie in die Lage versetzt, eine bereits erworbene App auf bis zu drei Computern zu aktivieren.

Bei dem Verkauf von auf MetaTrader 5 basierenden Trading-Apps räumen wir der Sicherheit unserer Kunden eine unvergleichliche Priorität ein. Da wir alle damit in Verbindung stehenden Risiken minimiert haben, ist es Ihnen möglich, sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren - wie beispielsweise die Suche nach einem Handelsroboter, der Ihren Wünschen entspricht.







