Wie sicher ist der Kauf von MQL5 Market-Produkten?

Unser MQL5 Market-Service erlaubt es Ihnen, auf sichere Art und Weise Expert Advisors, Indikatoren und andere Applikationen zu erstehen. Wir garantieren eine vollkommen geschützte Kaufabwicklung (vom Zeitpunkt der Marktplatzierung eines Produkts bis hin zu dessen Download via Terminal). Sie können die Applikation in Ihrem MetaTrader 5-Terminal, unmittelbar nachdem sie dafür bezahlt haben, benutzen. Die App steht Ihnen dabei jederzeit zur Verfügung.

Sicherer Kauf via MQL5 Market

Der Markt wird von speziellen Regeln reguliert, die allen Benutzern einen gewissen Schutz garantieren. Zunächst einmal muss eine jede Person, die ein Produkt auf dem Markt verkaufen will, strenge Auflagen erfüllen. Sie muss ferner eine ganze Reihe spezifischer Informationen wie Kontaktdaten und Telefonnummern angeben sowie Ausweisdokumente übersenden. All diese Daten müssen verifiziert worden sein, bevor es einem potentiellen Verkäufer gestattet wird, seine Apps via MQL Market zu vertreiben.

Ferner wird die Sicherheit bereits erschienener Produkte jederzeit gewährleistet. So sollte ein Produkt beispielsweise keine dll-Bibliotheken verwenden, die als Werkzeuge für Betrügereien instrumentalisiert werden könnten. Außerdem werden Produkte hinsichtlich eines etwaigen kompromittierten Codes bzw. ihrer Funktionsfähigkeit überprüft. Produkte, die gegen diese Regeln verstoßen, können auf dem Markt nicht angeboten werden. Sie sind daher stets gegen Malware bestens geschützt.

Insbesondere steht es Ihnen frei, verschiedene Apps anzutesten. So besitzt jedes auf dem Markt zu findende Produkte eine kostenlose Demoversion. Mithilfe des Strategietesters können sie ein Produkt ausgiebig testen sowie einen detaillierten Report seiner Parameter erstellen und einsehen. Folglich haben sie stets die Chance, ein Produkt in Aktion zu erleben, bevor sie zugreifen.

Kooperation von MQL5 Market-Teilnehmern

Bezahlungen erfolgen dabei über das hauseigene Bezahlsystem unserer MQL5-Community-Webseite. SSL-Protokolle als auch Zahlungsbestätigungen per SMS garantieren an dieser Stelle die Sicherheit einer jeden einzelnen Transaktion. Vor der Benutzung von MQL5 Market, sollten sich geneigte Nutzer auf unserer Seite www.mql5.com registrieren und ein gewünschtes Konto einrichten.

Wir weisen darauf hin, dass gekaufte Apps durch einen einzigartigen Installationscode an einen entsprechenden Computer gebunden sind. Konsequenterweise kann eines Ihrer Programme - selbst wenn es durch andere erbeutet werden sollte - auf keinem anderen Computer als dem Ihren gestartet werden. Diese Lösung unterstützt App-Entwickler dabei, ihre Interessen zu wahren. Andererseits werden Sie in die Lage versetzt, eine bereits erworbene App auf bis zu drei Computern zu aktivieren.

Bei dem Verkauf von auf MetaTrader 5 basierenden Trading-Apps räumen wir der Sicherheit unserer Kunden eine unvergleichliche Priorität ein. Da wir alle damit in Verbindung stehenden Risiken minimiert haben, ist es Ihnen möglich, sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren - wie beispielsweise die Suche nach einem Handelsroboter, der Ihren Wünschen entspricht.


Treten Sie noch heute MQL5 Market bei, um schnell und sicher attraktive Handelsroboter zu erstehen!


Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 1 Nov. 2012 in 08:22
gafk:

Ich kaufte Custom Panel Indikator, der für mich arbeitete für ein paar Wochen und starb, jetzt das Terminal sagt das Produkt gekauft wurde, aber nicht auf der Disc installiert, und wenn Sie versuchen, es herunterzuladen, antwortet es, dass Sie nicht genug Geld auf Ihrem account.I kontaktiert Service Desk, keine Reaktion, niemand kann mir helfen auf dem Forum.

Das Terminal sagt, dass Sie nicht genug Geld auf Ihrem Konto haben.Ich habe mich an den Service-Desk gewandt, keine Reaktion, niemand kann mir im Forum helfen.Die ganze Situation macht mir schlechte Gedanken.Ich will niemanden beschuldigen, aber es sieht alles sehr unschön aus.Eines kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich diesen Dienst nicht mehr nutzen werde, und ich empfehle ihn niemandem. (jemand kann sich nicht auf den Lorbeeren von Mavrodi ausruhen?)

Was ist dieser Indikator?
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 1 Nov. 2012 in 08:24
Vladon:
Was ist das für ein Indikator?
Funktioniert die Suche nicht? Ich habe es mit zwei Klicks gefunden. ))
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 1 Nov. 2012 in 08:44
tol64:
Die Suche funktioniert nicht? Ich habe es mit zwei Klicks gefunden. ))

Japanischer Gott.

75 Credits dafür? :-)

Ich verlange 19 für ein schönes Panel. : Und dann denke ich, es ist teuer....

Der Link ist zu diesem Markt.

Ich würde den Link lieber löschen

aber im Vergleich ist VirtualTradePad "Signals style" viel schöner und besser.

---
--- | 1 Nov. 2012 in 09:38
Vladon:

Japanischer Gott.

Es ist so, als ob man sich sein eigenes Panel zusammenstellen könnte.

Es ist informativ, mit einem benutzerdefinierten Satz von Informationen.

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 1 Nov. 2012 in 09:41
sergeev:

Sie können sich also quasi Ihr eigenes Dashboard zusammenstellen.

Es ist ein Informationspanel mit einer Reihe von benutzerdefinierten Informationen.

Oh, ich verstehe, Sie können also Ihre eigenen Signale setzen.

Hmm. Danke. Das ist eine gute Idee.

Aber ich würde trotzdem nicht nach 75..... fragen.

