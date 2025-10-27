Game Changer Indicator

Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Suche nach einem Vorteil sind – dieses Tool ermöglicht Ihnen sicheres, diszipliniertes Handeln und ein klares Verständnis der zugrunde liegenden Trenddynamik.

Kontaktieren Sie mich direkt nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten. Sie erhalten ein kostenloses Exemplar unseres Indikators „Strong Support and Trend Scanner“ per PN.
Bitte beachten Sie, dass ich meine EAs oder spezielle Sets nicht über Telegram verkaufe. Sie sind nur auf MQL5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur hier auf meinem Blog verfügbar. Vorsicht vor Betrügern und kaufen Sie keine Sets von anderen!

EINSTELLUNGEN

  • Benachrichtigung bei Trendänderungen aktivieren – Wahr/Falsch – Zeigt Benachrichtigungen im Diagramm an, wenn sich der Trend ändert.
  • Push-Benachrichtigung senden – Wahr/Falsch – Aktiviert Push-Benachrichtigungen bei Benachrichtigungen auf das Smartphone.
  • E-Mail-Benachrichtigungen senden – Wahr/Falsch – Sendet Benachrichtigungen bei Trendänderungen per E-Mail.
Bewertungen 12
WillemJvR1
76
WillemJvR1 2025.12.12 09:00 
 

love this indicator specialy on 1 min trading ..

p.s.de
78
p.s.de 2025.12.11 10:04 
 

I rarely leave reviews, but this indicator truly deserves it. Game Changer is by far the best indicator I’ve ever purchased on MQL5 — and I’ve tested many. The signals are incredibly accurate, clean, and easy to read. No clutter, no confusion, just clear confirmations that actually make sense in real trading conditions. From the first day of using it, I noticed how confidently I could take entries. The timing of the signals is excellent, and the way the indicator visually presents momentum shifts makes trading so much more stress-free. You can see the market direction instantly. The support from the developer is also outstanding — fast responses, clear guidance, and genuinely helpful assistance. It’s rare to find this level of support on MQL5, and it makes the product even more valuable. Huge thanks to the developer — you’ve created something truly exceptional. This tool has genuinely improved my trading, and I can say it is superior to everything else I’ve tried on the Market. I highly recommend it to anyone who wants a reliable, serious indicator. Keep up the amazing work. Strukov and Daleen!

miley miles
59
miley miles 2025.11.08 22:51 
 

Here’s how I see it: Game Changer is a really good trend-indicator with thoughtful design, especially for traders who want clarity in direction and want to ride rather than chase moves.

