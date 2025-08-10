Gann Method Scanner MT4

5

- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) -Es ist für 4 Käufe aktiviert.

Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator ), Anleitung oder Fragen!

- Nicht nachgemalt, keine Verzögerung

- Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung.

- Lifetime Update kostenlos

Gann Gold EA MT5

Einführung

Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader seit Jahrzehnten. Sie bietet einen einzigartigen Ansatz, der über die traditionellen Chartmuster hinausgeht. Diese Methode integriert Geometrie, Zeitzyklen und sogar Astrologie, um Marktbewegungen genau vorherzusagen.

Gann zeigte, dass sich Preis und Zeit in Harmonie bewegen. Sie bilden vorhersehbare Winkel und Muster. Durch die Analyse dieser Elemente sollten Händler Unterstützung, Widerstand und Trendumkehrungen erkennen.

Gann Method Scanner verwendet Gann-Techniken mit einfachen Signalen für Trader.


Gann-Methode-Scanner-Indikator

Es ist für einen Händler einfach, Muster auf einem Scanner-Chart zu erkennen, indem er viele Charts und Zeitrahmen gleichzeitig scannt, ohne dass der Händler einen Fehler bei den Berechnungen macht. Dieser Indikator kann automatisch alle Symbole und Zeitrahmen scannen, um mögliche Muster in einem Chart zu finden.

Der Scan, die Fibonacci-Berechnungen und die Mustererkennung werden vollständig von dem Gann Method Scanner-Indikator übernommen; alles was Sie tun müssen, ist "den Scan-Button zu drücken". Er sendet einen Alarm und eine Push-Benachrichtigung auf Ihr Mobiltelefon.


Vorteile

- Lebenslanges kostenloses Update

- Nicht wiederholbar

- Keine Verzögerung


Wie funktioniert es?

Die Standardeinstellung ist die beste Praxis und Sie können sie einfach auf dem Diagramm hinzufügen und denGann Method Scanner Indikator verwenden, dann haben Sie Signale mit Einstiegspunkt, Stop-Loss und Take-Profit durch ein klares Signal, um einen starken Handel zu entscheiden.
Bewertungen 2
Christian Rametta
33
Christian Rametta 2025.11.11 09:41 
 

From the days of testing, I noticed how cleanly it filtered out false signals during choppy markets. Instead of repainting or over-fitting, it reacts to price with an almost perfect sensitivity, quick enough to catch strong momentum but stable enough to keep you from being shaken out by minor fluctuations. Really reccomended indicator, good winrate and risk reward ratio.

사쿠라
139
사쿠라 2025.08.11 13:05 
 

This is truly amazing. I think it's the best indicator out there. I always use it to guide my trading decisions. Thank you for creating such a great indicator.

Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Dieser Nice Trade Point-Indikator ist für den Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Der Indikator wird auch nicht neu gezeichnet. Der Punkt, an dem das Signal gegeben wird, ändert sich nicht.
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indikatoren
Power Renko ist ein Indikator, der mit Hilfe eines Histogramms Renko-Bausteine unterhalb des Charts anzeigt. Sie können die Ziegelgröße und den Zeitrahmen der Renko-Bausteine auswählen sowie festlegen, ob der Schlusskurs oder der Höchst-/Tiefstkurs der Kerzen verwendet werden soll oder nicht. Renko-Bausteine basieren ausschließlich auf dem Preis und nicht auf der Zeit, daher werden die Renko-Bausteine nicht mit der Zeit des Charts abgeglichen. Sie sind äußerst nützlich für den Trendhandel und vi
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indikatoren
Der MT4 Wave Wold Forex Indikator wurde entwickelt, um Wulff-Wellen zu finden und sie im aktuellen Fenster des Handelsterminals anzuzeigen. Ein ausgezeichneter Indikator für Händler, die Wulff-Wellen im Handel verwenden. Seine Anwendung in Handelsstrategien wird ihre Effizienz und Rentabilität erheblich verbessern. INFORMATIONEN ZUM INDIKATOR Im Gegensatz zu anderen Wolfswellenindikatoren hat der MT4 Wave Wold Forex Indikator eine Reihe von Funktionen, die seine Effizienz erheblich verbessern:
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4. - Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen. - Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen. - Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend
Elite Renko
Jermaine Wedderburn
5 (2)
Indikatoren
Renko Charts mit Heiken Ashi Filter haben jetzt die Alarme und die Win-Rate . Jetzt können Sie wissen, welches Signal Ihnen den Vorteil verschafft, den Sie für Ihren Handel benötigen. Risiko-Belohnungs-Einstellungen Gewinne gegen Verluste zählen Sie können zwischen vier Alarmtypen wählen, die Sie auf dem Bildschirm, per E-Mail oder per Telefon benachrichtigen. Die Alarmtypen haben auch Puffer für die Verwendung mit der Automatisierung. Dieser Indikator kann in jedes System integriert werden, das
Fractal Zig Zag
Mikhail Nazarenko
Indikatoren
Eine professionelle Version des ZigZag-Indikators zur Visualisierung der Struktur von Preisbewegungen durch Fraktale. Fractal ZigZag behebt die Mängel der Standardversion des ZigZag-Indikators MT4. Er verwendet Price Action und einen einzigartigen Filteralgorithmus zur Bestimmung von Fraktalen. Geeignet für alle Arten von Handel. Ideal für den Handel nach der WM-Muster "Sniper" Strategie !!! Eigenschaften Markiert den Ort der Preisumkehr während der Bildung eines neuen Fraktals mit bestimmten
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt 3 Drives harmonische Muster (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt. Nach
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Binäre Optionen Unterstützung-Widerstand-Indikator Dieser Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und zeigt effektiv Rückschritte von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an. Die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, weist auf eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hin, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, auf Kaufgelegenheiten hindeutet. Lediglich die Farbe der Signalpfeile muss angepasst werden. Es wird empfohlen, i
ForexdivergencePS
Mikhail Bilan
Indikatoren
Guten Tag! Bitte beachten Sie, dass der ForexdivergencePS-Indikator nicht der neueste in der Handelsstrategie sein kann Der Forex-Indikator erkennt und zeigt absteigende und aufsteigende Divergenzen auf dem Chart an. Wenn sich ein neues Muster bildet, wird ein Pop-up-Fenster ausgelöst. Auf dem Chart wird ein Pfeil eingeblendet, der die Art des Phänomens anzeigt und dabei hilft, eine Order in der optimalen Richtung zu eröffnen. Händlerfreunde bewerten die Effektivität des Tools als überdurchs
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Market Overview MT4
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indikatoren
Optimieren Sie Ihre Handelsentscheidungen mit unserem Marktstärke- und Stimmungsindikator und handeln Sie nicht mehr gegen den Trend! Unser Indikator wurde sorgfältig für seriöse Händler entwickelt, die Wert auf genaue und zeitnahe Informationen legen, und bietet auf sehr einfache Weise eine Vogelperspektive der 28 wichtigsten Währungspaare. Dieses Tool ist in der Lage, die Währungspaare nach ihrer Beliebtheit, der Stärke des Aufwärts- oder Abwärtstrends und dem prozentualen Anteil von Käufern
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
StdATR Squeeze Channel
Libertas LLC
Indikatoren
"The Squeeze indicator attempts to identify periods of consolidation in a market. In general the market is either in a period of quiet consolidation or vertical price discovery. By identifying these calm periods, we have a better opportunity of getting into trades with the potential for larger moves. Once a market enters into a "squeeze," we watch the overall market momentum to help forecast the market direction and await a release of market energy." Der StdATR Squeeze Channel kombiniert Standar
