Gann Method Scanner MT4
- Elif Kaya
- Nicht nachgemalt, keine Verzögerung
Einführung
Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader seit Jahrzehnten. Sie bietet einen einzigartigen Ansatz, der über die traditionellen Chartmuster hinausgeht. Diese Methode integriert Geometrie, Zeitzyklen und sogar Astrologie, um Marktbewegungen genau vorherzusagen.
Gann zeigte, dass sich Preis und Zeit in Harmonie bewegen. Sie bilden vorhersehbare Winkel und Muster. Durch die Analyse dieser Elemente sollten Händler Unterstützung, Widerstand und Trendumkehrungen erkennen.
Gann Method Scanner verwendet Gann-Techniken mit einfachen Signalen für Trader.
Gann-Methode-Scanner-Indikator
Der Scan, die Fibonacci-Berechnungen und die Mustererkennung werden vollständig von dem Gann Method Scanner-Indikator übernommen; alles was Sie tun müssen, ist "den Scan-Button zu drücken". Er sendet einen Alarm und eine Push-Benachrichtigung auf Ihr Mobiltelefon.
Vorteile
From the days of testing, I noticed how cleanly it filtered out false signals during choppy markets. Instead of repainting or over-fitting, it reacts to price with an almost perfect sensitivity, quick enough to catch strong momentum but stable enough to keep you from being shaken out by minor fluctuations. Really reccomended indicator, good winrate and risk reward ratio.