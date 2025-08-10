Gann Method Scanner MT4

Einführung

Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader seit Jahrzehnten. Sie bietet einen einzigartigen Ansatz, der über die traditionellen Chartmuster hinausgeht. Diese Methode integriert Geometrie, Zeitzyklen und sogar Astrologie, um Marktbewegungen genau vorherzusagen.

Gann zeigte, dass sich Preis und Zeit in Harmonie bewegen. Sie bilden vorhersehbare Winkel und Muster. Durch die Analyse dieser Elemente sollten Händler Unterstützung, Widerstand und Trendumkehrungen erkennen.

Gann Method Scanner verwendet Gann-Techniken mit einfachen Signalen für Trader.



