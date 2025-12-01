Smart Trend Trading System

Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager + EA KOSTENLOS dazu.

Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht.

Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen.

Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert ist. Es kombiniert über 10 Premium-Indikatoren und bietet mehr als 7 robuste Handelsstrategien, was es zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Marktbedingungen macht.

Trendfolgestrategie: Bietet präzise Einstiegs- und Stop-Loss-Verwaltung, um Trends effektiv zu reiten.

Umkehrstrategie: Identifiziert potenzielle Trendumkehrungen und ermöglicht es den Händlern, von Seitwärtsmärkten zu profitieren.

Scalping-Strategie: Entwickelt für schnelles und genaues Day-Trading und kurzfristige Trades.

Stabilität: Alle Indikatoren sind nicht repainting, nicht redrawing und nicht verzögernd, was zuverlässige Signale gewährleistet.

Anpassung: Unterstützt benutzerdefinierte Strategien, um individuellen Handelspräferenzen gerecht zu werden. Mehr als 7 Strategien und Kombinationen helfen Ihnen, Ihre beste Strategie zu finden.

Signal-Klarheit: Bietet Pfeilsignale für klare Ein- und Ausstiegspunkte.

Echtzeit-Benachrichtigungen: Hält Trader mit Handelseinstiegs- und Ausstiegsbenachrichtigungen auf dem Laufenden.

Tiefgreifende Analyse: Bietet Trendanalysen auf höheren Zeithorizonten und Live-Handelsüberwachung.

Adaptive Farbcodierung: Nutzt Farbcodierung für Volumen, Trend und Umkehrkerzen-Signale. Analysieren Sie die Marktrichtung anhand der Farben der Kerzen.

Das "Smart Trend Trading System MT5" bietet Händlern die Tools, die sie benötigen, um fundierte und strategische Handelsentscheidungen in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu treffen. Navigieren Sie mit Zuversicht durch die Komplexitäten des Devisenmarktes, unabhängig von seinem aktuellen Zustand. Dieses System zeichnet sich durch vielseitige Strategien für sowohl trendige als auch seitwärtsgerichtete Marktbedingungen aus und gewährleistet, dass Trader in jeder Marktsituation fundierte Entscheidungen treffen können. Mit dem intelligenten Trendhandelssystem können Sie in jedem Marktzustand handeln:

In einem trendigen Markt: Das System hilft Ihnen dabei, den Trend zu identifizieren, betont Rücksetzer und gibt präzise Einträge mit SL-Platzierung und Trailing-Stop-Option.

In einem seitwärtsgerichteten Markt: Das System hilft Ihnen dabei, eine Spanne zu identifizieren und bietet Ihnen solide Signale, wenn der Preis von den Spannenlevels abgelehnt wird.

Das Smart Trend Trading System ist ein umfassender und anspruchsvoller Ansatz für den Devisenhandel, der eine Kombination aus sorgfältig ausgewählten Indikatoren verwendet, um Markttrends und potenzielle Trendumkehrungen zu identifizieren und zu nutzen. Dieses System nutzt ein Ensemble von Indikatoren, darunter den Trend Breakout Catcher, Smart Trailing Stop, Smart Cloud, Smart Reversal Zones und Multi-Timeframe Trend Finder, die alle harmonisch zusammenarbeiten, um den Händlern ein robustes und vielseitiges Toolkit bereitzustellen.

Das Grundprinzip des Smart Trend Trading Systems besteht darin, Preisbewegungen und Marktbedingungen aus mehreren Blickwinkeln zu analysieren, um einen ganzheitlichen Blick auf die Marktdynamik zu gewährleisten. Der Trend Breakout Catcher identifiziert Ausbruchspunkte, die das Aufkommen neuer Trends signalisieren und es den Händlern ermöglichen, frühzeitig in die Entwicklung des Trends einzusteigen. Der Smart Trailing Stop hilft den Händlern, ihre Trades zu verwalten, indem er Stop-Loss-Levels dynamisch an die Stärke des Trends anpasst, wodurch das Risiko minimiert und das Potenzial maximiert wird.

Der Smart Cloud-Indikator bietet eine visuelle Darstellung von Trends, indem er eine Wolke über oder unter dem Preisdiagramm bildet. Wenn der Preis über der Wolke liegt, signalisiert dies einen Aufwärtstrend, und wenn er darunter liegt, einen Abwärtstrend. Dies vereinfacht die Trendidentifikation und bestätigt Handelsentscheidungen. Die Smart Reversal Zones identifizieren potenzielle Wendepunkte auf dem Markt und geben den Händlern frühzeitig Hinweise auf mögliche Trendumkehrungen während Rücksetzer.

Der Multi-Timeframe Trend Finder fügt eine zusätzliche Ebene der Raffinesse hinzu, indem er Trends über mehrere Zeithorizonte analysiert und so ein umfassenderes Verständnis der Marktrichtung bietet. Dieser kollektive Ansatz ermöglicht es den Händlern, mit einem hohen Maß an Vertrauen zu handeln, falsche Signale zu minimieren und die Handelswahrscheinlichkeiten zu verbessern.

Zusammenfassend ist das Smart Trend Trading System eine sorgfältig ausgearbeitete Methodik, die die Kraft fortschrittlicher Indikatoren nutzt, um den Händlern eine genaue Trendidentifikation, präzise Ein- und Ausstiegspunkte und effektive Risikomanagementtechniken zu bieten. Durch die Nutzung dieses umfassenden Systems können Trader potenziell eine Konsistenz auf dem dynamischen Devisenmarkt erreichen.

Eigenschaften:

  • Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikatoren
  • Maximale Aktivierungen
  • 7+ Strategien
  • 10 Indikatoren in einem
  • Day- und Swing-Trading-Strategien
  • Trendfolge-, Umkehr- und Scalping-Strategien
  • Benutzerdefinierte Strategien
  • Strategien für Eigenhandelsgesellschaften
  • Ein- und Ausstiegspunkte und Pfeile
  • Benachrichtigungen per Telefon und E-Mail
  • MTF-Analyse
  • Unterstützung und Widerstand
  • Umkehrzonen
  • Trailing Stop
  • Farbcodierung für Volumen, Trend und Umkehrkerzen
  • Kerzen-Timer und Spread-Limit-Indikatoren

Empfehlungen:

  • Währungen und Paare: EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, XAUUSD...
  • Zeitrahmen: M5, M30, H1.
  • Kontotypen: Jedes ECN, Konto mit niedrigem Spread.

