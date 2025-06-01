Gold Scalper Super
- Indikatoren
- Aleksandr Makarov
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Gold Scalper Super ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem.
Bonus: beim Kauf eines Indikators, Trend Arrow Super ist kostenlos zur Verfügung gestellt, schreiben Sie uns nach dem Kauf.
Der Indikator 100% nicht neu malen!!!
(Grüner Pfeil - Kauf, Rot - Verkauf).
Die Signale des Indikators können sowohl für den Handel in Richtung des Trends als auch gegen den Trend verwendet werden.
Aber die besten Signale sind natürlich in Richtung des Trends, so dass wir empfehlen, den Trendfilter zu verwenden und mit dem Trend zu handeln.
Bester Trendindikator - Trendpfeil Super
Die Kombination dieser beiden Indikatoren kann Ihnen helfen, Ihren Handel mit dem M1-Zeitrahmen einfacher und genauer zu gestalten.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Handel!
super indicator ass always by author how is always really helpfull