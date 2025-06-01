

Gold Scalper Super ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem.

Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System auf dem M1-Zeitrahmen als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden.

Bonus: beim Kauf eines Indikators, Trend Arrow Super ist kostenlos zur Verfügung gestellt, schreiben Sie uns nach dem Kauf. Der Indikator 100% nicht neu malen!!!

Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust einer Einlage führen, weil sie ein Signal zeigen können und es dann entfernen.





Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach.





Man wartet auf ein Signal des Indikators und tätigt die Transaktion entsprechend dem Pfeil





(Grüner Pfeil - Kauf, Rot - Verkauf).

Die Signale des Indikators können sowohl für den Handel in Richtung des Trends als auch gegen den Trend verwendet werden. Aber die besten Signale sind natürlich in Richtung des Trends, so dass wir empfehlen, den Trendfilter zu verwenden und mit dem Trend zu handeln. Bester Trendindikator - Trendpfeil Super Die Kombination dieser beiden Indikatoren kann Ihnen helfen, Ihren Handel mit dem M1-Zeitrahmen einfacher und genauer zu gestalten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Handel!





