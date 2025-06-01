Gold Scalper Super

5


Gold Scalper Super ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem.

Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System auf dem M1-Zeitrahmen als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden.

Bonus: beim Kauf eines Indikators, Trend Arrow Super ist kostenlos zur Verfügung gestellt, schreiben Sie uns nach dem Kauf.

Der Indikator 100% nicht neu malen!!!

Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust einer Einlage führen, weil sie ein Signal zeigen können und es dann entfernen.

Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach.

Man wartet auf ein Signal des Indikators und tätigt die Transaktion entsprechend dem Pfeil

(Grüner Pfeil - Kauf, Rot - Verkauf).


Die Signale des Indikators können sowohl für den Handel in Richtung des Trends als auch gegen den Trend verwendet werden.

Aber die besten Signale sind natürlich in Richtung des Trends, so dass wir empfehlen, den Trendfilter zu verwenden und mit dem Trend zu handeln.

Bester Trendindikator - Trendpfeil Super

Die Kombination dieser beiden Indikatoren kann Ihnen helfen, Ihren Handel mit dem M1-Zeitrahmen einfacher und genauer zu gestalten.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Handel!



Bewertungen 1
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.08.21 19:32 
 

super indicator ass always by author how is always really helpfull

Empfohlene Produkte
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experten
Scalper-Roboter für den Zeitrahmen M5. Handelt mit dem Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde von einem Unternehmen professioneller Händler speziell für den Handel mit Pfund Sterling entwickelt. Der Roboter eröffnet täglich etwa 5 bis 15 Trades. Es ist am besten, mit Brokern zu handeln, die einen niedrigen Spread auf GBPUSD von bis zu 10 Pips haben. Die empfohlene Mindesteinzahlung zu Beginn beträgt 500 $ oder mehr. Vorteile: verwendet kein Martingal. kein Netz. Jeder Trade hat einen Stop-L
Currency Strength Meter MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indikatoren
Die Kenntnis der Stärke und Schwäche der einzelnen Währungen ist für jeden Devisenhändler unerlässlich. Unser Indikator "Currency Strength Meter" misst die Stärke der acht wichtigsten Währungen (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) mit Hilfe des Relative Strength Index (RSI). Der Indikator Currency Strength Meter zeigt Ihnen einfach und schnell an, wann eine Währung überverkauft, überkauft oder im "normalen Bereich" ist. Auf diese Weise können Sie erkennen, welche Währung am stärksten und we
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Ind
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indikatoren
Einführung des Koala Supply Demand Indicator für MetaTrader 4 (Wir ermutigen Sie, Ihre Bewertung oder Ihr Feedback – ob positiv oder negativ – zu teilen, damit andere Händler von Ihren Erfahrungen profitieren können.): Willkommen beim Koala Supply Demand Indikator. Dieser Indikator wurde entwickelt, um ununterbrochene Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren. Er hilft dem Trader, den Markt als Zonenbereiche zu betrachten; Sie können sehen, wie der Preis einige kraftvolle Zonen respektiert
FREE
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experten
Bar Boss   Der Expert   Advisor verwendet den FletBoxPush-Indikator, um den Markt zu analysieren und Handelssignale zu bestimmen. Der Indikator ist in den Expert Advisor integriert und seine zusätzliche Installation auf dem Chart ist nicht erforderlich. Der Handel findet beim Ausbruch der Levels statt, die als die Grenzen der Flat definiert sind. Es wird eine Verlustbegrenzung verwendet. Beschreibung der Beratereinstellungen TimeFrames - Chartperiode, Einstellung für den Indikator color - die F
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
All Currency Strength Meter Crypto Exotic Metals
Emir Revolledo
3.5 (6)
Indikatoren
Denken Sie an das seltenste Paar, das Sie sich vorstellen können. Und ich versichere Ihnen, dass dieser Indikator seine Stärke berechnen kann. Dieser Currency Meter wird buchstäblich jedes Währungspaar berechnen, egal ob es sich um die wichtigsten Paare, Metalle, CFDs, Rohstoffe, Kryptowährungen wie Bitcoin/BTC oder Ethereum/ETH und sogar Aktien handelt. Nennen Sie es einfach und Sie werden es bekommen! Es gibt kein Währungspaar, das dieser Currency Meter nicht lösen kann. Egal wie selten oder e
RaysFX Supertrend Bar
Davide Rappa
Indikatoren
RaysFX Supertrend-Balken RaysFX Supertrend Bar ist ein maßgeschneiderter Indikator für MetaTrader 4, der den Commodity Channel Index (CCI) verwendet, um Handelssignale zu generieren. Der Indikator zeigt Punkte in einem separaten Fenster unterhalb des Hauptcharts an, um Handelssignale anzuzeigen. Hauptmerkmale : Berechnet den CCI für verschiedene Zeiträume. Zeigt Punkte an, um Handelssignale anzuzeigen. Ermöglicht es dem Benutzer, Zeiträume und den Abstand zwischen den Balkenlinien zu ändern.
Beast EA
Vaclav Sulc
Experten
Einer der besten EAs auf MQL Für Backtests können Sie dieses SET verwenden Wie man es installiert Der EA muss nur mit einem M15-Chart verbunden sein (zum Beispiel: NZDCAD M15) Einfach einzurichten: _base_ - Sie können die Standardeinstellung belassen Symbole: AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD - Mehrwährungssatz von einem M15 Chart Erster Handel: Long und Short - setzt Long/Short Positionen Emergency closing at BE - Schließt alle Positionen am BE Orders Comment - Kommentar zum Trade Magische Zahl - Magis
Golden AI II
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden AI ist ein automatischer Trading Advisor (EA), der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er basiert auf einem ausgeklügelten Algorithmus, der Preisbewegungen und fortschrittliche Mustererkennungstechniken nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Der Golden AI Advisor überwacht nicht nur die Preisbewegungen. Er analysiert Charts, identifiziert
Quantum Currency Strength Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Ihr Erfolg als Devisenhändler hängt davon ab, ob Sie erkennen können, wann eine Währung oder ein Währungspaar überverkauft oder überkauft ist. Wenn sie stark oder schwach ist. Dieses Konzept ist das Herzstück des Devisenhandels. Ohne den Quantum Currency Strength-Indikator ist dies fast unmöglich. Es gibt einfach zu viele Währungen und zu viele Paare, um dies schnell und einfach selbst zu tun. Sie brauchen Hilfe! Der Quantum Currency Strength Indikator wurde mit einem einfachen Ziel vor Augen en
Exit EDGE EA
Nguyen Tran Ha
3 (1)
Experten
Exit EDGE EA wurde auf der Basis des PipFinite Exit EDGE Indikators entwickelt, einem der besten Indikatoren auf dem Markt. Dieser EA eröffnet Kauf-/Verkaufsaufträge, wenn der Indikator starke Exit Sell/Buy Signale liefert. Weitere Informationen zum PipFinite Reversal PRO Indikator finden Sie hier . Wichtige Information Dieser EA funktioniert nur, wenn Sie den Indikator PipFinte Exit EDGE erworben haben. Um den EA zu verwenden oder zu testen, müssen Sie den Parameter "Use Exit EDGE Indicator "
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Fiery Pinnacle FX
Sayan Vandenhout
Experten
Fiery Pinnacle VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN.
MTF Qristalium Arrows
Elena Kusheva
Indikatoren
MTF qristalium Arrows Indikator ist ein halbautomatisches fertiges Handelssystem. Funktioniert auf allen Währungspaaren.  Der Indikator umfasst drei Regeln: 1)wir handeln nur nach dem Trend, 2)"kaufen, wenn alle verkaufen und verkaufen, wenn alle kaufen", 3) der Preis geht immer gegen die Menge.  Der MTF Qristalium Arrows-Indikator filtert Regeldaten über mehrere Zeitrahmen mit integrierten Indikatoren. Wenn der Trend in den ausgewählten Zeitabschnitten übereinstimmt, wird der Indikator ein
Project Maximum Heat MT4
Ruslan Pishun
Experten
Project Maximum Heat ist ein einzigartiges vollautomatisches System, das für 28 Währungspaare und 5 Zeitrahmen entwickelt wurde: M5, M15, M30, H1, H4. Die Strategie basiert auf zahlreichen Strategien, wie z.B. der Arbeit an einem Seitwärtstrend, Abwärtstrend, Aufwärtstrend, Ausbruch von Dreieckstrends und anderen. Zur Berechnung der erforderlichen Kombinationen werden solche Indikatoren verwendet wie: Gleitender Durchschnitt, MACD, Standardabweichung, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Boll
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst Ihre Reise auf den Devisenmärkten beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter zu handeln, nicht härter. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikato
Anubis Skunk
Sayan Vandenhout
Experten
Anubis Skunk verwendet den TRENDWELLENINDIKATOR, der den ANFANG und das ENDE einer NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG identifizieren kann. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. W
Vanglutio
Sayan Vandenhout
Experten
VANGLUTIO VERWENDET DEN TRENDWELLEN-INDIKATOR, DER DEN BEGINN UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN KANN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WAR
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Stier All4 Taurus All4 ist ein leistungsstarker Indikator, der Ihnen die Stärke des Trends anzeigt, und Sie können die Stärke der Kerze beobachten. Unser Indikator verfügt über mehr als 4 Trendbestätigungen. Er ist sehr einfach und leicht zu bedienen. Modi der Bestätigungen Kerzen-Trendbestätigungen: Wenn die Kerze auf hellgrün wechselt, ist der Trend hoch. Wenn die Kerze auf hellrot umschaltet, ist der Trend rückläufig. Wenn die Kerze zu dunkelrot wechselt, ist der Trend niedrig. Trendlinien
Grow EURUSD
Saravanan Venkatesan
Experten
Ich freue mich, der MQL-Gemeinschaft meinen neu entwickelten Expert Advisor (EA), Grow EURUSD , vorzustellen. Dieser EA wurde speziell für das Währungspaar EUR/USD auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt und getestet. Ich veröffentliche ihn hier, um Feedback von erfahrenen Händlern wie Ihnen zu erhalten und um seine Leistung zu verfeinern und zu verbessern. Ihre Kommentare, Vorschläge und Einsichten werden von unschätzbarem Wert sein, um diesen EA zu verbessern. Lassen Sie uns zusammenarbeiten,
MEDICI v2
Anaikh Srambickal Nazar
Experten
Bitte senden Sie mir eine Nachricht für Einstellungen, Hilfestellungen und für Wünsche, weitere Funktionen hinzuzufügen, die nützlich sein könnten. Entfesseln Sie die Macht des Präzisionshandels mit EA Medici, dem Expertenberater, der sorgfältig entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis zu revolutionieren. Medici nutzt die Spitzentechnologie fortschrittlicher neuronaler Netze und hochentwickelter Algorithmen und ist der Gipfel der automatisierten Handelslösungen. Dieses Produkt ist für den lang
Azumi
Noorazren Bin Baharil
5 (1)
Experten
Entdecken Sie Azumi: Ein schlankes und leistungsstarkes Tool für den XAUUSD-Handel Azumi bietet einen praktischen Ansatz für den XAUUSD-Handel, indem es die technische Analyse mit konfigurierbaren Risikomanagement-Tools kombiniert. Azumi basiert auf bewährten Konzepten wie dem Fibonacci-Retracement und ATR-basierten Berechnungen und wurde entwickelt, um Händlern dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig das Risiko effektiv zu managen. Warum Azumi wählen? Backtested au
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experten
GOAL TIME ist ein Expert Advisor, der auf dem Begriff der Zeit basiert. Er untersucht die Preisveränderung in Abhängigkeit von der Zeit und ermittelt schließlich den besten Zeitpunkt für die Ausführung einer guten Order. Der EA basiert auf einem Indikator, der eine Preiskurve im Verhältnis zur Zeit zeichnet. Diese Kurve wird von einem Algorithmus abgeleitet, der alte Daten analysiert. Dann nutzt der EA die erzeugte Kurve und führt den richtigen Auftrag aus. Im Falle einer falschen Wahl hat der E
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experten
Der fortschrittlichste und umfassendste EA für den Handel mit Trendumkehrungen/Pullbacks Es ist ein sehr profitabler EA, um Trendausbrüche zu handeln und Trades, Take-Profit, Stop-Loss, Move-to-Breakeven und Trailing-Stop zu verwalten. Der "Reversal Monster EA " handelt Reversal/Pullbacks, wenn der aktuelle Kurs des Paares auf ein vordefiniertes horizontales Niveau oder eine Trendlinie auf dem Währungs-Chart zurückfällt. Die Eröffnung der Position kann unmittelbar nach dem Pullback auf die ein
FREE
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experten
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Arbeitet auf Timeframes (M5) Bestes Paar Empfohlen ist EU/UChf=0.4 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Paar Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Symbols Tension Radar Indicator
Igor Gerasimov
Indikatoren
Dieser Experte kann paarweise mit demselben Indikator arbeiten. https://www.mql5.com/ru/market/product/34834 Der Experte zeigt nichts auf dem Bildschirm an und handelt nicht. Es führt nur Berechnungen für den Indikator durch. Dies dient zum Speichern Ihrer Computerressourcen. Da der Experte mit Symbolen von Market Watch arbeitet, gibt es keine Möglichkeit, ihn im Tester zu testen. Gebrauchsanweisung: 0) Wählen Sie die erforderlichen Symbole in der Market Watch aus, die im Indikator angezeigt we
FREE
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Indikatoren
Indikator, der den Trend und auch Kauf-/Verkaufsmöglichkeiten aufzeigt. Verwenden Sie ihn für Einstiege, die auf den Trend ausgerichtet sind. Obwohl Diamond Trend sehr genau ist, um Einstiegspunkte zu identifizieren, ist es immer empfehlenswert, einen Unterstützungsindikator zu verwenden, um die Operation zu bestätigen. Erinnern Sie sich daran, nach jenen Vermögenswerten und Zeitrahmen zu suchen, die am besten zu Ihrem Handelsverhalten/Bedürfnis passen... Gültig für Scalping und Long Term Operat
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indikatoren
DERZEIT 31% RABATT! Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine geheime Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart liefert er Alerts für alle 28 Währungspaare. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösepunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erk
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Weitere Produkte dieses Autors
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
System Trend Pro - Das ist der beste Trendhandelsindikator!!! Der Indikator nicht repaint!!! Der Indikator verfügt über einen MTF-Modus , der das Vertrauen in den Handel mit dem Trend erhöht ( kein Repaint ) . Wie wird gehandelt? Alles ist sehr einfach, wir warten auf das erste Signal (großer Pfeil), dann warten wir auf das zweite Signal (kleiner Pfeil) und steigen in den Markt in der Richtung des Pfeils ein. (Siehe Bildschirme 1 und 2.) Beim entgegengesetzten Signal steigen Sie aus oder neh
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
Trendpfeil Super Der Indikator wird nicht neu gezeichnet oder verändert seine Daten. Ein professionelles, aber sehr einfach zu bedienendes Forex-System. Der Indikator gibt genaue BUY\SELL-Signale. Trend Arrow Super ist sehr einfach zu bedienen, Sie müssen ihn nur am Chart anbringen und einfache Handelsempfehlungen befolgen. Kaufsignal: Pfeil + Histogramm in grüner Farbe, treten Sie sofort in den Markt ein, um zu kaufen. Verkaufssignal: Pfeil + Histogramm in roter Farbe, gehen Sie sofort auf d
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indikatoren
Gold Pro Scalper Präzise Einstiegspunkte für Währungen, Krypto, Metalle, Aktien, Indizes! Indikator 100% nicht nachgemalt!!! Wenn ein Signal erschienen ist, verschwindet es nicht! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal zeigen können, und dann entfernen Sie es. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Warten Sie auf ein Signal des Indikators und tätigen Sie das Geschäft entsprechend dem Pfeil (Blauer Pfeil - Kaufen, Roter
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry ist ein leistungsfähiges Price-Action-Trading-System, das auf einer der beliebtesten und bekanntesten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie! Dieser Indikator erzeugt kristallklare Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage von Ausbrüchen aus wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen. Im Gegensatz zu typischen Ausbruchsindikatoren verwendet er fortschrittliche Berechnungen, um den Ausbruch genau zu bes
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indikatoren
System Super Trend: Ihre persönliche All-Inclusive-Strategie Der Indikator wird nicht nachgemalt!! ! System Super Trend - ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Es ist ein Pfeilindikator, der für Forex und Kryptowährungen entwickelt wurde. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Wie funktioniert das System Super Trend? Wir haben 3 Optionen für den Handel mit unserem Indikator. Globale Signale - Sie können
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot! h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend-Filter Pro Trend Filter Indikator. Sehr guter Filter für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro oder Quantum Entry PRO zu verwenden Der Indikator malt nicht nach!!! Einstellungen : Ändern Sie den Parameter Periode für eine bessere Filterung ( Standard ist 90) Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder Im Telegramm:
FREE
Gold SniperX
Aleksandr Makarov
Experten
Gold SniperX - Ihr bester Assistent im Goldhandel. Vollautomatischer Advisor, der keine zusätzlichen Einstellungen benötigt, entwickelt für den Handel mit dem Währungspaar Gold (XAUUSD) M1 Die Strategie basiert auf dem Durchbrechen von wichtigen Levels (schnelles Scalping) Verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden, keine Grids, Martingale, etc. Dies ist ein echter Handelsalgorithmus - Die Ergebnisse sind eine sehr stabile Wachstumskurve. Empfehlungen: Handelspaar: GOLD (XAUUSD) Zeitrahmen: M
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Signal Trend Super Indikator für den genauen Markteintritt. Sehr guter Einstiegsindikator für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro und Professional Trade Arrow zu verwenden Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht. Warten Sie, bis die Kerze geschlossen ist. Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Dies ist ein leistungsstarkes System für binäre Optionen und Intraday-Handel. Der Indikator färbt sich weder neu, noch ändert er seine Messwerte. Binary Reverse wurde entwickelt, um die Punkte zu bestimmen, an denen sich der Preis umkehrt. Der Indikator fixiert sowohl Umkehrungen als auch Rollbacks und erweitert damit Ihre analytischen Möglichkeiten erheblich. Er zeigt nicht nur Korrektur- und Umkehrpunkte deutlich an, sondern verfolgt au
Professional Scalper
Aleksandr Makarov
Experten
Professional Scalper EA - Sicher und stabil. Parameter: *Lot-Sizing-Verfahren Festes Lot - für den ersten Handel wird immer ein festes Lot verwendet; Niedriges Risiko 20% jährlich - Intelligente Losgrößenberechnung basierend auf dem Kontostand, um eine annualisierte Rendite von ca. 20% zu erzielen; Mittleres Risiko 40% p.a. - Intelligente Losgrößenberechnung auf der Grundlage des Kontoguthabens, um eine annualisierte Rendite von ca. 40% zu erzielen; Hohes Risiko 80% jährlich - Intelligente Bere
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
Sonderangebot! h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Globale Parabolika MT4 Indikator für Scalping auf M1-M5. Ein sehr guter Indikator für Ihr Handelssystem, er kann als eigenständiges System verwendet werden. Handelssystem verwendet werden, ich empfehle die Verwendung zusammen mit - System Trend Pro Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht. Einstellungen: Ändern Sie den FILTER-Parameter für genaue Markteintritte. Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Gold Stufe MT4 Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Ein großartiges Hilfsmittel für den Goldhandel. Die Levels werden nicht neu gezeichnet und ändern ihre Daten nicht. Wir empfehlen die Verwendung mit dem Indikator - Professional Trade Arrow Die Levels werden jeden Tag erstellt, so dass Sie jeden Tag mit dem Indikator handeln können. Gold Level. Preisaufschläge werden auf dem Chart angezeigt, nach Erreichen von TP1 oder SL1, schließen Sie die Hälfte der Position, und der R
AMS Scalper
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 AMS-Skalierer Ein hervorragender Indikator für den Einstieg in den Markt; wir verwenden Indikatorsignale nur entsprechend dem Trend. Einstellungen: Range - 50 (Bereichsgröße für die Signalsuche.) Maximum candles Back - 3 (nach wie vielen Kerzen wird ein Signal gesetzt) P.S. Damit das Signal bei der Nullkerze erscheint, stellen Sie 0 ein. Wir empfehlen einen Trendindikator - Quantum Entry PRO Haben Sie noch Fragen? brauchen Sie H
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Professioneller Handelspfeil Technischer MT4-Indikator, der nicht nachgemalt wird. funktioniert auf allen Zeitrahmen von 1 Minute bis zum monatlichen Zeitrahmen Der Trade Vision Kauf- und Verkaufspfeil ist ein Multiwährungs- und synthetischer Indikator Der Aqua-Pfeil sucht nach Verkaufschancen Crimson Pfeil sucht nach Kaufgelegenheiten. Warten Sie auf das Schließen der Kerze und das Erscheinen des Pfeils, bevor Sie einen Handel eingehen. Einstellungen: Schlüsselwert - 3.0 (Dieser Paramet
Scalper Box MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Scalper Box MT4 Vollständig fertige Strategie für den Handel auf allen Märkten (Aktien, Futures, Forex und Cryptocurrencies). Indikatorsignale werden nicht nachgemalt!!! Wie wird gehandelt? Warten Sie auf ein Signal des Indikators Scalper Box MT4 (blauer Pfeil - kaufen, roter Pfeil - verkaufen). Nach dem Signal steigen wir sofort in den Markt ein, SL wird hinter die gebildete Box gesetzt. Mit Trendfilter-Indikator und Vorlage Empfoh
Gold ELF M1
Aleksandr Makarov
Experten
Gold ELF M1 - ist ein Expert Advisor, der speziell für den Forex-Handel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er wurde für Anfänger und erfahrene Händler entwickelt und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. Der Gold ELF M1 Expert Advisor vereinfacht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien. Dateien setzen: GoldELF_Hedging_Impuls - Einzahlung 500$ GoldELF_Aggressiv - Einzahlung
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Kaufen Verkaufen Sturm Professioneller Indikator für den Handel auf den Finanzmärkten, entwickelt für MT5-Plattform . Der Handel mit dem Indikator ist sehr einfach, blauer Pfeil zum Kauf , roter Pfeil zum Verkauf . Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Werte nicht. (siehe das Video des EA auf dem Indikator). In den Standardeinstellungen ist der Zeitraum Parameter auf - 1 eingestellt. Sie können diesen Paramete
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Top Quantum Entry MT4 Indikator, der Signale zum Einstieg in den Handel gibt. Perfekte Einstiegspunkte für Währungen, Kryptowährungen, Metalle, Aktien und Indizes. Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Der Indikator wird zu 100% nicht neu gezeichnet!!! Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen können, und es dann wieder entfernen. Der Handel mit dies
Scalper M1 ELF
Aleksandr Makarov
Experten
Scalper M1 ELF ist ein Expert Advisor, der speziell für den Devisenhandel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er wurde für Anfänger und erfahrene Trader entwickelt und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. Scalper M1 ELF EA vereinfacht diese Erfahrung mit automatischen, gut durchdachten Handelsstrategien. Symbol XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen M1 Kapital min. $100 Makler beliebiger Broker Konto-Typ beliebig, nie
EA MacDuck
Aleksandr Makarov
Experten
MacDuck ist ein fortschrittliches Handelssystem, das mehrere Indikatoren kombiniert. Sein Hauptmerkmal ist die präzise Steuerung der Einstiegspunkte, die es dem System ermöglicht, auch unter schwierigen Marktbedingungen hervorragende Ergebnisse zu erzielen. MacDuck bietet eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten, ist unempfindlich gegenüber Spreads und gewährleistet eine präzise Ausführung jedes Trades dank einer strikten Einstiegspunktsteuerung. Die Strategie hat ihre Wirksamkeit auf realen Kont
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro ist ein sehr leistungsfähiger Indikator, der auf dem Konzept von Orderblöcken und Set-Entrys mit den richtigen fvg und Breakouts basiert, um ein sehr gutes Einstiegsniveau wie ein professioneller Trader zu schaffen. Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach zu bedienen und es ist leicht, auf Kauf- und Verkaufssignale zu reagieren. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht! Funktioniert am besten au
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Genaue Einstiegspunkte für Trades für Währungen, Krypto, Metalle, Aktien, Indizes! Der Indikator malt zu 100% nicht nach!!! Wie man den Indikator benutzt! Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen und es dann wieder entfernen können. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Man wartet auf das Signal des Indikators und tätigt die Transaktion entsprechend dem Pfeil (B
Bomb Signal
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Bomb Signal ist ein leistungsfähiger Indikator für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Trends auf dem Finanzmarkt zu erkennen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das Bewegungen genau vorhersagt, ist Bomb Signal Ihr Verbündeter. Wie funktioniert es? Dieser Indikator kombiniert drei verschiedene Methoden - Volumenanalyse, Kerzenschluss und symmetrischer Trend - um Kauf- und Verkaufschancen zu erkennen und zu signalisieren. Bomb Signal ist wie eine "Bombe", wenn es ein
GoldingBot
Aleksandr Makarov
Experten
GoldingBot - ist ein Expert Advisor, der speziell für den Devisenhandel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er ist für Anfänger und erfahrene Händler konzipiert und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. GoldingBot Advisor macht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien einfacher. Handbuch und Setup-Dateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Einricht
Golding Trend
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Golding Trend: 100% wiederholt seine Signale nicht. Speziell entwickelt für Gold GOLD/XAUUSD Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Golding Trend wurde entwickelt, um die wichtigsten Trends auf dem Finanzmarkt zu identifizieren. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das Bewegungen genau vorhersagt, ist Golding Trend Ihr Verbündeter. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Man wartet auf ein Signal des Indikators und tätigt die Transaktion entsprechend dem Pf
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Pfeilkerze - Dies sind farbige Kerzen, die den Trend auf der Grundlage von Volumen und Trendneigung anzeigen. Dieser Indikator zeigt Ihnen den Farbwechsel beim nächsten Balken der Bestätigungskerze an. Blaue Kerzen = möglicher Kauf (das Volumen steigt), rote Kerzen = bullische Schwäche (das Volumen sinkt), möglicher Verkauf. Arrow Candle ist für den Handel in allen Märkten optimiert und kann sowohl in Märkten mit als auch ohne Trend verwen
Sniper System
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sniper-System Präzise Einstiegspunkte für den Handel mit Währungen, Kryptowährungen, Metallen, Aktien und Indizes! Der Indikator wird zu 100% nicht neu gezeichnet Alle Screenshots wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aufgenommen (keine Anpassung an die Historie!) Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen können und es dann wieder entfernen. Der Handel mit diesem Indikat
System GoldCrazy
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Grüße an alle Investoren und Trader! Ich bin stolz darauf, Ihnen mein neu entwickeltes System GoldCrazy Dies ist der beste Indikator für den Gold- und Krypto-Handel Der Indikator wird zu 100% nicht nachgemalt und ändert seine Signale nicht. Der Indikator ist für absolut jeden geeignet, sowohl für professionelle Trader als auch für Anfänger. Wie kann man handeln? Es ist sehr einfach, Sie können durch den Pfeil handeln Blauer Pfeil - kaufen, roter Pfeil - verkaufen (warten, bis die Kerze geschl
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Indikatoren
M1 Golding - Dies ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den Zeitrahmen M1-M5 entwickelt wurde. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Bonus: Wenn Sie den Indikator kaufen, erhalten Sie ein Geschenk - Trend Arrow Super Ich biete auch einen zusätzlichen Trendfilter-Indikator absolut kostenlos an - Filter Die Kombination dieser Indikatoren kann Ihnen
M1 Super Scalper
Aleksandr Makarov
Experten
M1 Super Scalper ist ein Expert Advisor, der speziell für den Devisenhandel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er wurde für Anfänger und erfahrene Trader entwickelt und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. Der M1 Super Scalper Advisor macht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien einfacher. Das Hauptmerkmal von M1 Super Scalper ist der Trendhandel! Symbol XAUUSD (GOLD) Zei
Auswahl:
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.08.21 19:32 
 

super indicator ass always by author how is always really helpfull

Antwort auf eine Rezension