TREND LINES PRO Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen.

Sie sehen BOS-Linien Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar.

Reale Veränderungen Trend (BOS-Linien)

Sobald ein Signal erscheint, bleibt es gültig! Dies ist ein wichtiger Unterschied zu Indikatoren mit Repainting, die ein Signal liefern und es dann ändern können, was potenziell zu Kapitalverlusten führen kann. Jetzt können Sie mit höherer Wahrscheinlichkeit und Genauigkeit in den Markt einsteigen. Es gibt auch eine Funktion, die Candlesticks nach dem Erscheinen eines Pfeils einfärbt, bis das Kursziel erreicht ist (Gewinnmitnahme) oder ein Umkehrsignal erscheint.

Wiederholte Einträge und Aufstockungen der wichtigsten Akteure

Um die visuelle Übersichtlichkeit bei der Suche nach Einstiegspunkten zu verbessern, wurde ein Modul entwickelt, das zunächst die Kauf-/Verkaufszone anzeigt, in der der optimale Markteinstiegspunkt gesucht wird. Eine zusätzliche intelligente Logik zur Verwaltung des Stop-Loss-Levels trägt dazu bei, dessen Größe im Laufe der Zeit zu reduzieren und somit das anfängliche Risiko beim Einstieg in einen Trade zu minimieren (Stop-Loss anpassen).