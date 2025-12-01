Trend Lines PRO
- Indikatoren
- Roman Podpora
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
TREND LINES PRO Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen.
Sie sehen BOS-Linien Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar.
Was der Indikator anzeigt:
- Reale Veränderungen Trend (BOS-Linien)
- Wiederholte Einträge und Aufstockungen der wichtigsten Akteure
Sobald ein Signal erscheint, bleibt es gültig! Dies ist ein wichtiger Unterschied zu Indikatoren mit Repainting, die ein Signal liefern und es dann ändern können, was potenziell zu Kapitalverlusten führen kann. Jetzt können Sie mit höherer Wahrscheinlichkeit und Genauigkeit in den Markt einsteigen. Es gibt auch eine Funktion, die Candlesticks nach dem Erscheinen eines Pfeils einfärbt, bis das Kursziel erreicht ist (Gewinnmitnahme) oder ein Umkehrsignal erscheint.
Um die visuelle Übersichtlichkeit bei der Suche nach Einstiegspunkten zu verbessern, wurde ein Modul entwickelt, das zunächst die Kauf-/Verkaufszone anzeigt, in der der optimale Markteinstiegspunkt gesucht wird. Eine zusätzliche intelligente Logik zur Verwaltung des Stop-Loss-Levels trägt dazu bei, dessen Größe im Laufe der Zeit zu reduzieren und somit das anfängliche Risiko beim Einstieg in einen Trade zu minimieren (Stop-Loss anpassen).
- Signalstärkepegel (BOS)
-
SL - Standard-Trendänderung
-
ChoCH SL - verstärktes Signal mit Strukturzerstörung und hoher Wahrscheinlichkeit für weitere Bewegung
-
MEGA BOS SL - wichtige Kursniveaus der größten Marktteilnehmer, die in der Lage sind, den Preis umzukehren
Der Indikator verwendet drei Signifikanzniveaus für Trendänderungen:
Der aktuelle Trend wird genau durch diese Schlüsselfaktoren bestimmt.
- Zeigt den genauen Wert an Marktstruktur - Taste MM-BOS
-
zeigt die letzte Strukturänderung an
-
nummeriert die Punkte der Minima und Maxima
-
zeigt die Richtung der aktuellen Struktur in der Mitte des Diagramms an.
Nutzen Sie Signale, um in Richtung Ihrer Struktur zu handeln.
Alle Pegelstände und Signale bleiben im Diagramm erhalten, wodurch vollständige Transparenz und Vertrauen in die Daten gewährleistet werden.
- Kompatibilität Der Indikator entfaltet sein maximales Potenzial, wenn er zusammen mit folgenden verwendet wird: RFI LEVELS PRO verbessert die Genauigkeit von Analysen und Eingaben.
- Einfach und effektiv Trendscanner
Ein sehr kompakter Trendscanner, der automatisch Alarm schlägt und Benachrichtigungen an Ihr Telefon sendet, wenn alle Zeitintervalle auf denselben Trend konvergieren.
- Signale ohne Neuzeichnung
-
wird nicht neu gezeichnet
-
berechnet Signale nicht neu
-
korrigiert Berechnungen zum Börsenschluss
-
Alle Pegelstände und Signale bleiben im Diagramm erhalten, wodurch vollständige Transparenz und Vertrauen in die Daten gewährleistet werden.
Indikator:
X – Bedienfeld ein-/ausblenden
S – Trendrichtungswechselpunkte ein-/ausblenden
L – SUPER BOS/MEGA BOS-Niederschlagsstufen ein-/ausblenden/einblenden
Great indicator which greatly helps. This is a must have