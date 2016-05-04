Überweisungen und Zahlungsmethoden

MetaTrader 5 / Beispiele
Die Website MQL5.community bietet einzigartige gebührenpflichtige Dienstleistungen sowie die Möglichkeit, zusätzliche Gewinne zu erzielen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Zahlungen für MQL5-Dienstleistungen geleistet werden, wie das verdiente Geld abgehoben werden kann und wie die Betriebssicherheit gewährleistet wird.

  1. Die Sicherheit der Operationen
  2. MQL5-Dienste aufladen
  3. Vom Konto abheben
  4. Wie Sie von MQL5-Dienstleistungen profitieren können
  5. Wie man Dienstleistungen und Handelsanwendungen kauft

Sie können Ihr MQL5-Konto mit Bankkarten und anderen gängigen Zahlungssystemen aufladen, um dann für angebotene Dienstleistungen zu bezahlen. Alle Zahlungen erfolgen in US-Dollar.

Achtung! Die MQL5-Dienste bieten keinen Zugang zum Handel auf den Finanzmärkten, daher können hier keine Gelder für echte Handelskonten überwiesen werden.

Das Zahlungssystem wurde ursprünglich zusammen mit der Website MQL5.community für Gebührenzahlungen an Artikelautoren eingeführt. Seitdem wurden auf der Website MQL5.com zahlreiche zusätzliche Dienstleistungen für Händler eingeführt:

  • Market — Kauf und Verkauf von Handelsanwendungen, die in den Sprachen MQL4 und MQL5 geschrieben sind.
  • Signale — Kopieren des erfolgreichen Handels von Händlern, ausgestattet mit einer Kontrollmöglichkeit und umfassenden Handelsstatistiken.
  • Virtual Hosting — eine originäre VPS-Lösung für den 24/7 störungsfreien Betrieb der Handelsterminals von MetaTrader.
  • Freelance — der größte Freelance-Service für Aufträge für MQL4- und MQL5-Handelsrobotern und technischen Indikatoren.
  • MQL5 Cloud Network — zusätzliche Ressourcen für die beschleunigte Optimierung von Handelsstrategien durch den Einsatz von Tausenden von Testagenten.

1. Die Sicherheit der Operationen

Die Website MQL5.com speichert keine Zahlungsdetails oder Kartennummern. Die vom Nutzer eingegebenen Zahlungsdaten werden über einen sicheren Kanal an das vom Benutzer gewählte Zahlungssystem gesendet.

Wie werden wiederkehrende Zahlungen durchgeführt, wenn Sie zugestimmt haben, solche Zahlungen zu ermöglichen? Das Zahlungssystem verifiziert die bei der Zahlung eingegebenen Daten. Im Falle einer erfolgreichen Verifizierung generiert das System ein spezielles Zahlungs-Token und gibt dieses nur an die Website MQL5.com weiter. Das Zahlungssystem kann diese verschlüsselte Zahlungskennung nur von der MQL5.com-Website, nur über sichere Kanäle und nur von einer bestimmten IP-Adresse akzeptieren. Um eine wiederkehrende Zahlung abzuschließen, übertragen wir daher nur einen Token an das Zahlungssystem, anhand dessen das System die Zahlungsdaten des Käufers identifiziert.

Die Website MQL5.com führt sichere automatische Zahlungen durch, ohne Ihre Zahlungsdaten zu speichern oder zu verarbeiten. Darüber hinaus kann das Token, selbst wenn es 'geknackt' worden wäre, nicht unrechtmäßig auf anderen Websites verwendet werden.

Alle einmaligen Operationen oder neuen Zahlungsmethoden in wiederkehrende Zahlungen erfordern eine Bestätigung durch einen Code, der per SMS oder Telegramm an eine im Abschnitt Sicherheit Ihres Profils angegebene Telefonnummer gesendet wird. Bei der Bestätigung, die durch die Eingabe eines Verifizierungscodes erfolgt, kann eine Telefonnummer im Profil gespeichert werden. Eine Telefonnummer kann nur durch die Eingabe von Verifizierungscodes geändert werden, die sowohl an die alte als auch an die neue Nummer gesendet werden. All diese Maßnahmen ermöglichen die höchste Stufe der Sicherheit Ihres MQL5-Kontos und den Schutz vor nicht autorisierten Transaktionen.

Hinweis: Um gebührenpflichtige MQL5-Dienste nutzen zu können, benötigen Sie eine gültige Telefonnummer, über die Sie die Verifizierungscodes per SMS oder Telegramm empfangen können.

Die Sicherheitseinstellungen des Profils in der MQL5.community

Aus Sicherheitsgründen wird zusätzlich ein Auszahlungslimit festgelegt. Das standardmäßige Tageslimit einer Abhebung darf 1000 USD nicht überschreitet. Die Verwaltung der MQL5.com-Website- kann das Auszahlungslimit in besonderen Fällen für erfolgreiche Verkäufer und Signalanbieter erhöhen.


2. MQL5-Dienste aufladen

Die Mitglieder der MQL5.community können ihr MQL5-Konto mit verschiedenen Zahlungsmethoden aufladen und so für die angebotenen Dienstleistungen bezahlen. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Methoden nicht für Abhebungen verwendet werden können.

Geld kann mittels einer Kreditkarte und  über weitere verfügbare Zahlungssysteme abgehoben werden. Bitte beachten Sie, dass nur verdientes Geld abgehoben werden kann. Die für Ihr Konto verfügbaren Abhebungsmethoden werden automatisch auf der Grundlage Ihres geographischen Standorts bestimmt. Sie können sie im Abschnitt Zahlungen in Ihrem Profil einsehen. Einige Zahlungssysteme können je nach Land Beschränkungen für das Aufladen bzw. Abheben haben.

Wenn Sie Ihr MQL5-Konto irrtümlich aufgeladen haben, kontaktieren Sie uns bitte über Service Desk.

Sie können die MQL5-Dienste auf der Website MQL5.com in nur wenigen Schritten aufladen:

1. Loggen Sie sich in die MQL5.community ein, öffnen Sie Ihr Profil und navigieren Sie zum Abschnitt Zahlungen.

2. Wählen Sie "MQL5-Dienste aufladen".

3. Wählen Sie dann eines der unterstützten Zahlungssysteme aus, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.

Auswählen einer Methode zum Aufladen

Auf die Schnellladeoptionen kann auch von jeder Seite der MQL5.community-Website aus zugegriffen werden. Um auf die Option zuzugreifen, bewegen Sie den Mauszeiger über Ihr Profil in der oberen rechten Ecke und klicken Sie auf "MQL5-Dienste aufladen".

Schnellauflade-Option

Auf der Website MQL5.com werden Ihre Zahlungsdaten oder Kartennummern nicht gespeichert. Wenn Sie MQL5-Dienste aufladen, ein Produkt auf dem Markt kaufen oder ein Signal abonnieren, werden die Daten durch das ausgewählte Zahlungssystem verifiziert.


Nachstehend finden Sie Beispiele für das Aufladen mit einer Bankkarte.

2.1. Aufladen mittels einer Kreditkarte

Sie können Ihr Konto bei MQL5 Services mit Kredit- und Debitkarten aufladen, die von Visa, Mastercard, JCB, UnionPay und anderen Systemen ausgegeben wurden.

1. Öffnen Sie die Seite zum Aufladen und wählen Sie die bevorzugte Methode.

Aufladen mittels einer Kreditkarte

2. Geben Sie den gewünschten Aufladebetrag in US-Dollar an und bestätigen Sie den Vorgang. Wenn Sie von einem Nicht-Dollar-Bankkonto zahlen, wird die Währung automatisch umgerechnet.

Aufladen mittels einer Kreditkarte

3. Dadurch wird eine Seite zur Zahlungsbestätigung geöffnet, von der Sie auf die entsprechende Website des Zahlungssystems weitergeleitet werden.

Weiterleitung an ein externes Zahlungssystem

Machen Sie die Angaben zu Ihrer Person und Ihrer Karte. Bestätigen Sie die Transaktion von Ihrem Bankkonto. Im Falle einer erfolgreichen Transaktion wird der entsprechende Betrag sofort Ihrem MQL5-Konto gutgeschrieben.

Geben Sie Ihre Kartendaten ein und überprüfen Sie den Zahlungsbetrag


Hinweis: Auf der Website MQL5.com werden Ihre Zahlungsdaten oder Kartennummern nicht gespeichert. Die Transaktionsüberprüfung für eine Aufladeoperation, einen Marktkauf oder ein Signal-Abonnement, wird auf der Seite des Zahlungssystems durchgeführt.

4. Der Abschnitt Zahlungen bietet eine vollständige Historie Ihrer Zahlungen (Datum, Nummer und Art der Operation, Zahler, Begünstigter und Betrag). Das Feld des Einzahlers (Payer) enthält die letzten Ziffern einer Kartennummer und deren Inhaber, während im Feld des Begünstigten (Beneficiary) Ihr Name oder Ihr MQL5.community-Login angezeigt wird. Die gleichen Daten werden in der Transaktionsbeschreibung angegeben. Der Transaktionsbetrag wird am Ende der Zeile blau dargestellt.

Aufladen mittels einer Bankkarte in der Zahlungshistorie

5. Jetzt können Sie die Dienste mit diesen Mitteln bezahlen. Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte den Abschnitt Wie man in der MQL5-Community bezahlen kann.


2.2. Aufladen für MQL5-Dienste über andere Zahlungssysteme

Zusätzlich zu den oben genannten Auflademethoden unterstützt die Website MQL5.com gängige südamerikanische, afrikanische und asiatische Zahlungssysteme. Nutzer aus diesen Regionen können geeignete Optionen auswählen und den Anweisungen für bequeme Aufladevorgänge folgen. Alle Operationen sind sicher, und die Transaktionen werden automatisch durchgeführt.

Zusätzliche Auflademethoden

Hinweis: Die Website MQL5.com speichert weder Ihre Zahlungsdaten noch Ihre Kartennummern, selbst wenn Sie die Schnellauflademethode wählen. Die Transaktionsüberprüfung für eine Aufladeoperation, einen Marktkauf oder ein Signal-Abonnement, wird auf der Seite des Zahlungssystems durchgeführt.


3. Vom Konto abheben

Warnung: Abhebungen können durch bestimmte Bedingungen eingeschränkt werden.
Problem Lösung
Kein verdientes Geld auf dem Konto Beginnen Sie mit den Möglichkeiten der Dienste von MQL5.community Geld zu verdienen
Abheben ist nicht öfter als einmal pro vierundzwanzig Stunden erlaubt Warten Sie vierundzwanzig Stunden und versuchen Sie die Abbuchung erneut
Kein Status eines Verifizierten Nutzers Führen Sie ein paar einfache Schritte aus für die Registrierung als Verkäufer
Finanzielle Operationen sind blockiert Bitte kontaktieren Sie den Service Desk, um das Problem zu lösen

Bitte beachten Sie, dass nur verdiente Gelder abgehoben werden können.

Aufgeladene Gelder für die Dienste von MQL5 können nur in der MQL5.community ausgegeben werden, Rücküberweisungen sind nicht vorgesehen. Wenn Sie Ihr MQL5-Konto irrtümlich aufgeladen haben, kontaktieren Sie uns bitte über Service Desk.

Die folgenden vorbereitenden Schritte sind für Auszahlungen mit einer der unterstützten Methoden erforderlich:

1. Loggen Sie sich in die MQL5.community ein, öffnen Sie Ihr Profil und navigieren Sie zum Abschnitt Zahlungen.

2. Klicken Sie im Abschnittsmenü auf "Abheben".

3. Wählen Sie als Nächstes ein Zahlungssystem für die Abhebung aus.

Auswahl einer Abhebungsmethode

Bitte beachten Sie, dass das Zahlungssystem bei Abhebungen eine Provision erhebt.

Auf die Schnellabhebungsoptionen kann auch von jeder Seite der MQL5.community Website aus zugegriffen werden. Fahren Sie dazu mit dem Mauszeiger über Ihr Profil in der rechten oberen Ecke und wählen Sie "Abheben".

Schnellabhebungs-Option

Als Nächstes werden wir uns die Schritt-für-Schritt-Anweisungen für das Abheben von Geldern auf eine Kreditkarte oder über WebMoney genauer ansehen.


3.1. Abheben mittels Kreditkarte

Wichtig: Abhebungen aus dem Zahlungssystem der MQL5.community haben Einschränkungen.

Betrachten wir ein Beispiel, wie Geld von einem MQL5-Konto mit einer Kreditkarte abgehoben werden kann.

1. Öffnen Sie die Seite Abheben, stellen Sie sicher, dass ein verdienter Geldbetrag auf Ihrem Konto verfügbar ist und wählen Sie die Abhebung auf eine Kreditkarte.

Abhebung auf eine Kreditkarte

2. Geben Sie den Abhebungsbetrag und die Details der Karte an, auf die Sie Geld überweisen möchten. Klicken Sie dann auf "Abheben".

Geben Sie den Betrag und die Kartendaten an.

3. Bestätigen Sie die Abhebung mit dem Bestätigungscode, der per SMS an Ihre in Ihrem Profil angegebene Mobiltelefonnummer geschickt wird. Die Transaktion erscheint in der Zahlungshistorie als Abhebung auf Ihre Kreditkarte. Ihr Name (oder Ihr Login, falls der Name nicht verfügbar ist) wird im Feld "Payer" angegeben, und einige Ziffern Ihrer Kartennummer werden im Feld "Beneficiary" angezeigt. Der Betrag wird in rot dargestellt.

Zahlungshistorie: Abhebung auf eine Kreditkarte


Achtung! SMS-Bestätigung ist nur für eine neue Karte erforderlich. Nach einer erfolgreichen Abhebung wird die Karte in eine Vertrauensliste aufgenommen. Die Karte, die für die erste Aufladung verwendet wurde, wird ebenfalls der Vertrauensliste hinzugefügt, falls der Nutzer keine früheren Transaktionen hatte.

Um Geld auf eine vertrauenswürdige Karte zu übertragen, geben Sie den Betrag an und wählen Sie die gewünschte Karte aus der Dropdown-Liste aus. Eine SMS-Bestätigung ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Wenn Sie eine bereits benutzte Karte als neue Karte angeben, wird die SMS-Bestätigung erneut aktiviert, auch wenn diese Karte bereits in der Vertrauensliste enthalten ist.


3.2. Abheben mittels WebMoney

Wichtig: Abhebungen aus dem Zahlungssystem der MQL5.community haben Einschränkungen.

Betrachten wir ein Beispiel für das Abheben von einem MQL5-Konto mittels WebMoney.

1. Öffnen Sie die Seite Auszahlungsseite, stellen Sie sicher, dass ein verdiente Betrag auf Ihrem Konto verfügbar ist, und wählen Sie Abheben über WebMoney.

Abhebung von einem Konto mit WebMoney

2. Geben Sie den Abhebungsbetrag (einschließlich der 2% Provision) und eine Z-Börse an, in die Sie das Geld übertragen möchten. Klicken Sie dann auf "Abheben".

Abhebungsbetrag einschließlich WebMoney-Provision und einer Z-Börse

3. Bestätigen Sie die Abhebung mit dem Bestätigungscode, der per SMS an Ihre in Ihrem Profil angegebene Mobiltelefonnummer geschickt wird. Die Transaktion erscheint in der Zahlungshistorie als Abhebung in Ihre Z-Börse. Ihr Name (oder Login, wenn der Name nicht verfügbar ist) wird im Feld Zahler angegeben, und der MQL5 WebMoney Accountant wird im Feld Begünstigter angezeigt. Der Betrag wird in rot dargestellt.

Zahlungsverhalten: Abhebungen über WebMoney


4. Wie Sie in der MQL5.community Geld verdienen können

Die MQL5.community bietet erfolgreichen Händlern und Entwicklern von Handelsrobotern ausgezeichnete Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Dazu gehören die folgenden Dienstleistungen:

  • Freelance. Entwicklung von Handelsapplikationen beauftragt durch andere Händler. Der Freelance-Service ist für beide Parteien vollkommen sicher. Der Auftraggeber und der Programmierer sind während des gesamten Auftragsdurchführungsprozesses vor unfairen Handlungen geschützt.

  • Artikel. Schreiben Sie Artikel, die der MQL5-Programmierung und dem Erstellen automatisierter Handelssysteme gewidmet sind. Das Autorenhonorar beginnt bei USD 200. Bitte besuchen Sie die Forumsdiskussion unter Werde Autor auf MQL5.com für weitere Einzelheiten.

  • Market. Verkaufen Sie MQL5- und MQL4-Anwendungen. Registrieren Sie sich als Verkäufer und veröffentlichen Sie Ihre Anwendungen auf dem Markt.

  • Signale. Sie können manuell oder mit einem Handelsroboter handeln und Ihre Kontosignale verkaufen. Erzielen Sie einen zusätzlichen Gewinn aus Signal-Abonnements, zusätzlich zu den Einnahmen aus dem Finanzmarkt-Handel.

  • MQL5 Cloud Network. Installieren Sie die Remote-Test-Agenten und ermöglichen Sie sich die Teilnahme am MQL5-Cloud-Netzwerk. Das verdiente Geld kann abgehoben oder im Markt, bei Signalen oder als Freelancer ausgegeben werden.


5. Was kann in der MQL5.community erworben werden?

Die MQL5.community bietet einzigartige Dienstleistungen für Händler. Sie können Handelsroboter bei professionellen Entwicklern bestellen, einen virtuellen Server für Ihre Plattform mieten, Handelsstrategien schnell optimieren und fertige Handelsanwendungen vom Markt herunterladen.

  • Freelance. Wenn Sie eine Handelsstrategie haben, aber nicht wissen, wie man in MQL5 oder MQL4 programmiert, finden Sie einen geeigneten Entwickler, der Ihre Idee in einer gebrauchsfertigen Anwendung umsetzen kann. Die Top 10 Entwickler (geordnet nach der Anzahl der abgeschlossenen Aufträge) finden Sie auf der Freelance-Homepage.

  • Market. Dies ist einer der attraktivsten MQL5.community-Dienste für Händler. Hier können Sie gebrauchsfertige MQL5-Programme kaufen (oder in einigen Fällen kostenlos herunterladen): Expert Advisor, Indikatoren, Kontrollpaneels und andere Anwendungen. Der Einfachheit halber ist das Angebot des Market in die Kundenterminals MetaTrader 4 und MetaTrader 5 integriert. Melden Sie sich mit Ihrem MQL5.community-Konto an, um die Anwendung direkt von der MetaTrader-Benutzeroberfläche aus kaufen zu können.

  • Signale. Wenn Sie kein profitables Handelssystem haben, können Sie damit beginnen, den erfolgreichen Handel anderer zu kopieren. Indem Sie den Handel auf der Grundlage von Handelssignalen von überwachten Konten mit einer guten Historie durchführen, können Sie das Risiko im Vergleich zum Handel auf eigene Faust ohne eine bewährte Strategie reduzieren. Für Anfänger ist dies oft der einfachste Weg, ihr Kapital zu investieren.

  • MQL5 Cloud Network. Wenn Sie zusätzliche Testleistung zur Optimierung Ihrer Strategie benötigen, können Sie ungenutzte CPU-Leistung von anderen Mitgliedern der MQL5.community mieten.

  • Virtual Hosting. Mieten Sie einen virtuellen Hosting-Server für Ihre MetaTrader-Handelsterminals mit den Geldern Ihres Kontos bei der MQL5.community. Für weitere Einzelheiten zum VPS-Service lesen Sie bitte den Artikel Wie man ein Handelskonto auf die Migration zu virtuellem Hosting vorbereitet.

