One Minute Gold
- Indikatoren
- Abdulkarim Karazon
- Version: 1.40
- Aktualisiert: 4 September 2025
Das Ein-Minuten-Gold ist ein volumen-, preis- und trendbasierter Einstiegssignal-Indikator mit Pfeilen, der Tradern hilft, die richtige Marktseite zu wählen und Chancen zu generieren.
Warum Ein-Minuten-Gold wählen?
TP-SL. Eingebaute Take-Profit- und Stop-Loss-Objekte erscheinen im Chart bei jedem Signal. Zwei Methoden: ATR TP-SL und feste Punkte TP-SL.
Statistik-Panel. Zeigt Gewinn-/Verluststatistik über gewählte Historienkerzen, aktuelle Gewinnrate %, Gewinn-/Verlustserien und Nettoprofit.
Hoch anpassbar. Standard-Einstellungen sind optimiert, doch es gibt nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten von Perioden und Parametern. Der Indikator basiert auf 5 Regeln, die vor einem Signal übereinstimmen müssen.
Kein Repainting. Anders als viele Indikatoren garantiert dieser volle Klarheit: Pfeile und Features werden NIEMALS neu gezeichnet!
Definitely one of the best indicators I’ve tried so far—big thanks to the developer! :)