One Minute Gold

Das Ein-Minuten-Gold ist ein volumen-, preis- und trendbasierter Einstiegssignal-Indikator mit Pfeilen, der Tradern hilft, die richtige Marktseite zu wählen und Chancen zu generieren.

Warum Ein-Minuten-Gold wählen?

  1. TP-SL. Eingebaute Take-Profit- und Stop-Loss-Objekte erscheinen im Chart bei jedem Signal. Zwei Methoden: ATR TP-SL und feste Punkte TP-SL.

  2. Statistik-Panel. Zeigt Gewinn-/Verluststatistik über gewählte Historienkerzen, aktuelle Gewinnrate %, Gewinn-/Verlustserien und Nettoprofit.

  3. Hoch anpassbar. Standard-Einstellungen sind optimiert, doch es gibt nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten von Perioden und Parametern. Der Indikator basiert auf 5 Regeln, die vor einem Signal übereinstimmen müssen.

  4. Kein Repainting. Anders als viele Indikatoren garantiert dieser volle Klarheit: Pfeile und Features werden NIEMALS neu gezeichnet!

Hamid Nikniyat
124
Hamid Nikniyat 2025.12.23 14:05 
 

Definitely one of the best indicators I’ve tried so far—big thanks to the developer! :)

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:06 
 

Very good！

Omar Alsaleem
1558
Omar Alsaleem 2025.11.22 03:00 
 

Excellent indicator.

Hamid Nikniyat
124
Hamid Nikniyat 2025.12.23 14:05 
 

Definitely one of the best indicators I’ve tried so far—big thanks to the developer! :)

Mounes Ghazel
58
Mounes Ghazel 2025.12.14 15:08 
 

Hi ! Can you help please ? It does not work I saw no signal

Abdulkarim Karazon
14280
Antwort vom Entwickler Abdulkarim Karazon 2025.12.14 23:00
Hello my friend..please play around with settings a d explore diffrent combos...default settings should be good for m1 gold pair..try to change risk to reward ratio as well..as long as the panel give positive winrate than its good to go 👍
fangwen
30
fangwen 2025.12.13 07:59 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ygxxjydxpy
14
Ygxxjydxpy 2025.11.24 02:46 
 

hello my friend, I don't know how to use indicators. Can you help me?

Abdulkarim Karazon
14280
Antwort vom Entwickler Abdulkarim Karazon 2025.11.24 04:24
Hello my friend.. you have 2 modes eithe tp and sl atr ..or tp as trailing stop ..enter buy on up arrow and sell on down arrow and wait for alert to exit if you are using atr trailing ..if using only tp and sl atr with no trailing than set you tp on the green dot tp object above or below arrow..sl on the red x object above or hellow arrow.. hope this makes it clear
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:06 
 

Very good！

Omar Alsaleem
1558
Omar Alsaleem 2025.11.22 03:00 
 

Excellent indicator.

Bahar1392
35
Bahar1392 2025.11.09 06:55 
 

One of the best. Reliable signals with SL&TP. Thank you!

Abdulkarim Karazon
14280
Antwort vom Entwickler Abdulkarim Karazon 2025.11.09 11:06
thanks for your review my friend,glad you find it useful :)
castnod
14
castnod 2025.11.08 15:11 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Abdulkarim Karazon
14280
Antwort vom Entwickler Abdulkarim Karazon 2025.11.08 16:49
thank you
Russell K
85
Russell K 2025.09.04 17:51 
 

Very good

Abdulkarim Karazon
14280
Antwort vom Entwickler Abdulkarim Karazon 2025.11.08 16:49
thanks
manolo67
14
manolo67 2025.09.04 08:09 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Abdulkarim Karazon
14280
Antwort vom Entwickler Abdulkarim Karazon 2025.09.04 09:55
hello my friend, the indicator is fixed and now works smoothly, please update
999-14096____
14
999-14096____ 2025.08.30 20:15 
 

I have been testing this indicator on different currencies/gold, on different time frames and it is very good. With very little work you can get your perfect set up. Looking forward to EA, which I believe will be the best one available.

Abdulkarim Karazon
14280
Antwort vom Entwickler Abdulkarim Karazon 2025.09.04 09:54
hello my friend, the indicator is fixed and now works smoothly, please update
