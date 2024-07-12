IQ FX Gann Levels

IQ FX Gann Levels ist ein Präzisionshandelsindikator, der auf den Quadratwurzelmethoden von W.D. Gann basiert. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalytiker, dessen Handelstechnik auf einer komplexen Mischung aus Mathematik, Geometrie, Astrologie und alter Mathematik basierte, die sich als äußerst präzise erwies.

.
Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen .

Haftungsausschluss:

  • Aufgrund gesetzlicher Beschränkungen ist unser Service in bestimmten Ländern wie Indien, Pakistan und Bangladesch nicht verfügbar.
  • Unsere Produkte sind nur auf mql5.com erhältlich.
  • Wir kontaktieren niemanden oder verkaufen unsere Produkte privat.
  • Wir bieten keine persönliche Handelsberatung an.
  • Wir verkaufen keine der Intraquotes-Produkte auf Telegram oder einer anderen Plattform oder Website.

Eine Anmerkung des Entwicklers an alle Trader
 Über 15 Jahre meiner Reise mit der WD Gann (William Delbert Gann) Theorie, gefüllt mit Forschung und zahllosen Stunden, in denen ich Hunderte von Ressourcen durchforstet habe, habe ich eine entscheidende Entdeckung gemacht: eine Formel in W.D. Ganns Werken, die die Grundlage dieses IQ FX GANN LEVELS Indikators wurde. In Anerkennung der MQL5-Silberauszeichnung und jahrzehntelanger Codierungserfahrung habe ich mein Bestes gegeben, um einen hochgradig optimierten Indikator für alle Trader zu erstellen. Ich hoffe, er gefällt Ihnen.

Kurzer Überblick
 Als Trader ist Voraussicht alles. Im Gegensatz zu vielen anderen Gann-Indikatoren, die es gibt, hebt sich dieser von anderen ab - er zeichnet die Gann-Unterstützungs- und -Widerstandsniveaus im Voraus auf und malt sie nie neu. Was Sie sehen, ist das, was Sie bekommen - verlässliche Markteinblicke in Echtzeit, denen Sie vertrauen können. Die Genauigkeit dieser Niveaus ist außergewöhnlich und ermöglicht es Ihnen, einen gut strukturierten Daytrading-Plan zu erstellen, da Sie genau wissen, wo die wichtigsten Marktbewegungen wahrscheinlich auftreten werden. Dies hilft Ihnen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, auf die Sie sich voll und ganz verlassen können.

Hinweis: Der Indikator ist Prop-Firm-Ready. Dieser Indikator ist mit dem Hydra Trend Rider kompatibel und kann für ein optimales Trading-Setup gemeinsam auf demselben Chart verwendet werden.

1. Warum ist der IQ FX GANN Levels Indikator extrem nützlich?

  • Geeignet für Scalping und Intraday-Handel:
     Der Indikator stellt genaue Gann Support & Resistance Levels dar, indem er die Gann Quadratwurzel aus neun Berechnungen verwendet, während sich der Markt ständig bewegt.

  • Erkennen Sie sofortige Chancen:
     Erleben Sie präzisere Live-Signale für Echtzeit-Entscheidungen und Sweet Point Entry Exit für profitable Trades.

  • Übersichtlicheres Diagramm mit minimalistischem Design:
     Präzise Unterstützungs- und Widerstandslinien werden automatisch direkt in Ihrem Chart eingezeichnet, wenn Sie den Indikator zum Chart hinzufügen. Es sind keine komplexen Einstellungen erforderlich, um loszulegen.

  • Vereinfachte Gewinnziele:
     Die Gann-Haupt- und Nebenunterstützungs-/Widerstandslinien machen die Festlegung von Gewinnmitnahmepunkten einfacher als je zuvor, so dass Sie flexibel bleiben. Die Gann-Levels aktualisieren sich, wenn sich der Markt bewegt, und schaffen so mehr Spielraum, um Ihren Take-Profit zu verschieben und Ihren Stop-Loss nachzuziehen, wenn der Trend mit dem sich bewegenden Markt weitergeht.

  • Zwei Modelle und flexible Skalierung
    Wählen Sie zwischen dem Alpha-Modell (fest) für konstante Referenzwerte oder dem Beta-Modell (dynamisch) für anpassungsfähige Minor-Gann-Werte bei Volatilität. Kombinieren Sie dies mit 3 Skalierungsoptionen (Base, Low, High), um die Niveaus für jedes Paar, jede Sitzung oder Marktbedingung fein abzustimmen.


2. Für wen ist dieser Indikator geeignet?

Dieser Indikator ist für fortgeschrittene Intraday-Händler und Prop-Firmen-Händler gedacht, die über Grundkenntnisse der Preisbewegung und der technischen Analyse verfügen. Die Indikatoren funktionieren wie ein Zauber für den täglichen Handel mit verschiedenen Haupt- und Nebenpaaren! IQ FX Gann-Levels können Ihnen dabei helfen, günstige Einstiegspunkte mit niedrigem Stop Loss und hohem Take Profit (besseres R/R-Verhältnis) zu finden.

Kompatible Handelsstile

  • Trendfolge
  • Ausbruch
  • Fortführung
  • Trendumkehr

3.

Liste der unterstützten SymboleDer

Indikator wurde entwickelt, um mit hoher Präzision auf den folgenden 28 Haupt- und Nebenpaaren zu arbeiten:

  • AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD.

  • CADCHF, CADJPY, CHFJPY.

  • EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURAUD, EURNZD, EURUSD.

  • GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD.

  • NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD.

  • USDCAD, USDCHF, USDJPY.


4. Empfohlene Timeframes:

  • 5-Minuten-Chart.


5. Indikator-Einstellungen

 Stellen SieIQ FX GANN LEVELS nach Ihren Wünschen ein

Optionen zum Ändern der Farbe:

  • Farbe der Gann Support Levels ändern.

  • Ändern Sie die Farbe der Gann-Widerstandslevel.
    (Die benutzerdefinierte Farboption wurde unter Berücksichtigung der individuellen Präferenz des Händlers für einen dunklen/hellen Hintergrund entwickelt)

Anzeige-Option:

  • Gann Minor Levels anzeigen oder ausblenden (Wahr/Falsch).
    (Diese Option wurde unter Berücksichtigung der Präferenzen von Intraday-Händlern entwickelt)

Option "Alarm":

  • Aktivieren/Deaktivieren des Metatrader-Desktop-Terminal-Alarms (Richtig/Falsch)

  • Aktivieren/Deaktivieren von Mobile Alert (Richtig/Falsch).
    (Jedes Mal, wenn der Markt das Major Gann Level berührt, werden Sie benachrichtigt, wenn Sie die Mobile Alert Option aktiviert haben, sehen Sie sich das Video für weitere Details an).

Tageseröffnung anzeigen:

  • Option zur Anzeige der Day-Open-Preislinie auf dem Chart, um die grundlegende Intraday-Marktdynamik zu beurteilen.

6. Dashboard-Einstellungen:

Intelligentere Gann-Levels für jede Marktsituation. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel mit unserem Indikator-Dashboard, das mit zwei leistungsstarken Modellen und adaptiver Skalierung ausgestattet ist:

Modellauswahl:

Zwei Modelle - Wählen Sie, was zu Ihrem Handelsstil passt

  • Alpha-Modell (fest): Ein zuverlässiges, schwankungsfreies Setup mit vordefinierten Gann-Levels. Perfekt für Händler, die Beständigkeit bevorzugen und unabhängig von Marktgeräuschen feste Referenzpunkte wünschen.
  • Beta-Modell (dynamisch): Ein fortschrittliches, anpassungsfähiges Modell, das die Minor-Gann-Levels neu berechnet, wenn sich die Märkte bewegen. Dies ist ein entscheidender Vorteil bei volatilen Sitzungen, wichtigen Nachrichtenereignissen oder plötzlichen Marktveränderungen und hilft Ihnen, sich an die Echtzeitbedingungen anzupassen.

Auswahl der Skala:

Jeder Markt verhält sich anders, und das sollten auch Ihre Levels. Mit der integrierten Skalenanpassung können Sie die Levels sofort optimieren:

  • Basis: Standard-Skalierung für alltägliche Marktbedingungen.
  • Niedrig: Entwickelt für ruhigere Sitzungen mit geringer Volatilität, in denen kleinere Bewegungen von Bedeutung sind.
  • Hoch: Maßgeschneidert für Bedingungen mit hoher Volatilität, wie z. B. die Veröffentlichung von Nachrichten oder die Eröffnung wichtiger Märkte, um größere Schwankungen zu erfassen.

Warum hilft es Ihnen?

Anstatt sich auf eine Einheitsgröße festzulegen, bietet Ihnen dieser Indikator Flexibilität. Egal, ob die Märkte ruhig oder chaotisch sind, Sie verfügen immer über präzise, kontextbezogene Gann-Levels. Das bedeutet klarere Entscheidungen, besseres Timing und mehr Vertrauen in Ihre Trades.

7. Wie fange ich mit IQ FX GANN LEVELS an?

  1. Öffnen Sie nach dem Kauf die MetaTrader Software, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und öffnen Sie Toolbox - Markt - Gekauft.

  2. Installieren Sie den Indikator.

  3. Öffnen Sie Navigator - Markt - Ziehen Sie den Indikator per Drag & Drop auf den Chart.

  4. Folgen Sie den Gann-Levels für einen sicheren Handel.


8. Wie funktionieren die IQ FX Gann-Levels? (Kurze Erläuterung)

Der Indikator zeigt zwei Arten von prognostizierten Gann-Levels an
- große Unterstützungs-/Widerstandslevels und kleine Unterstützungs-/Widerstandslevels, auf die der Markt genau reagiert. Große Levels helfen beim Intraday-Handel, während kleine Levels beim Scalping helfen.

Anzeige vergangener Gann-Levels
- Da sich der Markt im Laufe der Zeit bewegt, zeigt der Indikator die vergangenen Gann-Levels des aktuellen Tages an. Anhand dieser vergangenen Levels können Sie genau sehen, wie der Markt reagiert hat, was die Genauigkeit der Gann-Levels im Laufe des Tages beweist und Ihnen hilft, Ihre Strategie entsprechend zu planen.

Aktualisierung der Gann-Levels
- Der Indikator aktualisiert kontinuierlich alle Gann-Levels auf der Grundlage komplexer Gann-Berechnungen für eine präzise Darstellung der Levels.

Zuversichtliches Handeln
- Dieser leistungsstarke Gann-Indikator verschafft Ihnen einen klaren Vorteil, indem er Ihnen hilft, potenzielle Tageshochs und -tiefs mit den Gann-Unterstützungs-/Widerstandsniveaus präzise zu antizipieren, ohne dass Sie zusätzliche Berechnungen anstellen müssen.


9. Hinweis für mobile Benachrichtigungen
 Um mobile Benachrichtigungen für diesen Indikator zu erhalten, aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen in MetaTrader 4, indem Sie Strg + O drücken (oder auf Optionen zugreifen) und zur Registerkarte "Benachrichtigungen" navigieren. Geben Sie Ihre MetaQuotes ID aus der MetaTrader App auf Ihrem mobilen Gerät ein, um es mit Ihrer Plattform zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, testen Sie die Einrichtung, um sicherzustellen, dass die Benachrichtigungen funktionieren. Sollten Sie Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team, um Hilfe zu erhalten.

10. FAQ

F: Wird das Bild neu gezeichnet?
A: Niemals!

F: Ist eine Testoption verfügbar?
A: Ja! Sie können die Demo herunterladen und Backtests durchführen.

F: Verfügt er über einen Puffer für die EA-Integration?

A: Hinweis: Der Indikator hat keinen Buffer-Output für die EA-Integration.


11. Indikator-Fehlerbehebung

Demnächst verfügbar.


12. Erfahren Sie mehr im intraquotes MQL5 Channel

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie dieser Indikator funktioniert und wie Sie profitable Trades eingehen können, folgen Sie unserem offiziellen intraquotes MQL5 Channel. Wir veröffentlichen täglich Marktanalysen mit diesem Indikator, um unsere Händler darin zu schulen, wie man den Chart mit diesem Indikator studiert, wo man Ziele setzt und wie man profitable Trades abschließt. Wir helfen Ihnen, mit der täglichen Marktanalyse mit diesem Indikator Vertrauen aufzubauen, damit Sie mit Zuversicht handeln können.

Abonnieren Sie denneuen intraquotes MQL5-Kanal für tägliche Marktaktualisierungen, Analysen und vieles mehr.


13. Unterstützung & Updates:

  • Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie uns eine direkte Nachricht auf MQL5.

  • Wenn Sie auf technische Probleme mit dem Indikator stoßen, kontaktieren Sie uns direkt auf MQL5.


Die Beherrschung einer Strategie mit diesem Indikator bedeutet kein Hinterfragen - nurklare Intraday-Levels, die Sie für den langfristigen Erfolg vorbereiten. Bleiben Sie diszipliniert, handeln Sie klug, und lassen Sie den Markt zu Ihnen kommen. Viel Glück!

Risiko-Hinweis:

Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Dieser Indikator ist als Hilfsmittel für Handelsentscheidungen gedacht, garantiert jedoch keine Gewinne oder verhindert Verluste, die Ihre ursprüngliche Investition übersteigen könnten. Die Performance in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Nutzer sollten sich über die Risiken im Klaren sein und bei Bedarf unabhängigen finanziellen Rat einholen. Alle Handelsentscheidungen, die unter Verwendung dieses Indikators getroffen werden, liegen im Ermessen und in der Verantwortung des Nutzers.

Verwandte Themen: WD Gann, Trend, Handelsniveaus, Unterstützung, Widerstand, Marktbewegung, Intraday-Niveaus, Intraday-Handel, Scalping, Hedging, etc.

Bewertungen 3
Danny Tsang
288
Danny Tsang 2025.04.07 12:51 
 

I've been using this indicator for a week, the levels shown on the chart are very accurate. With this indicator, it will help you maximize your profit and minimize your lost. Amazing indicator.

jjjb
1894
jjjb 2025.02.04 05:52 
 

I've been using this level indicator in these volatile markets, and I can confidently say that the levels are very accurate. I use a small stop-loss since I prefer trading reversals.well done excelent indicator

Antwort auf eine Rezension