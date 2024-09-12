Dynamic Forex28 Navigator
- Indikatoren
- Bernhard Schweigert
- Version: 1.9
- Aktualisiert: 26 November 2025
- Aktivierungen: 5
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation
Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem:
- Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) +
- Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) +
- CS28 Combo Signals (Bonus)
Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844
- Alles, was Sie an den Originalen geliebt haben, jetzt verbessert mit neuen Funktionen und höherer Präzision.
Hauptfunktionen:
Eigene Formel zur Währungsstärke
- Glatte und genaue Stärkelinien über alle Zeitrahmen hinweg
- Ideal zum Erkennen von Trends und präzisen Einstiegen
- Einzigartige Funktion, die nur diesem Indikator vorbehalten ist
- Fibonacci wird auf Währungsstärke angewendet, nicht auf Preisdiagramme
- Passt sich an Marktaktivität in Echtzeit an, um genaue Umkehrzonen zu erhalten
- 9. Linie zeigt, ob der Markt aktiv oder passiv ist
- Unverzichtbar für das Timing von Trades
- Stärkste Kauf- und Verkaufsdynamik für jede Währung
- Dual-Momentum-Kauf und -Verkauf für 28 Paare
- Überkauf-/Überverkaufswarnungen Äußerer Bereich und STOP
- Umkehr- und Pullback-Warnungen
- Spezielle Benachrichtigungen zu Mustern mit gekreuzten Niveaus
- Weniger Datenabrufe für schnellere Broker-Feeds
- Automatisierte Support-Diagramme für verbesserte Zuverlässigkeit
- Schaltflächen zum schnellen Diagrammwechsel
- Intuitives Layout mit klaren Signalen und Informationen
- Geeignet für alle Trader – vom Anfänger bis zum Experten
- Ideal für alle, die die Stärke einer Währung in ihrer Handelsstrategie nutzen möchten
Erste Schritte:
Verbessern Sie Ihren Handel mit Dynamic Forex28 Navigator. Gewinnen Sie die Einblicke und Tools, die Sie brauchen, um auf dem Forex-Markt die Nase vorn zu behalten.
Dynamic Forex28 Navigator – Übersicht über die neue Anzeige
1. Momentum-Änderungsauslöser 23
- Beschreibung: Zeigt an, dass der aktuelle Momentum-Wert auf 23 eingestellt ist, wodurch der Momentum-Pfeil KAUFEN & VERKAUFEN ausgelöst wird, wenn die angegebenen Bedingungen erfüllt sind.
- Beschreibung: Zeigt die Währung mit dem stärksten Aufwärtsmomentum an (z. B. NZD 27 Momentum KAUFEN) und zeigt den Wert in Grün an.
- Beschreibung: Zeigt die Währung mit dem stärksten Abwärtsmomentum an (z. B. USD -29 VERKAUFSMOMENT) und zeigt den Wert in Rot an.
- Beschreibung: Bietet Echtzeit- und Gesamtmarktbedingungen mit fünf möglichen Status, einschließlich Warnungen wie „Markt volatil!!“ für Zeiten hoher Volatilität.
- Beschreibung: Hebt die Währung mit dem stärksten KAUFEN- & VERKAUFEN-Momentum hervor, entweder das stärkste oder das schwächste, und gibt Händlern einen schnellen Überblick über signifikante Marktbewegungen.
- Beschreibung: Listet mehrere Signale auf, die die angegebenen Bedingungen erfüllen und auf duales Momentum hinweisen. Jedes Signal umfasst das Währungspaar, die Aktion (Kaufen/Verkaufen) und die Bestätigung der erfüllten Bedingungen („Gekreuzte Niveaus“ und „Äußerer Bereich“), wo Währungen äußere Bereiche gekreuzt oder erreicht haben. Durch Klicken auf ein Signal wird das entsprechende Diagramm geöffnet.
Handeln Sie beim Schließen des Balkens, kein "repaint"!
Wichtige Eingabeparameter für Dynamic Forex28 Navigator
- Auslöser für Kauf- und Verkaufsmomentum auf Fib-Neigung (18-26)
- Legt das Fibonacci-Level für Kauf- und Verkaufsmomentum auf dem Markt (Neigung 23) fest, um Momentum anzuzeigen.
- Zeichnen Sie den Kauf- und Verkaufsmomentumpfeil (Unterfenster)
Zeigt Pfeile im Diagrammunterfenster an, um ein Kauf- und Verkaufsmomentum einer starken Währung anzuzeigen.
- Zeichnen Sie Pfeile für Dual-Momentum (Hauptfenster)
Zeigt Pfeile für alle erkannten Dual-Momentum-Signale an (starkes Momentum für Basis- und Kurswährungen).
- Zeichnen Sie V-Linie auf Dual-Momentum
Zeichnen Sie vertikale Linien auf bestätigten Dual-Momentum-Signalen mit Filtern.
- Alarm für Dual-Momentum
- Informationen zum äußeren Bereich anzeigen
Zeigt Informationen zum äußeren Bereich im Diagramm zur besseren Analyse an.
- Äußerer äußerer Bereich, Höchstniveau (100-161)
Legt das äußere äußere Bereichs-Höchstniveau für überverkaufte/überkaufte Zonen fest.
- CS-Informationen zu gekreuzten Niveaus anzeigen
Zeigt gekreuzte Niveaus neben Informationen zum äußeren Bereich an.
- Alarm äußerer Bereich, Trigger HIT
Warnt, wenn die Währungsstärke die Fibonacci-Niveaus des äußeren Bereichs erreicht.
- Alarm äußerer Bereich, Trigger HOOK
Sendet Alarme für Pullback/Umkehr, wenn die Währungsstärke vom äußeren Bereich zurückfällt.
- Alarm äußeres Niveau HIT
Alarm, wenn Fib des äußeren Bereichs erreicht wird.
- Alarm äußeres Niveau HOOK (Umkehr)
Alarm Umkehr HOOK für potenzielle Umkehrungen.
- HOOK Äußerer Fib-Triggerlevel (161-262)
Fib-Level für oben
- Hook min Dual Momentum (20-48)
- Draw Reversal HOOK Arrow (Thumb)
- Draw Outer Fib Stop
Zeigt äußere Fibonacci-Stoplevel des Marktes auf dem Chart an.
- Äußerer Fib-Stop-Wert (100-261)
Minimales Fib für oben.
- Funktionen für gekreuzte Währungslevel aktivieren
Aktiviert Währungs-Crossed Levels-Zeichen für wichtige Marktsignale.
- Cross Fib Slope (20-46)
Minimales duales Momentum.
- Alert Currency Crossed Levels
Alerts für Währungs-Crossed Levels-Ereignisse, wenn aktiviert.
- Popup-Alarme aktivieren
Aktiviert Popup-Alarme für wichtige Marktereignisse.
- E-Mail-Alarme senden
Sendet E-Mail-Alarme für Währungsstärkesignale.
- Push-Benachrichtigungen senden
Sendet Push-Benachrichtigungen für Alarme an Ihr Telefon.
- Schnelldiagramm in neuem Fenster öffnen
Ermöglicht schnelles Umschalten des Diagramms durch Klicken auf zwei Währungsnamen oder die Alarmschaltflächen, wodurch das neue Paar in einem separaten Fenster geöffnet wird.
- Support-Diagramme öffnen
Öffnet Support-Diagramme, um Broker-Feeds aktuell und zuverlässig zu halten.
- Paare von Alarmen ausschließen
Geben Sie Paare an, die von Alarmen ausgeschlossen werden sollen, indem Sie eine durch Kommas getrennte Liste verwenden.
- PIN für Experten (EAs) verwenden
Sendet Expert Advisors eine PIN für verbesserte Leistung.
- Verwenden Sie meine Vorlage. Schicken Sie mir eine Nachricht, um das Starterpaket anzufordern!
- Verwenden Sie „Chart in neuem Fenster öffnen“, wenn Sie den Indikator nicht unterbrechen möchten.
- Bleiben Sie im Trend (Momentum) des höheren Zeitrahmens.
- Suchen Sie nach dem Währungs-Dual-Momentum als Handels-Setup.
- SPEZIELL: Zum Aktualisieren des MT4-Chartverlaufs werden 7 Support-Charts geöffnet (siehe Handbuch)! Diese Funktion kann deaktiviert werden.
- Sehen Sie sich meine Nachrichten und Blogs im Profil an, um Beispiele für Handelssysteme und -geschäfte zu erhalten.
Mit freundlichen Grüßen, Bernhard
The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.