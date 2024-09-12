Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation

AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem:

Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) +

Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) +

CS28 Combo Signals (Bonus)

Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844





Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?

Alles, was Sie an den Originalen geliebt haben, jetzt verbessert mit neuen Funktionen und höherer Präzision.

Hauptfunktionen: Eigene Formel zur Währungsstärke

Glatte und genaue Stärkelinien über alle Zeitrahmen hinweg

Ideal zum Erkennen von Trends und präzisen Einstiegen

Dynamische Fibonacci-Marktniveaus (Market Fib)

Einzigartige Funktion, die nur diesem Indikator vorbehalten ist

Fibonacci wird auf Währungsstärke angewendet, nicht auf Preisdiagramme

Passt sich an Marktaktivität in Echtzeit an, um genaue Umkehrzonen zu erhalten

Marktdynamik in Echtzeit

9. Linie zeigt, ob der Markt aktiv oder passiv ist

Unverzichtbar für das Timing von Trades

Umfassende Warnungen und Anzeige

Stärkste Kauf- und Verkaufsdynamik für jede Währung

Dual-Momentum-Kauf und -Verkauf für 28 Paare

Überkauf-/Überverkaufswarnungen Äußerer Bereich und STOP

Umkehr- und Pullback-Warnungen

Spezielle Benachrichtigungen zu Mustern mit gekreuzten Niveaus

Optimierte Leistung

Weniger Datenabrufe für schnellere Broker-Feeds

Automatisierte Support-Diagramme für verbesserte Zuverlässigkeit

Benutzerfreundliche Oberfläche

Schaltflächen zum schnellen Diagrammwechsel

Intuitives Layout mit klaren Signalen und Informationen

Für wen es sich eignet Für:

Geeignet für alle Trader – vom Anfänger bis zum Experten

Ideal für alle, die die Stärke einer Währung in ihrer Handelsstrategie nutzen möchten

Erste Schritte: Verbessern Sie Ihren Handel mit Dynamic Forex28 Navigator. Gewinnen Sie die Einblicke und Tools, die Sie brauchen, um auf dem Forex-Markt die Nase vorn zu behalten.





Dynamic Forex28 Navigator – Übersicht über die neue Anzeige

1. Momentum-Änderungsauslöser 23

Beschreibung: Zeigt an, dass der aktuelle Momentum-Wert auf 23 eingestellt ist, wodurch der Momentum-Pfeil KAUFEN & VERKAUFEN ausgelöst wird, wenn die angegebenen Bedingungen erfüllt sind.

2. Momentum KAUFEN

Beschreibung: Zeigt die Währung mit dem stärksten Aufwärtsmomentum an (z. B. NZD 27 Momentum KAUFEN) und zeigt den Wert in Grün an.

3. VERKAUFSMOMENT

Beschreibung: Zeigt die Währung mit dem stärksten Abwärtsmomentum an (z. B. USD -29 VERKAUFSMOMENT) und zeigt den Wert in Rot an.

4. Marktaktivität

Beschreibung: Bietet Echtzeit- und Gesamtmarktbedingungen mit fünf möglichen Status, einschließlich Warnungen wie „Markt volatil!!“ für Zeiten hoher Volatilität.

5. Absolutes Währungsmomentum

Beschreibung: Hebt die Währung mit dem stärksten KAUFEN- & VERKAUFEN-Momentum hervor, entweder das stärkste oder das schwächste, und gibt Händlern einen schnellen Überblick über signifikante Marktbewegungen.

6. Duales Momentum-Signal bei geschlossenem Balken KAUFEN/VERKAUFEN (mit Alarm)

Beschreibung: Listet mehrere Signale auf, die die angegebenen Bedingungen erfüllen und auf duales Momentum hinweisen. Jedes Signal umfasst das Währungspaar, die Aktion (Kaufen/Verkaufen) und die Bestätigung der erfüllten Bedingungen („Gekreuzte Niveaus“ und „Äußerer Bereich“), wo Währungen äußere Bereiche gekreuzt oder erreicht haben. Durch Klicken auf ein Signal wird das entsprechende Diagramm geöffnet.

Handeln Sie beim Schließen des Balkens, kein "repaint"! Wichtige Eingabeparameter für Dynamic Forex28 Navigator



Einstellungen für Kauf- und Verkaufsmomentum

Auslöser für Kauf- und Verkaufsmomentum auf Fib-Neigung (18-26)

Legt das Fibonacci-Level für Kauf- und Verkaufsmomentum auf dem Markt (Neigung 23) fest, um Momentum anzuzeigen.

Zeichnen Sie den Kauf- und Verkaufsmomentumpfeil (Unterfenster)

Zeigt Pfeile im Diagrammunterfenster an, um ein Kauf- und Verkaufsmomentum einer starken Währung anzuzeigen.





Dual-Momentum-Alarmeinstellungen

Zeichnen Sie Pfeile für Dual-Momentum (Hauptfenster)

Zeigt Pfeile für alle erkannten Dual-Momentum-Signale an (starkes Momentum für Basis- und Kurswährungen).

Zeigt Pfeile für alle erkannten Dual-Momentum-Signale an (starkes Momentum für Basis- und Kurswährungen). Zeichnen Sie V-Linie auf Dual-Momentum

Zeichnen Sie vertikale Linien auf bestätigten Dual-Momentum-Signalen mit Filtern.

Zeichnen Sie vertikale Linien auf bestätigten Dual-Momentum-Signalen mit Filtern. Alarm für Dual-Momentum

Filtereinstellungen für Dual-Momentum

Informationen zum äußeren Bereich anzeigen

Zeigt Informationen zum äußeren Bereich im Diagramm zur besseren Analyse an.

Zeigt Informationen zum äußeren Bereich im Diagramm zur besseren Analyse an. Äußerer äußerer Bereich, Höchstniveau (100-161)

Legt das äußere äußere Bereichs-Höchstniveau für überverkaufte/überkaufte Zonen fest.

Legt das äußere äußere Bereichs-Höchstniveau für überverkaufte/überkaufte Zonen fest. CS-Informationen zu gekreuzten Niveaus anzeigen

Zeigt gekreuzte Niveaus neben Informationen zum äußeren Bereich an.

CS-Alarmeinstellungen

Alarm äußerer Bereich, Trigger HIT

Warnt, wenn die Währungsstärke die Fibonacci-Niveaus des äußeren Bereichs erreicht.

Warnt, wenn die Währungsstärke die Fibonacci-Niveaus des äußeren Bereichs erreicht. Alarm äußerer Bereich, Trigger HOOK

Sendet Alarme für Pullback/Umkehr, wenn die Währungsstärke vom äußeren Bereich zurückfällt.

Einstellungen Umkehr oder Beenden

Alarm äußeres Niveau HIT

Alarm, wenn Fib des äußeren Bereichs erreicht wird.

Alarm, wenn Fib des äußeren Bereichs erreicht wird. Alarm äußeres Niveau HOOK (Umkehr)

Alarm Umkehr HOOK für potenzielle Umkehrungen.

Alarm Umkehr HOOK für potenzielle Umkehrungen. HOOK Äußerer Fib-Triggerlevel (161-262)

Fib-Level für oben

Fib-Level für oben Hook min Dual Momentum (20-48)

Draw Reversal HOOK Arrow (Thumb)

Draw Outer Fib Stop

Zeigt äußere Fibonacci-Stoplevel des Marktes auf dem Chart an.

Zeigt äußere Fibonacci-Stoplevel des Marktes auf dem Chart an. Äußerer Fib-Stop-Wert (100-261)

Minimales Fib für oben.





CS CROSS-Alarmeinstellungen

Funktionen für gekreuzte Währungslevel aktivieren

Aktiviert Währungs-Crossed Levels-Zeichen für wichtige Marktsignale.

Aktiviert Währungs-Crossed Levels-Zeichen für wichtige Marktsignale. Cross Fib Slope (20-46)

Minimales duales Momentum.

Minimales duales Momentum. Alert Currency Crossed Levels

Alerts für Währungs-Crossed Levels-Ereignisse, wenn aktiviert.

Allgemeine Alarmeinstellungen

Popup-Alarme aktivieren

Aktiviert Popup-Alarme für wichtige Marktereignisse.

Aktiviert Popup-Alarme für wichtige Marktereignisse. E-Mail-Alarme senden

Sendet E-Mail-Alarme für Währungsstärkesignale.

Sendet E-Mail-Alarme für Währungsstärkesignale. Push-Benachrichtigungen senden

Sendet Push-Benachrichtigungen für Alarme an Ihr Telefon.

Andere Einstellungen

Schnelldiagramm in neuem Fenster öffnen

Ermöglicht schnelles Umschalten des Diagramms durch Klicken auf zwei Währungsnamen oder die Alarmschaltflächen, wodurch das neue Paar in einem separaten Fenster geöffnet wird.

Ermöglicht schnelles Umschalten des Diagramms durch Klicken auf zwei Währungsnamen oder die Alarmschaltflächen, wodurch das neue Paar in einem separaten Fenster geöffnet wird. Support-Diagramme öffnen

Öffnet Support-Diagramme, um Broker-Feeds aktuell und zuverlässig zu halten.

Öffnet Support-Diagramme, um Broker-Feeds aktuell und zuverlässig zu halten. Paare von Alarmen ausschließen

Geben Sie Paare an, die von Alarmen ausgeschlossen werden sollen, indem Sie eine durch Kommas getrennte Liste verwenden.

Geben Sie Paare an, die von Alarmen ausgeschlossen werden sollen, indem Sie eine durch Kommas getrennte Liste verwenden. PIN für Experten (EAs) verwenden

Sendet Expert Advisors eine PIN für verbesserte Leistung.





Tipps

Verwenden Sie meine Vorlage. Schicken Sie mir eine Nachricht, um das Starterpaket anzufordern! Verwenden Sie „Chart in neuem Fenster öffnen“, wenn Sie den Indikator nicht unterbrechen möchten. Bleiben Sie im Trend (Momentum) des höheren Zeitrahmens. Suchen Sie nach dem Währungs-Dual-Momentum als Handels-Setup. SPEZIELL: Zum Aktualisieren des MT4-Chartverlaufs werden 7 Support-Charts geöffnet (siehe Handbuch)! Diese Funktion kann deaktiviert werden. Sehen Sie sich meine Nachrichten und Blogs im Profil an, um Beispiele für Handelssysteme und -geschäfte zu erhalten.

Ich helfe Ihnen immer, wenn Sie Fragen haben.

Ich wünsche Ihnen für die Zukunft viele grüne Pips.