Dynamic Forex28 Navigator

4.43

Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation

AKTUELL 49 % RABATT.

Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem:

  • Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) +
  • Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) +
  • CS28 Combo Signals (Bonus)

Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
  • Alles, was Sie an den Originalen geliebt haben, jetzt verbessert mit neuen Funktionen und höherer Präzision.

Hauptfunktionen:

Eigene Formel zur Währungsstärke

  • Glatte und genaue Stärkelinien über alle Zeitrahmen hinweg
  • Ideal zum Erkennen von Trends und präzisen Einstiegen
Dynamische Fibonacci-Marktniveaus (Market Fib)
  • Einzigartige Funktion, die nur diesem Indikator vorbehalten ist
  • Fibonacci wird auf Währungsstärke angewendet, nicht auf Preisdiagramme
  • Passt sich an Marktaktivität in Echtzeit an, um genaue Umkehrzonen zu erhalten
Marktdynamik in Echtzeit
  • 9. Linie zeigt, ob der Markt aktiv oder passiv ist
  • Unverzichtbar für das Timing von Trades
Umfassende Warnungen und Anzeige
  • Stärkste Kauf- und Verkaufsdynamik für jede Währung
  • Dual-Momentum-Kauf und -Verkauf für 28 Paare
  • Überkauf-/Überverkaufswarnungen Äußerer Bereich und STOP
  • Umkehr- und Pullback-Warnungen
  • Spezielle Benachrichtigungen zu Mustern mit gekreuzten Niveaus
Optimierte Leistung
  • Weniger Datenabrufe für schnellere Broker-Feeds
  • Automatisierte Support-Diagramme für verbesserte Zuverlässigkeit
Benutzerfreundliche Oberfläche
  • Schaltflächen zum schnellen Diagrammwechsel
  • Intuitives Layout mit klaren Signalen und Informationen
Für wen es sich eignet Für:
  • Geeignet für alle Trader – vom Anfänger bis zum Experten
  • Ideal für alle, die die Stärke einer Währung in ihrer Handelsstrategie nutzen möchten

Erste Schritte:

Verbessern Sie Ihren Handel mit Dynamic Forex28 Navigator. Gewinnen Sie die Einblicke und Tools, die Sie brauchen, um auf dem Forex-Markt die Nase vorn zu behalten.

Benutzerhandbuch: Klicken Sie hier https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844

Dynamic Forex28 Navigator – Übersicht über die neue Anzeige

1. Momentum-Änderungsauslöser 23

  • Beschreibung: Zeigt an, dass der aktuelle Momentum-Wert auf 23 eingestellt ist, wodurch der Momentum-Pfeil KAUFEN & VERKAUFEN ausgelöst wird, wenn die angegebenen Bedingungen erfüllt sind.
2. Momentum KAUFEN
  • Beschreibung: Zeigt die Währung mit dem stärksten Aufwärtsmomentum an (z. B. NZD 27 Momentum KAUFEN) und zeigt den Wert in Grün an.
3. VERKAUFSMOMENT
  • Beschreibung: Zeigt die Währung mit dem stärksten Abwärtsmomentum an (z. B. USD -29 VERKAUFSMOMENT) und zeigt den Wert in Rot an.
4. Marktaktivität
  • Beschreibung: Bietet Echtzeit- und Gesamtmarktbedingungen mit fünf möglichen Status, einschließlich Warnungen wie „Markt volatil!!“ für Zeiten hoher Volatilität.
5. Absolutes Währungsmomentum
  • Beschreibung: Hebt die Währung mit dem stärksten KAUFEN- & VERKAUFEN-Momentum hervor, entweder das stärkste oder das schwächste, und gibt Händlern einen schnellen Überblick über signifikante Marktbewegungen.
6. Duales Momentum-Signal bei geschlossenem Balken KAUFEN/VERKAUFEN (mit Alarm)
  • Beschreibung: Listet mehrere Signale auf, die die angegebenen Bedingungen erfüllen und auf duales Momentum hinweisen. Jedes Signal umfasst das Währungspaar, die Aktion (Kaufen/Verkaufen) und die Bestätigung der erfüllten Bedingungen („Gekreuzte Niveaus“ und „Äußerer Bereich“), wo Währungen äußere Bereiche gekreuzt oder erreicht haben. Durch Klicken auf ein Signal wird das entsprechende Diagramm geöffnet.

Handeln Sie beim Schließen des Balkens, kein "repaint"!

Wichtige Eingabeparameter für Dynamic Forex28 Navigator

Einstellungen für Kauf- und Verkaufsmomentum
  • Auslöser für Kauf- und Verkaufsmomentum auf Fib-Neigung (18-26)
  • Legt das Fibonacci-Level für Kauf- und Verkaufsmomentum auf dem Markt (Neigung 23) fest, um Momentum anzuzeigen.
  • Zeichnen Sie den Kauf- und Verkaufsmomentumpfeil (Unterfenster)
    Zeigt Pfeile im Diagrammunterfenster an, um ein Kauf- und Verkaufsmomentum einer starken Währung anzuzeigen.

Dual-Momentum-Alarmeinstellungen
  • Zeichnen Sie Pfeile für Dual-Momentum (Hauptfenster)
    Zeigt Pfeile für alle erkannten Dual-Momentum-Signale an (starkes Momentum für Basis- und Kurswährungen).
  • Zeichnen Sie V-Linie auf Dual-Momentum
    Zeichnen Sie vertikale Linien auf bestätigten Dual-Momentum-Signalen mit Filtern.
  • Alarm für Dual-Momentum
Filtereinstellungen für Dual-Momentum
  • Informationen zum äußeren Bereich anzeigen
    Zeigt Informationen zum äußeren Bereich im Diagramm zur besseren Analyse an.
  • Äußerer äußerer Bereich, Höchstniveau (100-161)
    Legt das äußere äußere Bereichs-Höchstniveau für überverkaufte/überkaufte Zonen fest.
  • CS-Informationen zu gekreuzten Niveaus anzeigen
    Zeigt gekreuzte Niveaus neben Informationen zum äußeren Bereich an.
CS-Alarmeinstellungen
  • Alarm äußerer Bereich, Trigger HIT
    Warnt, wenn die Währungsstärke die Fibonacci-Niveaus des äußeren Bereichs erreicht.
  • Alarm äußerer Bereich, Trigger HOOK
    Sendet Alarme für Pullback/Umkehr, wenn die Währungsstärke vom äußeren Bereich zurückfällt.
Einstellungen Umkehr oder Beenden
  • Alarm äußeres Niveau HIT
    Alarm, wenn Fib des äußeren Bereichs erreicht wird.
  • Alarm äußeres Niveau HOOK (Umkehr)
    Alarm Umkehr HOOK für potenzielle Umkehrungen.
  • HOOK Äußerer Fib-Triggerlevel (161-262)
    Fib-Level für oben
  • Hook min Dual Momentum (20-48)
  • Draw Reversal HOOK Arrow (Thumb)
  • Draw Outer Fib Stop
    Zeigt äußere Fibonacci-Stoplevel des Marktes auf dem Chart an.
  • Äußerer Fib-Stop-Wert (100-261)
    Minimales Fib für oben.

CS CROSS-Alarmeinstellungen
  • Funktionen für gekreuzte Währungslevel aktivieren
    Aktiviert Währungs-Crossed Levels-Zeichen für wichtige Marktsignale.
  • Cross Fib Slope (20-46)
    Minimales duales Momentum.
  • Alert Currency Crossed Levels
    Alerts für Währungs-Crossed Levels-Ereignisse, wenn aktiviert.
Allgemeine Alarmeinstellungen
  • Popup-Alarme aktivieren
    Aktiviert Popup-Alarme für wichtige Marktereignisse.
  • E-Mail-Alarme senden
    Sendet E-Mail-Alarme für Währungsstärkesignale.
  • Push-Benachrichtigungen senden
    Sendet Push-Benachrichtigungen für Alarme an Ihr Telefon.
Andere Einstellungen
  • Schnelldiagramm in neuem Fenster öffnen
    Ermöglicht schnelles Umschalten des Diagramms durch Klicken auf zwei Währungsnamen oder die Alarmschaltflächen, wodurch das neue Paar in einem separaten Fenster geöffnet wird.
  • Support-Diagramme öffnen
    Öffnet Support-Diagramme, um Broker-Feeds aktuell und zuverlässig zu halten.
  • Paare von Alarmen ausschließen
    Geben Sie Paare an, die von Alarmen ausgeschlossen werden sollen, indem Sie eine durch Kommas getrennte Liste verwenden.
  • PIN für Experten (EAs) verwenden
    Sendet Expert Advisors eine PIN für verbesserte Leistung.

Tipps
  1. Verwenden Sie meine Vorlage. Schicken Sie mir eine Nachricht, um das Starterpaket anzufordern!
  2. Verwenden Sie „Chart in neuem Fenster öffnen“, wenn Sie den Indikator nicht unterbrechen möchten.
  3. Bleiben Sie im Trend (Momentum) des höheren Zeitrahmens.
  4. Suchen Sie nach dem Währungs-Dual-Momentum als Handels-Setup.
  5. SPEZIELL: Zum Aktualisieren des MT4-Chartverlaufs werden 7 Support-Charts geöffnet (siehe Handbuch)! Diese Funktion kann deaktiviert werden.
  6. Sehen Sie sich meine Nachrichten und Blogs im Profil an, um Beispiele für Handelssysteme und -geschäfte zu erhalten.
Ich helfe Ihnen immer, wenn Sie Fragen haben.
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft viele grüne Pips.

Mit freundlichen Grüßen, Bernhard

(Hinweis: Diese Seite wurde automatisch übersetzt. Die englische Originalversion finden Sie unter: https://www.mql5.com/en/market/product/122172)

Bewertungen 7
m7m7 mo
83
m7m7 mo 2025.08.06 16:42 
 

The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.

Koji
398
Koji 2025.03.21 02:01 
 

Outstanding Product – Reliable and Effective!

Oitan
176
Oitan 2024.12.16 15:01 
 

Excellent !!

