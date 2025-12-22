Apollo SR Master

Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht sich die Stärke der Support/Resistance-Zone und somit auch die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trades. Dies ist die Kernidee des Indikators.

Die SR-Zonen erleichtern zudem die Arbeit mit Stop-Loss- und Take-Profit-Orders. Je nach Signalrichtung kann der Bereich ober- oder unterhalb der SR-Zone als Stop-Loss genutzt werden. Darüber hinaus können gegenüberliegende SR-Zonen als potenzielle Take-Profit-Bereiche dienen.

Ich stelle meinen „Apollo Price Action System“-Indikator allen Nutzern des Apollo SR Master-Indikators kostenlos zur Verfügung. Die Kombination dieser Indikatoren hilft Ihnen, noch bessere Einstiegspunkte zu finden.

Bitte kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um meine Trading-Tipps sowie meinen "Apollo Price Action System"-Indikator kostenlos als Bonus zu erhalten!


squidme
667
squidme 2025.12.22 18:27 
 

Another masterpiece from the author

squidme
667
squidme 2025.12.22 18:27 
 

Another masterpiece from the author

Oleg Rodin
27954
Antwort vom Entwickler Oleg Rodin 2025.12.23 10:22
Thank You very much for your kind words and feedback, my dear friend! Also Thank You very much for being among my valued return customers and supporting my work here! I appreciate this a lot! It has always been and will always be a great pleasure for me to provide you with high-quality services! I wish you wonderful trading experience and many-many green pips! May the PROFIT always be with you!:)
mpcedar
106
mpcedar 2025.12.22 16:48 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Oleg Rodin
27954
Antwort vom Entwickler Oleg Rodin 2025.12.23 10:20
I am very grateful to you for your kind words! It is a true pleasure for me to know my trading indicators have been helpful to you. I hope my tools will help you achieve even greater success in the future! Thank You very much for your trust and for being among my valued return customers!:)
