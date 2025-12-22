Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht sich die Stärke der Support/Resistance-Zone und somit auch die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trades. Dies ist die Kernidee des Indikators.

Die SR-Zonen erleichtern zudem die Arbeit mit Stop-Loss- und Take-Profit-Orders. Je nach Signalrichtung kann der Bereich ober- oder unterhalb der SR-Zone als Stop-Loss genutzt werden. Darüber hinaus können gegenüberliegende SR-Zonen als potenzielle Take-Profit-Bereiche dienen.

Ich stelle meinen „Apollo Price Action System“-Indikator allen Nutzern des Apollo SR Master-Indikators kostenlos zur Verfügung. Die Kombination dieser Indikatoren hilft Ihnen, noch bessere Einstiegspunkte zu finden.