Super Signal Skyblade Edition MT4

5

Super Signal – Skyblade Edition
Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5

Hauptmerkmale:

Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde.
Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.

Dieses System versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen. Ein Signal wird nur dann ausgelöst, wenn alle drei folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Klare Trendrichtung

  • Zunehmendes Momentum

  • Gesunde Volatilitätsstruktur

Durch zusätzliche Liquiditätsanalyse basierend auf Handelszeiten wird die Genauigkeit und das Timing der Signale weiter verbessert.

Signaleigenschaften:

  • Alle Pfeilsignale sind zu 100 % ohne Repaint und ohne Verzögerung

  • Einmal erzeugt, bleiben die Signale fest im Chart – kein Flackern, kein Verschwinden

  • Visuelle Pfeile im Chart, Infopanel, Popup-Alarme, akustische Signale und Push-Benachrichtigungen

  • EA-kompatibel (Puffer-Ausgabe) – geeignet für automatisierte Strategien oder Copy-Trading-Systeme

  • Vorgefertigte Vorlagen – sofort einsatzbereit, auch für Anfänger

lle Daten basieren auf einem strengen Backtest-Standard.
Jedes Handelssignal muss innerhalb von 60 Kerzen nach Auftreten
mindestens +50 Punkte (für EURUSD und USDJPY) bzw. +100 Punkte (für XAUUSD/Gold) erreichen – sonst gilt es als fehlgeschlagen.
Testzeitraum: 13. Oktober 2024 bis 13. Oktober 2025 (365 Tage). Details siehe unten im Screenshot.


EURUSD:

Zeitrahmen Anzahl Signale Trefferquote Durchschnittlicher Gewinn
M15 68 94,1 % 317,4 Punkte
M30 33 93,9 % 395,4 Punkte
H1 14 100,0 % 661,7 Punkte
       

USDJPY:

Zeitrahmen Anzahl Signale Trefferquote Durchschnittlicher Gewinn
M5 210 91,9 % 314,9 Punkte
M15 83 91,6 % 497,7 Punkte
       

XAUUSD (Gold):

Zeitrahmen Anzahl Signale Trefferquote Durchschnittlicher Gewinn
M15 56 94,6 % 1409,8 Punkte
M30 32 100,0 % 3693,2 Punkte
       

Parameter-Einstellungen:

  • Skyblade : Steuert die Signalempfindlichkeit (Standardwert = 1). Höherer Wert = weniger, aber präzisere Signale

  • Infopanel, Pfeilgröße und Benachrichtigungen können je nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden

Nutzungsempfehlung:

  • Empfohlene Zeitrahmen: M5 / M15 / M30 / H1

  • Geeignete Märkte: Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen, Öl

  • Standard-Vorlagen sind für gängige Trendmärkte optimiert

  • Bei sehr volatilen Märkten (z. B. Gold, BTCUSD) empfiehlt sich eine Erhöhung des Skyblade-Werts oder der Gewinnfilter-Schwelle

Fazit:

Super Signal – Skyblade Edition ist ein stabiles, logisch aufgebautes und äußerst präzises Trendfolgesystem.
Es eignet sich für jede Handelsstrategie – vom Scalping bis zum Swing-Trading.
Kompatibel mit manuellem und automatisiertem Handel.
Wenn Sie nach einem professionellen und zuverlässigen Trendwerkzeug suchen, testen Sie Skyblade noch heute.

Für empfohlene Einstellungen, Strategie-Tipps oder EA-Integration hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder kontaktieren Sie den Autor direkt.


Bewertungen 2
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 01:05 
 

I love this so much!

Empfohlene Produkte
Your good friend
Sergei Semenov
Indikatoren
Ihre guten Freunde - dies ist nicht nur ein Indikator, sondern Ihr zuverlässiger Handelsassistent, der für Händler entwickelt wurde, die Einfachheit, Klarheit und Stabilität schätzen. Er kombiniert die besten klassischen Methoden der technischen Analyse - Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Umkehrsignale, visuelle Hinweise - und präsentiert sie in einem möglichst klaren, benutzerfreundlichen Format. Es eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader - insbesondere für diejenige
Chart Pattern MT4
Young Ho Seo
Indikatoren
Einführung in Chart Pattern MT Chart Pattern MT ist ein Chartmuster-Scanner zur Erkennung von Dreiecksmustern, fallenden Keilmustern, steigenden Keilmustern, Kanalmustern und so weiter. Chart Pattern MT verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Erkennung von Chartmustern. Wir haben es jedoch so gestaltet, dass es einfach zu bedienen ist und eine intuitive Benutzeroberfläche hat. Chart Pattern MT zeigt Ihnen alle Muster in Ihrem Chart im effizientesten Format für Ihr Trading. Sie müssen ke
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indikatoren
Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
Pokilopers
Andrey Kozak
Indikatoren
Pokilopers - das fertige Handelssystem wird als Indikator für die Metatrader4-Plattform dargestellt. Wenn Pokilopers einem Chart hinzugefügt werden, analysiert es automatisch die Marktsituation, bestimmt die Richtung des Trends, Widerstandspunkte, den Preisbewegungskanal und andere Marktfaktoren, die die aktuellen und zukünftigen Preisbewegungen beeinflussen. Danach bestimmt Pokilopers automatisch den effektivsten Punkt für die Eröffnung eines Handels und gibt dem Händler ein Signal in Form eine
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt ein harmonisches Shark-Muster an (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt.
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Binäre Optionen Unterstützung-Widerstand-Indikator Dieser Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und zeigt effektiv Rückschritte von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an. Die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, weist auf eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hin, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, auf Kaufgelegenheiten hindeutet. Lediglich die Farbe der Signalpfeile muss angepasst werden. Es wird empfohlen, i
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Indikatoren
Gioteen Volatility Index (GVI) - Ihre ultimative Lösung zur Überwindung der Unvorhersehbarkeit des Marktes und zur Maximierung der Handelsmöglichkeiten. Dieser revolutionäre Indikator hilft Ihnen, Ihre Verlustgeschäfte aufgrund von unruhigen Marktbewegungen zu reduzieren. Der GVI wurde entwickelt, um die Marktvolatilität zu messen und Ihnen wertvolle Einblicke zu gewähren, um die günstigsten Handelsaussichten zu identifizieren. Seine intuitive Oberfläche besteht aus einer dynamischen roten Linie
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Night Ghost - Pfeilanzeige für binäre Optionen. Dies ist ein zuverlässiger Assistent für Sie in der Zukunft! - Kein Neuzeichnen auf dem Diagramm -Funktioniert hervorragend bei allen Währungspaaren! - Anzeigegenauigkeit bis zu 90 % (besonders nachts) -Keine lange Einrichtung erforderlich (perfekt für binäre Optionen eingerichtet) - Keine späten Signale - Das Erscheinen eines Signals auf der aktuellen Kerze -Perfekt für die M1-Periode (nicht mehr!) - Augenfreundliche Kerzenfarbe (Rot un
Deal Trading SPT
Sukunthakan Ngernbamrung
Indikatoren
Deal Trading SPT (Super Trend) ist ein Indikator, der die Markttrendrichtung, die Einstiegsposition, das Take-Profit-Niveau, das Stop-Loss-Niveau und die Trendstärke anzeigt. Dienstprogramm Hilft bei der weiteren Filterung und Entwicklung von Handelsstrategien Marktübersicht auf dem Chart Stop Loss und Take Profit Berechnung mit Marktvolatilität Widerstände und Unterstützungen zum Ausprobieren des Stopps Kein Repaint nach dem beendeten Bar Funktioniert in jedem Zeitrahmen und Finanzinstrument,
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indikatoren
WPR nach Profil, oder WPR für Fachleute Geo_WprPro ist einer der bekanntesten Währungsprofilindikatoren. Er zeigt gleichzeitig zwei WPR-Indikatoren mit unterschiedlichen Parametern in Matrixform auf allen Zeitrahmen mehrerer Währungspaare an, die das Währungsprofil bilden. In der Beschreibung heißt es : " Der WPR ist ein Frühindikator, der dem Kurschart oft vorausgeht. Der Oszillator erreicht häufig Extremwerte vor der Kursumkehr, als ob er dieses Ereignis vorwegnehmen würde: Er bildet fast imme
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine weitere Variante des bekannten und leistungsstarken Indikators Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 , hat aber ein anderes Verhalten bei der Platzierung von Pending Order und TP-Linie. Platziert automatisch Fibonacci-Retracement-Linien von den letzten höchsten und niedrigsten sichtbaren Balken auf dem Chart mit: Eine automatische Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 ist der Pivot-Punkt und Taking Profit 3 für eine erweiterte Ge
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
ATR Line MT4
Evgeny Levchenko
Indikatoren
Der Indikator - "ATR-Linie" bestimmt den aktuellen Trend und gibt Kauf- (grüner Pfeil nach oben) oder Verkaufssignale (roter Pfeil nach unten). Die Berechnung des Indikators basiert auf der Abweichung des Durchschnittspreises des Instruments von seiner Average True Range - ATR. Der gleitende Durchschnitt der Preise wird verwendet, um "Marktrauschen" zu reduzieren.Liegt die Hauptlinie des Indikators - "ATR-Linie" - unter dem Kurschart des Instruments, dann befindet sich der Markt in einem "bullis
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
Indikatoren
Der BarsOldTimeFrame-Indikator wurde entwickelt, um die Balkenbildung in einem höheren Zeitrahmen zu analysieren und die Balken aus diesem Zeitrahmen auf den aktuellen Zeitrahmen zu projizieren. Der Indikator zeichnet die Balken eines höheren Zeitrahmens auf dem aktuellen Chart als Rechtecke mit gefüllten Candlestick-Körpern und transparenten Schatten. Der höhere Zeitrahmen und die Füllfarben für bullische und bearische Balkenkörper werden in den Einstellungen ausgewählt.
Basic Candlestick Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
1 (1)
Indikatoren
Unser innovatives Basic Candlestick Patterns Dashboard wurde speziell entwickelt, um profitable Candlestick-Muster auf dem Chart automatisch zu erkennen. Dieses Dashboard nutzt fortschrittliche Algorithmen, um Kurscharts in Echtzeit zu scannen und eine breite Palette von Candlestick-Mustern zu erkennen, von klassisch bis komplex. Darüber hinaus verfügt es über eine einfach zu bedienende Schnittstelle, die es Ihnen ermöglicht, die erkannten Muster auf verschiedenen Zeitrahmen zu visualisieren, w
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator erkennt Divergenzsignale - die Abweichungen zwischen den Kursspitzen und den Werten des MACD-Oszillators. Die Signale werden als Pfeile im Zusatzfenster angezeigt und durch Meldungen in einem Pop-up-Fenster, E-Mails und Push-Benachrichtigungen aufrechterhalten. Die Bedingungen, die das Signal gebildet haben, werden durch Linien auf dem Chart und im Indikatorfenster angezeigt. Parameter des Indikators MacdFast - schnelle MACD-Linienperiode MacdSlow - langsamer MACD-Linienverlauf Ma
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indikatoren
PABT Pattern Indicator - es ist ein klassisches System eines der Signalmuster. Indikator-Logik - die Hi & Lo der Bar ist vollständig innerhalb des Bereichs der vorangegangenen Bar, schauen, um sie als Pullback im Trend zu handeln. Wenn der Indikator das PABT-Muster gefunden hat, zeichnet er zwei Linien und einen Pfeil, die den Trendweg anzeigen. - Die erste Linie ist der Einstiegspunkt und wird gezeichnet bei: 1. Auf dem Höchststand des Signalbalkens oder in der Mitte des Signalbalkens (abhängig
Trend Flasher
Amarnath K M
Indikatoren
Trend-Blinker Trend ist dein Freund ist das uralte Sprichwort Zitat in Trading-Arena, gibt es zwar viele Möglichkeiten, um den Trend und seine Richtung zu messen, mehr wissenschaftliche Maßnahme und logisch sinnvoll wird ein ATR-Break-Outs zu identifizieren und vor Ort den Trend und seine Beschleunigung, so dass wir diese einfach zu bedienen Trend Identifizierung Panel und optimierte Super-Trend-basierte Multi-Time-Frame-Panel-Entry-System zu unterstützen und helfen den Händlern, ihre Handelsen
Gann Price Level
Kirill Borovskii
Indikatoren
Der Indikator ist so konzipiert, dass er auf jeder Handelsplattform funktioniert. Das Programm basiert auf firmeneigenen Algorithmen und der Mathematik von W.D.Ganna, die es Ihnen ermöglicht, die Zielniveaus der Kursbewegung auf der Grundlage von drei Punkten mit einem Höchstmaß an Sicherheit zu berechnen. Es ist ein hervorragendes Werkzeug für den Aktienhandel. Der Indikator verfügt über drei Schaltflächen: NEW - ruft ein Dreieck zur Berechnung auf. DEL - löscht das ausgewählte Dreieck. DELS -
Before
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Before-Indikator sagt auf der Grundlage komplexer mathematischer Berechnungen die wahrscheinlichste kurzfristige Kursbewegung voraus. Die meisten Standardindikatoren, die üblicherweise in Handelsstrategien verwendet werden, basieren auf recht einfachen Berechnungen. Das bedeutet nicht, dass es zur Zeit ihrer Entwicklung keine herausragenden Mathematiker auf der Welt gab. Es ist nur so, dass es damals noch keine Computer gab oder ihre Leistung nicht für die sequentielle Durchführung komplex
We Trade Live Trend Max
Ian Andrew Nicholson
Indikatoren
Wir handeln Live Trend Max 500-1000 Pips Unser Team von Ingenieuren hat ein großartiges Tool programmiert, das wir mit Erfolg eingesetzt haben und das Ihnen dabei helfen wird, bessere Entscheidungen zu treffen, wenn Sie einen Handel platzieren. Es ist besser als alles, was derzeit auf dem Markt erhältlich ist! Testen Sie es gegen andere Produkte und sehen Sie selbst, wie erstaunlich es ist. Unser Hauptziel ist es, Ihnen als Händler dabei zu helfen, zu entdecken, wie Sie ein einfaches Handels-Set
Turtle fast movement
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Indikatoren
Dieses Trendfolgesystem wurde von Dennis Gartman und Bill Eckhart entwickelt und stützt sich auf Ausbrüche historischer Höchst- und Tiefststände, um Geschäfte zu tätigen und zu schließen: Es ist das genaue Gegenteil des Ansatzes "Buy low and sell high". Dieses Trendfolgesystem wurde einer Gruppe durchschnittlicher und normaler Personen beigebracht, und fast alle wurden zu profitablen Händlern. Die Hauptregel lautet : "Handeln Sie einen N-Tages-Ausbruch und nehmen Sie Gewinne mit, wenn ein M-Tag
SL Trend Screener
Chalin Saranga Jayathilake
5 (4)
Indikatoren
wenn Sie mehr Informationen wünschen, bitte pm mich HI Jungs dies meine Entwicklung Indikator 1. Version alert Logik gut funktionieren.. dieser Indikator mit können Sie stärkere Währung und Top schwächere Währung gut finden, dies; s Indikator multy MTF Zeitrahmen Stärke work.very gut für SL Trend Screener Intraday-Händler und lange Zeit Trader, sehr leicht können Sie beobachten, stärkere und schwächere index.I hoffen, dass mehr zu verbessern diese Zukunft weiter, danke
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4. – Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung. – Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail. – Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich her
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indikatoren
Trend Trading ist ein Indikator, der so weit wie möglich von den Markttrends profitiert, indem er Pullbacks und Breakouts zeitlich festlegt. Sie findet Handelsmöglichkeiten, indem sie analysiert, was der Preis während etablierter Trends tut. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie mit Zuversicht und Effizienz an den Finanzmärkten Profitieren Sie von etablierten Trends, ohne ins Wanken zu geraten Profitable Pullbacks, Ausbrüche und vorze
Mint RSiDC
David Joseph Sidney Jonasson
Indikatoren
Dieser saubere und einfach zu bedienende Indikator zeigt einen hellblauen Balken, wenn der Preis nach oben geht, und einen hellroten Balken, wenn der Preis nach unten geht. Bei einem Kaufsignal soll der blaue Balken über der Signallinie liegen, bei einem Verkaufssignal soll der rote Balken unter der Signallinie liegen. Dieser Indikator ist ein Teil eines dreiteiligen Sets, das in Kombination mit Mint Channels und Mint Trend eine vollständige Handelsstrategie ergibt. wird ein Kaufsignal ausgelöst
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Indikatoren
Guten Tag liebe Trader! Um Ihre Aufmerksamkeit der Indikator erstellt und arbeitet auf der Grundlage der Trend-Indikator ADX, für den Handel auf die Änderung der Richtung, die berücksichtigt, die Korrektur und gibt die Möglichkeit, auf sie zu verdienen. Ich verwende diesen Indikator für Scalping. Ich empfehle Zeitrahmen von 15 Minuten (M15) bis zur Stunde (H1). Der rote Kreis ist ein Verkaufssignal (Sell) Der grüne Kreis ist ein Kaufsignal (Buy). Je kleiner Ihr Zeitrahmen ist, desto weniger Pips
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indikatoren
Der Indikator identifiziert die harmonischen Muster (XABCD) gemäß den Entwicklungen von H.M. Gartley („Profits in the Stock Market“, 1935г). Der D-Punkt wird als Punkt in der perspektivischen Projektion projiziert (geben Sie in den Einstellungen ProjectionD_Mode = true an). Wird nicht neu gezeichnet. Wenn ein Balken des Arbeitszeitraums schließt und sich der identifizierte Musterpunkt während der Balken von Patterns_Fractal_Bars nicht bewegt hat, erscheint ein Pfeil auf dem Diagramm (in Richt
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indikatoren
Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator ist ein Handelssystem für den kurzfristigen Handel. Scalper Assistant hilft, die Richtung der Transaktion zu bestimmen, und zeigt auch die Einstiegs- und Ausstiegspunkte an. Der Indikator zeichnet zwei Linien (mögliche Punkte für die Eröffnung von Positionen). Im Moment des Durchbruchs der oberen Linie nach oben (und wenn alle Handelsbedingungen erfüllt sind), erscheint ein Aufwärtspfeil (ein Kaufsignal), sowie 2 Ziele. Im Moment des Durchbruchs der unteren Linie nach unten (und w
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (20)
Indikatoren
SL Curruncy-Impuls https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair Flow dieser Intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 Indikator am besten für Intraday Scalper. Markt starke Bewegung Zeit können Sie am besten Symbol zu fangen. weil Sie wissen, welche Währungen sind am besten zu diesem Zeitpunkt zu handeln. Kaufen Sie starke Währungen und verkaufen Sie schwache Währungen (divergierende Währungen). Empfohlene Zeitrahmen für den Handel: M5 -
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
SL Currency Strength Meter 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
4.95 (22)
Indikatoren
Mein Indikator für den Intraday-Handel. SL Session Strength 28 Pair https://www.mql5.com/en/market/product/57585 Diese Strategie wird sogar von den Banken verwendet, um Gewinne zu erzielen. Sie nehmen eine starke Währung und setzen sie gegen eine schwache Währung. Mit diesem Indikator können Sie die versteckten Trends und Korrelationen zwischen den 8 am meisten gehandelten Währungen mit Hilfe eines einzigartigen Stärkemessers analysieren, der mehrere Charts in einem einzigen Fenster erstellt, d
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Trend Scalper Arrows Entry Exit
Eduard Bartashevich
Indikatoren
Der Trend_Scalper_Arrows_Entry&Exit-Trendindikator folgt perfekt dem Trend, zeigt Einstiegssuchzonen an, weist mit Pfeilen auf Einstiegssignale hin und zeigt mit vertikalen Linien auch Zonen für die Fixierung von Marktaufträgen an. Ein ausgezeichneter Indikator sowohl für Anfänger im Forex-Handel als auch für Profis. Alle Linien, Pfeile und Alarme können deaktiviert werden. Sehen Sie alle Parameter des Indikators auf dem Bildschirmfoto.
Weitere Produkte dieses Autors
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (2)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Super Signal Market Slayer
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal Market Slayer Kein Repaint | Hohe Präzision | Intelligenter Multi-Market-Trendindikator Im Trading besteht die eigentliche Herausforderung nicht im Platzieren von Orders, sondern darin, den Beginn eines Trends im Marktchaos klar zu erkennen. Genau dafür wurde Market Slayer entwickelt. Dieser nicht-repaintende intelligente Indikator ist speziell für den Intraday-Handel konzipiert. Durch mehrschichtige Bestätigung und Trendfilterung liefert er nur in entscheidenden Momenten klare und
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Sichern Sie sich Ihre Kopie zum aktuellen Preis — dieser kann jederzeit steigen. Das Ziel des "Black Horse"-Indikators besteht darin, Abweichungen zwischen der Preisentwicklung und dem VWAP-Indikator zu identifizieren. Er verwendet Filter, um potenziell falsche Abweichungen herauszufiltern und hochwertige, genaue Warnungen zu generieren. Bearish-Abweichungen werden durch rote Punkte über der Kerze dargestellt, während Bullish-Abweichungen durch grüne Punkte unter der Kerze repräsentiert werden
Black Horse indicator
Shengzu Zhong
5 (1)
Indikatoren
Sichern Sie sich Ihre Kopie zum aktuellen Preis — dieser kann jederzeit steigen. Das Ziel des "Black Horse"-Indikators besteht darin, Abweichungen zwischen der Preisentwicklung und dem VWAP-Indikator zu identifizieren. Er verwendet Filter, um potenziell falsche Abweichungen herauszufiltern und hochwertige, genaue Warnungen zu generieren. Bearish-Abweichungen werden durch rote Punkte über der Kerze dargestellt, während Bullish-Abweichungen durch grüne Punkte unter der Kerze repräsentiert werden
UT BOT Advanced MT5
Shengzu Zhong
Indikatoren
Advanced UT BOT ALERTS for MT5 Professionelles Multi-Filter-Trend-Erkennungssystem | Verbesserte UT BOT Engine Wir bieten ausschließlich hochwertige Indikatoren an. Advanced UT BOT wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und verwendet eine stabile Signallogik sowie sichere Berechnungen, um Verzögerungen oder fehlerhafte Aktualisierungen zu vermeiden. Er zeichnet keine Signale neu, entfernt oder verändert keine historischen Daten. Alle BUY- und SELL-Signale werden erst nach dem Kerzensch
UT BOT Advanced MT4
Shengzu Zhong
Indikatoren
Advanced UT BOT ALERTS for MT4 Professionelles Multi-Filter-Trend-Erkennungssystem | Verbesserte UT BOT Engine Wir bieten ausschließlich hochwertige Indikatoren an. Advanced UT BOT wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und verwendet eine stabile Signallogik sowie sichere Berechnungen, um Verzögerungen oder fehlerhafte Aktualisierungen zu vermeiden. Er zeichnet keine Signale neu, entfernt oder verändert keine historischen Daten. Alle BUY- und SELL-Signale werden erst nach dem Kerzensch
Super Signal Market Slayer MT4
Shengzu Zhong
Indikatoren
Super Signal Market Slayer Kein Repaint | Hohe Präzision | Intelligenter Multi-Market-Trendindikator Im Trading besteht die eigentliche Herausforderung nicht im Platzieren von Orders, sondern darin, den Beginn eines Trends im Marktchaos klar zu erkennen. Genau dafür wurde Market Slayer entwickelt. Dieser nicht-repaintende intelligente Indikator ist speziell für den Intraday-Handel konzipiert. Durch mehrschichtige Bestätigung und Trendfilterung liefert er nur in entscheidenden Momenten klare und
Multiple Divergence Detection System for MT4
Shengzu Zhong
Indikatoren
Multiple Divergence Detection System for MT4 Mehrfach-Indikator-Divergenzerkennung und Visualisierungstool (Regular / Hidden, 10 Indikatorquellen, leichtgewichtig und effizient) Kernvorteile •   Alles auf einen Blick   – Erkennt automatisch   reguläre (Regular)   und   versteckte (Hidden)   Divergenzen und stellt sie klar und übersichtlich mit Linien und Labeln zwischen Preis und Indikatoren dar. •   Mehrquellen-Analyse   – Unterstützt MACD / MACD-Histogramm / RSI / Stochastic / CCI / Momentum /
Professional Copy Trading System MT4
Shengzu Zhong
Utilitys
MT4 Professional Copy Trading System Das MT4 Professional Copy Trading System ist ein zuverlässiger Multi-Account-Trade-Copier für Fondsmanager, Signalgeber und professionelle Trader. Es ermöglicht die Echtzeit-Synchronisierung von Trades zwischen Master- und Empfängerkonten mit präziser Risikokontrolle, flexibler Lot-Zuteilung und erweiterten Schutzfunktionen. Entwickelt für institutionelle Präzision, bietet es eine schnelle, konsistente und sichere Ausführung über mehrere Broker hinweg. Übersi
Multiple Divergence Detection System for MT5
Shengzu Zhong
Indikatoren
Multiple Divergence Detection System for MT5 Mehrfach-Indikator-Divergenzerkennung und Visualisierungstool (Regular / Hidden, 10 Indikatorquellen, leichtgewichtig und effizient) Kernvorteile •   Alles auf einen Blick   – Erkennt automatisch   reguläre (Regular)   und   versteckte (Hidden)   Divergenzen und stellt sie klar und übersichtlich mit Linien und Labeln zwischen Preis und Indikatoren dar. •   Mehrquellen-Analyse   – Unterstützt MACD / MACD-Histogramm / RSI / Stochastic / CCI / Momentum /
Auswahl:
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 01:05 
 

I love this so much!

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.11.14 13:09 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension