TPSproTrend PRO - Dies ist ein Trendindikator, der den Markt automatisch analysiert und Informationen über den Trend und seine Veränderungen liefert sowie Einstiegspunkte für Trades anzeigt. ohne neu zu zeichnen!



Hauptfunktionen:

Genaue Eingangssignale OHNE NEU ANSTRICH! Sobald ein Signal erscheint, bleibt es gültig! Dies unterscheidet es deutlich von Indikatoren, die nachträglich Signale generieren und diese dann verändern, was potenziell zu Verlusten führen kann. Jetzt können Sie mit höherer Wahrscheinlichkeit und Präzision in den Markt einsteigen. Zusätzlich gibt es eine Funktion, die Kerzen nach Erscheinen eines Pfeils farbig markiert, bis das Kursziel (Gewinnmitnahme) erreicht ist oder ein Umkehrsignal erscheint .

Anzeige von Verluststopp-/Gewinnmitnahmezonen Um die visuelle Übersichtlichkeit bei der Suche nach einem Einstiegspunkt zu verbessern, wurde ein Modul entwickelt, das zunächst die Kauf-/Verkaufszone anzeigt, in der der optimale Einstiegspunkt im Markt gesucht wird. Eine zusätzliche intelligente Logik zur Anpassung des Stop-Loss-Levels im Zeitverlauf trägt dazu bei, dessen Größe zu reduzieren und somit das anfängliche Risiko beim Einstieg in eine Position zu verringern (Stop-Loss-Anpassung).

Anzeige von MIN/MAX aus einem höheren Zeitrahmen (MTF-Modus) Es wurde eine Funktion hinzugefügt, die die MIN/MAX-Korrekturbereiche aus einem höheren Zeitintervall anzeigt und Trendänderungen kennzeichnet. Außerdem sind die MIN/MAX-Werte nun nummeriert, um die Reihenfolge der Korrekturen anzugeben.

Risiko-Rendite-Verhältnis (RR) Mithilfe der Algorithmen des Indikators lassen sich präzise Einstiegspunkte identifizieren, wobei das durchschnittliche Risiko-Rendite-Verhältnis über 1:2 liegt. Dies wird visuell unterstützt, beispielsweise durch die farbliche Kennzeichnung der Kerzen nach dem Empfang eines Signals.

Liefert Signale unabhängig von der Richtung der Preisbewegung. Der TPSpro TRENDPRO Indikator generiert Handelssignale unabhängig davon, ob sich der Preis nach oben, unten oder seitwärts bewegt.

Statistiken zur Handelsgewinnrate Der Indikator liefert Informationen über das Gewinnpotenzial und Statistiken für den vorangegangenen Zeitraum und hilft Ihnen so, klarer zu erkennen, wo und wie ein höherer Gewinn hätte erzielt werden können.

Arbeitet in unterschiedlichen Zeitrahmen Der TRENDPRO-Indikator kann auf beliebigen Zeitintervallen im Chart verwendet werden, von Minuten (M1) bis Monat (MN).

Grafische und akustische Warnmeldungen Der Indikator liefert grafische und akustische Warnmeldungen, sodass Sie keine Einstiegssignale für Ihre Trades verpassen.

Einfacher und effektiver Trendscanner Ein äußerst kompakter Trendscanner, der automatisch Alarm schlägt und Benachrichtigungen an Ihr Telefon sendet, wenn alle Zeiträume in einem Trend zusammenlaufen.

Für Experten und Anfänger gleichermaßen Schrittweise Videoanleitungen und Anweisungen erklären anhand konkreter Beispiele, wie man mit dem Indikator arbeitet, auch wenn man dies zum ersten Mal tut.