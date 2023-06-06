TPSproTREND PrO

TPSproTrend PRO   - Dies ist ein Trendindikator, der den Markt automatisch analysiert und Informationen über den Trend und seine Veränderungen liefert sowie Einstiegspunkte für Trades anzeigt. ohne neu zu zeichnen!

Hauptfunktionen:

  • Genaue Eingangssignale   OHNE NEU ANSTRICH!
    • Sobald ein Signal erscheint, bleibt es gültig! Dies unterscheidet es deutlich von Indikatoren, die nachträglich Signale generieren und diese dann verändern, was potenziell zu Verlusten führen kann. Jetzt können Sie mit höherer Wahrscheinlichkeit und Präzision in den Markt einsteigen. Zusätzlich gibt es eine Funktion, die Kerzen nach Erscheinen eines Pfeils farbig markiert, bis das Kursziel (Gewinnmitnahme) erreicht ist oder ein Umkehrsignal erscheint .
  • Anzeige von Verluststopp-/Gewinnmitnahmezonen
    • Um die visuelle Übersichtlichkeit bei der Suche nach einem Einstiegspunkt zu verbessern, wurde ein Modul entwickelt, das zunächst die Kauf-/Verkaufszone anzeigt, in der der optimale Einstiegspunkt im Markt gesucht wird. Eine zusätzliche intelligente Logik zur Anpassung des Stop-Loss-Levels im Zeitverlauf trägt dazu bei, dessen Größe zu reduzieren und somit das anfängliche Risiko beim Einstieg in eine Position zu verringern (Stop-Loss-Anpassung).
  • Anzeige von MIN/MAX aus einem höheren Zeitrahmen (MTF-Modus)

    • Es wurde eine Funktion hinzugefügt, die die MIN/MAX-Korrekturbereiche aus einem höheren Zeitintervall anzeigt und Trendänderungen kennzeichnet. Außerdem sind die MIN/MAX-Werte nun nummeriert, um die Reihenfolge der Korrekturen anzugeben.

  • Risiko-Rendite-Verhältnis (RR)
    • Mithilfe der Algorithmen des Indikators lassen sich präzise Einstiegspunkte identifizieren, wobei das durchschnittliche Risiko-Rendite-Verhältnis über 1:2 liegt. Dies wird visuell unterstützt, beispielsweise durch die farbliche Kennzeichnung der Kerzen nach dem Empfang eines Signals.
  • Liefert Signale unabhängig von der Richtung der Preisbewegung.
    • Der TPSpro TRENDPRO Indikator generiert Handelssignale unabhängig davon, ob sich der Preis nach oben, unten oder seitwärts bewegt.
  • Statistiken zur Handelsgewinnrate

    • Der Indikator liefert Informationen über das Gewinnpotenzial und Statistiken für den vorangegangenen Zeitraum und hilft Ihnen so, klarer zu erkennen, wo und wie ein höherer Gewinn hätte erzielt werden können.

  • Arbeitet in unterschiedlichen Zeitrahmen
    • Der TRENDPRO-Indikator kann auf beliebigen Zeitintervallen im Chart verwendet werden, von Minuten (M1) bis Monat (MN).

  • Grafische und akustische Warnmeldungen

    • Der Indikator liefert grafische und akustische Warnmeldungen, sodass Sie keine Einstiegssignale für Ihre Trades verpassen.

  • Einfacher und effektiver Trendscanner
    • Ein äußerst kompakter Trendscanner, der automatisch Alarm schlägt und Benachrichtigungen an Ihr Telefon sendet, wenn alle Zeiträume in einem Trend zusammenlaufen.
  • Für Experten und Anfänger gleichermaßen

    • Schrittweise Videoanleitungen und Anweisungen erklären anhand konkreter Beispiele, wie man mit dem Indikator arbeitet, auch wenn man dies zum ersten Mal tut.

Tastenkombinationen:
  • X - Bedienfeld ein-/ausblenden
Bewertungen 31
Alessio Bizzarri
3912
Alessio Bizzarri 2025.12.06 14:29 
 

Another level of trading, six stars!

Slava Zubchonok
46
Slava Zubchonok 2025.02.10 12:25 
 

TrendPro - это не просто индикатор тренда -это целая система ,позволяющая быстро ,эффективно и четко определить направление , в котором движется анализируемый инструмент, выделить структуру-мин/мах( с четкой логикой определения и без перерисовки!)/начало тренда/коррекции/"разводки".SCANER помогает увидеть это сразу на большом количестве инструментов. EntryPoints -точки входа с динамическим зонами стопа -великолепная находка .По самой реализации индикатора- здесь все на 5 звезд: панельки сворачиваются, перемещаются, параметры можно подстраивать под свои предпочтения. Связка с RFILevels дает полноценную торговую стратегию. И что самое главное -разработчик всегда на связи, постоянно улучшает продукт. Респект команде !

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.02.10 07:34 
 

It has been more than six months since I purchased both TPSProTRENDPrO and TPSPro RFI Levels, for MT4 and also for MT5 Platforms... I have put the time in to learn about and understand these indicators so that I can properly work with them... so now I can unequivocally state that these indicators work, and I would not, and in fact could not trade without them. Trading is something I now look forward to because it has become stress free, comfortable and consistently profitable. What a pleasure to finally come across indicators that actually deliver.... And ongoing Telegram support, videos, training and support. Thank you Roman and the team. Paul

Braziliy
126
Braziliy 2025.12.17 19:27 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Alessio Bizzarri
3912
Alessio Bizzarri 2025.12.06 14:29 
 

Another level of trading, six stars!

Slava Zubchonok
46
Slava Zubchonok 2025.02.10 12:25 
 

TrendPro - это не просто индикатор тренда -это целая система ,позволяющая быстро ,эффективно и четко определить направление , в котором движется анализируемый инструмент, выделить структуру-мин/мах( с четкой логикой определения и без перерисовки!)/начало тренда/коррекции/"разводки".SCANER помогает увидеть это сразу на большом количестве инструментов. EntryPoints -точки входа с динамическим зонами стопа -великолепная находка .По самой реализации индикатора- здесь все на 5 звезд: панельки сворачиваются, перемещаются, параметры можно подстраивать под свои предпочтения. Связка с RFILevels дает полноценную торговую стратегию. И что самое главное -разработчик всегда на связи, постоянно улучшает продукт. Респект команде !

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.02.10 07:34 
 

It has been more than six months since I purchased both TPSProTRENDPrO and TPSPro RFI Levels, for MT4 and also for MT5 Platforms... I have put the time in to learn about and understand these indicators so that I can properly work with them... so now I can unequivocally state that these indicators work, and I would not, and in fact could not trade without them. Trading is something I now look forward to because it has become stress free, comfortable and consistently profitable. What a pleasure to finally come across indicators that actually deliver.... And ongoing Telegram support, videos, training and support. Thank you Roman and the team. Paul

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2025.03.01 12:03
Thanks for your feedback)! And there will be more different updates soon)!
Денис Селезнев
334
Денис Селезнев 2025.02.07 18:42 
 

Этот продавец и его индикаторы просто поразили меня! Видно, что в их разработку вложены тысячи часов опыта и труда. Я хочу отметить, что торговая стратегия, которую он использует, невероятно проста, и раньше мне не приходило в голову ее применять. Но как только вы начинаете использовать ее с этим индикатором, она просто работает. Она дает вам преимущество на рынке, а это именно то, что нужно каждому трейдеру.

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2025.03.01 12:02
Спасибо)! И да, в этот индикатор вложены тысячи часов опыта.
ets2884
94
ets2884 2025.02.07 15:02 
 

A LIRE AVANT ACHETER ! Bonjour, j'ai achète cette article qui m'a fait perdre tout mon argent sur le long terme. Quand je lis les autres avis positifs, je me demande si ce sont des vraies avis et demande de l'aide a ceux qui l'ont acheter pour que je change mon avis actuel. Les statistiques de gains et pertes sont faux. Les marches touches souvent des SL qui ne sont pas tous compté, tant que la dernière bougie est en cours n'est pas fermé qui créer des plus gros SL que prévu et mal compter voir minimisé dans les statistiques SL. Quand le trade fait TP, Il additionne tous les TP1 +TP2 + TP3 comme si on avait ouvert 1, 2, 3 trades à ce moment là. Mais quand il fait un SL, il compte un seul SL comme si on avait ouvert qu'un seul trade. il oublie qu'il faudrait compter les SL plusieurs fois quand on perd comme quand on gagne et le compter le SL 1 +SL 2 Voir SL 3 en fonction du nombre de trades qui serait ouvert. ET SI DANS CE CAS CONTRAIRE, si on devait ouvrir qu'un seul trade à la chaque fois dans ce cas, on ne peut pas additionné les TP1 TP2 TP3 mais il devrait juste prendre en compte juste le dernier TP, le TP avec le plus grand bénéfice et non (tp1+ tp2+tp3) c'est comme ci on compté trois fois le trade. Je vous invite a faire les calculs vous verrez que c'est pas bon. La plupart du temps quand je rentre en position avec les points entrées affiché a l'écran par une ou des flèches rouges pour vendre ou flèches vert pour acheter . Le marché se retourne est c'est encore un SL sur une moyenne de 20 trades, on fait 15 SL. J'aimerai des explications public du vendeur ici , s'il est de bonne fois sur le fonctionne de produit car j'ai assez testé suffisamment ce produit qui ne fonctionne pas en démo. Je vous le garantie, j'ai déjà discuter avec le vendeur qui ne me donne pas d'explications à mon problème malgré toutes les captures écrans que je lui est envoyé avec des situations de SL, pour lui montrer que ça ne fonctionne pas et éventuellement corriger les réglages de ce que je ne fais pas bien. Mais non il reste fermer pour m'aider et il m'envoie juste des captures écran que ça marche en me montrant des captures du passé dans les rares fois ou ça marche sans me donner d'avantages explications ce que je dois modifier pour réussir. Je reste ouvert à toutes explications du vendeur que me ferait changer d'avis et me rendre rentable avec cette article. Dans ce cas je changerai mon avis en 5 étoiles * * * * * si je me suis trompé. Mais à ce jour, je regret achat de ce produit qui ne me sert a rien et si vous le test vous perdrez juste votre argent comme moi sans explications du vendeur. J'attend de recevoir des explications publics du vendeur pour que je sois rentable avec ce produit, et pour changer mon avis en 5 étoiles, s'il m'explique ce qu'il faut faire pour être rentable avec ce produit . Pour le moment c'est pas le cas. Mon avis sur ce produit : Des statistiques faux qui font croire que ça marche mais une stratégie qui te fait perd 75% du temps. J'attends des explications avec une vidéo ou il fait 10 trades d'affilé en direct live sans coupure sur rendez vous en live, avec date et heure qu'il fasse 10 trades en continu avec des TP Bonne courage !

Marcel Iacovisin
204
Marcel Iacovisin 2025.02.05 19:19 
 

Пользуюсь индикатором довольно дано он мне очень помогает в принятие решение с точками входа. Индикатор оповещает о новом точке входа и это очень упрощает с поисками идеалиной зделкой. У него есть точные уровни стоп и тейк, что делает его самым лучшем. Я рекомендую! !!

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2025.03.01 12:00
Спасибо за ваш отзыв)!
Kai
44
Kai 2025.02.05 17:18 
 

I bought this indicator because I liked the author's RFI Levels indicator so much

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2025.03.01 12:00
Thanks for your feedback)!
AHDPEU
34
AHDPEU 2025.02.05 12:07 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2025.02.05 12:10
Спасибо большое! Стараемся делать лучшие продукты)!
Paolo Sicardi
45
Paolo Sicardi 2024.08.30 16:19 
 

pueden ayudarme. tengo la actualizacion activa en mi mt4 pero no se actualiza. como puedo hacer para actualizarlo?

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2025.02.05 12:09
Answered in private
artch13
34
artch13 2024.08.22 19:19 
 

При приобретении данной торговой системы я предварительно изучил, и точно скажу что система сильно облегчает с твх. Особенно скажу огромное спасибо Роману за своевременные ответы на заданные вопросы.

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2024.08.23 10:01
Спасибо за отзыв! Да, индикатор сильно облегчает работу)
dongbao candy
86
dongbao candy 2024.05.29 16:44 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2024.05.29 17:56
Hello, I wrote you a personal SMS
D T
257
D T 2024.05.23 15:59 
 

Actually, it is not useful, several times I lost money because this indicator.

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2024.05.23 21:20
You must first familiarize yourself with the product and then use it. Sorry but your review makes no sense.
RvdHo
237
RvdHo 2024.05.22 06:02 
 

I bought this indicator because I liked the author's RFI Levels indicator so much; it works well to filter trades and keep you out of dicey positions. But I found it to be much more than just a Trend Indi. You get precise entry, take profit and exit levels, coupled with a mtf Dashboard and trade statistics to boost your confidence level. Also the Developer is very pro-active and helpful.

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2024.05.23 21:20
Thanks a lot)
Bernardo Rippe Di Dio Castagna
523
Bernardo Rippe Di Dio Castagna 2024.02.28 04:47 
 

This indicator is an example of efficiency and simplicity. You only need to pay attention to the entry areas and trails on exits. What I like about this indicator is that don't repaint, just assumes the loss and records the statistics. Maybe the only thing that is needed to complement the indicator is the supply and demand.

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2024.02.28 09:37
Thank you very much for your feedback. We only have much better supply and demand zones - RFI LEVELS
wuzzy66
1008
wuzzy66 2024.02.16 12:07 
 

A must have indicator I wish somebody told me about this indicator early I was searching for a trend indicator and stumbled into it this would improve your trading profit instantly I paid for the indicator in full and no regrets you need this to make constant profit when it scans for trading opportunities it immediately alerts you that you are in a buy or sell zone and communication with developer is and A++

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2024.02.16 14:59
Thanks a lot))
Let it bring you big profits)!
Ganardiario
34
Ganardiario 2024.02.10 01:15 
 

Ready, I was able to install it, let's see how it works. Thanks for your support.

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2024.02.13 08:20
Thank you, if you have any questions, write to us, we will always help.
anjane201
885
anjane201 2024.02.08 12:08 
 

One of the best indicators that i have seen , a little bit of learning initially and u are good to go, thank you to the developer for the continuous support

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2024.02.08 15:16
Thank you very much) And this is not the limit, there will be more updates soon)!
guibernaua
876
guibernaua 2024.01.24 17:31 
 

Still in the Testing phase. Showing nice results. Roman is very kind and open to listen to your feedback to improve the indicator.

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2024.01.24 18:13
Thanks for your feedback)! Thank you for helping to improve the product.
DanyLbc747
1222
DanyLbc747 2024.01.18 13:38 
 

The indicator fulfills what it has. Thanks for this indicator.

Roman Podpora
112235
Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2024.01.18 15:47
Thank you) There will be many more updates to it)
12
