RFI levels PRO

Indikator im Voraus   Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende.
Er zeigt   Umkehrniveaus   wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet.
Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem   TREND LINES PRO   Indikator.

  • Reversibler Strukturscanner für alle Instrumente

    • Verfolgt automatisch alle Handelsinstrumente und identifiziert sofort alle R-Umkehrmuster, zeigt an, wo bereits ein LOGIC AI-Signal vorhanden ist, sowie weitere nützliche Informationen.

  • Logic AI – ein Assistent, der Einstiegspunkte anzeigt

    • Ein intelligentes Signal, das den optimalen Zeitpunkt für den Markteintritt ermittelt. Es arbeitet mit dem TPSproSYSTEM-Algorithmus und analysiert Kursbewegungen, Trends und die Aktivitäten wichtiger Marktteilnehmer.
    Wenn LOGIC AI erscheint, bedeutet dies, dass die Marktbedingungen optimal für eine Handelsentscheidung mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit sind.

  • (R1-PRO)-Modus, der Trendänderungen des Trend Pro-Indikators nutzt.

    • Verwendet Trenddaten aus dem TPSpro TREND PRO Indikator und erstellt darauf basierend R-Konstruktionen.
    Das System analysiert automatisch die Trendrichtung, identifiziert Umkehrpunkte und wichtige Marktstrukturen und hilft Händlern mit LOGIC AI dabei, Einstiegspunkte zu finden.

  • (R1-BOS) ein Modus, in dem Trendänderungen des Indikators verwendet werden Trendlinien

    • Verwendet Daten des TPSpro TREND LINES Indikators und analysiert alle BOS-Punkte des aktuellen Trends, um Umkehrmuster zu finden.

Vorteile:

  • Die Analyse mehrerer Zeitebenen ermöglicht es Ihnen, den Markt gleichzeitig auf mehreren Ebenen zu bewerten.
  • Umkehrdesigns gemäß BOS-Linie und gemäß regelmäßigen Trendänderungen von TREND PRO
  • Präzise Umkehrpunkte nur auf R1-Niveau mit minimalen Einstiegsrisiken
  • Intuitive Visualisierung mit Stop- und Take-Profit-Anzeige
  • R1-Struktur-Scanner zur schnellen Ermittlung von Handelssignalen
  • Der KI-Handelsassistent von LOGIC zeigt die profitabelsten Einstiegszonen an.
  • Optimierung für alle Instrumente und Handelsstile
  • Funktioniert ohne Neuzeichnen – Signale bleiben stabil
  • Maximale Präzision in Kombination mit Trendlinien


Tastenkombinationen:
Z – Bedienfeld ein-/ausblenden
R - alle Tropfen im Verlauf anzeigen

