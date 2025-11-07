PairMaster Buy Sell Arrow

PairMaster Kauf-Verkauf-Pfeil-Indikator für MT4

Handeln Sie Umkehrungen wie ein Profi - fangen Sie jeden Swing-Punkt mit Präzision ab

Der PairMaster Buy Sell Arrow Indicator ist ein leistungsfähiges MetaTrader 4-Tool, mit dem sich hochwahrscheinliche Swing-Trading-Gelegenheiten identifizieren lassen. PairMaster wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Genauigkeit, Klarheit und Einfachheit legen. Er erkennt wichtige Wendepunkte im Markt und zeichnet intuitive Kauf- und Verkaufspfeile direkt auf Ihrem Chart ein.

🎯 Hauptmerkmale

  • Präzise Erkennung von Umkehrpunkten - Automatische Erkennung von Markthochs und -tiefs, an denen Umkehrungen am wahrscheinlichsten sind.

  • Klare Kauf- und Verkaufspfeile - Sofortige Signale auf dem Chart, die zeigen, wo Sie mit Vertrauen in den Handel einsteigen können.

  • No Repaint Technology - Die Signale bleiben auch nach dem Schließen der Kerze erhalten, was Zuverlässigkeit und Vertrauen garantiert.

  • Multi-Timeframe-Unterstützung - Funktioniert nahtlos auf M1- bis D1-Charts sowohl für Scalper als auch für Swing-Trader.

  • Alarmsystem - Lassen Sie sich per Pop-up, E-Mail oder Push-Benachrichtigung benachrichtigen, damit Sie nie ein Setup verpassen.

  • Benutzerfreundliches Interface - Sauberes und einfaches Design, das sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist.

💡 Wie es funktioniert

PairMaster verwendet einen intelligenten Algorithmus, der Preisbewegungen, Marktmomentum und Volatilitätsfilter kombiniert, um zu erkennen, wann eine Preiserschöpfung eintritt. Diese Bereiche gehen häufig Trendumkehrungen oder korrigierenden Rücksetzern voraus und geben Händlern einen klaren visuellen Hinweis, um frühzeitig in die neue Schwungrichtung einzusteigen.

Wenn ein Kaufpfeil erscheint, signalisiert er einen potenziellen Aufschwung von einem lokalen Tiefpunkt aus.
Erscheint ein Verkaufspfeil, signalisiert er einen möglichen Abschwung von einem aktuellen Hoch.

Sie können die Signale eigenständig handeln oder sie zur Bestätigung in Ihre bestehende Strategie integrieren.

⚙️ Empfohlene Verwendung

  • Am besten für die wichtigsten Währungspaare und hochliquide Instrumente geeignet.

  • Ideal für Swing-Trading, Trendumkehr oder Scalp-Einstiege.

  • Kombinieren Sie mit einem einfachen Trendfilter (z. B. Gleitender Durchschnitt) für eine noch stärkere Bestätigung.


Empfohlene Produkte
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryScalping ist ein professioneller Indikator für den Handel mit binären Optionen und Scalping. Der Algorithmus des Indikators basiert auf der Berechnung von Pivot-Punkten für jede Zeitperiode separat, die Lage des Preises des Handelsinstruments relativ zu den Pivot-Punkten wird analysiert und die Wahrscheinlichkeit einer Handelsoperation wird berechnet. Der Indikator verfügt über einen eingebauten Filter für Handelssignale auf der Grundlage des globalen Trends. Der Indikator wird auf die übl
ZigZag TrendLine MT4 Indicator
Nattadecha Tangpakinwat
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet den ZigZag, um die obere und untere Grenze sowie den Aufwärtstrend und den Abwärtstrend zu berechnen. Rot für den Abwärtstrend, Grün für den Aufwärtstrend und Gelb für den horizontalen Trend. Dieser horizontale Trend markiert auch die obere und untere Begrenzung der Kursschwankungen, oder einfach ausgedrückt die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Sie können jedoch den Heikin Ashi verwenden, um den Trend des obigen Kauf-/Verkaufssignals zu bestätigen. Ich kann nich
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT4 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohstoffen Limitless MT4 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und jetzt die Hauptsache Warum grenzenloses MT4? 1 völliger Mangel an Neuzeichnung 2 zwei Jahre Test durch die besten Handelsspezialisten 3 Die Genauigkeit der korrekten Signale übersteigt 80% 4 schnitten während der Pressemitteilungen
Connect Indicator
Sukunthakan Ngernbamrung
Indikatoren
Connect Indicator ist ein Tool, das für die Verbindung von Indikatoren zwischen dem MQL-Markt und MT4 verwendet wird. Die verbundenen Indikatoren werden von unserer Gruppe erstellt und können für andere Anwendungen verwendet werden, wie z.B. das Senden von Nachrichten an die Line-Anwendung oder Telegram-Anwendung. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden, um Unterstützung zu erhalten. Funktion und Indikatorpuffer Puffer eins ist der Höchstkurs der vorherigen Kerze. Puffer z
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von diesem Indikator erhalten, warten Sie, bis die Kerze mit dem Signal geschlossen ist, und gehen Sie zu Beginn der nächsten neuen Kerze in den Handel . Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. Alle Pfeile sind mit einem Warnsignal versehen, damit Sie das Handelssignal leicht erkennen können. Sind Sie damit einverstanden? 1 minute candle 1 minute expire
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indikatoren
Begeben Sie sich auf den Gipfel der Evolution der Binären Optionen. Unser Indikator ist nicht nur anpassungsfähig - er ist unerbittlich. Stellen Sie sich einen Ninja vor, der auf einer Schlange reitet und jede ihrer Bewegungen verfolgt - so verfolgt dieses Tool den Markttrend, unerschütterlich bis zum Ende. Aufbauend auf den grundlegenden Fähigkeiten des Ichimoku-Indikators und verfeinert mit einer Reihe fein abgestimmter Oszillatoren, ist es der Inbegriff von Genauigkeit und Präzision. Tauchen
Market Swing Index MSI
Elias Mtwenge
5 (1)
Indikatoren
Septermber ANGEBOT 85% OFF nächsten Preis für unbegrenzte Version wird 2500$ sein. Dies ist das einzige Mal, dass Sie diesen institutionellen und professionellen Indikator zu diesem Preis für eine unbegrenzte Version erhalten können. Wagen Sie es nicht, dies zu verpassen. Das Tool, das ich Ihnen gleich vorstellen werde, ist aufgrund seiner Strategie und Genauigkeit bei der Vorhersage der nächsten Kursbewegung nicht mit anderen Tools zu vergleichen. Dieses Tool wurde für ernsthafte Händler entwic
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein multifunktionales Werkzeug der technischen Analyse, das auf der Kombination eines adaptiven exponentiellen gleitenden Durchschnitts und Volatilitätsfiltern basiert, die über den Average True Range (ATR) berechnet werden. Er wurde entwickelt, um die aktuelle Preisrichtung präzise zu identifizieren, Schlüsselbereiche möglicher Trendwenden hervorzuheben und potenzielle Wendebereiche visuell darzustellen. Der Algorithmus basiert auf der dynamischen Konstruktion eines Trendba
Swing Master Indicator
Elias Mtwenge
5 (1)
Indikatoren
Liebe Traderinnen und Trader, dies ist mein neues Tool namens "Swing Master Indicator ". Wie der Name schon sagt, wurde der Indikator entwickelt, um Ihnen beim Swing-Trading zu helfen, indem er die Tiefst- und Höchststände des Kurses erfasst. Sie können dieses Tool mit jeder Handelsstrategie und jedem Handelsstil verwenden, vom Scalping bis zum Positionshandel. Es wurde für alle Handelsstufen entwickelt, einschließlich Einsteiger und fortgeschrittene Händler, sogar für Prop-Firmen, Hedge-Fonds u
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indikatoren
Dieser Indikator ist für das Scalping auf niedrigen Zeitrahmen (M1-M15) in volatilen Märkten wie den wichtigsten Forex-Paaren (z.B. EURUSD, GBPUSD) konzipiert. Er generiert Kauf- (grüner Pfeil nach oben) und Verkaufssignale (roter Pfeil nach unten), die auf dem EMA-Crossover basieren und durch RSI-Momentum und MACD-Crossover bestätigt werden, wodurch falsche Signale in schwankenden Märkten minimiert werden. Wie man ihn benutzt: Befestigen Sie den Indikator an Ihrem MT4-Chart. Achten Sie auf di
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryUniversal ist ein Signalindikator für binäre Optionen und Forex. Bei seiner Arbeit verwendet der Indikator einen komplexen Algorithmus zur Erzeugung von Signalen. Vor der Bildung eines Signals analysiert der Indikator die Volatilität, Candlestick-Muster, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, die Genauigkeit der Signale einzustellen, so dass dieser Indikator sowohl für den aggressiven als auch für den konservativen Handel eingesetzt wer
Non Repainting XY Trend
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Enthüllung des Non-Repainting XY Trend Indikators: Ihr ultimativer Leitfaden für Forex- und Binäre Optionen-Erfolg In der dynamischen Welt des Forex- und Binäroptionen-Handels ist es von größter Bedeutung, der Zeit voraus zu sein. Trader sind ständig auf der Suche nach Tools, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Ein solches leistungsstarkes Tool, das in der Trading-Community Wellen schlägt, ist der "Non-Repainting XY Trend"-Indikator. Einführung: Der Non-Repainting XY Trend Ind
Target Striking
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Target Striking - Eines der besten Tools für den Handel mit binären Optionen! Es ist so leistungsstark, dass Sie nicht nur auf Währungspaare, sondern auch auf Rohgold handeln können! Sie können es auch mit Kryptowährungen versuchen! Ideal für den Handel mit Währungspaaren, der Prozentsatz der zuverlässigen Transaktionen liegt bei mehr als + 75% Das Handelswerkzeug ist bereits auf den besten Gewinn eingestellt! Nur Target Striking kann das Potential des Handelsmarktes für Sie erschließen!
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Manuscript mt4
Artur Razhabov
Indikatoren
Manuskript ist ein bewährter Indikator, viele Tests wurden in seiner Verwendung durchgeführt, ich werde allen Käufern meine Empfehlungen zur Verwendung von Forex, Kryptowährung oder binären Optionen mitteilen Dieser Indikator gibt ein Signal genau am Ende der Kerze des ausgewählten Zeitraums Der Pfeil verschwindet nicht nach dem Signal, Sie können E-Mail-Benachrichtigungen einrichten Ich empfehle, ihn in den Perioden H1, H4 und täglich zu verwenden. Wenn Sie seine Funktionsweise kennen, werd
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Binäre Optionen Unterstützung-Widerstand-Indikator Dieser Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und zeigt effektiv Rückschritte von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an. Die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, weist auf eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hin, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, auf Kaufgelegenheiten hindeutet. Lediglich die Farbe der Signalpfeile muss angepasst werden. Es wird empfohlen, i
Forex Uturn Detector Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
Verwandeln Sie jede Marktumkehrung in eine Gelegenheit zum Geldverdienen mit dem U-Turn Detector Indicator! Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Werkzeug, das Ihnen visuell genau den Moment anzeigt, in dem der Preis umkippt - bevor die Menge es mitbekommt. Der U-turn Detector ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator... er ist Ihr Vorteil, wenn es darum geht, saubere, sichere Ein- und Ausstiege im Forex zu erkennen. Wenn Sie jemals von gefälschten Ausbrüchen, späten Signalen oder unübersic
ON Trade Numerology Station
Abdullah Alrai
Indikatoren
Benutzerhandbuch Download-Link: https://ontrd.com/our-books/ Für alle, die nach dem Indikator fragen ON Trade Numerologie Station Es erhalten über 16 Numerologie Strategien machen es zusammen abgeschlossen Einheit Kontrolle Ihres Handels. Grundlegende Strategien, um mit ihm zu arbeiten sind 3 Strategien Statistiken über sie sind die folgenden : 1. RBA Ebenen Erfolgsquote mehr als 95%. 2. FF mehr als 96% 3.RBA SUN 98% Wir werden nicht sagen, 100 %, wie sie sind .. Ratio Raten wie folgt : 1.Rba S
Eagle Eye Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Entfesseln Sie die Kraft des Gewinns im Bereich binärer Optionen mit dem "Eagle Eye Indicator" für MT4 Machen Sie sich bereit für eine revolutionäre Reise in die Welt der binären Optionen mit dem beeindruckenden "Eagle Eye Indicator" für MetaTrader 4 (MT4). Dieses revolutionäre Werkzeug steht bereit, um Ihr Trading-Erlebnis zu verändern und mit chirurgischer Präzision und beispiellosen Gewinnmöglichkeiten zu bereichern. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der die Grenzen des Potenzials überwunden u
Pro Trend Lucem
Lucas Kamau
Indikatoren
Trend-Indikator Dieser Indikator erkennt das wesentliche Momentum im Markt und lässt Sie wissen, wann der Markt einen potenziellen Trend hat Grün bedeutet, dass es nach oben geht und Rot bedeutet, dass es nach unten geht, Sie können die Linie in jeder beliebigen Farbe anzeigen lassen. Die Warnungen kommen sofort, wenn es ein potenzielles Signal gibt. Standardwerte Länge: 55 Dies ist die Tiefe der Mittelwertberechnung. Je größer sie ist, desto mehr Rauschen wird herausgefiltert. 55 ist die opt
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indikatoren
NostradamusMT4 ist ein leistungsstarker Indikator aus dem Set professioneller Trader. Der Indikator basiert auf der ursprünglichen Preisberechnungsmethode von Andrei Spiridonov (ESTIMATED PRICE) für den aktuellen Kerzenpreis. Vorteile Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten. Hervorragend geeignet für Scalping und den Handel mit binären Optionen. Parameter Farbe - Farbe der ESTIMATED PRICE FUTURE Linie. Wie man mit
Belladonna
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Belladonna ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 4, der auf dem Hull Moving Average (HMA) basiert. Er visualisiert die Trendrichtung durch farbige Linien und Pfeile auf dem Chart. Der Indikator ist optimiert, um die Verzögerung zu minimieren und Marktgeräusche zu eliminieren, was ihn besonders nützlich für den kurz- und mittelfristigen Handel macht. Funktionen und Eigenschaften: Gleitender Durchschnitt Typ: Gleitender Rumpfdurchschnitt (basierend auf zwei EMA/SMA-Linie
PipStartex
Andrey Kozak
Indikatoren
PipStartex ist ein Indikator für Scalping. Er zeichnet überkaufte/überverkaufte Preiszonen in Form eines Kanals auf dem Chart. Außerdem werden gelbe Punkte auf dem Chart angezeigt, wenn der Preis den Kanal überschreitet. Sobald der Preis diesen Kanal überschreitet, versucht er immer, zurückzukehren. Jeder Trader, der dieses Muster kennt, kann es für den Handel nutzen. Wenn der Preis im überverkauften Bereich den Kanal unterhalb der roten Zone überschreitet, eröffnen wir ein Kaufgeschäft. Wenn d
ReboltP
David Theodore Caro-greene
Indikatoren
Die Rebalance Overlay Technology (Rebolt) ermöglicht es dem Händler, den Geldfluss von einem Chart zu einem anderen Chart zu visualisieren. Die Rebolt-Wahrscheinlichkeit gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der Geld von einem Chart zu einem anderen Chart über eine bestimmte Zeitspanne und eine vom Benutzer festgelegte Anzahl von Intervallen geflossen ist. Wenn Rebolt Cyan oder Blau anzeigt, sind dies Kaufsignale, die für die vom Benutzer angegebene Zeitspanne oder bis zum Auftreten eines gegentei
Ideal Pips
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Zuverlässiges Werkzeug für den Finanzmarkt Dieses Tool liefert leistungsstarke Ergebnisse beim Handel auf den Finanzmärkten. Vorteile: Schnelle und akkurate Signale: Die Pfeilsignale dieses Tools werden einfach und genau analysiert und liefern Qualitätssignale, auf die Sie sich verlassen können. Kein Neuanstrich: Bei diesem Tool gibt es kein Repainting, wodurch zuverlässige Handelssignale gewährleistet werden. Qualitätsgarantie: Wenn eine Signalverfälschung festgestellt wird, die wir nicht korr
BSA Indicator
Ahmet Metin Yilmaz
Indikatoren
Der BSA-Indikator ist ein auf ZigZag basierender Indikator. Dieser Indikator wird verwendet, um das Umkehrniveau des Kurses zu finden. Sie können das vorhandene Risikoverhältnis und den Berechnungszeitrahmen in den Einträgen verwenden, indem Sie diese entsprechend Ihrer Nutzungspräferenz optimieren. Bei niedrigeren Zeitrahmen kann der Indikator nachzeichnen. Um gesündere Ergebnisse zu erzielen, können Sie die geringste Wiederholung feststellen, indem Sie die Grafik, die Sie anwenden, eine Weile
Bomb Bank Signal
Igor Pereira Calil
5 (1)
Indikatoren
Bombenbanksignal: Ihr Vertrauensindikator in MetaTrader 4 Bomb Bank Signal ist ein leistungsstarker Indikator für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um die relevantesten Trends auf dem Finanzmarkt zu identifizieren. Wenn Sie nach einem Tool suchen, das Bewegungen genau vorhersieht, ist die Bomb Bank der Verbündete, den Sie brauchen. So funktioniert es: Dieser Indikator kombiniert drei unterschiedliche Methoden – Volumenanalyse, Kerzenschließungen und symmetrischer Trend –, um Kauf- und Verk
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indikatoren
Der King of Forex Trend Cloud Indicator ist ein Trendfolgeindikator, der auf gleitenden Durchschnitten basiert. Der Indikator ist dazu gedacht, sowohl den Beginn als auch das Ende eines Trends zu erfassen. Dieser Indikator kann verwendet werden, um sowohl kurz- als auch langfristige Markttrends vorherzusagen. Der King of Forex Trend Cloud kann in Kombination mit dem King of Forex Trend Indicator ein umfassendes Bild der Marktanalyse und -prognose liefern. Ich habe Bilder sowohl für die The king
Energy Signal
Pavlo Stoliar
Indikatoren
ein Werkzeug für die Arbeit mit binären Optionen identifiziert gut den Trend und mögliche Marktumkehrungen kann für Forex Scalping verwendet werden es funktioniert sehr gut mit binären Optionen, wenn es mit schrägen Ebenen oder Wellenanalyse verwendet wird, wird es ein guter Assistent bei der Bestimmung des Einstiegspunktes sein empfohlene Verfallszeit von 1-15, je nach gewähltem Zeitrahmen das nächste Update wird die Möglichkeit bieten, das Tool anzupassen.
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
Trendpfeil Super Der Indikator wird nicht neu gezeichnet oder verändert seine Daten. Ein professionelles, aber sehr einfach zu bedienendes Forex-System. Der Indikator gibt genaue BUY\SELL-Signale. Trend Arrow Super ist sehr einfach zu bedienen, Sie müssen ihn nur am Chart anbringen und einfache Handelsempfehlungen befolgen. Kaufsignal: Pfeil + Histogramm in grüner Farbe, treten Sie sofort in den Markt ein, um zu kaufen. Verkaufssignal: Pfeil + Histogramm in roter Farbe, gehen Sie sofort auf d
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Beschreibung des Produkts Rtc ML Ai Predictor - Futuristische Intelligenz für Marktentscheidungen in Echtzeit Rtc ML Ai Predictor verbindet maschinelles Lernen mit der SMA-Shift-Dynamik , um kurzfristige Momentum- und Trendwechselpunkte mit Klarheit vorherzusagen. Das Modell bewertet die multifaktorielle Marktstruktur, weist jedem Signal einen Vertrauenswert zu und lässt Sie nur dann handeln, wenn die Bedingungen mit Ihren Regeln übereinstimmen. Warum Händler den Rtc ML Ai Predictor wählen KI-ge
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indikatoren
#EasyWayTradePanel Indikator für #MetaTrader4 , ist Handel Assistenten für den manuellen Handel in jeder #Währung in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY als #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin und mehr. Auch ist EasyWay zu verwenden für #COMMODITY als #Gold , #Silber , #Öl , #Gas ...... und #CFDs . Wenn der Indikator auf dem Chart in dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und Handelsinstrument installiert ist, zeichnet er automatisch die folgenden benutzerdefinierten Indikatoren, die in der EasyWayTradePanel Ha
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Engulfing Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung Offset des Dashboards - an jede
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx InsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über den Break für den Einstieg hinzugefügt werden Minimale Kerzengröße - um zu enge Kauf-/Verkaufsvorschläge zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen zur Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx OutsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden. 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster Hoch/Tief. 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung. Verschieben Sie da
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx PinBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden sollen Minimale Kerzengröße - um zu kleine Kerzen zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplik
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die echte Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Mon
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie der
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: Jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt. Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird. Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie is
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF-Alarmer zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Multi timeframes: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist der Status zu verste
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indikatoren
Das manuelle Handelssystem [GRAFF] III basiert auf mehreren MetaTrader (MT4) Indikatoren. Zusammen bildet das gesamte PACK der GRAFF III Indikatoren ein fortschrittliches Handelsinstrument. Das System besteht aus über 20 verschiedenen, speziell entwickelten Indikatoren, die sorgfältig ausgewählt und langfristig getestet wurden, um starke und effiziente Handelssignale zu erzeugen. Die einzelnen Indikatoren basieren auf verschiedenen mathematischen Formeln, so dass das gesamte System kalibriert is
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Stärke-Messgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblic
Pan PrizMA C D Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Pan PrizMA CD Phase ist ein Analogon des Indikators МetaТrader 5 und ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten . Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht ihnen Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstante ermöglicht die Einstellung der Verzögerung oder des Vorlaufs von Signalen. Der Wert des Parameters Phase - Wellenstatus (der in seiner Bedeutung der trigono
Green Wall Arrows
Daniel Luchinger
1 (1)
Indikatoren
Der Name Green Wall : Pfeile trifft eine Menge von TP, durch die Änderung der Idee der nicht mit SL als etwas Schlechtes, aber stattdessen verwenden kleine TP und eine Menge von freien Margin und Geduld. Verwenden Sie Mikro TP und eine Menge von Free Margin mit diesem Indikator auf Forex. Er kann auch mit Binären Optionen verwendet werden. Diese Strategie ist dafür gedacht, manuell gehandelt zu werden. Dieser Indikator läuft auf Open Bar, Pfeile werden gelöscht, wenn der Preis gegen sie sind. De
Golden Monowave
Ahmed Mohamed Ali
Indikatoren
Golden Monowave ist ein Monowellen-Indikator. Die Monowellen-Theorie ist eine der Elliott-Wellen-Ansätze und eine der kompliziertesten und genauesten Methoden. Golden Monowave kann viele wichtige Schritte zur Identifizierung und Beschreibung der Monowelle abkürzen. Er funktioniert auf jedem Zeitrahmen und mit jedem Handelsinstrument, einschließlich Währungen, Indizes, Futures, etc. Eingabe-Parameter initial_Bars - legen Sie die anfängliche Anzahl der zu berechnenden Balken fest. wave_color - wä
Ticks Size
Viktor Kolmakov
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt in einem separaten Fenster die Differenz zwischen der Anzahl der Punkte, die den Preis erhöht haben, und der Anzahl der Punkte, die den Preis während des in den Einstellungen angegebenen Zeitintervalls gesenkt haben. Das Zeitintervall für die Berechnung wird durch die Anzahl der Balken des Charts ausgedrückt, an den der Indikator angehängt ist. Auf diese Weise können Sie die Bewegungsrichtung (Anstieg oder Rückgang) des Kurses des Instruments, die Stärke der Bewegung und d
FFx Basket Scanner
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 5 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24882 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
FFx Pivot SR Suite PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 5 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/25794 FFx Pivot SR Suite PRO ist eine komplette Suite für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Unterstützung und Widerstand sind die am häufigsten verwendeten Niveaus in allen Arten des Handels. Sie können verwendet werden, um eine Trendwende zu finden, Ziele und Stopps zu setzen, etc. Der Indikator ist direkt aus dem Chart heraus voll flexibel 4 Perioden zur Auswahl für die Berechnung: 4Stunden, Täglich, Wöchentlich
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryIndicator ist ein hochpräziser Indikator für den Handel mit binären Optionen. Er zeigt hervorragende Ergebnisse beim Scalping. Dieser Indikator basiert auf einer multifaktoriellen Analyse von Trendindikatoren sowie Bestätigungsoszillatoren, was letztendlich zu einer erhöhten Genauigkeit der Signale führt. Vorteile des Indikators Erhöhte Genauigkeit der Signale. Hervorragende Ergebnisse beim Handel mit binären Optionen mit einer kurzen Ablaufzeit von M30 bis M1 . Funktioniert auf jedem Zei
Primus Trading Engine
Philip Muga
Indikatoren
Primus Trading Engine ist ein Handelssystem, das Preisaktionen, Ratio-basierte Indikatoren und benutzerdefinierte Indikatoren kombiniert, um diesen führenden Indikator mit einem Multi-Timeframe-Ansatz zu erstellen, der Ihnen hochwahrscheinliche Handels-Setups für Forex, CFD Cash/Futures, Metalle und binäre Optionen bietet, um Vorhersagen darüber zu treffen, was am wahrscheinlichsten auf dem Markt passieren wird. Hauptmerkmale des Charts Preisaktionssignal-Pfeil, der auf einem bestimmten Balken
Weitere Produkte dieses Autors
Arrow Indicator to EA Converter
Issam El Amri
Utilitys
Pfeil-Indikator zu EA Konverter für MT4 Arrow Indicator to EA Converter for MT4 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der den Handel auf der Grundlage von Kauf- und Verkaufspfeil-Signalen Ihres Lieblingsindikators auf MetaTrader 4 vollständig automatisiert. Der EA erkennt Pfeilsignale, eröffnet Trades in deren Richtung, wenn keine Trades offen sind, und schließt Positionen, wenn ein entgegengesetztes Signal erscheint - ideal für Trader, die sich auf visuelle Pfeilindikatoren verlassen. Hauptm
Toukou Buy Sell Indicator
Issam El Amri
Indikatoren
Toukou-Indikator - Ihr Gewinnvorteil beim Gold- und Devisenhandel Der Toukou-Indikator ist ein leistungsstarkes Handelsinstrument zur Maximierung von Gewinnen im Gold- (XAUUSD) und Devisenmarkt . Er basiert auf einer fortschrittlichen algorithmischen Logik und identifiziert präzise ideale Einstiegs- und Ausstiegsbereiche , die sich dynamisch an die sich ändernden Marktbedingungen anpassen. ️ Hauptmerkmale: Smart Trend Detection: Erkennt sofort bullische und bearische Marktphasen. Präzi
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension