PairMaster Kauf-Verkauf-Pfeil-Indikator für MT4

Handeln Sie Umkehrungen wie ein Profi - fangen Sie jeden Swing-Punkt mit Präzision ab

Der PairMaster Buy Sell Arrow Indicator ist ein leistungsfähiges MetaTrader 4-Tool, mit dem sich hochwahrscheinliche Swing-Trading-Gelegenheiten identifizieren lassen. PairMaster wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Genauigkeit, Klarheit und Einfachheit legen. Er erkennt wichtige Wendepunkte im Markt und zeichnet intuitive Kauf- und Verkaufspfeile direkt auf Ihrem Chart ein.

🎯 Hauptmerkmale

Präzise Erkennung von Umkehrpunkten - Automatische Erkennung von Markthochs und -tiefs, an denen Umkehrungen am wahrscheinlichsten sind.

Klare Kauf- und Verkaufspfeile - Sofortige Signale auf dem Chart, die zeigen, wo Sie mit Vertrauen in den Handel einsteigen können.

No Repaint Technology - Die Signale bleiben auch nach dem Schließen der Kerze erhalten, was Zuverlässigkeit und Vertrauen garantiert.

Multi-Timeframe-Unterstützung - Funktioniert nahtlos auf M1- bis D1-Charts sowohl für Scalper als auch für Swing-Trader.

Alarmsystem - Lassen Sie sich per Pop-up, E-Mail oder Push-Benachrichtigung benachrichtigen, damit Sie nie ein Setup verpassen.

Benutzerfreundliches Interface - Sauberes und einfaches Design, das sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist.

💡 Wie es funktioniert

PairMaster verwendet einen intelligenten Algorithmus, der Preisbewegungen, Marktmomentum und Volatilitätsfilter kombiniert, um zu erkennen, wann eine Preiserschöpfung eintritt. Diese Bereiche gehen häufig Trendumkehrungen oder korrigierenden Rücksetzern voraus und geben Händlern einen klaren visuellen Hinweis, um frühzeitig in die neue Schwungrichtung einzusteigen.

Wenn ein Kaufpfeil erscheint, signalisiert er einen potenziellen Aufschwung von einem lokalen Tiefpunkt aus.

Erscheint ein Verkaufspfeil, signalisiert er einen möglichen Abschwung von einem aktuellen Hoch.

Sie können die Signale eigenständig handeln oder sie zur Bestätigung in Ihre bestehende Strategie integrieren.

⚙️ Empfohlene Verwendung