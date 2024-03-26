System Trend Pro

5


System Trend Pro - Das ist der beste Trendhandelsindikator!!!

Der Indikator nicht repaint!!!

Der Indikator verfügt über einen MTF-Modus , der das Vertrauen in den Handel mit dem Trend erhöht (kein Repaint ) .


Wie wird gehandelt?

Alles ist sehr einfach, wir warten auf das erste Signal (großer Pfeil), dann warten wir auf das zweite Signal (kleiner Pfeil) und steigen in den Markt in der Richtung des Pfeils ein.

(Siehe Bildschirme 1 und 2.)

Beim entgegengesetzten Signal steigen Sie aus oder nehmen 20-30 Pips mit, schließen die Hälfte davon und behalten den Rest bis zum entgegengesetzten Signal.

Übrigens verdienen die meisten Trader ihr Geld mit Scalping.


Wie überspringt man Flat und handelt den Trend?

Alles ist sehr einfach, wir installieren den System Trend Pro Indikator auf dem M5 Chart im MTF 15 Minuten Modus

Zeichnen Sie den MA 60 und den MA 200 (ihr Schnittpunkt wird der Beginn des Trends sein).

Installieren Sie einen beliebigen globalen Trendindikator (ich habe Trend Arrow Super)


Einstiegsregeln :

  1. System Trend Pro Signal (großer Pfeil)
  2. Globaler Trend
  3. Schnittpunkt von MA 60 und MA 200
  4. Einstieg auf das Signal unseres Indikators (kleiner Pfeil).

Siehe Screenshots

Wenn Sie diese Regeln befolgen, werden Sie fast immer nur im Trend handeln


Trendindikator - https://www.mql5.com/en/market/product/85492






Bewertungen 2
Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2024.11.07 14:32 
 

great indicator, highly recommend

RAYAN
97
RAYAN 2024.09.20 07:28 
 

WONDERFUL Easily pocketing 10-50 pips with combination of Trend ARROW System!!

