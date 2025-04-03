IQ Gold Gann Levels

Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD

IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Handelstechnik auf einer komplexen Mischung aus Mathematik, Geometrie, Astrologie und antiken Berechnungen basierte, die sich als äußerst präzise erwies.

Indikator-Handbuch: Hier lesen

Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen.

Haftungsausschluss:

Ein kurzer Hinweis des Entwicklers an alle Händler -

Während meiner mehr als 15-jährigen Beschäftigung mit der Theorie von W.D. Gann, die mit Recherchen und unzähligen Stunden des Studiums von Hunderten von Quellen gefüllt war, entdeckte ich eine Formel in den Werken von W.D. Gann, die die Grundlage für diesen Indikator wurde. In Anerkennung der MQL5-Silberauszeichnung und meiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Programmierung habe ich einen hoch optimierten Indikator für alle Trader erstellt. Ich hoffe, er gefällt Ihnen.

Kurzer Überblick
Im Gegensatz zu vielen anderen Gann-Indikatoren hebt sich dieser dadurch ab, dass er die Gann-Unterstützungs- und -Widerstandsniveaus im Voraus aufzeichnet und niemals neu malt. Was Sie sehen, ist das, was Sie bekommen: zuverlässige Markteinblicke in Echtzeit, denen Sie vertrauen können. Die Genauigkeit dieser Niveaus ermöglicht es Ihnen, einen gut strukturierten Tageshandelsplan zu erstellen, da Sie genau wissen, wo die wichtigsten Marktbewegungen wahrscheinlich auftreten werden.

Hinweis: Der Indikator ist Prop-Firm-Ready und perfekt für den XAUUSD-Tageshandel geeignet. Er ist mit dem Hydra Trend Rider kompatibel und kann für ein optimales Intraday-Handels-Setup zusammen auf demselben Chart verwendet werden.

1. Wie kann IQ GOLD GANN Levels Indicator für Sie äußerst nützlich sein?

  • Geeignet für Scalping und Intraday-Handel: Zeichnet präzise Gann-Unterstützungs- und -Widerstandsniveaus unter Verwendung der Gann-Wurzel aus neun Berechnungen in Echtzeit, während sich der Markt bewegt.
  • Sofortige Erkennung von Chancen: Liefert präzise Live-Signale für Echtzeit-Entscheidungen und Sweet-Point-Ein- und Ausstiege für profitable Trades.
  • Übersichtlicherer Chart mit minimalistischem Design: Präzise Unterstützungs- und Widerstandslinien werden automatisch direkt in Ihrem Chart eingezeichnet. Es sind keine komplexen Einstellungen erforderlich, um loszulegen.
  • Vereinfachte Gewinnziele: Gann-Haupt- und Nebenunterstützungs-/Widerstandslinien erleichtern die Festlegung von Gewinnmitnahmepunkten. Die Niveaus werden aktualisiert, wenn sich der Markt bewegt, so dass Sie den Stop-Loss nachziehen oder den Take-Profit verschieben können, wenn der Trend anhält.

2. Für wen ist dieser Indikator geeignet?
Der Indikator wurde für fortgeschrittene Intraday-GOLD-Händler und Prop-Firm-Händler mit Grundkenntnissen der Preisentwicklung und der technischen Analyse entwickelt. Er hilft dabei, Sweet-Point-Einstiege mit niedrigem Stop-Loss und hohem Take-Profit zu identifizieren, um ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erzielen.

3. Empfohlene Zeitrahmen

  • 1-Minuten- und 5-Minuten-Charts.

4. Wie fange ich an?

  1. Öffnen Sie nach dem Kauf MetaTrader, loggen Sie sich in Ihr Konto ein und öffnen Sie Toolbox --> Market --> Purchased.
  2. Installieren Sie den Indikator.
  3. Öffnen Sie Navigator --> Market --> Ziehen Sie den Indikator auf den Chart.
  4. Folgen Sie den Gann-Levels für sicheres Handeln.

5. Wie funktionieren die IQ GOLD GANN Levels?

  • Major und Minor Gann Levels: Zeigt zwei Arten von prognostizierten Gann-Levels - Major und Minor - an, auf die der Markt genau reagiert. Major-Levels helfen beim Intraday-Handel, während Minor-Levels beim Scalping helfen.
  • Vergangene Levels anzeigen: Zeigt vergangene Gann-Levels des aktuellen Tages an, so dass Händler überprüfen können, wie der Markt auf diese präzisen Levels reagiert hat.
  • Kontinuierliche Updates: Die Gann-Levels werden auf der Grundlage komplexer Gann-Berechnungen kontinuierlich aktualisiert, um eine präzise Darstellung zu gewährleisten.
  • Zuversichtliches Handeln: Hilft bei der Vorhersage potenzieller Tageshochs und -tiefs, ohne dass zusätzliche Berechnungen erforderlich sind.

6. Kompatible Handelsstile mit diesem Indikator

  • Trendfolge
  • Ausbruch
  • Fortsetzung
  • Trendumkehr

7. Indikator-Eingabeoptionen
Alle Parameter können direkt auf der Registerkarte "Eingaben" der Indikatoreigenschaften angepasst werden:

  • Einstellungen des Indikators
Show Minor Levels (show_minor): true/false

Tageseröffnungslevel anzeigen (show_dayopen): true/false

  • Alert-Einstellungen

Alarme aktivieren: true/false
Mobile Push-Benachrichtigung aktivieren: true/false

  • Dashboard-Einstellungen

Dashboard Corner (Dashboard-Ecke) Wählen Sie die Bildschirmposition (Standard: links oben).
Dashboard_X: Horizontaler Versatz (0-500).
Dashboard_Y: Vertikaler Versatz (0-500).

  • Einstellung der Indikatorfarbe

Farbe des Unterstützungslevels
Farbe des Widerstandslevels
Farbe des offenen Tageslevels

  • Skalierungsoption: Drei Skalierungsmodi - Low, Base und High - zur Anpassung der Gann-Levels an unterschiedliche Marktbedingungen.
Basis ist ideal für normale Märkte.
Niedrig für ruhigere Sitzungen.
Hoch für schnelllebige, volatile Perioden.
  • Tooltipps: Bewegen Sie den Mauszeiger über Dashboard-Elemente, um Skalendetails zum besseren Verständnis anzuzeigen.
  • Schaltfläche Dashboard minimieren: Blenden Sie das Dashboard bei Bedarf aus oder ein, um den Platz im Diagramm zu maximieren.

Hinweis: Der Indikator verfügt nicht über eine Pufferausgabe für die EA-Integration.

8. Mobile Alert Setup
Um mobile Alerts zu erhalten, aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen in MetaTrader 4, indem Sie Strg+O drücken (oder auf Optionen zugreifen) und zur Registerkarte Notifications navigieren. Geben Sie Ihre MetaQuotes-ID aus der MetaTrader-App auf Ihrem mobilen Gerät ein, um es mit Ihrer Plattform zu verknüpfen, und testen Sie dann die Einrichtung, um sicherzustellen, dass die Alarme funktionieren.

9. FAQ
F: Wird es neu gemalt?
A: Niemals!

F: Gibt es eine Testoption?
A: Ja, Sie können die Demoversion herunterladen und den Indikator im Hintergrund testen.

10. Fehlerbehebung
Das nach dem Kauf bereitgestellte Benutzerhandbuch deckt alle Themen im Detail ab. Wenden Sie sich bei technischen Problemen direkt an uns unter MQL5.

Erfahren Sie mehr
Entdecken Sie, wie unsere leistungsstarken Indikatoren Ihnen helfen, Charts zu analysieren, Ziele zu setzen und profitable Trades mit täglichen Marktupdates auszuführen. Werden Sie Mitglied in unserem neuen Kanal.

Support
Für Unterstützung oder technische Fragen, senden Sie uns eine direkte Nachricht auf MQL5.

Mastering a strategy with this indicator means no second-guessing, just clear intraday levels that set you up for long-term success. Stay disciplined, trade smart, and let the market come to you.

Risikohinweis:
Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Handelsentscheidungen, garantiert jedoch keine Gewinne oder verhindert Verluste. Die Performance in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Alle Handelsentscheidungen, die unter Verwendung dieses Indikators getroffen werden, liegen im Ermessen und in der Verantwortung des Benutzers.

Verwandte Themen: WD Gann, Trend, Handelsniveaus, Unterstützung, Widerstand, Intraday-Handel, Scalping, Gold, XAUUSD, Goldhandelsindikator, MT4-Goldindikator, Gann-Handelsniveaus.

robert_chen
70
robert_chen 2025.06.16 08:56 
 

Hi Somsri Sarkar, I started to use the Gold Gann Levels and I MADE SOME GOOD PROFITS today. The GANN levels for Gold is insanely accurate. I'm happy with the right decision that I have made. I'm a moderate forex trader with ups and downs along in trading but I am an experience and skillful in using the indicators more than 10 years. I have tried many indicators along and I can says your indicators are truly unique. I understood the market sizing of Gold depends on its volatility because the forex traders in my country are all innovative with all kind of Fibonacci under animal name like Panda, Musang, Godzilla & etc. I ever used the similar indicators that manually change the scaling everyday till I gave up. Your GANN level with Scale 1, 2 & 3 is very neat & easy to adapt into the real market volatility before starting a trading. You surely surprise why I purchase 1 bundle of 3 indicators at a time because they worked together and I surely need them to trade Gold or currency pairs. Actually I have downloaded your demo indicators and tried then quite long before I purchase them. The Hydra Trend Rider is an indicator that the buyer must use it together. The GANN levels will give you info. when the price will be rejected or have the road block for entry and TP as well but you will never know the trend direction, up or down or sideway unless you have the Hydra Trend Rider. I saw some misleading review in the internet mentioned the Hydra Trend Rider is just normal supertrend indicator but I can tell you now that they are all wrong. In forex, you must be the 1% with your own judgement and no following the 99% loser. Try the demo indicator in MT5 because the speed can be controlled at more finer speed, unlike MT4, it is either to slow or too fast. The normal supertrend indicator only give trend based on a single TF and without a MTF dashboard. I love this MTF dashboard because it is very compact, neat and easy to read the trend and as friendly as you can even teach a novice forex trader can instantly spot the right trend. It is accurate and give signal on trend confirmation. To see how far it can go, you need to check the MTF dashboard .. You can hold and swing with more pips if all timeframes agreed in one direction for either bullish or bearish and you can scalp in low TF for retrace but enough pips with TF M5 I'm thankful to Somsri Sarkar & his team for such dedication and efforts in making such superb indicators I'm a scalper and like clean chart ! GANN levels and Hydra Trend Rider are perfect & essential companion enables you in making fast decision to reap GOOD PROFIT just like an experienced trader. The Volatility Master and IQ FX Correlation Matrix are another gems that can complement your trading and go extra miles with more profits.

INTRAQUOTES
10829
Antwort vom Entwickler Somsri Sarkar 2025.06.16 10:36
Hello Robert, Thank you so much for your incredibly detailed and thoughtful review! We’re truly honored and excited to hear about your positive experience with IQ Gold Gann Levels, Hydra Trend Rider, and the rest of our tools. It means a lot to us that someone with your trading background and over a decade of experience took the time to understand the deeper value of what we’ve built and shared it so generously. Your honest feedback, real trading insights, and kind words about our work are deeply appreciated. We’re especially grateful that you’ve highlighted how these tools support both novice and experienced traders in making confident, data-backed decisions. Thank you once again for your trust and support, and for being such a valuable part of our trading community. Wishing you continued success and even more profits ahead!
Luca Madeddu
159
Luca Madeddu 2025.06.08 15:36 
 

Congratulations on the work done, it seems like an exceptional indicator, can you send me the manual?

INTRAQUOTES
10829
Antwort vom Entwickler Somsri Sarkar 2025.06.08 18:46
Thank you for your wonderful feedback and acknowledging our hard work. We hope this indicator will help you achieve all the success you are looking for. Kindly check your inbox.
sweethomeboy2
554
sweethomeboy2 2025.05.23 05:47 
 

i used many levels strategies' , but with Gann levels I see respect even when the trend breaks it(the candle must be super strong) you can see where its going , this indicator tough me that the trend is not a random thing even if it looks like in the chart.

INTRAQUOTES
10829
Antwort vom Entwickler Somsri Sarkar 2025.05.23 06:09
Thank you for your wonderful review! We are thrilled to know that you are getting to know the real potential of this indicator! You are a fast-learner we can tell, because getting an indicator is easy, but studying and learning how it works and building a strategy around it takes a master mind! Congratulations on your success. We wish nothing but more success in your life.
Danny Tsang
288
Danny Tsang 2025.04.28 22:06 
 

This is my third products purchased from the author. With my past experience, the indicator always give nice level and direction. An indicator must have in your trading toolkits. Very good work with the author.

INTRAQUOTES
10829
Antwort vom Entwickler Somsri Sarkar 2025.04.29 02:25
Thank you so much for your continued support and trust in our work!
We’re truly happy to hear that you found all our indicators helpful and reliable for your trading. Wishing you continued success in your trading journey!
Antwort auf eine Rezension