Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD



IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Handelstechnik auf einer komplexen Mischung aus Mathematik, Geometrie, Astrologie und antiken Berechnungen basierte, die sich als äußerst präzise erwies.





Indikator-Handbuch: Hier lesen

Laden Sie die Metatrader 5 Version herunter

herunter EILIG! Der Preis wird bald steigen!

Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen. Haftungsausschluss: Aufgrund von behördlichen Beschränkungen ist unser Service in bestimmten Ländern wie Indien, Pakistan und Bangladesch nicht verfügbar.

Unsere Produkte sind nur auf mql5.com erhältlich.

Wir kontaktieren niemanden oder verkaufen unsere Produkte privat.

Wir bieten keine persönliche Handelsberatung an.

Wir verkaufen keine der Intraquotes-Produkte auf Telegram oder einer anderen Plattform oder Website.

Ein kurzer Hinweis des Entwicklers an alle Händler -



Während meiner mehr als 15-jährigen Beschäftigung mit der Theorie von W.D. Gann, die mit Recherchen und unzähligen Stunden des Studiums von Hunderten von Quellen gefüllt war, entdeckte ich eine Formel in den Werken von W.D. Gann, die die Grundlage für diesen Indikator wurde. In Anerkennung der MQL5-Silberauszeichnung und meiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Programmierung habe ich einen hoch optimierten Indikator für alle Trader erstellt. Ich hoffe, er gefällt Ihnen.

Kurzer Überblick

Im Gegensatz zu vielen anderen Gann-Indikatoren hebt sich dieser dadurch ab, dass er die Gann-Unterstützungs- und -Widerstandsniveaus im Voraus aufzeichnet und niemals neu malt. Was Sie sehen, ist das, was Sie bekommen: zuverlässige Markteinblicke in Echtzeit, denen Sie vertrauen können. Die Genauigkeit dieser Niveaus ermöglicht es Ihnen, einen gut strukturierten Tageshandelsplan zu erstellen, da Sie genau wissen, wo die wichtigsten Marktbewegungen wahrscheinlich auftreten werden.

Hinweis: Der Indikator ist Prop-Firm-Ready und perfekt für den XAUUSD-Tageshandel geeignet. Er ist mit dem Hydra Trend Rider kompatibel und kann für ein optimales Intraday-Handels-Setup zusammen auf demselben Chart verwendet werden.

1. Wie kann IQ GOLD GANN Levels Indicator für Sie äußerst nützlich sein?

Geeignet für Scalping und Intraday-Handel: Zeichnet präzise Gann-Unterstützungs- und -Widerstandsniveaus unter Verwendung der Gann-Wurzel aus neun Berechnungen in Echtzeit, während sich der Markt bewegt.

Zeichnet präzise Gann-Unterstützungs- und -Widerstandsniveaus unter Verwendung der Gann-Wurzel aus neun Berechnungen in Echtzeit, während sich der Markt bewegt. Sofortige Erkennung von Chancen: Liefert präzise Live-Signale für Echtzeit-Entscheidungen und Sweet-Point-Ein- und Ausstiege für profitable Trades.

Liefert präzise Live-Signale für Echtzeit-Entscheidungen und Sweet-Point-Ein- und Ausstiege für profitable Trades. Übersichtlicherer Chart mit minimalistischem Design: Präzise Unterstützungs- und Widerstandslinien werden automatisch direkt in Ihrem Chart eingezeichnet. Es sind keine komplexen Einstellungen erforderlich, um loszulegen.

Präzise Unterstützungs- und Widerstandslinien werden automatisch direkt in Ihrem Chart eingezeichnet. Es sind keine komplexen Einstellungen erforderlich, um loszulegen. Vereinfachte Gewinnziele: Gann-Haupt- und Nebenunterstützungs-/Widerstandslinien erleichtern die Festlegung von Gewinnmitnahmepunkten. Die Niveaus werden aktualisiert, wenn sich der Markt bewegt, so dass Sie den Stop-Loss nachziehen oder den Take-Profit verschieben können, wenn der Trend anhält.

2. Für wen ist dieser Indikator geeignet?

Der Indikator wurde für fortgeschrittene Intraday-GOLD-Händler und Prop-Firm-Händler mit Grundkenntnissen der Preisentwicklung und der technischen Analyse entwickelt. Er hilft dabei, Sweet-Point-Einstiege mit niedrigem Stop-Loss und hohem Take-Profit zu identifizieren, um ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erzielen.

3. Empfohlene Zeitrahmen

1-Minuten- und 5-Minuten-Charts.

4. Wie fange ich an?

Öffnen Sie nach dem Kauf MetaTrader, loggen Sie sich in Ihr Konto ein und öffnen Sie Toolbox --> Market --> Purchased. Installieren Sie den Indikator. Öffnen Sie Navigator --> Market --> Ziehen Sie den Indikator auf den Chart. Folgen Sie den Gann-Levels für sicheres Handeln.

5. Wie funktionieren die IQ GOLD GANN Levels?



Major und Minor Gann Levels: Zeigt zwei Arten von prognostizierten Gann-Levels - Major und Minor - an, auf die der Markt genau reagiert. Major-Levels helfen beim Intraday-Handel, während Minor-Levels beim Scalping helfen.

Zeigt zwei Arten von prognostizierten Gann-Levels - Major und Minor - an, auf die der Markt genau reagiert. Major-Levels helfen beim Intraday-Handel, während Minor-Levels beim Scalping helfen. Vergangene Levels anzeigen: Zeigt vergangene Gann-Levels des aktuellen Tages an, so dass Händler überprüfen können, wie der Markt auf diese präzisen Levels reagiert hat.

Zeigt vergangene Gann-Levels des aktuellen Tages an, so dass Händler überprüfen können, wie der Markt auf diese präzisen Levels reagiert hat. Kontinuierliche Updates: Die Gann-Levels werden auf der Grundlage komplexer Gann-Berechnungen kontinuierlich aktualisiert, um eine präzise Darstellung zu gewährleisten.

Die Gann-Levels werden auf der Grundlage komplexer Gann-Berechnungen kontinuierlich aktualisiert, um eine präzise Darstellung zu gewährleisten. Zuversichtliches Handeln: Hilft bei der Vorhersage potenzieller Tageshochs und -tiefs, ohne dass zusätzliche Berechnungen erforderlich sind.

6. Kompatible Handelsstile mit diesem Indikator

Trendfolge

Ausbruch

Fortsetzung

Trendumkehr

7. Indikator-Eingabeoptionen

Alle Parameter können direkt auf der Registerkarte "Eingaben" der Indikatoreigenschaften angepasst werden:

Einstellungen des Indikators

Show Minor Levels (show_minor): true/false

Tageseröffnungslevel anzeigen (show_dayopen): true/false

Alert-Einstellungen

Alarme aktivieren: true/false

Mobile Push-Benachrichtigung aktivieren: true/false

Dashboard-Einstellungen

Dashboard Corner (Dashboard-Ecke) Wählen Sie die Bildschirmposition (Standard: links oben).

Dashboard_X: Horizontaler Versatz (0-500).

Dashboard_Y: Vertikaler Versatz (0-500).

Einstellung der Indikatorfarbe

Farbe des Unterstützungslevels

Farbe des Widerstandslevels

Farbe des offenen Tageslevels

Skalierungsoption: Drei Skalierungsmodi - Low, Base und High - zur Anpassung der Gann-Levels an unterschiedliche Marktbedingungen.

Basis ist ideal für normale Märkte.

Niedrig für ruhigere Sitzungen.

Hoch für schnelllebige, volatile Perioden.

Tooltipps: Bewegen Sie den Mauszeiger über Dashboard-Elemente, um Skalendetails zum besseren Verständnis anzuzeigen.

Schaltfläche Dashboard minimieren: Blenden Sie das Dashboard bei Bedarf aus oder ein, um den Platz im Diagramm zu maximieren.

Hinweis: Der Indikator verfügt nicht über eine Pufferausgabe für die EA-Integration.

8. Mobile Alert Setup

Um mobile Alerts zu erhalten, aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen in MetaTrader 4, indem Sie Strg+O drücken (oder auf Optionen zugreifen) und zur Registerkarte Notifications navigieren. Geben Sie Ihre MetaQuotes-ID aus der MetaTrader-App auf Ihrem mobilen Gerät ein, um es mit Ihrer Plattform zu verknüpfen, und testen Sie dann die Einrichtung, um sicherzustellen, dass die Alarme funktionieren.

9. FAQ

F: Wird es neu gemalt?

A: Niemals!



F: Gibt es eine Testoption?

A: Ja, Sie können die Demoversion herunterladen und den Indikator im Hintergrund testen.

10. Fehlerbehebung

Das nach dem Kauf bereitgestellte Benutzerhandbuch deckt alle Themen im Detail ab. Wenden Sie sich bei technischen Problemen direkt an uns unter MQL5.

Erfahren Sie mehr

Entdecken Sie, wie unsere leistungsstarken Indikatoren Ihnen helfen, Charts zu analysieren, Ziele zu setzen und profitable Trades mit täglichen Marktupdates auszuführen. Werden Sie Mitglied in unserem neuen Kanal.

Support

Für Unterstützung oder technische Fragen, senden Sie uns eine direkte Nachricht auf MQL5.

Mastering a strategy with this indicator means no second-guessing, just clear intraday levels that set you up for long-term success. Stay disciplined, trade smart, and let the market come to you.

Risikohinweis:

Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Handelsentscheidungen, garantiert jedoch keine Gewinne oder verhindert Verluste. Die Performance in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Alle Handelsentscheidungen, die unter Verwendung dieses Indikators getroffen werden, liegen im Ermessen und in der Verantwortung des Benutzers.

Verwandte Themen: WD Gann, Trend, Handelsniveaus, Unterstützung, Widerstand, Intraday-Handel, Scalping, Gold, XAUUSD, Goldhandelsindikator, MT4-Goldindikator, Gann-Handelsniveaus.