Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen.

Er besteht aus drei Linien:

Bullische Volumenerschöpfungslinie

Bearische Volumenerschöpfungslinie

Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist.

Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen neuen Punkt, von dem aus Sie Ihre nächste Analyse starten.

Sie können alles analysieren – Trends und Korrekturen. Ein guter Ansatz ist es, den Indikator jedes Mal zu verschieben, wenn er die Trendlinie erreicht oder ein Hoch oder Tief erreicht wird. Je größer der Abstand zwischen der Trendlinie und einer der Volumenerschöpfungslinien ist, desto höher ist das Volumen in diese Richtung. Die Trendlinie kann als Platz zum Öffnen von Aufträgen verwendet werden, während die Erschöpfungslinien zum Sammeln von Gewinnen verwendet werden. Das System ist wirklich einzigartig, aber äußerst intuitiv. Es gibt keine ähnlichen Produkte auf dem Markt.

Es gibt keine Einschränkungen für die Verwendung. Wenden Sie es in allen Märkten und allen Zeitrahmen an.

Wichtig: Wenn Sie es im MetaTrader4-Tester überprüfen, klicken Sie doppelt auf die lila Linie und verschieben Sie sie dann nach links oder rechts, um den Markt zu analysieren.

Zögern Sie nicht, mir bei Fragen eine Nachricht zu senden.