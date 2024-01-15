Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen.

Laden Sie die Metatrader 5-Version herunter

herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch hier.

Schnell-Übersicht

Dashboard für mehrere Zeitrahmen - Analysieren Sie Trends über die Zeitrahmen M1 bis MN in einer einzigen Ansicht.

Analysieren Sie Trends über die Zeitrahmen M1 bis MN in einer einzigen Ansicht. Größenanpassung des Dashboards - 2 verfügbare Größen: Standard (Standard) und groß.

- 2 verfügbare Größen: Standard (Standard) und groß. Benutzerfreundliches Design - Positionieren Sie das Dashboard an einer der 4 Ecken des Diagramms, um eine optimale Darstellung zu erhalten.

- Positionieren Sie das Dashboard an einer der 4 Ecken des Diagramms, um eine optimale Darstellung zu erhalten. 5 PC-Aktivierung - Verwenden Sie die Software auf bis zu 5 verschiedenen PCs bei mehreren Brokern für einen flexiblen Handel.

Verwenden Sie die Software auf bis zu 5 verschiedenen PCs bei mehreren Brokern für einen flexiblen Handel. Dunkle und helle Themen - Genießen Sie eine verbesserte Optik mit den neu hinzugefügten dunklen und hellen Themenoptionen.

- Genießen Sie eine verbesserte Optik mit den neu hinzugefügten dunklen und hellen Themenoptionen. Anpassbare Farben - Passen Sie die Farben der Themenkomponenten an Ihren Stil an.





HINWEIS: Dieser Indikator ist mit den IQ FX GANN Levels und den IQ Gold Gann Levels kompatibel. Dieser Indikator kann zusammen mit ihnen auf demselben Chart für ein optimales Handels-Setup verwendet werden.

1. Warum ist der Hydra Trend Rider Indikator extrem nützlich?

Präzise Kauf-/Verkaufssignale - Der Hydra-Pfeil liefert klare Einstiegssignale und reduziert das Rätselraten.

- Der Hydra-Pfeil liefert klare Einstiegssignale und reduziert das Rätselraten. Intelligente Trendanalyse - Die Hydra-Linie ändert ihre Farbe, um Hausse-, Baisse- oder Korrekturphasen anzuzeigen, und hilft Ihnen so, Trends mit Zuversicht zu verfolgen.

- Die Hydra-Linie ändert ihre Farbe, um Hausse-, Baisse- oder Korrekturphasen anzuzeigen, und hilft Ihnen so, Trends mit Zuversicht zu verfolgen. Mobile Alerts für mehr Komfort - Bleiben Sie mit Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden, wenn ein starkes Handels-Setup erscheint, auch wenn Sie nicht am Bildschirm sitzen.



2. Für wen ist dieser Indikator geeignet?

Hydra Trend Rider wurde für Trader aller Niveaus entwickelt: Scalper, Intraday-Trader und Swing-Trader - die ein einfach zu bedienendes, hochpräzises Werkzeug benötigen, um Trends zu erkennen, falsche Signale zu vermeiden und mit Zuversicht zu handeln.

Hinweis: Dieser Indikator kann auch für den Handel mit binären Optionen verwendet werden.



3. Liste der unterstützten Symbole

Funktioniert mit allen Handelswerten, einschließlich Forex (Haupt- und Nebenpaare), Metallen, Indizes, Kryptowährungen, Öl und mehr.



4. Wie funktioniert der Hydra Trend Rider?

Verfolgt mehrere Timeframes - Bestätigt die Trendstärke durch Analyse mehrerer Timeframes in Echtzeit.

- Bestätigt die Trendstärke durch Analyse mehrerer Timeframes in Echtzeit. Erzeugt klare Einstiegssignale - Kauf-/Verkaufspfeile zeigen optimale Handelsmöglichkeiten an.

Kauf-/Verkaufspfeile zeigen optimale Handelsmöglichkeiten an. Hydra Line Trendbestätigung - Eine sich farblich verändernde Trendlinie hilft bei der Bestimmung der Trendrichtung.

Eine sich farblich verändernde Trendlinie hilft bei der Bestimmung der Trendrichtung. Identifiziert Trendkorrekturen - Erkennt Kurskorrekturen und hilft Händlern, ihre Wiedereinstiegszeit zu bestimmen.

Erkennt Kurskorrekturen und hilft Händlern, ihre Wiedereinstiegszeit zu bestimmen. Dashboard-Updates in Echtzeit - Bietet sofortige Markteinblicke auf einen Blick.

Bietet sofortige Markteinblicke auf einen Blick. Anpassbare Benachrichtigungen - Richten Sie mobile Benachrichtigungen ein, um Benachrichtigungen über potenzielle Handels-Setups zu erhalten.



5. Handelsstrategien mit Hydra Trend Rider

Strategie für mehrere Zeitrahmen

Erweitern Sie Ihre Analyse, indem Sie das Marktverhalten über mehrere Zeitrahmen hinweg beobachten. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, Trends zu bestätigen und genauere Handelsentscheidungen zu treffen.

Trendfolge

Nutzen Sie unsere Trendfolge-Funktion, wie im Benutzerhandbuch beschrieben, um Markttrends zu erkennen und zu verfolgen. Dieser Ansatz hilft Ihnen, länger in profitablen Trades zu bleiben und Ihre Gewinne zu maximieren.

Trail Position

Optimieren Sie Ihren Ausstiegsplan mit unserer Trail Position Strategie. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Stop-Loss-Levels anpassen können, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt, um Ihre Gewinne zu schützen und die Risiken zu minimieren.

Erkennen eines guten Einstiegssignals

Unser Indikator zeichnet sich durch das Erkennen optimaler Einstiegssignale aus. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, zu den günstigsten Zeitpunkten in den Handel einzusteigen und so Ihr Erfolgspotenzial zu erhöhen.

Einstieg in einen Handel nach einer Korrektur

Starke Trends werden oft korrigiert, bevor sie sich weiter entwickeln. Mit dem Hydra-Indikator können Sie Korrekturzonen leicht erkennen.

Kombination mit anderen Indikatoren

Beobachten Sie zur besseren Trendbestätigung das Marktgeschehen und ziehen Sie in Erwägung, unseren Indikator mit anderen Indikatoren aus Ihrem Toolkit zu kombinieren.



6. Anpassen der Indikatoreinstellungen

Anpassung des Armaturenbretts - Positionieren Sie das Armaturenbrett an einer der 4 Ecken des Charts, um ein individuelles Setup zu erhalten. Wählen Sie ein dunkles oder helles Thema und passen Sie die Farben der Themenkomponenten an.

Positionieren Sie das Armaturenbrett an einer der 4 Ecken des Charts, um ein individuelles Setup zu erhalten. Wählen Sie ein dunkles oder helles Thema und passen Sie die Farben der Themenkomponenten an. Hydra Linien- und Pfeilfarben - Passen Sie die Farben für eine bessere Sichtbarkeit an.

Passen Sie die Farben für eine bessere Sichtbarkeit an. Mobile Push-Benachrichtigungen - Erhalten Sie Echtzeit-Warnungen, wenn die Marktbedingungen mit Ihrer Strategie übereinstimmen.

7. Hinweis für mobile Benachrichtigungen

Um mobile Benachrichtigungen für diesen Indikator zu erhalten, aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen in MetaTrader 4, indem Sie Strg + O drücken (oder auf Optionen zugreifen) und zur Registerkarte Benachrichtigungen navigieren. Geben Sie Ihre MetaQuotes ID aus der MetaTrader App auf Ihrem mobilen Gerät ein, um es mit Ihrer Plattform zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, testen Sie die Einrichtung, um sicherzustellen, dass die Benachrichtigungen funktionieren. Sollten Sie Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team, um Hilfe zu erhalten.





8. FAQ



F: Wird das Bild neu gezeichnet?

A: Niemals!

F: Gibt es eine Testoption?

A: Ja! Sie können die Demo und den Backtest herunterladen.





9. Indikator-Fehlerbehebung

Lesen Sie das Benutzerhandbuch für weitere Details.

10. Unterstützung & Updates:

Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie uns eine direkte Nachricht auf MQL5.

Folgen Sie unserem neuen Kanal für Updates und Markteinblicke.

Wenn Sie auf technische Probleme mit dem Indikator stoßen, kontaktieren Sie uns direkt auf MQL5.





Risiko-Offenlegung:

Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Dieser Indikator ist als Hilfsmittel für Handelsentscheidungen gedacht, garantiert jedoch keine Gewinne und verhindert keine Verluste, die Ihre ursprüngliche Investition übersteigen könnten. Die Performance in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Nutzer sollten sich über die Risiken im Klaren sein und bei Bedarf unabhängigen finanziellen Rat einholen. Alle Handelsentscheidungen, die unter Verwendung dieses Indikators getroffen werden, liegen im Ermessen und in der Verantwortung des Nutzers.





