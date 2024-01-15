Hydra Trend Rider

Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen.

      Schnell-Übersicht

      • Dashboard für mehrere Zeitrahmen - Analysieren Sie Trends über die Zeitrahmen M1 bis MN in einer einzigen Ansicht.
      • Größenanpassung des Dashboards - 2 verfügbare Größen: Standard (Standard) und groß.
      • Benutzerfreundliches Design - Positionieren Sie das Dashboard an einer der 4 Ecken des Diagramms, um eine optimale Darstellung zu erhalten.
      • 5 PC-Aktivierung - Verwenden Sie die Software auf bis zu 5 verschiedenen PCs bei mehreren Brokern für einen flexiblen Handel.
      • Dunkle und helle Themen - Genießen Sie eine verbesserte Optik mit den neu hinzugefügten dunklen und hellen Themenoptionen.
      • Anpassbare Farben - Passen Sie die Farben der Themenkomponenten an Ihren Stil an.

        HINWEIS: Dieser Indikator ist mit den IQ FX GANN Levels und den IQ Gold Gann Levels kompatibel. Dieser Indikator kann zusammen mit ihnen auf demselben Chart für ein optimales Handels-Setup verwendet werden.

        1. Warum ist der Hydra Trend Rider Indikator extrem nützlich?

        • Präzise Kauf-/Verkaufssignale - Der Hydra-Pfeil liefert klare Einstiegssignale und reduziert das Rätselraten.
        • Intelligente Trendanalyse - Die Hydra-Linie ändert ihre Farbe, um Hausse-, Baisse- oder Korrekturphasen anzuzeigen, und hilft Ihnen so, Trends mit Zuversicht zu verfolgen.
        • Mobile Alerts für mehr Komfort - Bleiben Sie mit Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden, wenn ein starkes Handels-Setup erscheint, auch wenn Sie nicht am Bildschirm sitzen.


          2. Für wen ist dieser Indikator geeignet?
           Hydra Trend Rider wurde für Trader aller Niveaus entwickelt: Scalper, Intraday-Trader und Swing-Trader - die ein einfach zu bedienendes, hochpräzises Werkzeug benötigen, um Trends zu erkennen, falsche Signale zu vermeiden und mit Zuversicht zu handeln.

          Hinweis: Dieser Indikator kann auch für den Handel mit binären Optionen verwendet werden.


          3. Liste der unterstützten Symbole
          Funktioniert mit allen Handelswerten, einschließlich Forex (Haupt- und Nebenpaare), Metallen, Indizes, Kryptowährungen, Öl und mehr.


          4. Wie funktioniert der Hydra Trend Rider?

          • Verfolgt mehrere Timeframes - Bestätigt die Trendstärke durch Analyse mehrerer Timeframes in Echtzeit.
          • Erzeugt klare Einstiegssignale - Kauf-/Verkaufspfeile zeigen optimale Handelsmöglichkeiten an.
          • Hydra Line Trendbestätigung - Eine sich farblich verändernde Trendlinie hilft bei der Bestimmung der Trendrichtung.
          • Identifiziert Trendkorrekturen - Erkennt Kurskorrekturen und hilft Händlern, ihre Wiedereinstiegszeit zu bestimmen.
          • Dashboard-Updates in Echtzeit - Bietet sofortige Markteinblicke auf einen Blick.
          • Anpassbare Benachrichtigungen - Richten Sie mobile Benachrichtigungen ein, um Benachrichtigungen über potenzielle Handels-Setups zu erhalten.


          5. Handelsstrategien mit Hydra Trend Rider

          Strategie für mehrere Zeitrahmen
           Erweitern Sie Ihre Analyse, indem Sie das Marktverhalten über mehrere Zeitrahmen hinweg beobachten. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, Trends zu bestätigen und genauere Handelsentscheidungen zu treffen.

          Trendfolge
           Nutzen Sie unsere Trendfolge-Funktion, wie im Benutzerhandbuch beschrieben, um Markttrends zu erkennen und zu verfolgen. Dieser Ansatz hilft Ihnen, länger in profitablen Trades zu bleiben und Ihre Gewinne zu maximieren.

          Trail Position
           Optimieren Sie Ihren Ausstiegsplan mit unserer Trail Position Strategie. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Stop-Loss-Levels anpassen können, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt, um Ihre Gewinne zu schützen und die Risiken zu minimieren.

          Erkennen eines guten Einstiegssignals
           Unser Indikator zeichnet sich durch das Erkennen optimaler Einstiegssignale aus. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, zu den günstigsten Zeitpunkten in den Handel einzusteigen und so Ihr Erfolgspotenzial zu erhöhen.

          Einstieg in einen Handel nach einer Korrektur
           Starke Trends werden oft korrigiert, bevor sie sich weiter entwickeln. Mit dem Hydra-Indikator können Sie Korrekturzonen leicht erkennen.

          Kombination mit anderen Indikatoren
           Beobachten Sie zur besseren Trendbestätigung das Marktgeschehen und ziehen Sie in Erwägung, unseren Indikator mit anderen Indikatoren aus Ihrem Toolkit zu kombinieren.


          6. Anpassen der Indikatoreinstellungen

          • Anpassung des Armaturenbretts - Positionieren Sie das Armaturenbrett an einer der 4 Ecken des Charts, um ein individuelles Setup zu erhalten. Wählen Sie ein dunkles oder helles Thema und passen Sie die Farben der Themenkomponenten an.
          • Hydra Linien- und Pfeilfarben - Passen Sie die Farben für eine bessere Sichtbarkeit an.
          • Mobile Push-Benachrichtigungen - Erhalten Sie Echtzeit-Warnungen, wenn die Marktbedingungen mit Ihrer Strategie übereinstimmen.

          Hinweis: Der Indikator verfügt nicht über einen Pufferausgang für die EA-Integration.

          7. Hinweis für mobile Benachrichtigungen
          Um mobile Benachrichtigungen für diesen Indikator zu erhalten, aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen in MetaTrader 4, indem Sie Strg + O drücken (oder auf Optionen zugreifen) und zur Registerkarte Benachrichtigungen navigieren. Geben Sie Ihre MetaQuotes ID aus der MetaTrader App auf Ihrem mobilen Gerät ein, um es mit Ihrer Plattform zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, testen Sie die Einrichtung, um sicherzustellen, dass die Benachrichtigungen funktionieren. Sollten Sie Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team, um Hilfe zu erhalten.

          8. FAQ

          F: Wird das Bild neu gezeichnet?
          A: Niemals!

          F: Gibt es eine Testoption?
          A: Ja! Sie können die Demo und den Backtest herunterladen.

          9. Indikator-Fehlerbehebung
           Lesen Sie das Benutzerhandbuch für weitere Details.

          10. Unterstützung & Updates:

          • Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie uns eine direkte Nachricht auf MQL5.
          • Folgen Sie unserem neuen Kanal für Updates und Markteinblicke.
          • Wenn Sie auf technische Probleme mit dem Indikator stoßen, kontaktieren Sie uns direkt auf MQL5.

            Bleiben Sie dem Markt einen Schritt voraus mit Hydra Trend Rider - einem präzisionsgesteuerten Trading-Tool, das Ihnen eine klare Trendrichtung, hochwahrscheinliche Handels-Setups und Echtzeit-Warnungen liefert. Egal, ob Sie ein Daytrader oder ein Swingtrader sind , dieser Indikator vereinfacht die Entscheidungsfindung und erhöht die Handelsgenauigkeit. Holen Sie ihn jetzt und handeln Sie intelligenter!



            Risiko-Offenlegung:

            Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Dieser Indikator ist als Hilfsmittel für Handelsentscheidungen gedacht, garantiert jedoch keine Gewinne und verhindert keine Verluste, die Ihre ursprüngliche Investition übersteigen könnten. Die Performance in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Nutzer sollten sich über die Risiken im Klaren sein und bei Bedarf unabhängigen finanziellen Rat einholen. Alle Handelsentscheidungen, die unter Verwendung dieses Indikators getroffen werden, liegen im Ermessen und in der Verantwortung des Nutzers.


            Verwandte Themen:

            Trendanalyse, Trendanalyse mit mehreren Zeitrahmen, Candlestick-Charts, Balkendiagramm, Trend-Dashboard, Scalping, Daytrading, Positionshandel, Swingtrading, Trade Following, Trend Riding, Indikator, Trendfolge, Trendumkehr, MetaTrader-Software, Währungspaare, Marktanalyse, Chartfenster, Mobile Alert, Handelsstrategie, mehrere Zeitrahmen, Dashboard, 4K-Monitore, Risikooffenlegung, Marktpreisaktion, Handelsentscheidungen, verzögerungsfrei, Rangebound-Bedingungen, bärisches Signal, bullisches Signal, Korrektur, höhere Hochs, niedrigere Tiefs, Einstiegssignale, Abwärtstrend, Aufwärtstrend, Handbuch, Strategiebeispiele, rechtliche Einschränkungen, verantwortungsvoller Handel, eurusd, gbpusd, bitcoin.
            DanyLbc747
            1222
            DanyLbc747 2025.09.11 20:46 
             

            Interesting concept

            sweethomeboy2
            554
            sweethomeboy2 2025.06.04 10:46 
             

            trading gold with this indicator and Gann levels indicator makes it easy to me to trade , great support , highly recommended

            Danny Tsang
            288
            Danny Tsang 2025.04.07 12:49 
             

            I've been using this indicator for a week, this indicator always deliver reliable entry and exit signals. Further, with the multi-timeframe analysis, it can give an extra confirmation for trade decisions. Excellent indicator.

            Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
            Bernhard Schweigert
            4.79 (102)
            Indikatoren
            Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
            Scalper Inside PRO
            Alexey Minkov
            4.74 (69)
            Indikatoren
            Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
            Smc Blast Signal
            Mohit Dhariwal
            5 (2)
            Indikatoren
            WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
            Dynamic Forex28 Navigator
            Bernhard Schweigert
            4.43 (7)
            Indikatoren
            Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
            Advanced Supply Demand
            Bernhard Schweigert
            4.91 (296)
            Indikatoren
            Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
            Trend indicator AI
            Ramil Minniakhmetov
            4.95 (76)
            Indikatoren
            Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
            FX Power MT4 NG
            Daniel Stein
            4.95 (20)
            Indikatoren
            FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
            Supply and Demand Dashboard PRO
            Bernhard Schweigert
            4.8 (20)
            Indikatoren
            Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
            RFI levels PRO
            Roman Podpora
            Indikatoren
            Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
            Quantum Trend Sniper Indicator MT4
            Bogdan Ion Puscasu
            4.69 (42)
            Indikatoren
            Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
            Trend Lines PRO
            Roman Podpora
            5 (1)
            Indikatoren
            TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
            Trending Volatility System
            Vitalyi Belyh
            5 (3)
            Indikatoren
            Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
            Meravith
            Ivan Stefanov
            5 (1)
            Indikatoren
            Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
            Currency Strength Exotics
            Bernhard Schweigert
            4.88 (33)
            Indikatoren
            Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
            FX Volume
            Daniel Stein
            4.62 (37)
            Indikatoren
            FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
            Angular Trend Lines
            Vitalyi Belyh
            Indikatoren
            Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
            Smart Trend Trading System
            Issam Kassas
            Indikatoren
            Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
            Blahtech Supply Demand
            Blahtech Limited
            4.58 (36)
            Indikatoren
            War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
            Royal Scalping Indicator M4
            Vahidreza Heidar Gholami
            4.17 (6)
            Indikatoren
            Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
            Gartley Hunter Multi MT4
            Siarhei Vashchylka
            5 (3)
            Indikatoren
            Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
            Matrix Arrow Indicator MT4
            Juvenille Emperor Limited
            5 (3)
            Indikatoren
            Matrix Arrow Indicator MT4 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoffkanalindex (CCI) Klassis
            Buy Sell Arrow Swing MT4
            Sahib Ul Ahsan
            Indikatoren
            Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
            Delta Fusion Pro
            Francesco Secchi
            5 (2)
            Indikatoren
            Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
            Scalper Assistant
            Pavel Verveyko
            Indikatoren
            Der Indikator ist ein Handelssystem für den kurzfristigen Handel. Scalper Assistant hilft, die Richtung der Transaktion zu bestimmen, und zeigt auch die Einstiegs- und Ausstiegspunkte an. Der Indikator zeichnet zwei Linien (mögliche Punkte für die Eröffnung von Positionen). Im Moment des Durchbruchs der oberen Linie nach oben (und wenn alle Handelsbedingungen erfüllt sind), erscheint ein Aufwärtspfeil (ein Kaufsignal), sowie 2 Ziele. Im Moment des Durchbruchs der unteren Linie nach unten (und w
            Band trend indicator
            lizhi fu
            4 (18)
            Indikatoren
            Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
            Shogun Trade
            Yuki Miyake
            Indikatoren
            Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
            SL Session Strength 28 Pair
            Chalin Saranga Jayathilake
            5 (20)
            Indikatoren
            SL Curruncy-Impuls https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair Flow dieser Intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 Indikator am besten für Intraday Scalper. Markt starke Bewegung Zeit können Sie am besten Symbol zu fangen. weil Sie wissen, welche Währungen sind am besten zu diesem Zeitpunkt zu handeln. Kaufen Sie starke Währungen und verkaufen Sie schwache Währungen (divergierende Währungen). Empfohlene Zeitrahmen für den Handel: M5 -
            GOLD Impulse with Alert
            Bernhard Schweigert
            4.64 (11)
            Indikatoren
            Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
            PZ Swing Trading
            PZ TRADING SLU
            5 (3)
            Indikatoren
            Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
            SL Currency Strength Meter 28 Pair
            Chalin Saranga Jayathilake
            4.95 (22)
            Indikatoren
            Mein Indikator für den Intraday-Handel. SL Session Strength 28 Pair https://www.mql5.com/en/market/product/57585 Diese Strategie wird sogar von den Banken verwendet, um Gewinne zu erzielen. Sie nehmen eine starke Währung und setzen sie gegen eine schwache Währung. Mit diesem Indikator können Sie die versteckten Trends und Korrelationen zwischen den 8 am meisten gehandelten Währungen mit Hilfe eines einzigartigen Stärkemessers analysieren, der mehrere Charts in einem einzigen Fenster erstellt, d
            Volatility Master MT5
            INTRAQUOTES
            Indikatoren
            Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
            IQ Gold Gann Levels
            INTRAQUOTES
            5 (4)
            Indikatoren
            Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
            IQ Trade Status MT5
            INTRAQUOTES
            Indikatoren
            IQ Trade Status - Ein professionelles Handels-Panel, um alle Ihre LIVE TRADES in einem übersichtlichen Dashboard zu verfolgen. IQ Trade Status ist nicht nur ein Handels-Panel, sondern ein professionelles Dashboard, das für MetaTrader entwickelt wurde. Es ersetzt das Standard-Terminal-Fenster durch eine saubere, strukturierte und umsetzbare Übersicht über Ihr Konto und Ihre offenen Trades. Das Dashboard ist so konzipiert, dass Sie drei wichtige Fragen sofort beantworten können: Wie viel habe ich
            Volatility Master
            INTRAQUOTES
            5 (6)
            Indikatoren
            Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
            Hydra Trend Rider MT5
            INTRAQUOTES
            Indikatoren
            Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen. Laden Sie die Metatrader 4-Version herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Indikators hier. HURRY! Preiserhö
            IQ Star Lines MT5
            INTRAQUOTES
            Indikatoren
            Zum ersten Mal auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Ast rologie basiert, wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt a
            IQ Gold Gann Levels MT5
            INTRAQUOTES
            Indikatoren
            Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
            IQ Star Lines
            INTRAQUOTES
            Indikatoren
            Erstmals auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Astrologie basiert , wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt auf Ihr
            IQ FX Gann Levels MT5
            INTRAQUOTES
            Indikatoren
            IQ FX Gann Levels ist ein Präzisionshandelsindikator, der auf den Quadratwurzelmethoden von W.D. Gann basiert. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalytiker, dessen Handelstechnik auf einer komplexen Mischung aus Mathematik, Geometrie, Astrologie und alter Mathematik basierte, die sich als äußerst präzise erwies. Laden Sie die Metatrader 4 Version herunter . Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen . Haftungsausschluss: Aufgrun
            IQ FX Correlation Matrix
            INTRAQUOTES
            Indikatoren
            FX Correlation Matrix ist ein leistungsstarkes Multi-Timeframe-Dashboard, das Händlern hilft, Echtzeit-Währungskorrelationen von bis zu 28 Symbolen auf einen Blick zu analysieren. Mit anpassbaren Einstellungen, schlankem Design und manueller Symbolauswahl erhöht es die Handelsgenauigkeit, reduziert das Risiko und identifiziert profitable korrelationsbasierte Chancen. Holen Sie sich die Metatrader 4-Version hier. Holen Sie sie SCHNELL! Der Preis wird bald steigen! Lesen Sie die Produktbeschreibun
            FX Correlation Matrix
            INTRAQUOTES
            5 (1)
            Indikatoren
            FX Correlation Matrix ist ein leistungsstarkes Multi-Timeframe-Dashboard, das Händlern hilft, Echtzeit-Währungskorrelationen von bis zu 28 Symbolen auf einen Blick zu analysieren. Mit anpassbaren Einstellungen, schlankem Design und manueller Symbolauswahl erhöht es die Handelsgenauigkeit, reduziert das Risiko und identifiziert profitable korrelationsbasierte Chancen. Holen Sie sich die Metatrader 5-Version hier. Holen Sie sie SCHNELL! Der Preis wird bald steigen! Lesen Sie die Produktbeschreibun
            IQ FX Gann Levels
            INTRAQUOTES
            5 (2)
            Indikatoren
            IQ FX Gann Levels ist ein Präzisionshandelsindikator, der auf den Quadratwurzelmethoden von W.D. Gann basiert. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalytiker, dessen Handelstechnik auf einer komplexen Mischung aus Mathematik, Geometrie, Astrologie und alter Mathematik basierte, die sich als äußerst präzise erwies. Laden Sie die Metatrader 5 Version herunter . Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen . Haftungsausschluss: Aufgrun
            IQ Chart Cleaner
            INTRAQUOTES
            Utilitys
            IQ Chart Cleaner - Ein frischer Chart in Sekunden. Ein unübersichtlicher Chart kann den Handel stressig und verwirrend machen. Zwischen Dutzenden von alten Indikatoren, übrig gebliebenen Linien, Pfeilen, Formen und Notizen kann man leicht den Fokus auf das verlieren, was wirklich wichtig ist - Ihre Trades. Hier kommt IQ Chart Cleaner ins Spiel. Mit einem einzigen Klick liefert IQ Chart Cleaner Ihnen ein frisches, ablenkungsfreies Diagramm, damit Sie die Märkte mit Klarheit und Vertrauen analysie
            IQ Trade Status
            INTRAQUOTES
            Indikatoren
            IQ Trade Status - Ein professionelles Handels-Panel, um alle Ihre LIVE TRADES in einem übersichtlichen Dashboard zu verfolgen. IQ Trade Status ist nicht nur ein Handels-Panel, sondern ein professionelles Dashboard, das für MetaTrader entwickelt wurde. Es ersetzt das Standard-Terminal-Fenster durch eine saubere, strukturierte und umsetzbare Übersicht über Ihr Konto und Ihre offenen Trades. Das Dashboard ist so konzipiert, dass Sie drei wichtige Fragen sofort beantworten können: Wie viel habe ich
            Hydra Multi Trend Dashboard
            INTRAQUOTES
            Indikatoren
            Das Hydra Multi Trend Dashboard ist ein leistungsstarkes Markt-Scanning-Tool für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Es überwacht bis zu 25 Währungspaare oder Vermögenswerte gleichzeitig über alle 9 Standard-Zeitrahmen (M1 bis monatlich). Durch die Verwendung einer speziellen Trendformel filtert das Dashboard Marktstörungen heraus und liefert klare, visuelle Bullish- oder Bearish-Signale, die es Händlern ermöglichen, Trendausrichtungen auf einen Blick zu erkennen, ohne die Charts wechseln zu müssen.
            IQ Chart Cleaner MT5
            INTRAQUOTES
            Utilitys
            Dieses Skript ist äußerst hilfreich, um nicht nur alle grafischen Objekte aus dem Diagramm zu entfernen, sondern auch alle Indikatoren aus dem Diagramm. Holen Sie sich die MT4 Version hier . Eigenschaften: Bestätigungsdialog : Fragt vor dem Bereinigen des Charts nach einer Bestätigung. Vollständige Reinigung : Entfernt alle grafischen Objekte (Linien, Pfeile, Formen, etc.) Entfernt alle Indikatoren aus allen Chart-Fenstern (Haupt- und Unterfenster) Protokollierung : Druckt Informationen über
            Hydra Multi Trend Dashboard MT5
            INTRAQUOTES
            Indikatoren
            Das Hydra Multi Trend Dashboard ist ein leistungsstarkes Markt-Scanning-Tool für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Es überwacht bis zu 25 Währungspaare oder Vermögenswerte gleichzeitig über alle 9 Standard-Zeitrahmen (M1 bis monatlich). Durch die Verwendung einer speziellen Trendformel filtert das Dashboard Marktstörungen heraus und liefert klare, visuelle Bullish- oder Bearish-Signale, die es Händlern ermöglichen, Trendausrichtungen auf einen Blick zu erkennen, ohne die Charts wechseln zu müssen.
