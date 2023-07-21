FX Power MT4 NG

4.95

FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen

Übersicht
FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool passt sich nahtlos an Ihren Handelsstil an. Handeln Sie nicht einfach—handeln Sie klüger mit FX Power.


1. Warum FX Power für Trader extrem vorteilhaft ist

Echtzeit-Analyse der Stärke von Währungen und Gold
FX Power berechnet und zeigt die relative Stärke der wichtigsten Währungen und von Gold, um Ihnen klare Einblicke in die Marktdynamik zu bieten.
• Überwachen Sie, welche Vermögenswerte führen oder zurückfallen, um fundierte Entscheidungen über Ihre Handelsinstrumente zu treffen.

Umfassender Multi-Timeframe-Überblick
• Verfolgen Sie die Stärke von Währungen und Gold über kurze, mittlere und lange Zeiträume, um Ihre Handelsstrategie an die Marktentwicklung anzupassen.
• Egal, ob Sie kurzfristige Gewinne anstreben oder längerfristige Swing-Trades planen, FX Power liefert die benötigten Daten.

Delta-Dynamik für Umkehrungen und Trends
• Extreme Delta-Werte signalisieren häufig Umkehrmöglichkeiten, während allmähliche Änderungen Trends bestätigen.
• Verwenden Sie die Delta-Analyse, um starke Währungen gegenüber schwachen zu identifizieren und klare Trendfolgetrades zu finden.


2. Mehr erfahren bei Stein Investments

Bei Stein Investments bieten wir:

• Erweiterte Werkzeuge und Indikatoren, die an verschiedene Marktbedingungen angepasst sind.

• Tutorials, Videos und Leitfäden, um Ihre Lernkurve zu beschleunigen.

• Community-Unterstützung mit exklusivem Zugang zu Chats, um Strategien und Ideen auszutauschen.

Besuchen Sie unsere Stein Investments Seite, um die neuesten Updates, Tipps und Ressourcen zu entdecken, die Ihnen helfen, FX Power optimal zu nutzen und Ihr Trading-Erlebnis zu verbessern.


3. So starten Sie mit FX Power

FX Power zu Ihrem Chart hinzufügen
• Öffnen Sie MetaTrader und ziehen Sie FX Power auf einen beliebigen Chart (Währungspaare oder Gold).
FX Power beginnt sofort mit der Analyse von Echtzeitdaten zur Stärke, ohne dass zusätzliche Einstellungen erforderlich sind.

Timeframes anpassen
• Wählen Sie die Timeframes, die zu Ihrer Strategie passen: Kurzfristig für schnelle Trades oder langfristig für größere Bewegungen.
• Passen Sie die Anzeige an, um sich auf die benötigten Einblicke zu konzentrieren, sei es für Scalping oder Swing-Trading.


4. Wie FX Power funktioniert (einfache Erklärung)

Fokus auf Währungen und Gold
FX Power ist auf die Analyse der Stärke der wichtigsten Währungen und von Gold spezialisiert. Für Indizes, Rohstoffe oder Kryptowährungen verwenden Sie bitte IX Power.

Präzise Delta-Analyse
• Verfolgen Sie die Differenz zwischen der Stärke von zwei Währungen mit Delta-Werten. Plötzliche Delta-Änderungen weisen oft auf mögliche Umkehrungen hin, während konsistente Trends auf eine Fortsetzung hindeuten.
• Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Handelsmöglichkeiten mit Präzision und Vertrauen zu identifizieren.

Passt sich Ihrer Strategie an
• Egal, ob Sie Trends folgen oder auf Umkehrungen spekulieren, FX Power bietet die notwendigen Einblicke, um effektiv zu handeln.
• Kombinationen aus starken und schwachen Währungen bieten oft die Trades mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit.


5. Praktische Anwendungsfälle für FX Power

Trends folgen
• Kaufen Sie starke Währungen und verkaufen Sie schwache, um den Markttrends zu folgen.
• Die Auswahl von Währungspaaren wird mit klaren Stärkewerten einfacher und logischer.

Umkehrungen antizipieren
• Überwachen Sie extreme Delta-Werte, um festzustellen, wann Trends an Schwung verlieren.
• Positionieren Sie sich für Umkehrungen und nutzen Sie Veränderungen im Marktsentiment.

Risiko-Management optimieren
• Verwenden Sie die Analyse der Stärke auf mehreren Timeframes, um Trades mit widersprüchlichen Trends zu vermeiden.
• Konzentrieren Sie sich auf Paare mit einer klaren Richtung, um mehr Vertrauen in Ihre Einstiege zu haben.

Anpassung an Marktvolatilität
• Delta-Änderungen können die Volatilität bestimmter Paare aufzeigen. Passen Sie die Handelsgröße und die Stop-Loss-Niveaus entsprechend an, um Risiken effektiv zu managen.


6. Einstellungen des FX Power Indikators

Passen Sie FX Power an Ihre Handelspräferenzen an:

Benutzerdefinierte Timeframes
• Wählen Sie bis zu drei Timeframes für die gleichzeitige Analyse, um Einblicke in kurzfristige, mittelfristige und langfristige Trends zu erhalten.

Delta-Schwellenwertwarnungen
• Richten Sie Warnungen für signifikante Delta-Änderungen ein, um auf plötzliche Marktbewegungen schnell reagieren zu können.

Grafische Anpassung
• Passen Sie Farben, Linienstile und Anzeigeoptionen an, um das Tool zu personalisieren und es in Ihr Chart-Design zu integrieren.


7. Weitere Informationen und Hilfe

FX Power FAQ: Für weitere Einblicke und Tipps besuchen Sie unsere FX Power FAQ-Seite.

Community-Chat: Treten Sie unserer exklusiven Gruppe bei, um Strategien zu teilen, Fragen zu stellen und von anderen FX Power Nutzern zu lernen.

Support: Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns. Wir sind hier, um zu helfen.


Bereit, Ihr Trading auf das nächste Level zu bringen?
Nutzen Sie zuverlässige Einblicke: Identifizieren Sie starke und schwache Währungen mit Präzision.
Handeln Sie mit Vertrauen: Verwenden Sie die Delta-Analyse, um Trends zu bestätigen und Umkehrungen zu erkennen.
Treten Sie der Stein Investments Community bei: Nutzen Sie Tools, Anleitungen und ein Netzwerk von Tradern, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern.


Zögern Sie nicht! Installieren Sie FX Power noch heute und entdecken Sie das wahre Potenzial der Analyse der Währungsstärke.


Viel Erfolg beim Trading!
Daniel & Alain

Bewertungen 21
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.10.24 11:03 
 

Another outstanding indicator by Daniel! In this category, it’s the best I’ve seen. Well done!

sikaram
33
sikaram 2025.08.06 08:24 
 

I recently bought the FX Power indicator , It's good. Instant visibility, need Ascending to Descending order pairs strength, in this option is available?, if not kindly update. Kindly send all detailed usage method in additional.

Adrian White
128
Adrian White 2025.02.04 16:50 
 

I have been using FX Power for many years now, it remains the go to for me. Adding Custom Alerts for this is the icing on the cake.

Empfohlene Produkte
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
Indikatoren
Der Gann Box Indikator ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug, das dazu entwickelt wurde, Händlern zu helfen, die Schlüsselniveaus des Marktes zu identifizieren und zu nutzen. Dieser Indikator ermöglicht es, ein Rechteck im Diagramm zu zeichnen, das automatisch in mehrere Zonen mit strategischen Niveaus 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 unterteilt wird. Wenn der Preis eines dieser Niveaus erreicht, werden Warnungen ausgelöst, was eine wertvolle Hilfe bei Handelsentscheidungen bietet. Sie wissen
SFT Trend Allow Oscillator
Artem Kuzmin
Indikatoren
Der Oszillator hilft, die Richtung des Marktes zu bestimmen Zeigt die Richtung der Kursbewegung an und wird in der entsprechenden Farbe dargestellt. Erlaubt Ihnen, Trend- und Gegentrendhandel zu betreiben Funktioniert auf allen Zeitrahmen, für alle Währungspaare, Metalle und Kryptowährungen Kann bei der Arbeit mit binären Optionen verwendet werden Unverwechselbare Merkmale Wird nicht neu gezeichnet; Einfache und klare Einstellungen; Funktioniert auf allen Zeitfenstern und mit allen Symbolen; Gee
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft von Trend Strength Pro Erschließen Sie mit Trend Strength Pro , dem ultimativen Tool zur Visualisierung der Marktdynamik, eine neue Ebene der Klarheit für Ihren Handel. Hören Sie auf zu raten und erkennen Sie die wahre Stärke eines Trends mit einem einzigen Blick. Unser eleganter und intuitiver Indikator hilft Ihnen, klügere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptvorteile und Funktionen Sofortige Erkennung der Trendstärke : Unser farbkodiertes Histogramm zei
FREE
Renko Star
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Renko Star ist ein mt4-Pfeiltyp-Indikator, der für den Handel mit Renko-Charts entwickelt wurde. Dieser Indikator verfügt über ein Backtesting-Dashboard, das dem Händler nützliche Informationen wie Gewinnrate und gewonnene Punkte liefert. Außerdem gibt er tp und sl in der Multiplikation von ATR x an. Dieser Indikator gibt seine Werte an Signal auf Balkeneröffnung oder Intrabar und es hat eine gelbe Markierung, die den genauen Preis markiert, bei dem das Signal gegeben wurde. Die Verwendung dies
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indikatoren
PTW NICHT-NACHZIEHENDES HANDELSSYSTEM + HISTOGRAMM Non-Repainting , Non-Redrawing und Non-Lagging Trading System. Macht das Folgende: - Liefert genaue Einstiegs- und Ausstiegspunkte - Scalping, Day- und Swing-Trading - 95% Genauigkeit - Ziele, wo man Gewinne mitnehmen kann. - Zeigt Trends, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - Funktioniert bei allen Brokern - Funktioniert bei allen Währungen, CFDs und Aktien - Es platziert keine Trades für Sie, es zeigt Ihnen nur, welche Trades Sie platzier
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Der MT4-Indikator "Binary Smart Eye" ist darauf ausgelegt, Handelssignale sowohl für binäre Optionen als auch für Forex-Märkte zu liefern, und zwar über eine breite Palette von Zeitrahmen von M1 bis W1. Er verwendet eine proprietäre Strategie, die Trendniveaus, einen intelligenten gleitenden Durchschnitt und optimierte Handelsperioden kombiniert, um potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren. Hier ist eine Aufschlüsselung seiner wichtigsten Funktionen: Multi-Timeframe-Analyse: Die Vielseitigk
WBP Chart Signals
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
WBP Chart Signals – Multi-Timeframe Kauf-/Verkaufsdruck-Indikator Beschreibung: WBP Chart Signals ist ein fortschrittlicher Indikator zur Messung des Marktdrucks durch Analyse von Volumen, Spread und Preisbewegung. Ideal für Trader, die präzise Signale mit Multi-Timeframe-Bestätigung und institutionellem Ansatz suchen. Hauptfunktionen: Weighted Buy Pressure (WBP): Eigenes Algorithmus kombiniert VWAP, MA200, Volumenstärke, Liquidität und Momentum Multi-Timeframe-Analyse: Automatische Bestätigung
TSScreenBowTie
Salvatore Labriola
Indikatoren
Experte für den Handel mit der BowTie-Strategie. Intelligenter Algorithmus für Scalper und Intraday-Händler. Multi Time Frame und Multi Currency Panel. Die Vorteile, die Sie erhalten: Einfach zu bedienendes Panel, das Sie auf Überschreitungen von gleitenden Durchschnitten in jeder Währung hinweist, wie die Strategie. Möglichkeit, Ihre bevorzugten Crosses auszuwählen. Möglichkeit, nur die bevorzugten Zeitrahmen zu aktivieren. Kein Redesign, kein Rückzug, keine Neuberechnung. Funktioniert auf Fore
Trade Stats
Johannes Schoeman
Indikatoren
Besteht Ihr Handel aus mehreren EA's, mehreren Zeitrahmen und keinem klaren Hinweis darauf, wie sich jede einzelne Strategie oder jeder Zeitrahmen entwickelt, dann wird dieser Indikator helfen. Weisen Sie diesem Indikator die EA-Magic-Nummer zu und verfolgen Sie seine Performance auf dem Chart, indem Sie auf dem Chart die Periode, den Tag, die Woche, den Monat, das Jahr oder die gesamte Historie zur Ansicht auswählen. Einfacher visueller Farbwechsel im Header, um die Performance des EA für die j
Trend Oracle
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Trend Oracle Trendindikator, zeigt Einstiegssignale an. Zeigt sowohl Einstiegspunkte als auch den Trend selbst an. Zeigt statistisch berechnete Einstiegszeitpunkte mit Pfeilen an. Bei Verwendung des Indikators ist es möglich, den Risikokoeffizienten optimal zu verteilen. Der Indikator kann sowohl für kurzfristiges Pipsing als auch für langfristigen Handel verwendet werden. Verwendet nur einen Parameter für die Einstellungen. Länge - die Anzahl der Balken zur Berechnung des Indikators. Bei der Wa
Accurate Gold
Willie Lim
Indikatoren
Der Accurate Gold -Indikator ist ein benutzerfreundliches Tool, das unabhängig vom Erfahrungsniveau der Trader intuitiv und einfach zu bedienen ist. Er wurde für Trader entwickelt, die präzise Signale im M5-Zeitrahmen auf dem Goldmarkt suchen. Dieser Indikator verwendet fortschrittliche mathematische Algorithmen, um Preisbewegungen und Volumendynamiken zu analysieren und genaue Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Die besonderen Merkmale dieses Indikators, einschließlich seiner nicht neuzeic
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Experten
Ausgehend von meiner ursprünglichen Handelsstrategie scheint es, dass dieser EA so programmiert ist, dass er mithilfe der technischen Analyse ein Innenkerzenmuster in der aktuellen Kerze erkennt und auf einen Ausbruch in eine der beiden Richtungen wartet. Wenn der Kurs nach oben ausbricht, platziert der EA einen Kaufauftrag, und wenn er nach unten ausbricht, platziert der EA einen Verkaufsauftrag. Die Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus sind jeweils auf 50 Pips festgelegt. Außerdem kann die Ver
FREE
Pips Stalker
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Der Pips Stalker ist ein Long-Short-Pfeil-ähnlicher Indikator, der Trader aller Niveaus hilft, bessere Entscheidungen beim Markthandel zu treffen. Der Indikator übermalt nie neu und verwendet RSI als Hauptsignallogik; sobald ein Pfeil gegeben ist, wird er nie neu lackiert oder zurückgestrichen und die Pfeile sind nicht verzögert. MERKMALE DES PIPS STALKER-PFEILS : STATISTIK-PANEL ein einzigartiges Info-Dashboard, das die Gesamtgewinnquote und nützliche Statistiken wie maximale Siege und verlo
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indikatoren
Algo-Handels-Indikator Mit diesem Indikator haben Sie Zonen und Trends, die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis wird umgekehrt von ihm. so wird Ihnen alle Hilfe, die Sie brauchen Warum sollten Sie sich uns anschließen? 1-Dieser Indikator ist logisch, da er mit den Bewegungen der vergangenen Tage arbeitet, um die zukünftigen Bewegungen vorherzusagen. 2-Algo Handelsindikator wird Ihnen helfen, Trends zu zeichnen, die speziell sind und zu stark als die Grundlagen Trend, Trends werden mit de
Binary Crater
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary Crater ist ein leistungsstarker und vielseitiger Indikator für MetaTrader 4, der speziell für den Handel mit binären Optionen entwickelt wurde. Es funktioniert effektiv in jedem Zeitrahmen und mit jedem Währungspaar, was es zu einem äußerst flexiblen Werkzeug für Händler macht. Hauptmerkmale: Trendanalyse: Der Indikator ermittelt automatisch den aktuellen Trend auf dem Markt, was Händlern hilft, Geschäfte in Trendrichtung einzugehen, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen H
Trades Time Manager
Omar Alkassar
Utilitys
Übernehmen Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Handelsroutine mit dem revolutionären Trades Time Manager. Dieses leistungsstarke Tool automatisiert die Auftragsausführung zu festgelegten Zeiten und verändert so Ihren Handelsansatz. Erstellen Sie personalisierte Aufgabenlisten für verschiedene Handelsaktionen, vom Kauf bis zur Auftragserteilung, alles ohne manuelles Eingreifen. Installations- und Eingabehandbuch für Trades Time Manager Wenn Sie Benachrichtigungen über den EA erhalten möchten, füg
EMA Dashboard
Chantal Sala
1 (1)
Indikatoren
Ema Dashboard ist ein innovatives Dashboard, mit dem Sie den gleitenden Durchschnitt für mehrere Symbole und verschiedene Zeitrahmen überwachen können. Mit diesem Dashboard können Sie Informationen zu 28 Paaren in einem einzigartigen Diagramm analysieren. Seine Funktionalität umfasst die Analyse aller Time Frames. Diese Konfiguration ermöglicht es Ihnen, den langfristigen Trend mit großer Leichtigkeit zu identifizieren. Dieses Panel ermöglicht es Ihnen, sehr wichtige Richtungsbewegungen zu erfas
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
Utilitys
Wir stellen Ihnen den KFX Trade Manager" Expert Advisor für MetaTrader 4 (MT4) vor, eine umfassende Lösung für fortschrittliches Handelsmanagement und Risikokontrolle. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, indem es verschiedene Aspekte der Auftragsabwicklung, der Gewinnoptimierung und der Alarmbenachrichtigungen automatisiert. Mit dem "KFX Trade Manager" können Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe heben und Ihre Abläufe für eine höhere Effizienz un
Quantum Signum
Maryna Shulzhenko
Experten
**Quantum Signal** ist ein professioneller Expert Advisor, der für den vollautomatischen Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten entwickelt wurde. Er wurde nach den MQL5-Marktstandards entwickelt und kombiniert hochmoderne Algorithmen, flexible Risikokontrollen und eine intuitive Einstellungsoberfläche, um konstante Gewinne und einen minimalen Drawdown zu erzielen. Eine Mindesteinlage von **10 000 USD** schaltet den Handel mit den meisten großen und kleinen Währungspaaren sowie Krypto
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indikatoren
Hatten Sie einen gewinnbringenden Handel, der sich plötzlich umkehrte? Im Rahmen einer soliden Strategie ist der Ausstieg aus einem Handel ebenso wichtig wie der Einstieg. Exit EDGE hilft Ihnen dabei, Ihren aktuellen Handelsgewinn zu maximieren und zu vermeiden, dass aus erfolgreichen Geschäften Verlierer werden. Verpassen Sie nie wieder ein Ausstiegssignal Überwachen Sie alle Paare und Zeitrahmen in nur 1 Chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Wie man handelt Sie können Ihre offenen Trade
RVI Arrows
Anton Iudakov
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale auf dem Diagramm des klassischen RVI-Indikators mit einem Alarm an. Der Indikator signalisiert nach Bestätigung der Strategie bei der Eröffnung eines neuen Balkens. I recommend watching my advisor -   Night Zen EA In den Einstellungen können Sie die folgenden Strategien auswählen : Die Hauptlinie kreuzt die Signallinie Die Hauptlinie kreuzt die Nulllinie In den Einstellungen können Sie den Zeitraum des klassischen RVI-Indikators ändern. Ich empfehle Ihnen auch, sic
FREE
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Indikatoren
Gioteen Volatility Index (GVI) - Ihre ultimative Lösung zur Überwindung der Unvorhersehbarkeit des Marktes und zur Maximierung der Handelsmöglichkeiten. Dieser revolutionäre Indikator hilft Ihnen, Ihre Verlustgeschäfte aufgrund von unruhigen Marktbewegungen zu reduzieren. Der GVI wurde entwickelt, um die Marktvolatilität zu messen und Ihnen wertvolle Einblicke zu gewähren, um die günstigsten Handelsaussichten zu identifizieren. Seine intuitive Oberfläche besteht aus einer dynamischen roten Linie
MOM Standard and Hidden Divergences
Christopher Kryza
Indikatoren
Der Momentum Standard/Hidden Divergence-Indikator stellt das Momentum dar und identifiziert und zeichnet auch Standard-Divergenzen (reguläre Divergenzen) zwischen dem Indikator und dem Kursverlauf, ODER er kann so eingestellt werden, dass er versteckte Divergenzen (umgekehrte Divergenzen) zwischen dem Indikator und dem Kursverlauf identifiziert und zeichnet. Die Divergenzen selbst werden als Linien (standardmäßig grün für bullische Divergenzen und rot für bärische Divergenzen) im Indikatorfenste
RFX Forex Strength Meter
Rasoul Mojtahedzadeh
5 (1)
Indikatoren
RFX Forex Strength Meter ist ein leistungsstarkes Werkzeug für den Handel mit den 8 wichtigsten Währungen auf dem Forex-Markt, Amerikanischer Dollar (USD ) Europäischer Euro (EUR ) Britisches Pfund (GBP ) Schweizer Franken (CHF ) Japanischer Yen (JPY ) Australischer Dollar (AUD ) Kanadischer Dollar (CAD ) Neuseeländischer Dollar (NZD ) Der Indikator berechnet die Stärke der einzelnen Hauptwährungen anhand einer einzigartigen und präzisen Formel zu Beginn eines jeden Handelstages Ihres Brokers. J
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indikatoren
Einführung in den Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator bezieht sich auf einen technischen Indikator, der die fraktale Geometrie des Finanzmarktes nutzt. Fractal Pattern Scanner ist ein fortschrittlicher Fraktalindikator, der nach umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der fraktalen Geometrie auf dem Finanzmarkt die neueste Handelstechnologie bietet. Das wichtigste Merkmal von Fractal Pattern Scanner ist die Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit des Wendepunkts sowie die
Top Down Premium Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
TOP DOWN PREMIUM INDICATOR (mt4 Version) Einleitung Der TOP DOWN PREMIUM INDICATOR ist der König der Top-Down-Analyse-Tools für MT4-Händler. Er gibt Ihnen die Möglichkeit, den Markt über alle wichtigen Zeitrahmen hinweg zu analysieren - von stündlichen Daten bis hin zu Jahresprognosen - mit unvergleichlicher Genauigkeit und Klarheit. Mit diesem Indikator können Händler die Marktstruktur von kurzfristigen Intraday-Bewegungen bis hin zu langfristigen Jahreszyklen prognostizieren, kennzeichnen u
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
Experten
Intelligent Detector ist ein Expert Advisor, der auf Basis von Algorithmen der Künstlichen Intelligenz für das EURUSD-Symbol arbeitet. Seine Handelsstrategie ist Swing Trade, die sichere Trades identifiziert, um risikoreiche Entscheidungen und unsichere Positionen zu vermeiden. Er war in der Lage, die stabilsten Gewinne über einen langen Zeitraum von etwa 19 Jahren zu erzielen (nicht jeder Experte hat diese Fähigkeit und sie sind nur in einem kurzen und spezifischen Zeitraum ansprechbar), er ha
Fibonacci CSM
Emir Revolledo
Indikatoren
Fibonacci Currency Strength Meter (FCSM) Early Access Verkauf!! Dieses neue Produkt befindet sich noch im Prozess der Hinzufügung neuer Funktionen und Einstellungen. Für Frühkäufer. Der Preis wird 50% reduziert. In ein paar Wochen wird das Produkt fertig sein. Schnappen Sie sich Ihr Exemplar, solange es noch günstig ist. Weitere Details werden bald hinzugefügt. Dinge, die hinzugefügt werden. Alarm-Stufen Handy- und E-Mail-Benachrichtigung Wie der Name schon sagt, ist Fibonacci Currency Streng
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indikatoren
Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator ist ein Handelssystem für den kurzfristigen Handel. Scalper Assistant hilft, die Richtung der Transaktion zu bestimmen, und zeigt auch die Einstiegs- und Ausstiegspunkte an. Der Indikator zeichnet zwei Linien (mögliche Punkte für die Eröffnung von Positionen). Im Moment des Durchbruchs der oberen Linie nach oben (und wenn alle Handelsbedingungen erfüllt sind), erscheint ein Aufwärtspfeil (ein Kaufsignal), sowie 2 Ziele. Im Moment des Durchbruchs der unteren Linie nach unten (und w
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Trend Scalper Arrows Entry Exit
Eduard Bartashevich
Indikatoren
Der Trend_Scalper_Arrows_Entry&Exit-Trendindikator folgt perfekt dem Trend, zeigt Einstiegssuchzonen an, weist mit Pfeilen auf Einstiegssignale hin und zeigt mit vertikalen Linien auch Zonen für die Fixierung von Marktaufträgen an. Ein ausgezeichneter Indikator sowohl für Anfänger im Forex-Handel als auch für Profis. Alle Linien, Pfeile und Alarme können deaktiviert werden. Sehen Sie alle Parameter des Indikators auf dem Bildschirmfoto.
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indikatoren
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). Der nächste Preis wird auf 150 $ erhöht. Der endgültige Preis wird $250 sein . Sniper Delta Imbalance ist ein professionelles Tool für die tiefe Delta-Analyse - die Differenz zwischen Käufer- und Verkäufervolumen. Es hebt die Volumenanalyse auf die nächste Stufe und ermöglicht es Händlern, in Echtzeit zu sehen, wer den Preis kontrolliert - Käufer oder Verkäufer - un
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Weitere Produkte dieses Autors
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
Indikatoren
FX Dynamic: Volatilität und Trends mit anpassbarer ATR-Analyse im Blick Übersicht FX Dynamic ist ein leistungsstarkes Tool, das die Berechnungen des Average True Range (ATR) nutzt, um Tradern unübertroffene Einblicke in die tägliche und intraday-Volatilität zu geben. Durch das Festlegen klarer Volatilitätsschwellen — beispielsweise 80%, 100% und 130% — kannst du schnell potenzielle Gewinnchancen erkennen oder Warnungen erhalten, wenn der Markt seine üblichen Spannen überschreitet. FX Dynamic p
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
Experten
Entfesseln Sie die Kraft von SIEA PRO NG: Der intelligente Trading EA der nächsten Generation SIEA PRO NG ist nicht nur ein Upgrade - es ist ein revolutionärer Sprung nach vorn. SIEA PRO NG wurde mit modernster Technologie entwickelt und stützt sich auf fünf Jahre geschützter Echtdaten. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, intelligenter, schneller und effektiver als je zuvor zu handeln. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader oder ein Neuling bei automatisierten Systemen sind, dieser EA liefert
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
Indikatoren
Sie wollen ein konstant profitabler 5-Sterne-Forex-Händler werden? 1. Lesen Sie die grundlegende Beschreibung unseres einfachen Trading Systems und sowie das große Strategie-Update im Jahr 2020 2. Senden Sie einen Screenshot Ihres Kaufs, um Ihre persönliche Einladung zu unserem exklusiven Trading-Chat zu erhalten FX Trend zeigt Ihnen die Trendrichtung, Dauer, Intensität und die daraus resultierende Trendbewertung für alle Zeitrahmen in Echtzeit an. Sie sehen auf einen Blick, in welche Richtung
FX Trend
Daniel Stein
4.81 (98)
Indikatoren
Sie wollen ein konstant profitabler 5-Sterne-Forex-Händler werden? 1. Lesen Sie die grundlegende Beschreibung unseres einfachen Trading Systems und sowie das große Strategie-Update im Jahr 2020 2. Senden Sie einen Screenshot Ihres Kaufs, um Ihre persönliche Einladung zu unserem exklusiven Trading-Chat zu erhalten FX Trend zeigt Ihnen die Trendrichtung, Dauer, Intensität und die daraus resultierende Trendbewertung für alle Zeitrahmen in Echtzeit an. Sie sehen auf einen Blick, in welche Richtung
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Utilitys
Sie wollen ein konstant profitabler 5-Sterne-Forex-Händler werden? 1. Lesen Sie die grundlegende Beschreibung unseres einfachen Trading Systems und und sein großes Strategie-Update im Jahr 2020 2. Senden Sie einen Screenshot Ihres Kaufs, um Ihre persönliche Einladung zu unserem exklusiven Trading Chat zu erhalten Dieser Trade Manager ist die ideale Ergänzung für alle FX Trend Nutzer, die ein vollautomatisches Handelsmanagement nutzen möchten. Es erkennt Ihre manuell eröffneten Trades sofort u
Crosshair MT5
Daniel Stein
Utilitys
Crosshair ist ein fantastisches Werkzeug, das unsere Chartanalyse vereinfacht, indem es die Preiskerzen perfekt mit den Indikatorwerten in den Unterfenstern in Einklang bringt. Sie können es mit einem einzigen Druck auf die Taste "C" Ihrer Tastatur aktivieren und deaktivieren und es bietet einen Linealmodus für präzise Messungen, der mit der Taste "R" Ihrer Tastatur aktiviert und deaktiviert werden kann. Bitte schauen Sie sich unser kurzes, unten eingebettetes Tutorial-Video an, um zu sehen,
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Indikatoren
FX Dynamic: Volatilität und Trends mit anpassbarer ATR-Analyse im Blick Übersicht FX Dynamic ist ein leistungsstarkes Tool, das die Berechnungen des Average True Range (ATR) nutzt, um Tradern unübertroffene Einblicke in die tägliche und intraday-Volatilität zu geben. Durch das Festlegen klarer Volatilitätsschwellen — beispielsweise 80%, 100% und 130% — kannst du schnell potenzielle Gewinnchancen erkennen oder Warnungen erhalten, wenn der Markt seine üblichen Spannen überschreitet. FX Dynamic p
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Utilitys
Sie wollen ein konstant profitabler 5-Sterne-Forex-Händler werden? 1.   Lesen Sie die grundlegende Beschreibung unseres einfachen Trading Systems   und   und sein großes Strategie-Update im Jahr 2020 2.   Senden Sie einen Screenshot Ihres Kaufs, um Ihre persönliche Einladung zu unserem exklusiven Trading Chat zu erhalten Dieser Trade Manager   ist die ideale Ergänzung für alle   FX Trend   Nutzer, die ein vollautomatisches Handelsmanagement nutzen möchten. Es erkennt Ihre manuell eröffneten T
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Experten
Entfesseln Sie Konsistenz und Vertrauen in Ihren Handel mit Taurus Taurus ist der Gipfel der Innovation und Raffinesse im Mean-Reversion-Handel, angetrieben von unseren exklusiven realen Handelsvolumen-Daten. Taurus wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche Ausgewogenheit von Risiko und Ertrag zu bieten, und gewährleistet eine stressfreie Handelserfahrung, während die Trades mit Präzision und Sorgfalt abgewickelt werden. Warum Taurus wählen? Fortgeschrittene Mean-Reversion-Strategie : Taurus
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Utilitys
SI Connect ist ein Dienstprogramm, das die Verbindung zu unseren Servern herstellt, um FX Volume oder die SIEA-Handelssysteme zu nutzen. Technische Hinweise zur Vorbereitung Ihres Terminals für die Nutzung von SI Connect Erlauben Sie Webanfragen und fügen Sie https://stein.Investments in die Liste der erlaubten URLs in Ihren Terminal Optionen -> Unterkategorie Expert Advisors ein. Sie benötigen nur eine laufende EA-Instanz pro Terminal, die aber ständig im Hintergrund laufen muss, um die neuest
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experten
Der Schlüssel zum Erfolg im Devisenhandel sind Disziplin, Geduld und ein klarer Vorsprung, wie wir ihn mit unserer einzigartigen Analyse des realen Handelsvolumens haben. Das ist unsere Erfahrung aus 10 Jahren Devisenhandel, und all diese Schlüsselfaktoren sind in der S tein I nvestments E xpert A dvisor ( SIEA ) Serie zusammengefasst. SIEA ZEN bietet ein sehr ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und übersteht alle Marktsituationen mühelos - selbst die kritischsten wie Corona, Brexit, etc. D
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Utilitys
SI Connect ist ein Dienstprogramm, das die Verbindung zu unseren Servern herstellt, um FX Volume oder die SIEA-Handelssysteme zu nutzen. Technische Hinweise zur Vorbereitung Ihres Terminals für die Nutzung von SI Connect Erlauben Sie Webanfragen und fügen Sie https://stein.Investments in die Liste der erlaubten URLs in Ihren Terminal Optionen -> Unterkategorie Expert Advisors ein. Sie benötigen nur eine laufende EA-Instanz pro Terminal, die aber ständig im Hintergrund laufen muss, um die neuest
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Experten
Der Schlüssel zum Erfolg   im Devisenhandel sind Disziplin, Geduld und ein klarer Vorsprung, wie wir ihn mit unserer einzigartigen Analyse des realen Handelsvolumens haben. Das ist unsere Erfahrung aus 10 Jahren Devisenhandel, und all diese Schlüsselfaktoren sind in der   S tein   I nvestments   E xpert   A dvisor ( SIEA ) Serie zusammengefasst. SIEA ZEN   bietet ein sehr ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und übersteht alle Marktsituationen mühelos - selbst die kritischsten wie Corona, Br
Crosshair
Daniel Stein
Utilitys
Crossahair ist ein fantastisches Werkzeug, das unsere Chartanalyse vereinfacht, indem es die Preiskerzen perfekt mit den Indikatorwerten in den Unterfenstern in Einklang bringt. Sie können es mit einem einzigen Druck auf die Taste "C" Ihrer Tastatur aktivieren und deaktivieren und es bietet einen Linealmodus für präzise Messungen, der mit der Taste "R" Ihrer Tastatur aktiviert und deaktiviert werden kann. Bitte schauen Sie sich unser kurzes, unten eingebettetes Tutorial-Video an, um zu sehen,
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Experten
Entfesseln Sie die Kraft von SIEA PRO NG: Der intelligente Trading EA der nächsten Generation SIEA PRO NG ist nicht nur ein Upgrade - es ist ein revolutionärer Sprung nach vorn. SIEA PRO NG wurde mit modernster Technologie entwickelt und stützt sich auf fünf Jahre geschützter Echtdaten. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, intelligenter, schneller und effektiver als je zuvor zu handeln. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader oder ein Neuling bei automatisierten Systemen sind, dieser EA liefert
Auswahl:
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.10.24 11:03 
 

Another outstanding indicator by Daniel! In this category, it’s the best I’ve seen. Well done!

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2025.10.24 12:51
Thank you very much, Michail! I really appreciate your support and your great feedback. I’m glad to hear FX Power impressed you as well. 🙏🙂
sikaram
33
sikaram 2025.08.06 08:24 
 

I recently bought the FX Power indicator , It's good. Instant visibility, need Ascending to Descending order pairs strength, in this option is available?, if not kindly update. Kindly send all detailed usage method in additional.

stormcombat
352
stormcombat 2025.02.20 01:53 
 

I recently bought the FX Power indicator . A near perfect product. It would be excellent if you can add an option to sort the currency pair strength in order from strongest to weakest or vise versa. Would make selection way more faster and convenient. Regards

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2025.02.20 08:28
Thank you for your review! Sorting currency strengths from strongest to weakest is already on our to-do list and will be released soon. Stay tuned for the upcoming updates! 🚀
Adrian White
128
Adrian White 2025.02.04 16:50 
 

I have been using FX Power for many years now, it remains the go to for me. Adding Custom Alerts for this is the icing on the cake.

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2025.02.04 17:11
Thank you, Adrian! I really appreciate your long-term trust in FX Power. Adding Custom Alerts was all about making things even easier and more efficient, so I’m glad to hear it’s the perfect addition for you! 🙏🙂
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.01.27 01:15 
 

I've been using FX Power NG for a while now, and it has become the core of my trading system. Actually, my system now serves as a backup for FX Power NG. I use 12-hour Delta for trend analysis and 1-hour Delta for entry and exit points. If my additional system (Kalman, Smoothed RCI, Support and Resistance) confirms the signal, I enter the trade. Very simple and clean.

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2025.01.27 08:01
Thank you so much for your thoughtful review! I’m thrilled to hear that FX Power NG has become the core of your trading system. Your approach with the 12-hour and 1-hour Delta for trend analysis and precise entries/exits sounds fantastic, especially when combined with your additional tools. It’s great to know that FX Power NG is simplifying and enhancing your trading—thank you for sharing your experience and for your support! 🙏🙂
richj4best
39
richj4best 2025.01.23 08:38 
 

I purchased FX power some few days ago and since then my trade skill has exponentially increased. The fx power gives you the most accurate information and confidence to remain in the trade and make a reasonable profit. Thank you Daniel stein for this wonderful 5 star indicator

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2025.01.23 09:20
Thank you so much for your amazing review! I’m thrilled to hear how FX Power has boosted your trading skills and confidence, helping you achieve better results. Your kind words and support mean a lot to me—thank you for trusting in our work!🙏🙂
Larrydeelf
601
Larrydeelf 2024.11.12 18:54 
 

thank you for a great indicator Daniel it helps me fine more precise entries and stay in the trade a lot longer this is one of the best indicators that i have every purchase .

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2024.11.12 19:44
Dear Larry, thank you very much for your positive feedback. It’s highly appreciated 🙏🙂
Yusuf Hamzah
871
Yusuf Hamzah 2024.09.27 12:58 
 

Sleek User Interface and "reflective" overall presentation. It is another well-done product.

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2024.09.27 13:03
Thank you very much, Yusuf. 🙏 Your feedback is highly appreciated 🙂
Mzwakhe Dela
312
Mzwakhe Dela 2024.08.24 15:21 
 

I’ve utilized a lot of currency strength meters before, but they proved to be worthless repainting indicators. Then I was later introduced to Stein’s indicators, more specifically the older version of his power indicator. I utilized it for some time, and it complemented my strategy extremely well. I’ve now upgraded to the FXPower NG, which is phenomenal, to say the least. It’s evidently clear that a lot of work has gone into improving the design and other aspects of the indicator, which I find extremely helpful. I simply can’t wait to see what other indicators Stein Investments is cooking up, as the company produces quality products at affordable prices.

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2024.08.24 16:42
Thank you very much for this wonderful feedback 🙏 It’s highly appreciated 🙂
mgl5fjn
640
mgl5fjn 2024.07.18 15:50 
 

Hallo Danie, das ist ein super vielseitiger und präziser Volumen Indikator. Bitte füge mich zu deinem Chat hinzu. Wie kann ich eine private Nachricht schicken?

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2024.07.18 16:10
Hallo mql5fjn, ich habe dir eine private Nachricht via mql5 geschickt. Klick einfach auf der linken Seite deines mql5 Profils auf "Nachrichten" und dann siehst du sie.
Levi Christian
68
Levi Christian 2024.06.21 01:59 
 

The FX POWER indicator tool significantly reduces my analysis time, narrowing the landscape to focus on pairs with highest potential for profit. After 3mos. Of trading with FX POWER my accuracy has improved to 80%. Thanks Stein team & keep up the great work!

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2024.06.21 08:20
Dear Levi, thank you very much for your outstanding feedback. 🙏
Janya1958
1007
Janya1958 2024.05.17 15:25 
 

Selbst nach längerem Gebrauch dieses Indikators gibt es noch positive Überraschungen. Die Zeiteinstellung, die Kombination div. Timeframes, usw.....Alles in Allem ist das wirklich mal ein sehr sinnvolles und zuverlässiges Werkzeug und in jeder Hinsicht zu empfehlen!!! Daniel ist ein zuverlässiger Partner, der Fragen zu jeder Zeit beantwortet und hilft. Danke!

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2024.05.17 15:36
Wow, das nenne ich mal ein außergewöhnlich positives Feedback. Vielen herzlichen Dank dafür. Das bedeutet uns wirklich viel. 🙏🙂
Kabelo
121
Kabelo 2024.05.01 21:01 
 

Super accurate so far. During FOMC and news today showed clear entry opportunities no repaints like other indicators. Impressive tool

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2024.05.01 21:04
Dear Kabelo, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
David T
303
David T 2024.04.16 04:05 
 

I rented this for 3 months...after about a week or so I simply love it...read the tips and blogs...and I can see that it is a VERY good indicator. Can't monitor it for too long as I work full-time but the history shows some very good entries...patience is always the key...have to wait for a setup. Multi-time frame length is the best option in my opinion. Still study the finer points but after this short time of seeing it I am very impressed.

Update..just closing off my 2nd week with this indicator...simply love it...I think it is THE BEST currency strength indicator there is period. But you have to observe how price reacts and how the lines of the indicator are telling you. The secret of this indicator in my opinion is using multiple TFs. So many options available in the settings simply well done.

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2024.04.16 15:57
Dear David, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
MatyasK2
564
MatyasK2 2024.03.02 18:06 
 

Since using this tool I finally see more profits in blue :) Very well calculated currency strength, especially the possibility to choose from many calculation timeframes. After some practising it's really possible to pick up good opportunities to trade. As a bonus you receive superb & fast support from Daniel. Thanks !

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2024.03.02 19:40
Dear Matyas, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
jozec
117
jozec 2024.02.29 13:30 
 

Fx Power was a game changer for me and will recommend it to anyone that is serious about trading. It is very reliable if you know what you are doing and would advise that people apply the strategies suggested by Daniel for Fx Power, sometimes we want to re-invent the wheel which can be counterproductive.

On support, Daniel has been very supportive to me even on issues beyond Fx Power and would like to say a big thank you to him here.

Thanks Daniel and keep the good work going.

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2024.02.29 13:40
Dear jozec, thank you so much for this wonderful feedback. It's highly appreciated. 🙏🙂
mzambrano2020
105
mzambrano2020 2024.02.15 01:55 
 

Good day Traders. Initially I bought IX Power because I have always worked mostly with indices, Nasdaq, US30, SP500, surprised with the effectiveness of that tool, I decided to buy Fx Power for everything related to forex, this is how I started trading major and minor pairs with a success rate very high. Clear, precise tools, with good documentation and excellent developer support.

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2024.02.15 08:28
Thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
redneedle
492
redneedle 2023.12.23 18:22 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2024.02.15 08:36
Thank you very much for your positive feedback. 🙏
Ingo Reimann
295
Ingo Reimann 2023.12.21 16:11 
 

The best and most precise product that I have had the pleasure of getting to know in my trading career. I can recommend it to everybody. Since I started using these products, trading has also been working. The support from the developers and the community are also in a class of their own.

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2023.12.21 16:32
Dear Ingo, thank you very much for your outstanding feedback. It's highly appreciated, and we're more than happy having members like you in our trading group. 🙂
bjoern2811
419
bjoern2811 2023.11.26 17:23 
 

The indicator:

No matter what time period you trade in, it immediately gives you a precise overview of which currency is currently weak and which is strong. There are various setting options for all time frames as well as a notification when a currency experiences a strength/weakness range has been reached or when the lines of a currency pair cross, everything can be freely adjusted.

The service:

Daniel & Alan offer great support in the Telegram group, if you have any problems or questions, they answer them in no time. The members themselves also provide help and insights into their trading. In addition, there is the daily market analysis that Daniel provides.

The conclusion:

For me, FX Power NG is the best currency strength tool on the market. Add to that the great service that Daniel & Alan provide.

Thank you for everything

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2023.11.26 18:10
Thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
12
Antwort auf eine Rezension