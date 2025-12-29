Der schwedische Verbraucherpreisindex (VPI) m/m spiegelt eine Veränderung der Preise für Waren und Dienstleistungen aus einem Verbraucherkorb im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat wider. Der VPI spiegelt Preisänderungen aus der Sicht der Haushalte wider, die die Endverbraucher von Waren und Dienstleistungen darstellen, und somit zeigt der Index die Preisänderung für den gesamten privaten Inlandsverbrauch.

Der Index wird als Änderung des Wertes von Waren und Dienstleistungen berechnet, die in einem festen Warenkorb enthalten sind. Der Warenkorb enthält Waren und Dienstleistungen, die repräsentativ für die Ausgaben der Haushalte sind. Dazu gehören Nahrungsmittel und Getränke, Kleidung, Strom- und Wasserversorgung sowie Dienstleistungen (Gesundheit, Transport, Kommunikation, Unterhaltung, Bildung usw.).

Der Index wird auf der Grundlage der tatsächlichen Preise berechnet, zu denen die Verbraucher Waren und Dienstleistungen kaufen, unter Berücksichtigung von Rabatten und Sonderangeboten. Der Index wird saisonal angepasst, um eine effiziente Verfolgung der Veränderungen von Monat zu Monat zu ermöglichen.

Der Verbraucherpreisindex ist der Schlüsselindikator zur Messung der Inflation und des Zustands der nationalen Wirtschaft. Dieser Index kann sich auf Zinssätze, Steueranreize, Löhne und staatliche Leistungen auswirken. Als ein Maß für die Inflation kann der VPI einen starken Einfluss auf den Wert der schwedischen Krone haben. Das Wachstum des Indikators kann als positiv für die SEK-Notierungen angesehen werden.

