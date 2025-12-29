Schwedens Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften y/y spiegeln eine Veränderung in der Höhe der an schwedische NFCs (nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften) vergebenen Kredite im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wider. Der Index wird von Statistics Sweden veröffentlicht und ist als Teil der monatlichen Finanzmarktstatistik verfügbar.

Zu den Nicht-Finanzunternehmen gehören Unternehmen, die in der Produktion von marktfähigen Gütern und nichtfinanziellen Dienstleistungen tätig sind. Der Indikator spiegelt alle Kredite wider, die von den Währungs- und Finanzinstitutionen des Landes an solche Unternehmen vergeben werden. Ab 2020 enthält die Statistik auch Daten über Darlehen von Wohnungsbaukreditinstituten und AIFs (Alternative Investmentfonds).

Die Daten werden nach Darlehensgröße veröffentlicht. Die Darlehensgröße ermöglicht eine indirekte Schätzung der Kreditnehmertypen. Beispielsweise beantragen große Unternehmen in der Regel größere Darlehen. Die Publikation ist auch nach Darlehenstyp in zwei Teile gegliedert:

Ausstehende Überziehungskredite und revolvierende Kredite

Neue und umstrukturierte Kredite ohne Überziehungskredite und revolvierende Kredite

Der Index wird zur Bewertung des Produktionspotenzials verwendet; er zeigt eine Veränderung der Zinssätze an und spiegelt die Verbraucherstimmung wider. Das Indexwachstum deutet auf ein potenzielles Inflationswachstum und eine höhere Aktivität im Finanz- und Kreditsektor der Volkswirtschaft hin. Daher kann ein Anstieg der NFC-Kredite als positiv für die Schwedische Krone betrachtet werden.

Grafik der letzten Werte: