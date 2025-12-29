KalenderKategorien

Schweden, Kredite nicht-finanzieller Kapitalgesellschaften y/y (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Statistikbehörde Schweden (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Sektor:
Geld
Niedrig 3.0%
2.5%
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
3.0%
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Schwedens Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften y/y spiegeln eine Veränderung in der Höhe der an schwedische NFCs (nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften) vergebenen Kredite im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wider. Der Index wird von Statistics Sweden veröffentlicht und ist als Teil der monatlichen Finanzmarktstatistik verfügbar.

Zu den Nicht-Finanzunternehmen gehören Unternehmen, die in der Produktion von marktfähigen Gütern und nichtfinanziellen Dienstleistungen tätig sind. Der Indikator spiegelt alle Kredite wider, die von den Währungs- und Finanzinstitutionen des Landes an solche Unternehmen vergeben werden. Ab 2020 enthält die Statistik auch Daten über Darlehen von Wohnungsbaukreditinstituten und AIFs (Alternative Investmentfonds).

Die Daten werden nach Darlehensgröße veröffentlicht. Die Darlehensgröße ermöglicht eine indirekte Schätzung der Kreditnehmertypen. Beispielsweise beantragen große Unternehmen in der Regel größere Darlehen. Die Publikation ist auch nach Darlehenstyp in zwei Teile gegliedert:

  • Ausstehende Überziehungskredite und revolvierende Kredite
  • Neue und umstrukturierte Kredite ohne Überziehungskredite und revolvierende Kredite

Der Index wird zur Bewertung des Produktionspotenzials verwendet; er zeigt eine Veränderung der Zinssätze an und spiegelt die Verbraucherstimmung wider. Das Indexwachstum deutet auf ein potenzielles Inflationswachstum und eine höhere Aktivität im Finanz- und Kreditsektor der Volkswirtschaft hin. Daher kann ein Anstieg der NFC-Kredite als positiv für die Schwedische Krone betrachtet werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, Kredite nicht-finanzieller Kapitalgesellschaften y/y (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
3.0%
2.5%
Sep 2025
2.5%
2.8%
Aug 2025
2.8%
2.7%
Jul 2025
2.7%
1.7%
Jun 2025
1.7%
2.0%
Mai 2025
1.9%
1.5%
Apr 2025
1.5%
0.5%
Mär 2025
0.5%
0.1%
Feb 2025
0.1%
-0.5%
Jan 2025
-0.5%
-0.8%
Dez 2024
-0.8%
-1.4%
Nov 2024
-1.4%
-1.6%
Okt 2024
-1.7%
-1.7%
Sep 2024
-2.4%
-3.0%
Aug 2024
-3.0%
-2.5%
Jul 2024
-2.5%
-2.3%
Jun 2024
-2.3%
-1.6%
Mai 2024
-1.6%
-1.2%
Apr 2024
-1.2%
-1.0%
Mär 2024
-1.0%
-1.4%
Feb 2024
-1.4%
-1.1%
Jan 2024
-1.3%
0.3%
Dez 2023
0.3%
1.4%
Nov 2023
1.4%
2.8%
Okt 2023
2.8%
3.9%
Sep 2023
3.9%
5.1%
Aug 2023
5.1%
7.0%
Jul 2023
7.0%
8.0%
Jun 2023
8.0%
7.8%
Mai 2023
7.8%
8.8%
Apr 2023
8.9%
10.3%
Mär 2023
10.3%
12.8%
Feb 2023
12.8%
14.8%
Jan 2023
14.8%
13.7%
Dez 2022
13.7%
16.0%
Nov 2022
16.0%
16.4%
Okt 2022
16.4%
16.7%
Sep 2022
16.7%
15.4%
Aug 2022
15.4%
14.5%
Jul 2022
14.5%
14.2%
Jun 2022
14.2%
13.8%
Mai 2022
13.8%
12.1%
Apr 2022
12.1%
11.1%
Mär 2022
11.1%
8.8%
Feb 2022
8.8%
7.2%
Jan 2022
7.2%
7.1%
Dez 2021
7.1%
4.3%
Nov 2021
4.3%
3.6%
Okt 2021
3.4%
2.4%
Sep 2021
2.4%
1.2%
