Wirtschaftskalender
Schweden, Verbraucherpreisindex (VPI) y/y (Sweden Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Mittel
|-0.2%
|1.2%
|
0.4%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.0%
|
-0.2%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der schwedische Verbraucherpreisindex (VPI) y/y spiegelt eine Veränderung der Preise für den Korb von Konsumgütern und Dienstleistungen im laufenden Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Der VPI spiegelt Preisänderungen aus der Sicht der Haushalte wider, die die Endverbraucher von Waren und Dienstleistungen darstellen, und somit zeigt der Index die Preisänderung für den gesamten privaten Inlandsverbrauch.
Der Index wird als Änderung des Wertes von Waren und Dienstleistungen berechnet, die in einem festen Warenkorb enthalten sind. Der Warenkorb enthält Waren und Dienstleistungen, die repräsentativ für die Ausgaben der Haushalte sind. Dazu gehören Nahrungsmittel und Getränke, Kleidung, Strom- und Wasserversorgung sowie Dienstleistungen (Gesundheit, Transport, Kommunikation, Unterhaltung, Bildung usw.).
Der Verbraucherpreisindex ist der Schlüsselindikator zur Messung der Inflation und des Zustands der nationalen Wirtschaft. Dieser Index kann sich auf Zinssätze, Steueranreize, Löhne und staatliche Leistungen auswirken. Als ein Maß für die Inflation kann der VPI einen starken Einfluss auf den Wert der schwedischen Krone haben. Das Wachstum des Indikators kann als positiv für die SEK-Notierungen angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, Verbraucherpreisindex (VPI) y/y (Sweden Consumer Price Index (CPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
