KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Schweden, Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) y/y (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Statistikbehörde Schweden (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Sektor:
Preise
Niedrig 2.3%
3.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
2.3%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) y/y Schwedens spiegelt im Jahresvergleich die Veränderung der Preise eines für den Konsum der privaten Haushalte bestimmten Waren- und Dienstleistungskorbes in einem bestimmten Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Die Daten für die Berechnung des HVPI werden nach gemeinsamen europäischen Regeln erhoben und europaweit harmonisiert. Dieser Ansatz ermöglicht die Kompatibilität des Index in verschiedenen europäischen Ländern.

Die Berechnung des Index erfolgt unter Berücksichtigung des Waren- und Dienstleistungskorbes, der unter Berücksichtigung der individuellen Besonderheiten der einzelnen Länder und der ihnen gemeinsamen Regeln für die Gewichtung der Waren und Dienstleistungen, aus denen sich dieser Korb zusammensetzt, zusammengestellt wird. Dieser Index ermöglicht den Vergleich der Inflation zwischen den EU-Mitgliedstaaten und ist ein wichtiger Indikator für die Europäische Zentralbank bei der Festlegung der Geldpolitik.

Der HVPI bezieht sich auf die von den Verbrauchern tatsächlich gezahlten Preise, einschließlich Rabatte und Werbeaktionen. Die Daten für die Indexberechnungen werden an den Verkaufsstellen gesammelt.

Ein HVPI m/m über den Erwartungen wird in der Regel als positiv für die Notierungen der schwedischen Krone angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) y/y (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
2.3%
3.1%
Okt 2025
3.1%
3.2%
Sep 2025
3.2%
3.4%
Aug 2025
3.4%
3.1%
Jul 2025
3.1%
2.9%
Jun 2025
2.8%
2.3%
Mai 2025
2.3%
2.1%
Apr 2025
2.1%
2.1%
Mär 2025
2.1%
2.8%
Feb 2025
2.8%
2.0%
Jan 2025
2.0%
1.6%
Dez 2024
1.6%
2.0%
Nov 2024
2.0%
1.6%
Okt 2024
1.6%
1.2%
Sep 2024
1.2%
1.3%
Aug 2024
1.3%
1.7%
Jul 2024
1.7%
1.4%
Jun 2024
1.4%
2.5%
Mai 2024
2.5%
2.4%
Apr 2024
2.4%
2.3%
Mär 2024
2.3%
2.6%
Feb 2024
2.6%
3.4%
Jan 2024
3.4%
1.9%
Dez 2023
1.9%
3.3%
Nov 2023
3.3%
4.0%
Okt 2023
4.0%
3.7%
Sep 2023
3.7%
4.5%
Aug 2023
4.5%
6.3%
Jul 2023
6.3%
6.3%
Jun 2023
6.3%
6.7%
Mai 2023
6.7%
7.7%
Apr 2023
7.7%
8.1%
Mär 2023
8.1%
9.7%
Feb 2023
9.7%
9.6%
Jan 2023
9.6%
10.8%
Dez 2022
10.8%
10.1%
Nov 2022
10.1%
9.8%
Okt 2022
9.8%
10.3%
Sep 2022
10.3%
9.5%
Aug 2022
9.5%
8.3%
Jul 2022
8.3%
8.9%
Jun 2022
8.9%
7.5%
Mai 2022
7.5%
6.6%
Apr 2022
6.6%
6.3%
Mär 2022
6.3%
4.4%
Feb 2022
4.4%
3.9%
Jan 2022
3.9%
4.5%
Dez 2021
4.5%
3.9%
Nov 2021
3.9%
3.3%
Okt 2021
3.3%
3.0%
123
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen