Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) y/y Schwedens spiegelt im Jahresvergleich die Veränderung der Preise eines für den Konsum der privaten Haushalte bestimmten Waren- und Dienstleistungskorbes in einem bestimmten Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Die Daten für die Berechnung des HVPI werden nach gemeinsamen europäischen Regeln erhoben und europaweit harmonisiert. Dieser Ansatz ermöglicht die Kompatibilität des Index in verschiedenen europäischen Ländern.

Die Berechnung des Index erfolgt unter Berücksichtigung des Waren- und Dienstleistungskorbes, der unter Berücksichtigung der individuellen Besonderheiten der einzelnen Länder und der ihnen gemeinsamen Regeln für die Gewichtung der Waren und Dienstleistungen, aus denen sich dieser Korb zusammensetzt, zusammengestellt wird. Dieser Index ermöglicht den Vergleich der Inflation zwischen den EU-Mitgliedstaaten und ist ein wichtiger Indikator für die Europäische Zentralbank bei der Festlegung der Geldpolitik.

Der HVPI bezieht sich auf die von den Verbrauchern tatsächlich gezahlten Preise, einschließlich Rabatte und Werbeaktionen. Die Daten für die Indexberechnungen werden an den Verkaufsstellen gesammelt.

Ein HVPI m/m über den Erwartungen wird in der Regel als positiv für die Notierungen der schwedischen Krone angesehen.

Grafik der letzten Werte: