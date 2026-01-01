KalenderKategorien

Schweden, Veränderung der Unternehmensvorräte (Sweden Business Inventories Change)

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Statistikbehörde Schweden (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Sektor:
Geschäft
Niedrig Kr​3.465 B
Kr​2.327 B
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Vorherige
Kr​3.465 B
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Vorherige
Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, Veränderung der Unternehmensvorräte (Sweden Business Inventories Change)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
Kr​3.465 B
Kr​2.327 B
2 Q 2025
Kr​1.964 B
Kr​6.677 B
1 Q 2025
Kr​8.705 B
Kr​-5.478 B
4 Q 2024
Kr​-6.141 B
Kr​6.177 B
3 Q 2024
Kr​1.824 B
Kr​-2.166 B
2 Q 2024
Kr​-2.394 B
Kr​8.633 B
1 Q 2024
Kr​3.691 B
Kr​-8.494 B
4 Q 2023
Kr​-6.846 B
Kr​-7.693 B
3 Q 2023
Kr​-7.389 B
Kr​-3.636 B
2 Q 2023
Kr​-4.189 B
Kr​19.440 B
1 Q 2023
Kr​16.381 B
Kr​-7.704 B
