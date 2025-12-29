Der Indikator der schwedischen Industrieauftragseingänge m/m spiegelt eine Veränderung der Auftragseingänge privater Unternehmen in Schweden während des Berichtsmonats im Vergleich zum Vormonat wider. Der Indikator spiegelt die Auftragseingänge in allen Sektoren der schwedischen Produktion wider, einschließlich verarbeitendes Gewerbe, Bergbau, Raffinerien, Energieerzeugung und andere.

Statistics Sweden erhebt Daten für die Indexberechnung über monatliche Online-Umfragen bei Industrieunternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten oder einem Nettoumsatz von mehr als 50 Millionen SEK. Auftragseingangsdaten werden im Rahmen einer allgemeinen Industrieumfrage erhoben.

Der Index wird über die saisonbereinigten Datenreihen berechnet. Darüber hinaus können Daten aus früheren Perioden revidiert werden, wenn neue Daten eingehen.

Die Industrieaufträge spiegeln zukünftige Produktionsvolumen wider, weshalb der Index als Frühindikator der Produktion gilt. Ein Anstieg der Auftragseingänge in der Industrie ist ein günstiger Faktor, der auf die Expansion der Volkswirtschaft hinweist. Über den Erwartungen liegende Indikatorwerte können als positiv für die Notierungen in Schwedischen Kronen angesehen werden.

