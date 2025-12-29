KalenderKategorien

Schweden, Auftragseingänge der Industrie m/m (Sweden Industrial New Orders m/m)

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Statistikbehörde Schweden (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Sektor:
Geschäft
Niedrig 6.7% 0.1%
4.7%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
2.1%
6.7%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Indikator der schwedischen Industrieauftragseingänge m/m spiegelt eine Veränderung der Auftragseingänge privater Unternehmen in Schweden während des Berichtsmonats im Vergleich zum Vormonat wider. Der Indikator spiegelt die Auftragseingänge in allen Sektoren der schwedischen Produktion wider, einschließlich verarbeitendes Gewerbe, Bergbau, Raffinerien, Energieerzeugung und andere.

Statistics Sweden erhebt Daten für die Indexberechnung über monatliche Online-Umfragen bei Industrieunternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten oder einem Nettoumsatz von mehr als 50 Millionen SEK. Auftragseingangsdaten werden im Rahmen einer allgemeinen Industrieumfrage erhoben.

Der Index wird über die saisonbereinigten Datenreihen berechnet. Darüber hinaus können Daten aus früheren Perioden revidiert werden, wenn neue Daten eingehen.

Die Industrieaufträge spiegeln zukünftige Produktionsvolumen wider, weshalb der Index als Frühindikator der Produktion gilt. Ein Anstieg der Auftragseingänge in der Industrie ist ein günstiger Faktor, der auf die Expansion der Volkswirtschaft hinweist. Über den Erwartungen liegende Indikatorwerte können als positiv für die Notierungen in Schwedischen Kronen angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, Auftragseingänge der Industrie m/m (Sweden Industrial New Orders m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
6.7%
0.1%
4.7%
Sep 2025
7.8%
-12.4%
-2.6%
Aug 2025
-0.4%
-4.5%
7.2%
Jul 2025
0.9%
0.8%
-2.4%
Jun 2025
-4.1%
-0.8%
5.7%
Mai 2025
7.4%
-1.8%
-1.4%
Apr 2025
11.6%
-3.9%
-6.3%
Mär 2025
2.4%
18.9%
5.2%
Feb 2025
16.9%
-2.4%
-6.2%
Jan 2025
5.8%
1.0%
2.0%
Dez 2024
5.0%
1.0%
2.0%
Nov 2024
-1.1%
-0.4%
2.8%
Okt 2024
-5.4%
0.8%
1.0%
Sep 2024
2.5%
0.0%
-3.6%
Aug 2024
-0.3%
2.4%
5.1%
Jul 2024
1.0%
-0.4%
-3.9%
Jun 2024
-8.8%
-5.4%
2.6%
Mai 2024
-15.0%
-0.1%
7.8%
Apr 2024
-6.4%
2.2%
-8.3%
Mär 2024
-3.3%
-1.2%
1.8%
Feb 2024
-5.9%
-9.3%
4.6%
Jan 2024
-8.5%
-8.8%
-9.7%
Dez 2023
0.2%
11.0%
5.5%
Nov 2023
0.2%
13.6%
0.5%
Okt 2023
2.4%
-3.4%
-4.8%
Sep 2023
0.1%
-12.2%
4.2%
Aug 2023
-9.4%
-10.0%
5.0%
Jul 2023
0.3%
8.4%
-6.2%
Jun 2023
13.6%
17.6%
-7.1%
Mai 2023
-0.3%
7.6%
7.8%
Apr 2023
-8.0%
-0.2%
3.0%
Mär 2023
-4.7%
-25.4%
-1.0%
Feb 2023
-10.5%
28.2%
3.6%
Jan 2023
22.7%
17.7%
-20.2%
Dez 2022
25.1%
0.0%
-0.6%
Nov 2022
-0.6%
1.8%
-4.2%
Okt 2022
-4.0%
-1.5%
2.0%
Sep 2022
2.3%
-0.5%
-4.0%
Aug 2022
-4.2%
0.0%
2.8%
Jul 2022
3.0%
-1.1%
1.1%
Jun 2022
1.3%
1.2%
-2.7%
Mai 2022
-5.5%
-0.1%
-3.9%
Apr 2022
-2.0%
-0.1%
3.7%
Mär 2022
3.9%
0.0%
-1.1%
Feb 2022
-1.4%
2.8%
9.4%
Jan 2022
9.9%
-0.5%
-6.6%
Dez 2021
-5.1%
-0.5%
-0.9%
Nov 2021
-0.9%
1.0%
5.9%
Okt 2021
4.9%
0.5%
-2.1%
Sep 2021
-2.0%
-0.4%
-2.9%
123
