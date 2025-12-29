Schwedens Vertrauensindex für das verarbeitende Gewerbe spiegelt den Optimismus der schwedischen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes hinsichtlich der aktuellen Wirtschaftslage wider. Der Index wird monatlich im Rahmen einer gemeinsamen Konjunkturumfrage durch eine vom Nationalen Institut für Wirtschaftsforschung (NIER) durchgeführte Online-Umfrage berechnet. Ursprünglich umfasste diese Umfrage nur den verarbeitenden Sektor. Jetzt umfasst sie fast alle Sektoren der schwedischen Wirtschaft.

Das Nationale Institut befragt monatlich die Manager von schwedischen Produktionsunternehmen. Die Stichprobe umfasst Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten. Die Erhebung aller Daten der Befragten dauert etwa drei Wochen.

Das Gewicht der Antworten eines bestimmten Unternehmens hängt vom Produktionsvolumen ab, das durch die Höhe der Wertschöpfung bestimmt wird. In anderen Branchen werden den Unternehmen Gewichte auf der Grundlage der Anzahl der Beschäftigten zugewiesen. Diese Gewichte werden jedes Jahr entsprechend der aktualisierten Stichprobe aktualisiert. Die gewichteten Antworten werden so zusammengefasst und extrapoliert, als ob alle Unternehmen des Fertigungssektors an der Umfrage teilgenommen hätten.

Die Unternehmen bewerten die aktuelle Situation in Bezug auf Aufträge, Fertigwarenbestände, erwartete Produktionsvolumen und Beschäftigung. Die Umfrage ist qualitativer Natur. Das bedeutet, dass die Befragten keine absoluten Zahlen angeben, sondern die Situation als besser, schlechter oder keine Veränderung einschätzen.

Der Vertrauensindex der Hersteller ist einer der Schlüsselindikatoren, die das Geschäftsumfeld und den allgemeinen Zustand der Wirtschaft des Landes charakterisieren. Ein Wert über 100 deutet auf eine Verbesserung der Geschäftsbedingungen und eine positive Stimmung im schwedischen Geschäftsumfeld hin. Dies kann als positiv für die Schwedische Krone gewertet werden. Werte unter 100 deuten auf eine Verschlechterung der Situation hin.

Grafik der letzten Werte: