Schweden, Vertrauen in das verarbeitende Gewerbe (Sweden Manufacturing Confidence)

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Nationalinstitut für Wirtschaftsforschung (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Sektor:
Geschäft
Niedrig 103.8
100.8
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Schwedens Vertrauensindex für das verarbeitende Gewerbe spiegelt den Optimismus der schwedischen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes hinsichtlich der aktuellen Wirtschaftslage wider. Der Index wird monatlich im Rahmen einer gemeinsamen Konjunkturumfrage durch eine vom Nationalen Institut für Wirtschaftsforschung (NIER) durchgeführte Online-Umfrage berechnet. Ursprünglich umfasste diese Umfrage nur den verarbeitenden Sektor. Jetzt umfasst sie fast alle Sektoren der schwedischen Wirtschaft.

Das Nationale Institut befragt monatlich die Manager von schwedischen Produktionsunternehmen. Die Stichprobe umfasst Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten. Die Erhebung aller Daten der Befragten dauert etwa drei Wochen.

Das Gewicht der Antworten eines bestimmten Unternehmens hängt vom Produktionsvolumen ab, das durch die Höhe der Wertschöpfung bestimmt wird. In anderen Branchen werden den Unternehmen Gewichte auf der Grundlage der Anzahl der Beschäftigten zugewiesen. Diese Gewichte werden jedes Jahr entsprechend der aktualisierten Stichprobe aktualisiert. Die gewichteten Antworten werden so zusammengefasst und extrapoliert, als ob alle Unternehmen des Fertigungssektors an der Umfrage teilgenommen hätten.

Die Unternehmen bewerten die aktuelle Situation in Bezug auf Aufträge, Fertigwarenbestände, erwartete Produktionsvolumen und Beschäftigung. Die Umfrage ist qualitativer Natur. Das bedeutet, dass die Befragten keine absoluten Zahlen angeben, sondern die Situation als besser, schlechter oder keine Veränderung einschätzen.

Der Vertrauensindex der Hersteller ist einer der Schlüsselindikatoren, die das Geschäftsumfeld und den allgemeinen Zustand der Wirtschaft des Landes charakterisieren. Ein Wert über 100 deutet auf eine Verbesserung der Geschäftsbedingungen und eine positive Stimmung im schwedischen Geschäftsumfeld hin. Dies kann als positiv für die Schwedische Krone gewertet werden. Werte unter 100 deuten auf eine Verschlechterung der Situation hin.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, Vertrauen in das verarbeitende Gewerbe (Sweden Manufacturing Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
103.8
100.8
Nov 2025
N/D
100.1
100.2
Okt 2025
100.2
99.4
Sep 2025
98.6
97.0
Aug 2025
97.0
95.8
Jul 2025
96.3
100.2
99.3
Jun 2025
99.3
99.4
100.1
Mai 2025
100.1
98.2
100.2
Apr 2025
99.6
96.9
96.7
Mär 2025
96.4
96.3
95.6
Feb 2025
95.6
95.1
94.8
Jan 2025
94.8
93.5
96.5
Dez 2024
96.5
92.4
96.3
Nov 2024
95.8
93.3
91.6
Okt 2024
91.8
96.6
93.7
Sep 2024
94.2
98.3
96.6
Aug 2024
97.1
98.6
97.0
Jul 2024
97.0
99.0
99.2
Jun 2024
99.2
98.8
98.6
Mai 2024
98.5
98.5
100.6
Apr 2024
100.5
97.7
98.6
Mär 2024
98.7
95.7
98.4
Feb 2024
98.4
96.1
99.2
Jan 2024
99.3
100.0
95.1
Dez 2023
95.1
100.3
99.1
Nov 2023
99.1
100.9
99.6
Okt 2023
99.5
97.3
100.4
Sep 2023
100.1
93.7
96.9
Aug 2023
96.6
97.5
97.5
Jul 2023
97.1
102.0
101.9
Jun 2023
102.3
102.2
102.4
Mai 2023
102.9
102.5
101.2
Apr 2023
101.6
102.8
103.3
Mär 2023
103.4
100.8
102.1
Feb 2023
102.2
101.7
100.4
Jan 2023
99.5
104.1
103.7
Dez 2022
104.1
104.6
104.5
Nov 2022
104.2
107.5
104.8
Okt 2022
105.1
113.3
109.6
Sep 2022
110.0
118.1
115.7
Aug 2022
116.4
120.2
119.4
Jul 2022
119.4
123.3
120.6
Jun 2022
120.6
123.8
125.0
Mai 2022
125.5
123.5
121.3
Apr 2022
121.4
125.0
124.7
Mär 2022
125.0
123.1
124.3
Feb 2022
124.3
124.6
121.4
Jan 2022
121.3
127.4
126.4
Dez 2021
127.3
127.9
126.3
Nov 2021
126.6
128.0
128.4
123
