Der schwedische Erzeugerpreisindex m/m spiegelt die durchschnittliche Veränderung der Verkaufspreise für von schwedischen Industrieunternehmen produzierte Waren im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat wider. Der Index zeigt Preisänderungen aus der Sicht des Herstellers. Der Index umfasst sowohl die Preise des Inlandsmarktes als auch die Verkaufspreise auf ausländischen Märkten.

Die Hauptvariable in der PPI-Berechnung ist der Preis für eine Produktionseinheit auf der ersten Verkaufsstufe: Dies ist entweder der Preis ab Werk (für den Inlandsmarkt) oder der FOB-Preis im Falle der Ausfuhr. Der Index wird auf der Grundlage einer Umfrage bei etwa 2000 schwedischen Unternehmen berechnet, die Informationen für eine Stichprobe von insgesamt 5000 Waren liefern. Um den resultierenden Index zu berechnen, werden die Gewichte zunächst den Produktgruppen und dann den einzelnen Gütern in diesen Gruppen zugeordnet.

Der Erzeugerpreisindex gilt als Frühindikator für die Verbraucherpreise und damit für die Inflation. Er ist ein genauerer Frühindikator im Vergleich zum VPI: Wenn die Erzeugerpreise steigen, werden die Verbraucherpreise entsprechend steigen. Diese beiden Indikatoren sind eng miteinander verknüpft.

Das PPI-Wachstum gilt als positiv für die nationale Wirtschaft und kann als positiv für die SEK-Notierungen angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: