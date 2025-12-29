Schwedens Produktion des privaten Sektors y/y spiegelt eine Veränderung des Gesamtwertes der von privaten Unternehmen im Industrie-, Dienstleistungs- und Bausektor produzierten Waren und Dienstleistungen im laufenden Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Der Index wird monatlich von Statistics Sweden veröffentlicht. Er hat den zuvor veröffentlichten Index der Unternehmensproduktion ersetzt. Der Vorteil des neuen Index liegt darin, dass er die gesamte Produktion im privaten Sektor misst und nicht nur das Endvolumen der produzierten Waren und Dienstleistungen, wodurch der Index frühzeitig Daten liefert.

Statistics Sweden erhebt die relevanten Daten aus einer monatlichen Erhebung bei privaten Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten sowie bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Kronen. Da einige Unternehmen ihre Antworten möglicherweise mit einer Verzögerung übermitteln, können die Indexwerte für die letzten zwei Monate revidiert werden. Zusätzlich zu der allgemeinen Gesamtveränderung veröffentlicht Statistics Sweden separate Daten nach Sektoren: Industrie, Dienstleistungen und Baugewerbe. Der Index umfasst nicht die Sektoren Finanz- und Versicherungsdienstleistungen.

Informationen über die Produktion werden in die Berechnung des BIP einbezogen, und sie spiegeln auch den Nettoumsatz aus der Produktion im Industrie- und Dienstleistungssektor sowie die Handelsspanne (Einnahmen aus dem Verkauf von Einzelhandelswaren abzüglich der Ausgaben) wider.

Das Produktionswachstum ist ein positiver Faktor, der die Gesundheit der schwedischen Wirtschaft und das günstige Geschäftsumfeld im Land widerspiegelt, sodass höher als erwartete Werte als positiv für die Notierungen in Schwedischen Kronen angesehen werden können.

