Schweden, Produktion des privaten Sektors y/y (Sweden Private Sector Production y/y)

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Statistikbehörde Schweden (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Sektor:
Geschäft
Niedrig 111.4%
103.2%
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
111.4%
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Schwedens Produktion des privaten Sektors y/y spiegelt eine Veränderung des Gesamtwertes der von privaten Unternehmen im Industrie-, Dienstleistungs- und Bausektor produzierten Waren und Dienstleistungen im laufenden Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Der Index wird monatlich von Statistics Sweden veröffentlicht. Er hat den zuvor veröffentlichten Index der Unternehmensproduktion ersetzt. Der Vorteil des neuen Index liegt darin, dass er die gesamte Produktion im privaten Sektor misst und nicht nur das Endvolumen der produzierten Waren und Dienstleistungen, wodurch der Index frühzeitig Daten liefert.

Statistics Sweden erhebt die relevanten Daten aus einer monatlichen Erhebung bei privaten Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten sowie bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Kronen. Da einige Unternehmen ihre Antworten möglicherweise mit einer Verzögerung übermitteln, können die Indexwerte für die letzten zwei Monate revidiert werden. Zusätzlich zu der allgemeinen Gesamtveränderung veröffentlicht Statistics Sweden separate Daten nach Sektoren: Industrie, Dienstleistungen und Baugewerbe. Der Index umfasst nicht die Sektoren Finanz- und Versicherungsdienstleistungen.

Informationen über die Produktion werden in die Berechnung des BIP einbezogen, und sie spiegeln auch den Nettoumsatz aus der Produktion im Industrie- und Dienstleistungssektor sowie die Handelsspanne (Einnahmen aus dem Verkauf von Einzelhandelswaren abzüglich der Ausgaben) wider.

Das Produktionswachstum ist ein positiver Faktor, der die Gesundheit der schwedischen Wirtschaft und das günstige Geschäftsumfeld im Land widerspiegelt, sodass höher als erwartete Werte als positiv für die Notierungen in Schwedischen Kronen angesehen werden können.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, Produktion des privaten Sektors y/y (Sweden Private Sector Production y/y)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
111.4%
103.2%
Sep 2025
4.7%
3.8%
Aug 2025
3.7%
3.7%
Jul 2025
3.8%
5.5%
Jun 2025
99.2%
98.6%
Mai 2025
2.0%
2.8%
Apr 2025
3.4%
-1.5%
Mär 2025
-0.2%
1.0%
Feb 2025
1.1%
1.9%
Jan 2025
1.9%
2.5%
Dez 2024
3.0%
2.5%
Nov 2024
2.7%
0.6%
Okt 2024
0.2%
1.4%
Sep 2024
2.4%
0.9%
Aug 2024
1.1%
-1.0%
Jul 2024
-0.7%
1.2%
Jun 2024
1.5%
-0.1%
Mai 2024
-0.2%
-1.6%
Apr 2024
-1.4%
0.2%
Mär 2024
0.4%
-1.3%
Feb 2024
-0.8%
-1.7%
Jan 2024
-1.6%
0.7%
Dez 2023
0.5%
-1.4%
Nov 2023
-1.2%
-2.0%
Okt 2023
-2.1%
-1.8%
Sep 2023
-1.4%
-0.1%
Aug 2023
0.7%
-2.2%
Jul 2023
-2.0%
-3.0%
Jun 2023
-3.4%
-0.7%
Mai 2023
-1.0%
0.2%
Apr 2023
0.7%
-0.5%
Mär 2023
0.6%
2.5%
Feb 2023
2.1%
2.6%
Jan 2023
2.3%
-0.9%
Dez 2022
-0.8%
0.9%
Nov 2022
0.9%
3.5%
Okt 2022
3.2%
4.4%
Sep 2022
5.0%
4.3%
Aug 2022
4.3%
4.3%
Jul 2022
3.6%
3.6%
Jun 2022
5.4%
6.6%
Mai 2022
6.0%
5.3%
Apr 2022
4.6%
3.3%
Mär 2022
3.2%
3.9%
Feb 2022
3.5%
6.3%
Jan 2022
7.6%
7.4%
Dez 2021
7.7%
6.9%
Nov 2021
6.5%
6.7%
Okt 2021
6.4%
5.0%
Sep 2021
6.0%
4.1%
12
