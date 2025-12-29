KalenderKategorien

Schweden, Geschäftsvertrauen (Sweden Business Confidence)

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Nationalinstitut für Wirtschaftsforschung (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Sektor:
Geschäft
Niedrig 107.4
105.5
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Der schwedische Index des Geschäftsvertrauens spiegelt den Optimismus der Unternehmen des Landes in Bezug auf das aktuelle wirtschaftliche Umfeld wider. Der Index wird monatlich durch eine Online-Umfrage des Nationalen Instituts für Wirtschaftsforschung (NIER) berechnet.

Das Nationale Institut befragt monatlich die Manager von etwa 7.000 schwedischen Unternehmen. Die Stichprobe umfasst Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten. Die Unternehmen sind nach Größe und Branche geschichtet. Die Erhebung aller Daten der Befragten dauert etwa drei Wochen.

Das Gewicht der Antworten eines bestimmten Unternehmens hängt von seiner Größe ab, d.h. je größer das Unternehmen ist, desto höher ist die Gewichtung seiner Antworten (mit Ausnahme des verarbeitenden Gewerbes, in dem die Gewichte auf der Grundlage des Produktionsvolumens festgelegt werden). Diese Gewichte werden jedes Jahr entsprechend der aktualisierten Stichprobe aktualisiert. Die gewichteten Antworten werden so zusammengefasst und hochgerechnet, als ob alle Unternehmen an der Umfrage teilgenommen hätten.

Die Unternehmen bewerten die aktuelle Situation in Bezug auf Aufträge, Fertigwarenbestände, erwartete Produktionsvolumen und Beschäftigung. Die Umfrage ist qualitativer Natur. Das bedeutet, dass die Befragten keine absoluten Zahlen angeben, sondern die Situation als besser, schlechter oder keine Veränderung einschätzen.

Der Index des Geschäftsvertrauens ist einer der Schlüsselindikatoren, der das Geschäftsumfeld und den allgemeinen Zustand der Wirtschaft des Landes charakterisiert. Werte über 100 deuten auf eine Verbesserung der Geschäftsbedingungen und eine positive Stimmung in der schwedischen Geschäftswelt hin. Selbst wenn ein Wert unter 100 liegt, aber eine erhebliche Verbesserung gegenüber der Vorperiode zeigt, kann der Wert als positiv für die Schwedische Krone angesehen werden. Werte unter 100 deuten auf eine Verschlechterung der Situation hin.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, Geschäftsvertrauen (Sweden Business Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
107.4
105.5
Nov 2025
N/D
103.2
104.3
Okt 2025
104.3
100.6
Sep 2025
100.0
100.0
Aug 2025
99.8
97.4
Jul 2025
97.0
95.0
94.8
Jun 2025
94.8
99.6
98.4
Mai 2025
98.9
98.4
99.8
Apr 2025
99.9
99.4
98.9
Mär 2025
99.1
102.7
101.2
Feb 2025
101.6
101.9
100.8
Jan 2025
101.1
101.4
100.6
Dez 2024
100.6
98.0
98.6
Nov 2024
98.3
95.5
95.2
Okt 2024
95.0
96.1
96.3
Sep 2024
96.5
94.0
95.1
Aug 2024
95.0
94.4
95.5
Jul 2024
95.4
95.5
97.4
Jun 2024
97.3
93.0
94.5
Mai 2024
94.6
95.0
96.2
Apr 2024
96.3
94.1
94.4
Mär 2024
94.4
91.7
92.1
Feb 2024
92.0
89.0
91.8
Jan 2024
91.7
85.6
87.1
Dez 2023
86.6
86.2
85.5
Nov 2023
85.2
86.7
85.9
Okt 2023
85.9
84.7
86.8
Sep 2023
86.8
86.5
87.8
Aug 2023
87.7
90.0
90.5
Jul 2023
90.5
90.6
91.5
Jun 2023
91.8
87.6
90.5
Mai 2023
90.6
87.5
89.2
Apr 2023
89.3
89.5
91.5
Mär 2023
91.7
87.4
89.4
Feb 2023
88.9
87.3
87.1
Jan 2023
86.3
87.4
88.0
Dez 2022
87.6
83.6
86.7
Nov 2022
86.1
86.5
89.2
Okt 2022
89.0
91.9
95.8
Sep 2022
96.4
99.1
101.9
Aug 2022
102.4
106.4
107.7
Jul 2022
108.0
111.6
110.9
Jun 2022
111.6
115.0
114.7
Mai 2022
115.1
114.0
114.5
Apr 2022
114.6
115.1
115.0
Mär 2022
114.9
113.1
114.7
Feb 2022
114.8
113.8
109.9
Jan 2022
111.0
117.7
116.0
Dez 2021
116.3
119.3
118.0
Nov 2021
118.4
119.6
119.3
123
