Der am häufigsten verwendete Index zur Bewertung der schwedischen Inflation ist der Verbraucherpreisindex (VPI). Der VPI ist ein Zeitreihenmaß für Schwankungen der Preise für Waren und Dienstleistungen, die von den Haushalten landesweit gekauft werden. Ein weiterer inflationsbezogener Index ist der Verbraucherpreisindex mit festem Zinssatz (CPIF) y/y. Der CPIF wird monatlich auf der Grundlage derselben Daten berechnet, die auch für die Hauptberechnung des VPI verwendet werden. Die direkten Auswirkungen von Änderungen in der Geldpolitik werden jedoch nicht in die Berechnung einbezogen. Es wird angenommen, dass die Geldpolitik der Riksbank den VPI durch Änderungen der Hypothekenzinsen beeinflusst. Diese Änderungen stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Inflationsdruck. Der Indikator zeigt die Veränderungen des aktuellen Monats im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.

Ab 2017 verwendet die Riksbank den CPIF als Zielvariable für das Inflationsziel, da dieser Index die wichtigsten Inflationstrends genauer widerspiegelt.

