Schweden, Verbraucherpreisindex mit festem Zinssatz (CPIF) y/y (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) y/y)

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Statistikbehörde Schweden (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Sektor:
Preise
Niedrig 2.3% 3.4%
3.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
2.2%
2.3%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Der am häufigsten verwendete Index zur Bewertung der schwedischen Inflation ist der Verbraucherpreisindex (VPI). Der VPI ist ein Zeitreihenmaß für Schwankungen der Preise für Waren und Dienstleistungen, die von den Haushalten landesweit gekauft werden. Ein weiterer inflationsbezogener Index ist der Verbraucherpreisindex mit festem Zinssatz (CPIF) y/y. Der CPIF wird monatlich auf der Grundlage derselben Daten berechnet, die auch für die Hauptberechnung des VPI verwendet werden. Die direkten Auswirkungen von Änderungen in der Geldpolitik werden jedoch nicht in die Berechnung einbezogen. Es wird angenommen, dass die Geldpolitik der Riksbank den VPI durch Änderungen der Hypothekenzinsen beeinflusst. Diese Änderungen stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Inflationsdruck. Der Indikator zeigt die Veränderungen des aktuellen Monats im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.

Der Nachteil des Haupt-VPI ist die direkte Auswirkung der von der Zentralbank des Landes eingeführten Änderungen der Geldpolitik. Solche Änderungen wirken sich auf die Hypothekenzinsen aus und haben einen bedeutenden und direkten Einfluss auf den VPI. Diese Änderungen stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Inflationsdruck. Diese Änderungen stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Inflationsdruck.

Ab 2017 verwendet die Riksbank den CPIF als Zielvariable für das Inflationsziel, da dieser Index die wichtigsten Inflationstrends genauer widerspiegelt.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, Verbraucherpreisindex mit festem Zinssatz (CPIF) y/y (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
2.3%
3.4%
3.1%
Okt 2025
3.1%
3.5%
3.2%
Sep 2025
3.2%
3.3%
3.4%
Aug 2025
3.2%
3.7%
3.0%
Jul 2025
3.0%
3.2%
2.8%
Jun 2025
2.8%
1.4%
2.3%
Mai 2025
2.3%
2.7%
2.3%
Apr 2025
2.3%
2.7%
2.3%
Mär 2025
2.3%
2.9%
2.9%
Feb 2025
2.9%
1.8%
2.2%
Jan 2025
2.2%
1.6%
1.5%
Dez 2024
1.5%
1.4%
1.8%
Nov 2024
1.8%
1.3%
1.5%
Okt 2024
1.5%
1.3%
1.1%
Sep 2024
1.1%
1.5%
1.2%
Aug 2024
1.2%
3.3%
1.7%
Jul 2024
1.7%
3.6%
1.3%
Jun 2024
1.3%
4.1%
2.3%
Mai 2024
2.3%
4.0%
2.3%
Apr 2024
2.3%
4.1%
2.2%
Mär 2024
2.2%
4.2%
2.5%
Feb 2024
2.5%
3.2%
3.3%
Jan 2024
3.3%
4.3%
2.3%
Dez 2023
2.3%
3.8%
3.6%
Nov 2023
3.6%
1.3%
4.2%
Okt 2023
4.2%
-2.0%
4.0%
Sep 2023
0.0%
4.3%
4.7%
Aug 2023
4.7%
5.4%
6.4%
Jul 2023
6.4%
5.1%
6.4%
Jun 2023
6.4%
5.4%
6.7%
Mai 2023
6.7%
6.3%
7.6%
Apr 2023
7.6%
7.3%
8.0%
Mär 2023
8.0%
9.0%
9.4%
Feb 2023
9.4%
10.4%
9.3%
Jan 2023
9.3%
10.7%
10.2%
Dez 2022
10.2%
10.2%
9.5%
Nov 2022
9.5%
10.1%
9.3%
Okt 2022
9.3%
10.5%
9.7%
Sep 2022
9.7%
9.2%
9.0%
Aug 2022
9.0%
6.9%
8.0%
Jul 2022
8.0%
8.7%
8.5%
Jun 2022
8.5%
8.2%
7.2%
Mai 2022
7.2%
7.2%
6.4%
Apr 2022
6.4%
6.8%
6.1%
Mär 2022
6.1%
5.2%
4.5%
Feb 2022
4.5%
4.8%
3.9%
Jan 2022
3.9%
3.2%
4.1%
Dez 2021
4.1%
3.1%
3.6%
Nov 2021
3.6%
3.9%
3.1%
Okt 2021
3.1%
2.3%
2.8%
123
