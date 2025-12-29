Wirtschaftskalender
Schweden, Verbraucherpreisindex mit festem Zinssatz (CPIF) y/y (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) y/y)
|Niedrig
|2.3%
|3.4%
|
3.1%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|2.2%
|
2.3%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der am häufigsten verwendete Index zur Bewertung der schwedischen Inflation ist der Verbraucherpreisindex (VPI). Der VPI ist ein Zeitreihenmaß für Schwankungen der Preise für Waren und Dienstleistungen, die von den Haushalten landesweit gekauft werden. Ein weiterer inflationsbezogener Index ist der Verbraucherpreisindex mit festem Zinssatz (CPIF) y/y. Der CPIF wird monatlich auf der Grundlage derselben Daten berechnet, die auch für die Hauptberechnung des VPI verwendet werden. Die direkten Auswirkungen von Änderungen in der Geldpolitik werden jedoch nicht in die Berechnung einbezogen. Es wird angenommen, dass die Geldpolitik der Riksbank den VPI durch Änderungen der Hypothekenzinsen beeinflusst. Diese Änderungen stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Inflationsdruck. Der Indikator zeigt die Veränderungen des aktuellen Monats im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.
Der Nachteil des Haupt-VPI ist die direkte Auswirkung der von der Zentralbank des Landes eingeführten Änderungen der Geldpolitik. Solche Änderungen wirken sich auf die Hypothekenzinsen aus und haben einen bedeutenden und direkten Einfluss auf den VPI. Diese Änderungen stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Inflationsdruck. Diese Änderungen stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Inflationsdruck.
Ab 2017 verwendet die Riksbank den CPIF als Zielvariable für das Inflationsziel, da dieser Index die wichtigsten Inflationstrends genauer widerspiegelt.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, Verbraucherpreisindex mit festem Zinssatz (CPIF) y/y (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites