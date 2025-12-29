KalenderKategorien

Schweden, Verbrauchervertrauen (Sweden Consumer Confidence)

Schweden
SEK, Schwedische Krone
Nationalinstitut für Wirtschaftsforschung (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Verbraucher
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose Vorherige
Der schwedische Index des Verbrauchervertrauens (Consumer Confidence Index, CCI) zeigt das Vertrauen der Verbraucher in die Stabilität der schwedischen Wirtschaft. Der Index wird monatlich auf der Grundlage einer Verbraucherumfrage berechnet, die vom Nationalen Institut für Wirtschaftsforschung NIER in den ersten beiden Wochen des Monats durchgeführt wird.

Jeden Monat befragt das NIER etwa 1.500 schwedische Bürger in einer Telefonumfrage. Für die Umfrage wird eine Zufallsstichprobe von Bürgern im Alter von 16 bis 84 Jahren zusammengestellt. Während der Befragung werden die Teilnehmer gebeten, ihre eigene finanzielle Situation, die aktuelle wirtschaftliche Situation des Landes und die Möglichkeit, große Einkäufe und Ersparnisse zu tätigen, zu bewerten. Die Umfrage ist qualitativer Natur. Das bedeutet, dass die Befragten keine absoluten Zahlen angeben, sondern die Situation als besser, schlechter oder keine Veränderung einschätzen.

Zwei Komponenten werden innerhalb desselben Rahmens berechnet: ein Mikroindex und ein Makroindex. Der erste spiegelt das Vertrauen in die persönlichen Finanzen wider, der zweite die Meinung über die gesamte schwedische Wirtschaft.

Werte über 100 deuten auf das Verbrauchervertrauen und ein günstiges wirtschaftliches Umfeld im Land hin. Daher kann ein Wachstum über den Erwartungen als positiv für die Schwedische Krone angesehen werden. Umgekehrt können niedrigere Werte die SEK-Notierungen nach unten drücken.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
95.8
95.7
Nov 2025
N/D
103.0
96.8
Okt 2025
96.8
93.3
Sep 2025
93.2
91.6
Aug 2025
91.1
90.8
Jul 2025
90.7
87.3
84.6
Jun 2025
84.6
79.3
83.6
Mai 2025
83.1
81.5
81.8
Apr 2025
81.6
89.2
88.8
Mär 2025
89.8
94.0
94.6
Feb 2025
95.0
96.6
98.3
Jan 2025
99.1
96.2
96.7
Dez 2024
96.7
103.4
101.6
Nov 2024
102.0
103.9
101.2
Okt 2024
101.3
100.3
99.7
Sep 2024
99.5
99.1
97.0
Aug 2024
96.3
99.9
96.2
Jul 2024
96.6
95.3
93.7
Jun 2024
93.3
92.7
91.3
Mai 2024
91.3
89.4
88.8
Apr 2024
88.9
88.3
87.6
Mär 2024
87.5
87.2
83.0
Feb 2024
82.7
77.8
82.7
Jan 2024
82.3
77.0
74.8
Dez 2023
74.5
72.4
73.2
Nov 2023
72.8
68.4
70.6
Okt 2023
70.1
70.3
69.4
Sep 2023
69.1
73.8
70.6
Aug 2023
70.4
75.1
72.5
Jul 2023
72.3
81.0
71.8
Jun 2023
71.7
78.2
70.3
Mai 2023
69.5
74.7
65.8
Apr 2023
65.1
72.4
63.8
Mär 2023
62.8
70.0
61.1
Feb 2023
59.9
65.2
57.7
Jan 2023
56.3
60.6
55.4
Dez 2022
54.1
56.6
57.4
Nov 2022
55.8
52.1
50.2
Okt 2022
48.3
53.0
52.1
Sep 2022
49.7
55.0
57.8
Aug 2022
56.3
55.9
56.1
Jul 2022
54.1
60.9
66.5
Jun 2022
65.5
63.2
71.3
Mai 2022
70.4
66.4
74.5
Apr 2022
74.9
71.3
73.3
Mär 2022
73.5
81.4
89.0
Feb 2022
88.9
90.4
89.8
Jan 2022
90.1
103.6
98.3
Dez 2021
98.7
104.3
99.5
Nov 2021
99.7
105.7
102.9
123
