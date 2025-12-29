Der schwedische Index des Verbrauchervertrauens (Consumer Confidence Index, CCI) zeigt das Vertrauen der Verbraucher in die Stabilität der schwedischen Wirtschaft. Der Index wird monatlich auf der Grundlage einer Verbraucherumfrage berechnet, die vom Nationalen Institut für Wirtschaftsforschung NIER in den ersten beiden Wochen des Monats durchgeführt wird.

Jeden Monat befragt das NIER etwa 1.500 schwedische Bürger in einer Telefonumfrage. Für die Umfrage wird eine Zufallsstichprobe von Bürgern im Alter von 16 bis 84 Jahren zusammengestellt. Während der Befragung werden die Teilnehmer gebeten, ihre eigene finanzielle Situation, die aktuelle wirtschaftliche Situation des Landes und die Möglichkeit, große Einkäufe und Ersparnisse zu tätigen, zu bewerten. Die Umfrage ist qualitativer Natur. Das bedeutet, dass die Befragten keine absoluten Zahlen angeben, sondern die Situation als besser, schlechter oder keine Veränderung einschätzen.

Zwei Komponenten werden innerhalb desselben Rahmens berechnet: ein Mikroindex und ein Makroindex. Der erste spiegelt das Vertrauen in die persönlichen Finanzen wider, der zweite die Meinung über die gesamte schwedische Wirtschaft.

Werte über 100 deuten auf das Verbrauchervertrauen und ein günstiges wirtschaftliches Umfeld im Land hin. Daher kann ein Wachstum über den Erwartungen als positiv für die Schwedische Krone angesehen werden. Umgekehrt können niedrigere Werte die SEK-Notierungen nach unten drücken.

