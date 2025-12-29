Wirtschaftskalender
Schweden, Verbrauchervertrauen (Sweden Consumer Confidence)
|Niedrig
|95.8
|
95.7
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der schwedische Index des Verbrauchervertrauens (Consumer Confidence Index, CCI) zeigt das Vertrauen der Verbraucher in die Stabilität der schwedischen Wirtschaft. Der Index wird monatlich auf der Grundlage einer Verbraucherumfrage berechnet, die vom Nationalen Institut für Wirtschaftsforschung NIER in den ersten beiden Wochen des Monats durchgeführt wird.
Jeden Monat befragt das NIER etwa 1.500 schwedische Bürger in einer Telefonumfrage. Für die Umfrage wird eine Zufallsstichprobe von Bürgern im Alter von 16 bis 84 Jahren zusammengestellt. Während der Befragung werden die Teilnehmer gebeten, ihre eigene finanzielle Situation, die aktuelle wirtschaftliche Situation des Landes und die Möglichkeit, große Einkäufe und Ersparnisse zu tätigen, zu bewerten. Die Umfrage ist qualitativer Natur. Das bedeutet, dass die Befragten keine absoluten Zahlen angeben, sondern die Situation als besser, schlechter oder keine Veränderung einschätzen.
Zwei Komponenten werden innerhalb desselben Rahmens berechnet: ein Mikroindex und ein Makroindex. Der erste spiegelt das Vertrauen in die persönlichen Finanzen wider, der zweite die Meinung über die gesamte schwedische Wirtschaft.
Werte über 100 deuten auf das Verbrauchervertrauen und ein günstiges wirtschaftliches Umfeld im Land hin. Daher kann ein Wachstum über den Erwartungen als positiv für die Schwedische Krone angesehen werden. Umgekehrt können niedrigere Werte die SEK-Notierungen nach unten drücken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, Verbrauchervertrauen (Sweden Consumer Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
