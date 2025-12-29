KalenderKategorien

Schweden, Inflationserwartungen (Sweden Inflation Expectations)

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Nationalinstitut für Wirtschaftsforschung (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Sektor:
Verbraucher
Mittel 7.0%
7.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Die schwedischen Inflationserwartungen spiegeln die subjektiven Erwartungen von Wirtschaftsvertretern, Unternehmen und Arbeitsorganisationen hinsichtlich der Zielinflation in Schwedisch wider. Dieser Index wird auf der Grundlage einer von Prospera im Auftrag der Schwedischen Reichsbank durchgeführten Umfrage berechnet. Der Indikator selbst wird vom Schwedischen Nationalen Institut für Wirtschaftsforschung NIER veröffentlicht.

In dieser vierteljährlichen Umfrage geben die Befragten ihre Erwartungen bezüglich der Inflation in den nächsten ein, zwei und fünf Jahren an. Die Umfrageergebnisse werden aggregiert und in fünf Unterkategorien dargestellt: Arbeitnehmerorganisationen, Arbeitgeberorganisationen, Produktionsunternehmen, Geldmarkt- und Handelsunternehmen.

Es wird angenommen, dass dieser Index voreingenommene und subjektive Meinungen widerspiegelt und daher weniger genau ist als die offizielle Inflationsprognose von NIER. Da Schweden jedoch ein Inflationsziel anwendet, berücksichtigt die Regulierungsbehörde bei der Festlegung des Ziels unter anderem diesen Indikator.

Eine zu niedrige Inflation und ein rückläufiger Trend bei den Erwartungen geben der Zentralbank des Landes Anlass zur Sorge. Positive Inflationserwartungen sind ein günstiger Faktor, der sich positiv auf die Notierungen der schwedischen Krone auswirken kann.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
7.0%
7.1%
Nov 2025
N/D
6.0%
6.7%
Okt 2025
6.7%
6.9%
Sep 2025
6.9%
7.8%
Aug 2025
7.8%
7.9%
Jul 2025
7.9%
8.0%
8.6%
Jun 2025
8.6%
8.7%
8.9%
Mai 2025
8.9%
10.3%
9.5%
Apr 2025
9.5%
9.2%
9.2%
Mär 2025
9.2%
7.8%
7.5%
Feb 2025
7.5%
6.7%
6.9%
Jan 2025
6.9%
6.4%
6.8%
Dez 2024
6.8%
5.9%
6.3%
Nov 2024
6.3%
5.7%
6.0%
Okt 2024
6.0%
5.5%
5.6%
Sep 2024
5.6%
6.0%
6.0%
Aug 2024
6.0%
6.3%
6.2%
Jul 2024
6.2%
6.3%
6.2%
Jun 2024
6.2%
6.4%
6.2%
Mai 2024
6.2%
7.0%
6.5%
Apr 2024
6.5%
4.5%
6.4%
Mär 2024
6.4%
7.9%
6.8%
Feb 2024
6.8%
7.7%
7.1%
Jan 2024
7.1%
7.5%
6.5%
Dez 2023
6.5%
6.7%
7.1%
Nov 2023
7.1%
6.1%
7.0%
Okt 2023
7.0%
6.9%
7.1%
Sep 2023
7.1%
6.7%
7.4%
Aug 2023
7.4%
6.2%
Jul 2023
6.2%
6.0%
6.8%
Jun 2023
6.8%
6.6%
7.0%
Mai 2023
7.0%
8.2%
7.6%
Apr 2023
7.6%
10.0%
10.1%
Mär 2023
10.1%
9.8%
10.0%
Feb 2023
10.0%
9.5%
10.3%
Jan 2023
10.3%
9.3%
10.2%
Dez 2022
10.2%
11.2%
10.3%
Nov 2022
10.3%
12.1%
11.1%
Okt 2022
11.1%
10.7%
11.8%
Sep 2022
11.8%
11.4%
10.3%
Aug 2022
10.3%
11.7%
10.6%
Jul 2022
10.6%
10.8%
10.6%
Jun 2022
10.6%
9.6%
9.9%
Mai 2022
9.9%
10.9%
10.1%
Apr 2022
10.1%
9.8%
10.2%
Mär 2022
10.2%
7.4%
6.6%
Feb 2022
6.6%
7.3%
6.8%
Jan 2022
6.8%
6.8%
6.2%
Dez 2021
6.2%
6.3%
6.5%
Nov 2021
6.5%
5.5%
5.8%
123
