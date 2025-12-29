KalenderKategorien

Schweden, Erzeugerpreisindex (PPI) y/y (Sweden Producer Price Index (PPI) y/y)

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Statistikbehörde Schweden (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Sektor:
Preise
Niedrig -1.4% -1.1%
0.4%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-4.3%
-1.4%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Schwedens Erzeugerpreisindex y/y spiegelt die durchschnittliche Veränderung der Verkaufspreise für von schwedischen Industrieunternehmen produzierte Güter im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat wider. Der Index zeigt Preisänderungen aus der Sicht des Herstellers. Der Index umfasst sowohl die Preise des Inlandsmarktes als auch die Verkaufspreise auf ausländischen Märkten.

Die Statistiken umfassen Ausgaben für Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, Haushaltsartikel, medizinische Güter und andere. Autoverkäufe sind nicht enthalten.

Die Hauptvariable in der PPI-Berechnung ist der Preis für eine Produktionseinheit auf der ersten Verkaufsstufe. Dies ist entweder der Preis ab Werk für den Inlandsmarkt oder der FOB-Preis im Falle eines Exports. Der Index wird auf der Grundlage einer Umfrage bei etwa 2000 schwedischen Unternehmen berechnet, die Informationen für eine Stichprobe von insgesamt 5000 Waren liefern. Um den resultierenden Index zu berechnen, werden die Gewichte zunächst den Produktgruppen und dann den einzelnen Gütern in diesen Gruppen zugeordnet.

Der Erzeugerpreisindex gilt als Frühindikator für die Verbraucherpreise und damit für die Inflation. Er ist ein genauerer Frühindikator im Vergleich zum VPI: Wenn die Erzeugerpreise steigen, werden die Verbraucherpreise entsprechend steigen. Diese beiden Indikatoren sind eng miteinander verknüpft.

Das PPI-Wachstum gilt als positiv für die nationale Wirtschaft und kann als positiv für die SEK-Notierungen angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, Erzeugerpreisindex (PPI) y/y (Sweden Producer Price Index (PPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-1.4%
-1.1%
0.4%
Okt 2025
0.4%
2.0%
0.5%
Sep 2025
0.5%
-0.2%
-0.7%
Aug 2025
-0.7%
3.8%
-0.6%
Jul 2025
-0.6%
0.5%
-3.1%
Jun 2025
-3.1%
-5.7%
-2.8%
Mai 2025
-2.8%
-5.0%
-2.4%
Apr 2025
-2.4%
-4.7%
-0.3%
Mär 2025
-0.3%
4.6%
3.4%
Feb 2025
3.4%
7.4%
3.5%
Jan 2025
3.5%
-0.3%
2.0%
Dez 2024
2.0%
-2.3%
0.3%
Nov 2024
0.3%
-4.3%
-1.3%
Okt 2024
-1.3%
-3.6%
-2.3%
Sep 2024
-2.3%
0.5%
1.2%
Aug 2024
1.2%
0.3%
-0.1%
Jul 2024
-0.1%
1.7%
0.8%
Jun 2024
0.8%
5.4%
2.6%
Mai 2024
2.6%
5.3%
0.9%
Apr 2024
0.9%
4.6%
-0.6%
Mär 2024
-0.6%
2.5%
-1.3%
Feb 2024
-1.3%
-1.0%
-2.3%
Jan 2024
-2.3%
-5.4%
-7.7%
Dez 2023
-7.7%
-2.2%
-4.2%
Nov 2023
-4.2%
-4.6%
-3.7%
Okt 2023
-3.7%
-8.5%
-4.6%
Sep 2023
-4.6%
-8.9%
-5.9%
Aug 2023
-5.9%
-4.1%
-2.1%
Jul 2023
-2.1%
-6.0%
-3.1%
Jun 2023
-3.1%
-5.9%
-2.1%
Mai 2023
-2.1%
-2.9%
1.3%
Apr 2023
1.3%
-0.6%
3.5%
Mär 2023
3.5%
5.6%
9.3%
Feb 2023
9.3%
10.2%
11.8%
Jan 2023
11.8%
16.9%
18.7%
Dez 2022
18.7%
17.1%
19.5%
Nov 2022
19.5%
16.3%
18.7%
Okt 2022
18.7%
18.2%
20.6%
Sep 2022
20.6%
19.9%
22.0%
Aug 2022
22.0%
18.7%
20.4%
Jul 2022
20.4%
25.9%
25.6%
Jun 2022
25.6%
1.4%
24.4%
Mai 2022
24.4%
22.2%
23.8%
Apr 2022
23.8%
26.7%
24.5%
Mär 2022
24.5%
17.5%
19.3%
Feb 2022
19.3%
19.7%
19.7%
Jan 2022
19.8%
22.0%
20.1%
Dez 2021
20.1%
17.3%
18.1%
Nov 2021
18.1%
16.7%
16.8%
Okt 2021
16.8%
19.0%
17.2%
