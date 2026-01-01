Die schwedische Kapazitätsauslastung q/q spiegelt die vierteljährliche Dynamik der Kapazitätsauslastung im schwedischen Industriesektor wider. Sie dient als Indikator für das Wachstum von Produktion und Nachfrage nach Industriegütern.

Die Kapazitätsauslastungsrate ist ein Konzept in der Volkswirtschafts- und Managementrechnung, das angibt, wie viel der Anlagenproduktionskapazität das Unternehmen oder Land tatsächlich nutzt. Sie bezieht sich daher auf die tatsächliche Produktion, d.h. das, was mit den installierten Anlagen "tatsächlich" produziert wurde, im Vergleich zu dem potenziellen Volumen der Produkte, die bei voller Nutzung der Anlage hergestellt werden können.

Der Indikator wird von Statistics Sweden veröffentlicht. Die vollständige Veröffentlichung enthält eine Aufschlüsselung nach Sektoren: Bergbau, Energie, Investitionsgüter, langlebige Gebrauchsgüter usw.

Eine hohe Kapazitätsauslastung ist mit einem hohen Produktionsniveau und hoher Beschäftigung verbunden. Daher können Indikatorwerte über den Erwartungen als positiv für die Notierungen in Schwedischen Kronen angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: