Schweden, M3 Geldmenge y/y (Sweden M3 Money Supply y/y)

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Statistikbehörde Schweden (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Sektor:
Geld
4.0%
Der schwedische Geldmengenindex M3 y/y spiegelt eine Veränderung der gesamten Geldmenge wider, die in der Wirtschaft des Landes zirkuliert. Sie ist ein direktes Spiegelbild der Finanzen in der nationalen Wirtschaft. Die Geldmenge ist ein zusätzlicher, vor allem kurzfristiger, Indikator für die reale Aktivität der schwedischen Wirtschaft.

Die Geldmenge M3 umfasst im Umlauf befindliche Banknoten und Münzen, Mittel auf Abwicklungs- und Girokonten, Sicht- und Spareinlagen, institutionelle Geldmarktfonds, Rückkaufsvereinbarungen und Schuldverschreibungen. Von diesen verschiedenen Geldmengenaggregaten ist M3 das wichtigste, da es das stabilste ist. Wenn sich beispielsweise nur der Sparzinssatz ändert, werden M1 und M2 umverteilt, während M3 konstant bleibt.

Im Allgemeinen wird eine positive Beziehung zwischen dem Wachstum der Geldmenge M3 und dem der Inflation, des Wirtschaftswachstums und des Einkommens angenommen. Dies bedeutet, dass eine unzureichende Geldmenge M3 negative Auswirkungen auf die anderen drei ökonomischen Variablen hat. Ein Anstieg von M3 dürfte sich daher positiv auf die Notierungen der schwedischen Krone auswirken, da dadurch auch Einkommen und Inflation steigen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, M3 Geldmenge y/y (Sweden M3 Money Supply y/y)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
N/D
4.0%
Sep 2025
4.0%
4.7%
Aug 2025
4.7%
4.4%
Jul 2025
4.4%
4.2%
Jun 2025
4.2%
5.0%
Mai 2025
5.0%
4.2%
Apr 2025
4.2%
2.2%
Mär 2025
2.2%
2.1%
Feb 2025
2.1%
1.5%
Jan 2025
1.6%
0.5%
Dez 2024
0.5%
0.6%
Nov 2024
0.6%
0.7%
Okt 2024
0.7%
1.1%
Sep 2024
1.0%
-0.8%
Aug 2024
-0.8%
-0.6%
Jul 2024
-0.6%
-0.2%
Jun 2024
-0.2%
-1.0%
Mai 2024
-1.0%
-0.7%
Apr 2024
-0.7%
-0.1%
Mär 2024
-0.1%
-2.0%
Feb 2024
-2.0%
-2.6%
Jan 2024
-2.7%
-1.4%
Dez 2023
-1.4%
-3.5%
Nov 2023
-3.5%
-4.2%
Okt 2023
-4.3%
-4.2%
Sep 2023
-4.2%
-4.9%
Aug 2023
-4.9%
-3.5%
Jul 2023
-3.5%
-4.0%
Jun 2023
-4.0%
-3.2%
Mai 2023
-3.2%
-2.4%
Apr 2023
-1.8%
-1.5%
Mär 2023
-1.5%
1.4%
Feb 2023
1.4%
3.6%
Jan 2023
3.6%
2.5%
Dez 2022
2.5%
3.0%
Nov 2022
3.0%
3.8%
Okt 2022
3.8%
5.2%
Sep 2022
5.3%
8.6%
Aug 2022
8.6%
7.7%
Jul 2022
7.6%
8.7%
Jun 2022
8.8%
9.1%
Mai 2022
9.1%
9.5%
Apr 2022
9.5%
10.1%
Mär 2022
10.1%
9.5%
Feb 2022
9.5%
10.1%
Jan 2022
10.1%
9.9%
Dez 2021
9.9%
11.8%
Nov 2021
11.8%
12.7%
Okt 2021
12.7%
12.9%
Sep 2021
12.9%
10.9%
