Die Zinsentscheidung der Riksbank ist eines der Schlüsselereignisse, die die Notierungen der schwedischen Krone beeinflussen. Der Reposatz ist der Zinssatz, zu dem Privatbanken für einen Zeitraum von sieben Tagen Gelder bei der Riksbank aufnehmen oder hinterlegen.

Der Beschluss wird durch eine Abstimmung von sechs Mitgliedern des Vorstands der Riksbank angenommen. Fünfmal pro Jahr (vor 2020 sechsmal pro Jahr) hält das Direktorium der Riksbank Sitzungen ab, auf denen die wichtigsten Entscheidungen über die nationale Geldpolitik, einschließlich des Zinsbeschlusses, getroffen werden. Die Entscheidung wird auf der Grundlage einer Mehrheitsentscheidung getroffen. Bei Stimmengleichheit wird die Entscheidung vom Bankgouverneur getroffen.

Die Riksbank könnte den Zinssatz senken, um die Inflation auf ein Zielniveau zu bringen. Umgekehrt würde die Riksbank, wenn die Inflation das Zielniveau übersteigt, versuchen, die Schwedische Krone zu verteuern, wofür (zusätzlich zu einem Komplex anderer Maßnahmen) der Zinssatz angehoben wird.

Somit wirkt sich jede von der Bank getroffene Zinsentscheidung direkt auf die Notierungen der Landeswährung aus (insbesondere in Fällen, in denen sich der Zinssatz ändert). Eine Entscheidung über eine Zinserhöhung führt normalerweise zu einem Anstieg der Kurse der schwedischen Krone.

Grafik der letzten Werte: