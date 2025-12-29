Der schwedische Industrieproduktionsindex m/m spiegelt eine Veränderung der Industrieproduktion privater Unternehmen im laufenden Monat im Vergleich zum Vormonat wider. Die Berechnung des Indikators umfasst alle Produktionssektoren, einschließlich verarbeitendes Gewerbe, Bergbau, Raffinerien, Energieerzeugung und andere.

Die Daten für die Indexberechnung werden über eine Online-Umfrage bei Industrieunternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten oder einem Nettoumsatz von mehr als 50 Millionen SEK erhoben. Zur Erhebung von Daten aus bestimmten Industriezweigen, wie der Produktion von Düngemitteln, Zement, Beton und Schleifmitteln, werden auch kleinere Unternehmen mit 10 oder mehr Beschäftigten in die Erhebung einbezogen.

Der Index wird relativ zum Referenzzeitraum bis 2015 berechnet. Der Index-Benchmark im Jahr 2015 ist gleich 100. Der Index wird über die saisonbereinigten Datenreihen berechnet. Darüber hinaus können Daten aus früheren Perioden revidiert werden, wenn neue Daten eingehen.

Die Industrieproduktion ist ein wichtiger Wirtschaftsindikator, einer der kurzfristigen Indikatoren der schwedischen Wirtschaftsentwicklung. Der Index wird bei der Berechnung des BIP verwendet. Darüber hinaus ist die Industrieproduktionsstatistik für Schweden in den europäischen Monatsberichten von Prodcom enthalten.

Das Wachstum der schwedischen Industrieproduktion ist ein günstiger Faktor, der sich positiv auf den Kurs der schwedischen Krone auswirken könnte.

Grafik der letzten Werte: