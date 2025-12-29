Statistics Sweden veröffentlicht monatlich Informationen über den Außenhandel des Landes. Zu den Veröffentlichungen gehört der Indikator der Warenhandelsbilanz. Die schwedische Handelsbilanz zeigt die Veränderungen zwischen nationalen Exporten und Importen eines ausgewählten Zeitraums. Der Index ermöglicht die Bewertung der Struktur der Handelsströme zwischen den Ländern. Die relevanten Daten werden auch an europäische Statistikbehörden übermittelt, die zusammenfassende Informationen für den europäischen Markt sammeln und veröffentlichen.

Zu Schwedens wichtigsten Exportgütern gehören Maschinen, Autos, Papierprodukte, Zellstoff und Holz. Zu den Importartikeln gehören Öl und Ölprodukte, Eisen und Stahl, Lebensmittel und Kleidung. Die wichtigsten Handelspartner Schwedens sind die EU-Länder sowie Norwegen, China, die Vereinigten Staaten und Russland. Handelsinformationen in Bezug auf Nicht-EU-Länder werden aus den beim schwedischen Zoll eingereichten Erklärungen für alle Waren gesammelt, die die Grenze überschreiten. Daten über den Handel mit EU-Mitgliedsstaaten werden aus Umfragen gewonnen.

Ein Handelsdefizit entsteht, wenn mehr Waren und Dienstleistungen importiert als exportiert werden. Für Länder mit hoch entwickelten Volkswirtschaften wie Schweden bedeutet dies, dass arbeitsintensive Produktion ins Ausland verlagert wird, wodurch die Inflation eingedämmt und ein hoher Lebensstandard aufrechterhalten wird.

Wenn die Exporte die Importe übersteigen, entsteht ein Handelsüberschuss. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter und Dienstleistungen produziert, als sie konsumieren kann.

Grafik der letzten Werte: