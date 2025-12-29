KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Schweden, Warenhandelsbilanz (Sweden Goods Trade Balance)

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Statistikbehörde Schweden (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Sektor:
Handel
Niedrig Kr​11.6 B Kr​0.0 B
Kr​2.3 B
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Kr​0.0 B
Kr​11.6 B
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Statistics Sweden veröffentlicht monatlich Informationen über den Außenhandel des Landes. Zu den Veröffentlichungen gehört der Indikator der Warenhandelsbilanz. Die schwedische Handelsbilanz zeigt die Veränderungen zwischen nationalen Exporten und Importen eines ausgewählten Zeitraums. Der Index ermöglicht die Bewertung der Struktur der Handelsströme zwischen den Ländern. Die relevanten Daten werden auch an europäische Statistikbehörden übermittelt, die zusammenfassende Informationen für den europäischen Markt sammeln und veröffentlichen.

Zu Schwedens wichtigsten Exportgütern gehören Maschinen, Autos, Papierprodukte, Zellstoff und Holz. Zu den Importartikeln gehören Öl und Ölprodukte, Eisen und Stahl, Lebensmittel und Kleidung. Die wichtigsten Handelspartner Schwedens sind die EU-Länder sowie Norwegen, China, die Vereinigten Staaten und Russland. Handelsinformationen in Bezug auf Nicht-EU-Länder werden aus den beim schwedischen Zoll eingereichten Erklärungen für alle Waren gesammelt, die die Grenze überschreiten. Daten über den Handel mit EU-Mitgliedsstaaten werden aus Umfragen gewonnen.

Ein Handelsdefizit entsteht, wenn mehr Waren und Dienstleistungen importiert als exportiert werden. Für Länder mit hoch entwickelten Volkswirtschaften wie Schweden bedeutet dies, dass arbeitsintensive Produktion ins Ausland verlagert wird, wodurch die Inflation eingedämmt und ein hoher Lebensstandard aufrechterhalten wird.

Wenn die Exporte die Importe übersteigen, entsteht ein Handelsüberschuss. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter und Dienstleistungen produziert, als sie konsumieren kann.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, Warenhandelsbilanz (Sweden Goods Trade Balance)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
Kr​11.6 B
Kr​0.0 B
Kr​2.3 B
Okt 2025
Kr​1.5 B
Kr​0.0 B
Kr​4.9 B
Sep 2025
Kr​5.4 B
Kr​5.9 B
Kr​-8.1 B
Aug 2025
Kr​-8.9 B
Kr​5.9 B
Kr​3.6 B
Jul 2025
Kr​4.5 B
Kr​5.9 B
Kr​12.6 B
Jun 2025
Kr​13.3 B
Kr​5.9 B
Kr​5.0 B
Mai 2025
Kr​3.9 B
Kr​5.9 B
Kr​6.2 B
Apr 2025
Kr​4815.6 B
Kr​5.9 B
Kr​4842.8 B
Mär 2025
Kr​4842.8 B
Kr​9.9 B
Kr​4815.0 B
Feb 2025
Kr​14.4 B
Kr​10.0 B
Kr​14.5 B
Jan 2025
Kr​15.1 B
Kr​5.9 B
Kr​5.4 B
Dez 2024
Kr​6.2 B
Kr​5.4 B
Kr​7.5 B
Nov 2024
Kr​7.2 B
Kr​0.3 B
Kr​1.1 B
Okt 2024
Kr​0.6 B
Kr​-0.5 B
Kr​-1.0 B
Sep 2024
Kr​0.8 B
Kr​9.5 B
Kr​-6.5 B
Aug 2024
Kr​-5.3 B
Kr​5.2 B
Kr​6.6 B
Jul 2024
Kr​6.5 B
Kr​7.5 B
Kr​8.1 B
Jun 2024
Kr​8.7 B
Kr​2.2 B
Kr​10.4 B
Mai 2024
Kr​11.9 B
Kr​5.3 B
Kr​7.2 B
Apr 2024
Kr​7.9 B
Kr​-1.6 B
Kr​5.3 B
Mär 2024
Kr​4.8 B
Kr​11.5 B
Kr​10.9 B
Feb 2024
Kr​9.3 B
Kr​-0.2 B
Kr​13.3 B
Jan 2024
Kr​13.3 B
Kr​-0.3 B
Kr​1.9 B
Dez 2023
Kr​3.8 B
Kr​1.6 B
Kr​12.1 B
Nov 2023
Kr​12.7 B
Kr​0.6 B
Kr​7.3 B
Okt 2023
Kr​8.9 B
Kr​-0.5 B
Kr​2.3 B
Sep 2023
Kr​2.2 B
Kr​-0.5 B
Kr​-7.7 B
Aug 2023
Kr​-8.4 B
Kr​-0.8 B
Kr​6.1 B
Jul 2023
Kr​4.6 B
Kr​-1.4 B
Kr​2.2 B
Jun 2023
Kr​1.1 B
Kr​-1.5 B
Kr​-0.6 B
Mai 2023
Kr​-0.3 B
Kr​-1.5 B
Kr​-3.6 B
Apr 2023
Kr​-2.7 B
Kr​-1.6 B
Kr​8.5 B
Mär 2023
Kr​6.9 B
Kr​-2.1 B
Kr​5.1 B
Feb 2023
Kr​6.9 B
Kr​0.7 B
Kr​8.5 B
Jan 2023
Kr​11.1 B
Kr​-8.8 B
Kr​-2.8 B
Dez 2022
Kr​-1.2 B
Kr​-13.9 B
Kr​-6.5 B
Nov 2022
Kr​-5.4 B
Kr​-6.1 B
Kr​-10.1 B
Okt 2022
Kr​-9.5 B
Kr​-5.0 B
Kr​-1.4 B
Sep 2022
Kr​-1.8 B
Kr​-8.8 B
Kr​-18.0 B
Aug 2022
Kr​-18.4 B
Kr​0.7 B
Kr​-3.9 B
Jul 2022
Kr​-2.1 B
Kr​0.8 B
Kr​2.7 B
Jun 2022
Kr​3.1 B
Kr​1.2 B
Kr​-3.7 B
Mai 2022
Kr​-1.9 B
Kr​1.7 B
Kr​-3.2 B
Apr 2022
Kr​-1.8 B
Kr​2.0 B
Kr​4.7 B
Mär 2022
Kr​4.7 B
Kr​2.1 B
Kr​1.5 B
Feb 2022
Kr​1.0 B
Kr​2.5 B
Kr​-1.1 B
Jan 2022
Kr​0.4 B
Kr​2.8 B
Kr​-5.3 B
Dez 2021
Kr​-5.5 B
Kr​3.1 B
Kr​0.6 B
Nov 2021
Kr​0.3 B
Kr​3.2 B
Kr​0.7 B
Okt 2021
Kr​0.8 B
Kr​-2.0 B
Kr​6.8 B
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen