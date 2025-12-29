Der Indikator der Auftragseingänge in der schwedischen Industrie y/y spiegelt eine Veränderung der Auftragseingänge privater Unternehmen in Schweden während des Berichtsmonats im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Der Indikator spiegelt die Auftragseingänge in allen Sektoren der schwedischen Produktion wider, einschließlich verarbeitendes Gewerbe, Bergbau, Raffinerien, Energieerzeugung und andere.

Statistics Sweden erhebt Daten für die Indexberechnung über monatliche Online-Umfragen bei Industrieunternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten oder einem Nettoumsatz von mehr als 50 Millionen SEK. Auftragseingangsdaten werden im Rahmen einer allgemeinen Industrieumfrage erhoben.

Die Industrieaufträge spiegeln zukünftige Produktionsvolumen wider, weshalb der Index als Frühindikator der Produktion gilt. Daten früherer Perioden können bei Erhalt neuer Daten überarbeitet werden.

Ein Anstieg der Auftragseingänge in der Industrie ist ein günstiger Faktor, der auf die Expansion der Volkswirtschaft hinweist. Aus diesem Grund können über den Erwartungen liegende Indikatorwerte für die Notierungen in Schwedischen Kronen als positiv angesehen werden.

