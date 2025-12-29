Schwedens Indikator für den Einzelhandelsumsatz m/m spiegelt eine Veränderung des schwedischen Einzelhandelsumsatzes mit Waren und Dienstleistungen im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat wider. Sie spiegelt eine Änderung des tatsächlichen Wertes, einschließlich der Mehrwertsteuer wider.

Die Statistiken umfassen Ausgaben für Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, Haushaltsartikel, medizinische Güter und andere. Autoverkäufe sind nicht enthalten.

Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze deutet auf eine Zunahme der Verbraucheraktivität hin und kann sich positiv auf die Notierungen der schwedischen Krone auswirken. Die Stichprobe wird vierteljährlich auf der Grundlage der von den nationalen Steuerbehörden bereitgestellten Daten aktualisiert. Die Umfrageteilnehmer liefern Daten über die Menge der in Einzelhandelsgeschäften verkauften Waren. Die erhobenen Zahlen unterliegen einer Saison- und Kalenderbereinigung, um den Einfluss von arbeitsfreien Tagen und Feiertagen auszuschließen.

Der Indikator der monatlichen Einzelhandelsumsätze ist Teil der Berechnung des BIP und seiner Komponenten, die zur Überwachung der Wirtschaftslage und zur Entwicklung der Geldpolitik verwendet werden. Die erhaltenen Daten ermöglichen auch die Analyse der vergleichenden Wirksamkeit des Einzelhandels.

Grafik der letzten Werte: