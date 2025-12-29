Wirtschaftskalender
Schweden, wirtschaftlicher Konjunkturindikator (Sweden Economic Tendency Indicator)
|Niedrig
|103.7
|
101.5
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der schwedische Wirtschaftstrendindikator spiegelt die Tendenzen verschiedener Wirtschaftsindikatoren sowohl aus Sicht der schwedischen Verbraucher als auch aus Sicht der Unternehmen wider. Sie wird monatlich auf der Grundlage einer Umfrage des Nationalen Instituts für Wirtschaftsforschung NIER bei schwedischen Verbrauchern und Unternehmen berechnet.
Jeden Monat befragt das NIER etwa 1.500 Verbraucher und 7.000 Unternehmen. Die Verbraucherstichprobe umfasst nach dem Zufallsprinzip ausgewählte schwedische Bürger im Alter zwischen 16 und 84 Jahren. Die Umfrage wird telefonisch durchgeführt. Die Unternehmensstichprobe umfasst Unternehmen mit mindestens 100 Mitarbeitern. Der Fragebogen wird ihnen per E-Mail zugeschickt.
Die Umfrage ist qualitativer Natur. Das bedeutet, dass die Befragten keine absoluten Zahlen angeben, sondern die Situation als besser, schlechter oder keine Veränderung einschätzen. Der endgültige Wert des Indikators wird auf der Grundlage der von verschiedenen Gruppen erhaltenen Antworten berechnet, denen bestimmte Gewichte zugeordnet werden. So beträgt beispielsweise der Anteil der Produktion 40%, der Anteil des Dienstleistungssektors 30, der Anteil des Baugewerbes und des Handels jeweils 5% und der Anteil der Verbraucher 20%. Indikatorwerte über 100 bedeuten ein mittleres Wachstum, Werte über 110 bedeuten ein starkes Wachstum. Werte unter 100 und unter 90 gelten als schwach bzw. sehr schwach.
Der Indikator des Wirtschaftstrends charakterisiert die Stimmung der Verbraucher und Unternehmen in Bezug auf die Wirtschaft des Landes. Ein Wert über 100 deutet auf eine positive Stimmung in Schweden hin. Dies kann als positiv für die Schwedische Krone gewertet werden. Werte unter 100 deuten auf eine pessimistische Stimmung hin.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, wirtschaftlicher Konjunkturindikator (Sweden Economic Tendency Indicator)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
