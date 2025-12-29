KalenderKategorien

Schweden, wirtschaftlicher Konjunkturindikator (Sweden Economic Tendency Indicator)

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Nationalinstitut für Wirtschaftsforschung (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Sektor:
Geschäft
Niedrig 103.7
101.5
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Der schwedische Wirtschaftstrendindikator spiegelt die Tendenzen verschiedener Wirtschaftsindikatoren sowohl aus Sicht der schwedischen Verbraucher als auch aus Sicht der Unternehmen wider. Sie wird monatlich auf der Grundlage einer Umfrage des Nationalen Instituts für Wirtschaftsforschung NIER bei schwedischen Verbrauchern und Unternehmen berechnet.

Jeden Monat befragt das NIER etwa 1.500 Verbraucher und 7.000 Unternehmen. Die Verbraucherstichprobe umfasst nach dem Zufallsprinzip ausgewählte schwedische Bürger im Alter zwischen 16 und 84 Jahren. Die Umfrage wird telefonisch durchgeführt. Die Unternehmensstichprobe umfasst Unternehmen mit mindestens 100 Mitarbeitern. Der Fragebogen wird ihnen per E-Mail zugeschickt.

Die Umfrage ist qualitativer Natur. Das bedeutet, dass die Befragten keine absoluten Zahlen angeben, sondern die Situation als besser, schlechter oder keine Veränderung einschätzen. Der endgültige Wert des Indikators wird auf der Grundlage der von verschiedenen Gruppen erhaltenen Antworten berechnet, denen bestimmte Gewichte zugeordnet werden. So beträgt beispielsweise der Anteil der Produktion 40%, der Anteil des Dienstleistungssektors 30, der Anteil des Baugewerbes und des Handels jeweils 5% und der Anteil der Verbraucher 20%. Indikatorwerte über 100 bedeuten ein mittleres Wachstum, Werte über 110 bedeuten ein starkes Wachstum. Werte unter 100 und unter 90 gelten als schwach bzw. sehr schwach.

Der Indikator des Wirtschaftstrends charakterisiert die Stimmung der Verbraucher und Unternehmen in Bezug auf die Wirtschaft des Landes. Ein Wert über 100 deutet auf eine positive Stimmung in Schweden hin. Dies kann als positiv für die Schwedische Krone gewertet werden. Werte unter 100 deuten auf eine pessimistische Stimmung hin.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweden, wirtschaftlicher Konjunkturindikator (Sweden Economic Tendency Indicator)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
103.7
101.5
Nov 2025
N/D
98.0
100.8
Okt 2025
100.8
97.8
Sep 2025
97.2
96.3
Aug 2025
96.0
94.3
Jul 2025
94.3
91.6
92.8
Jun 2025
92.8
93.0
94.5
Mai 2025
94.6
94.2
95.0
Apr 2025
94.8
96.3
95.0
Mär 2025
95.2
98.6
96.7
Feb 2025
97.1
98.4
97.4
Jan 2025
97.7
98.1
97.5
Dez 2024
97.5
96.7
97.5
Nov 2024
97.2
94.3
93.6
Okt 2024
93.6
95.4
94.6
Sep 2024
94.9
94.5
94.6
Aug 2024
94.7
94.2
94.9
Jul 2024
95.0
94.8
96.4
Jun 2024
96.3
93.2
94.1
Mai 2024
94.0
94.9
94.9
Apr 2024
95.0
94.3
93.1
Mär 2024
93.1
92.3
90.7
Feb 2024
90.5
89.7
90.6
Jan 2024
90.5
85.5
84.7
Dez 2023
84.3
84.2
84.9
Nov 2023
84.6
83.9
84.9
Okt 2023
84.7
83.3
86.0
Sep 2023
85.8
84.2
85.3
Aug 2023
85.2
86.3
87.7
Jul 2023
87.5
91.9
89.9
Jun 2023
90.3
88.2
89.3
Mai 2023
89.4
87.6
87.3
Apr 2023
87.3
86.8
88.4
Mär 2023
88.2
83.8
86.2
Feb 2023
85.7
83.3
83.3
Jan 2023
82.3
84.4
85.0
Dez 2022
84.7
84.4
85.1
Nov 2022
84.5
87.5
84.8
Okt 2022
84.6
94.0
90.8
Sep 2022
90.8
99.3
97.2
Aug 2022
97.5
103.6
101.4
Jul 2022
101.3
108.2
105.7
Jun 2022
105.9
110.1
110.3
Mai 2022
110.5
110.0
109.4
Apr 2022
109.5
111.8
110.3
Mär 2022
110.3
111.7
113.1
Feb 2022
113.0
113.7
109.8
Jan 2022
110.1
117.8
116.3
Dez 2021
117.1
119.3
117.6
Nov 2021
118.0
120.3
119.9
123
